Обзор комплектов памяти Crucial Ballistix DDR4-3600 16 ГБ и Ballistix MAX DDR4-4000 16 ГБ

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Скоростной оперативной памяти обязательно найдется место в мощных настольных ПК. Для игроков это возможность повысить fps, энтузиастам разгона – хороший объект для экспериментов, ну, и для эстетов – возможность добавить визуальную изюминку своей системе. Модули памяти с повышенными рабочими частотами ныне актуальны для платформ Intel и AMD. Сегодня у нас на экспресс-обзоре пара «игровых» комплектов от известного производителя – Crucial Ballistix DDR4-3600 и Crucial Ballistix MAX DDR4-4000.

Американский полупроводниковый гигант Micron Technology в отдельном представлении не нуждается. Один из крупнейших производителей чипов оперативной и флеш-памяти уже несколько лет предлагает под брендом Crucial востребованные и популярные на рынке модули памяти, а также твердотельные накопители различных форматов.

Линейка Crucial Ballistix

В начале нынешнего года компания обновила линейку модулей оперативной памяти Crucial Ballistix. Для очередного поколения планок используются чипы Micron E-die с повышенным частотным потенциалом и низкими задержками. Для модулей применяются радиаторы с низким профилем и тремя цветовыми окрасами (черный, красный, белый), а также предлагаются варианты с дополнительной RGB-подсветкой.

Серия включает двухканальные комплекты от DDR4-2400 до DDR4-3600 объемом от 8 ГБ (2х4 ГБ) до 64 ГБ (2×32 ГБ). Длинный перечень возможных вариантов представлен на странице производителя. Из любопытных деталей отметим, что набор общим объемом 8 ГБ доступен только в базовом варианте DDR4-2400 c черными радиаторами. Модули с красными и белыми охладителями имеют штатные режимы от DDR4-2666, а модификации с дополнительной подсветкой предлагаются в наборах от DDR4-3000 и выше.

Crucial Ballistix DDR4-3600 16 ГБ (BL2K8G36C16U4B)

К нам на тестирование попал один из топовых наборов новой линейки – двухканальный комплект Crucial Ballistix DDR4-3600 (BL2K8G36C16U4B) общим объемом 16 ГБ (2×8 ГБ). Сразу отметим достаточно низкие штатные тайминги – 16-18-18-38, при напряжении питания 1,35 Вт.

Память поставляется в картонной коробке, для дополнительной защиты при транспортировке используется прозрачный блистер.

Модули получили алюминиевые радиаторы для улучшений охлаждения микросхем памяти и печатной платы. В данном случае это низкопрофильные алюминиевые пластины, минимально увеличивающие габариты планок. Анодированные в черный цвет охладители универсальны в плане внутреннего оформления системного блока. Зачастую такие вписываются в любую композицию.

Обратим внимание на достаточно компактные размеры модулей – 133,34×39,17×7,18 мм. Они подойдут для платформ с габаритными воздушными системами охлаждения.

На лицевой стороне симметричного радиатора нанесено обозначение линейки Ballistix, а надпись «Crucial by Micron» еще раз подчеркивает принадлежность бренда американскому производителю.

С обратной стороны кроме логотипа также размещен компактный стикер с информацией об объеме модуля, рабочем режиме и заданных параметрах XMP-профиля. Кроме того, здесь же указано, что сами модули собраны в Мексике.

При использовании единственного прошитого XMP-профиля, для комплекта устанавливается режим DDR4-3600 с формулой задержек 16-18-18-38 при напряжении питания 1,35 В. Это очень достойная комбинация параметров. Тайминги лишь слегка выше, чем у топовых дорогостоящих комплектов в этом классе.

Двухканальный комплект DDR4-3600 – отличный вариант для платформы процессоров Ryzen 3-го поколения. При дополнительном повышении частоты работы контроллера памяти используется понижающий множитель для Infiniti Fabric, что в конечном итоге лишь увеличивает задержки.

Для ПК на Intel это также очень достойный вариант, но стоит напомнить, что скоростные модули можно использовать лишь совместно с материнскими платами на чипсетах Intel Z-серии (Z370/Z390/Z490).

Согласно показаниям диагностической утилиты Thaiphoon Burner, для модулей используются обещанные чипы Micron E-die (MT40A1G8SA-075E). Микросхемы были произведены по 19-нанометровому техпроцессу американском городе Бойсе.

Даже не снимая радиаторные пластины, очевидно, что в случае с 16-гигабайтовым комплектом Crucial Ballistix DDR4-3600 (BL2K8G36C16U4B) мы имеем дело с одноранговыми модулями. В данном случае не предусмотрена возможность мониторинга температуры, а для планок используется 8-слойная PCB.

Конечно в штатном режиме стабильность работы набора не вызывает каких-либо вопросов. Трансферы ожидаемы для DDR4-3600. Согласно AIDA64 имеем порядка 50 ГБ/с для чтения, около 52 ГБ/с на запись.

Мы тестировали комплект на платформе Intel с материнской платой ASUS Maximus X HERO (Intel Z390), позволяющей поэкспериментировать с разгоном. Это хорошая возможность даже в экспресс-режиме определить скрытые резервы рассматриваемого набора.

