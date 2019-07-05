Обзор комплекта оперативной памяти HyperX Predator RGB DDR4-3600 16 ГБ

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Скоростные комплекты оперативной памяти – практически обязательный атрибут мощного десктопа. Чаще такие наборы использовались для платформ с процессорами Intel, но, похоже, с выходом новых чипов Ryzen 3000 и ценители решений AMD будут внимательнее присматриваться к модулям с повышенными рабочими частотами. Сегодня у нас на экспресс-обзоре двухканальный комплект HyperX Predator RGB DDR4-3600 16 ГБ (2×8 ГБ) с эффектной RGB-подсветкой.

HyperX Predator DDR4 RGB

Модули линейки HyperX Predator в отдельном представлении не нуждаются. Производитель уже не первый год предлагает под этим брендом оперативную память для энтузиастов. Следуя устоявшимся тенденциям в индустрии компонентов для игровых систем, в 2018-ом разработчики оснастили модули дополнительной RGB-подсветкой. Чтобы выделить особенность семейства, оно получило название HyperX Predator DDR4 RGB.

Линейка оперативной памяти с иллюминацией включает единичные модули, двух- и четырехканальные комплекты, соответствующие стандартам DDR4-2933/3000/3200/3600/4000. При этом используются модули емкостью 8 ГБ и 16 ГБ, а суммарные объемы наборов – 16 ГБ, 32 ГБ и даже 64 ГБ. Тайминги памяти разнятся в зависимости от комплекта, при этом во всех случаях используется напряжение питания 1,35 В.

HyperX Predator DDR4 RGB оборудованы алюминиевыми охладителями средних размеров для дополнительного отвода тепла от микросхем памяти. Ну, а специфическая опция модулей этой серии – управляемая подсветка.

На верхней кромке планок закреплен полупрозрачный световод за которым скрыта линейка RGB-светодиодов. Любопытная особенность памяти этой серии – поддержка фирменной технологии HyperX Infrared Sync, позволяющей синхронизировать подсветку установленных модулей.

У нас уже был опыт беглого первого знакомства с модулями HyperX Predator DDR4 RGB во время сборки системы со связкой «Ryzen 5 2600 + Radeon RX 580 8 ГБ». Тогда использовался комплект DDR4-2933 объемом 16 ГБ. Пришло время оценить возможности более скоростного двухканального набора со штатным режимом DDR4-3600.

HyperX Predator RGB DDR4-3600 16 ГБ (HX436C17PB3AK2/16)

Комплект поставляется в достаточно крупной картонной коробке. Принадлежность к линейке памяти с дополнительной подсветкой легко идентифицировать по стикеру «RGB» на упаковке.

Откинув верхнюю открывающуюся дверку, видим пару модулей в прозрачном плексигласовом блистере. Судя по габаритам, упаковочная коробка унифицирована для 4-канальных наборов, а в случае с двухканальным комплектом дополнительно используется поролоновая прокладка.

HyperX Predator DDR4 RGB предлагаются с дополнительным алюминиевым радиатором. Охладитель предусматривает составную конструкцию с декоративными пластинами.

На одной из сторон в центральной части модуля размещен крупный логотип HyperX, на другой в этой области расположен стикер с базовыми характеристиками набора.

Радиаторный блок несколько увеличивает общие габариты модулей, но итоговая высота планок в этом случае составляет 42,2 мм, потому особых неудобств с установкой процессорных кулеров это не вызовет.

Как мы уже отмечали, на верхней кромке модулей HyperX Predator DDR4 RGB расположены декоративные световоды за которыми спрятаны RGB-светодиоды. Матированный полупрозрачный материал обеспечивает мягкое свечение с плавными градиентами без резких переходов.

Подсветка эффектна и будет хорошо видна через прозрачную стенку корпуса. Это наверняка один из важных и желанных эффектов для тех, кто в принципе выбирает модули памяти с RGB-иллюминацией.

Оригинальная особенность HyperX Predator DDR4 RGB – поддержка технологии синхронизации подсветки HyperX Infrared Sync. Модули оснащены ИК-приемниками/передатчиками для согласования свечения на всех установленных планках ОЗУ.

Конечно, предлагаемые комплекты также могут синхронизироваться, используя API производителей материнских плат.

Подсветкой модулей можно управлять индивидуально, используя приложение HyperX NGenuity. Здесь доступны несколько режимов иллюминации, можно выбрать яркость, в некоторых профилях регулируется интенсивность.

Комплект HyperX Predator RGB DDR4-3600 представлен в виде одноранговых модулей на текстолитовой основой черного цвета.

По данным утилиты Thaiphoon Burner, здесь используются микросхемы памяти Samsung K4A8G085WB-BCRC серии Samsung B-die, известные хорошим частотным потенциалом.

Для комплекта предусмотрено два XMP-профиля: DDR4-3000 (15-17-17-36) и DDR4-3600 (17-18-18-39). В обоих случаях предполагается напряжение питания 1,35 В. Автоматическая настройка конфигурации модулей не предусмотрена, потому для оптимальных параметров необходимо либо вручную установить формулу задержек и рабочую частоту, либо использовать подготовленные XMP-профили.

Отметим в целом весьма неплохую формулу задержек для обозначенного рабочего режима. Зачастую комплекты DDR4-3600 предлагаются с чуть большими таймингами.

Работа набора в штатном режиме не вызывает каких-либо вопросов. Пропускная способность памяти в этом случае составляет порядка 50 ГБ/с для чтения/записи.

Напомним, что в случае с платформой LGA1151 для процессоров Intel выйти за пределы базовых DDR4-2400/2666 можно лишь при использовании материнских плат на чипсетах Intel Z370/Z390.

На платформе Socket AM4 с процессорами AMD семейства Ryzen 2000 стабильная работа оперативной памяти DDR4-3600 – большой успех, который не гарантируется производителями CPU и материнских плат. С грядущим выходом чипов Ryzen 3000 ситуация здесь должна кардинально измениться.

Мы тестировали комплект HyperX Predator RGB DDR4-3600 16 ГБ (HX436C17PB3AK2/16), используя материнскую плату ASUS ROG Maximus X HERO (Intel Z370), позволяющую поэкспериментировать с разгоном. На этой модели в экспресс-режиме удалось повысить рабочую частоту модулей до 2100 МГц (DDR4-4200). Для этого понадобилось повысить питающее напряжение с 1,35 В до 1,42 В и несколько увеличить задержки – до 19-22-22-41.

В таком режиме платформа успешно проходила все ресурсоемкие тесты. DDR4-4300 уже не покорились набору, но и DDR4-4200 – очень хороший результат, особенно для комплекта с акцентом на RGB-эстетику.

После разгона итоговая латентность подсистемы памяти даже несколько улучшилась, а трансферы возросли c 49–50 до 53–57 ГБ/c.

Цена

Двухканальный комплект HyperX Predator RGB DDR4-3600 16 ГБ (HX436C17PB3AK2/16) в Украине стоит порядка $200.

Дополнительная оригинальная подсветка с технологией синхронизации, а также качественные чипы памяти с хорошим разгонным потенциалом явно сказываются на конечной стоимости набора.