Экспериментальным путем удалось выяснить, что модули сохраняют стабильность в режиме DDR4-4200 при использовании формулы задержек 18-20-20-40. При этом напряжение питания также понадобилось повысить до 1,4 В. В целом очень даже приличные показатели.

Линейка Crucial Ballistix MAX

Там, где классическая линейка Ballistix заканчивает, топовая Ballistix MAX только начинает. В серии представлены двухканальные наборы памяти DDR4-4000 и DDR4-4400 объемом 16 и 32 ГБ. Для планок также используются микросхемы Micron E-die.

Все комплекты серии предлагаются только в черном цвете с радиаторами, выполненными из экструдированного алюминиевого профиля, имеющего матовое покрытие. В рамках Crucial Ballistix MAX также предлагаются версии с RGB-подсветкой, однако с иллюминацией доступны лишь наборы DDR4-4000. Из любопытных опций – возможность заменить штатный световод на верхней кромке, используя индивидуальную световую панель. Например, распечатанную на 3D-принтере.

Сrucial Ballistix MAX DDR4-4000 16 ГБ (BLM2K8G40C18U4B)

К нам на обзор попал базовый двухканальный набор линейки – DDR4-4000 16 ГБ (2х8 ГБ) c таймингами 18-19-19-39 и напряжением питания 1,35 В. Неплохо так для старта серии.

Уже по внешнему оформлению упаковки несложно догадаться, что речь пойдет об устройствах классом повыше. Набор поставляется в более крупной коробке из твердого картона с дверками на магнитных застежках и прозрачным окошком, позволяющим рассмотреть модули. Внутри модули фиксируются в защитном демпфирующем блистере.

По внешнему виду просматривается родство модулей с таковыми из классической линейки Ballistix, но конструктивных отличий также достаточно. Планки MAX-модификации получили составные радиаторные блоки, выполненные из экструдированного алюминиевого профиля. Модули заметно массивнее базовых, но в то же время они идентичны с последними по высоте. Это особенно важно при использовании воздушных кулеров с крупными радиаторными блоками. Заявленные габариты планок – 133,34×39,17×8,48 мм. То есть они почти на 1,5 мм толще стандартных Ballistix. При этом утолщенные радиаторы заметно добавляют вес.

В данном случае используется составная конструкция с основными блоками теплоотвода, декоративными боковыми рамками и верхним торцевым кронштейном, который в RGB-варианте заменяется полупрозрачным световодом.

В целом модули выглядят лаконично, нет никакого визуального перегруза и избыточных аляповатостей.

Как и в случае с базовыми модулями, на обратной стороне кроме выгравированного логотипа имеются стикеры с базовой информацией об объеме модуля, таймингах и напряжении питания. Там же упоминание о финальной мексиканской сборке.

Приложение Thaiphoon Burner сообщает нам о том, что для комплекта используются те же микросхемы памяти, что и для классических Ballistix DDR4-3600 – Micron E-die (MT40A1G8SA-075E). Важное отличие – наличие датчика, позволяющего мониторить температуру модуля с довольно высокой точностью (0,25С). Это одна из особенностей Ballistix MAX, которую особо отмечают разработчики. Не назовешь это опцией первой важности для модулей памяти, но возможность оценить нагрев планок может быть полезна Особенно, когда речь идет о разгоне.

Штатный XMP-профиль задает искомый режим DDR4-4000 с формулой таймингов 18-19-19-39. Для такой рабочей частоты и комбинации задержек напряжение питания в 1,35 В выглядит многообещающе.

По результатам тестов комплекта в заданном режиме с помощью AIDA64 имеем трансферы на уровне 54–55 ГБ/c. Платформа Intel конечно радует общей невысокой задержкой работы с памятью (~ 45 нс).

Для настройки и мониторинга параметров модулей производитель предлагает воспользоваться фирменной утилитой Ballistix MOD. В большей мере приложение будет полезно для управления подсветкой моделей, оснащенных RGB-светодиодами. Для обычных модулей доступна информация из SPD. Кроме того, для оснащенных термодатчиками Ballistix MAX может быть полезна вкладка Temperature c фактическими значениями температур.

Для интересующихся есть возможность вывести на рабочий экран отдельный виджет с этими показателями и даже сохранять показатели в log-файле.

А что же у этого комплекта с разгоном? Теоретически, частотный потенциал должен быть как минимум не хуже, чем у комплекта Ballistix DDR-3600. Действительно, DDR4-4200 нам удалось получить непринужденно. Более того, возможности для форсажа Ballistix MAX оказались чуть лучше. Повысив напряжение питания до 1,45 В, удалось получить стабильную работу набора в режиме DDR4-4300 (18-20-20-40). Но в нашем случае это было уже предельное значение. Ни дальнейшее повышение вольтажа, ни увеличение задержек не позволяло запустить платформу c оперативной памятью DDR4-4400.

Любопытно, что старший набор в линейке Crucial Ballistix MAX как раз работает в режиме DDR4-4400 (19-19-19-43). Наверняка для таких комплектов также используются все те же микросхемы Micron E-die, но для топовых модулей чипы тщательнее отбираются. Что конечно же влияет на конечную стоимость модулей. Впрочем, стоимость памяти с гарантированными DDR4-4000+ в целом достаточно высока, настолько скоростные модули все еще остаются отдушиной для энтузиастов.