Обзор Logitech G522 Lightspeed: что умеет новая игровая гарнитура без проводов

У Logitech вышли новые игровые наушники G522 Lightspeed. Это полноразмерная модель с RGB-подсветкой и стильным дизайном. Наушники получили серьезное качество передачи голоса через съемный микрофон, потому что применили функцию Blue Voice, которая доступна в ПО их известных микрофонов Blue Yeti. В этом обзоре мы посмотрим на них подробнее, протестируем в играх, посмотрим на их возможности и настройки в фирменном ПО и тому подобное.

Logitech G522 Lightspeed 6999 грн. Плюсы: стильно-футуристический дизайн; относительно легкий и гибкий корпус; качественная сборка и материалы, достойная эргономика; сбалансированный универсальный звук; мощная функция Blue Voice для улучшения съемного микрофона; серьезное время автономной работы; есть возможность слушать музыку и заряжать наушники одновременно; есть многофункциональное фирменное приложение на ПК и смартфонах Купить в Comfy Минусы: меньше всего подходят для музыки; кому-то точно не понравится отсутствие 3,5-мм аудиовхода; кому-то не понравится цена Купить в Comfy 8.1 /10 Оценка

ITC.ua

Технические характеристики Logitech G522 Lightspeed

Тип подключения Беспроводное Конструкция Закрытая Материалы корпуса Пластик Диаметр динамика 40 мм Импеданс 45 Ом Частотный диапазон 20 — 20 000 Гц Чувствительность наушников 83,1 дБ Частотный диапазон микрофона 70 Гц — 20 кГц Подключение Bluetooth 5.0, Lightspeed Интерфейс USB Type-C Время автономной работы До 90 часов без подсветки, до 40 часов с подсветкой Габариты 201×184×81 мм вес 290 граммов

Упаковка и комплектация

Logitech G522 Lightspeed поставляются в квадратном боксе с фильмовыми цветами бренда. На ней видим фотографии наушников, названия и различную техническую информацию по модели.

В коробке находятся сами наушники, съемный микрофон, инструкция, USB-ресивер для беспроводного подключения к устройствам, кабель USB-A — USB-C, документация.

Дизайн и эргономика Logitech G522 Lightspeed

Logitech G522 Lightspeed напоминают другие популярные модели бренда: Logitech G435 и Logitech G733. У них необычный, футуристически-аскетичный дизайн. Это полноразмерная модель закрытого типа. Корпус — гладкий матовый пластик с незначительными глянцевыми полосами на чашках. Габариты модели составляют 201×184×81 мм, а вес 290 граммов с микрофоном.

Игровые наушники получили гибкую надежную конструкцию. Оголовье имеет вырез, а еще к нему крепится резиновая лента. Последняя выступает в роли наполнителя, добавляет необычности дизайну, а также имеет два положения.

В зависимости от этого можно подгонять размер под голову пользователя. Само же оголовье не двигается, как в обычных подобных конструкциях. Изменение размера происходит через крепления на чашках.

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Чашки можно назвать овальными, хотя их форма все же немного стилистически изменена.

На внешней части видим овальную зону с RGB-подсветкой и логотип G посередине.

Амбушюры из ткани, внутри мягкий наполнитель с эффектом памяти. Динамики закрыты текстильными накладками, на которых написано L и R.

На левой чашке ничего нет. А на правой находятся все элементы управления и другие порты: 3,5-миллиметровый разъем для микрофона и кнопка его активации, порт USB Type-C для зарядки или проводного подключения, кнопка выключения/включения со светодиодным индикатором, переключатель между режимами подключения (Bluetooth или LIGHTSPEED) и колесо регулировки громкости.

У нас на обзоре были Logitech G522 Lightspeed черного цвета, а еще есть белый вариант. Как по мне, оба цвета по-своему прикольные, одинаково стильные и яркие.

Сами же наушники сделаны надежно, материалы качественные, еще они легкие, а корпус без проблем сгибается в разные стороны. Скорее всего, в оголовье спрятана металлическая пластина.

Носить игровую гарнитуру можно часами и не испытывать при этом дискомфорта. Например, во время тестирования я без проблем сидел в них буквально полный рабочий день в течение недели. А еще стоит отметить тканевую полоску под оголовьем, которая надежно фиксирует голову и при этом не давит.

Тканевые амбушюры однозначно лучше «дышат» и в них будет проще пользоваться наушниками в жару, но, конечно, в этом случае немного уменьшается уровень пассивного шумоподавления. По моему мнению, это адекватная цена за подобные вещи, да и шумоподавление не слишком сильно снижается. Конечно, это не уровень полноценного активного режима, которого здесь нет, но и базово отсекается много шумов окружения, чего уже достаточно.

Особенности, звук и микрофон Logitech G522 Lightspeed

Logitech G522 Lightspeed оснащены 40-миллиметровыми фирменными излучателями Pro G. Заявленное воспроизведение звука здесь в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц. Импеданс 45 Ом, а чувствительность наушников 83,1 дБ. Частотный диапазон микрофона составляет 70 Гц — 20 кГц.

Игровая гарнитура получила сбалансированное яркое звучание, а вот детализации немного не хватает. Упор идет на басы, хотя они здесь все же больше мягкие, и середину. Характер звучания можно менять пресетами в фирменном ПО.

А вот при подключении к PS5 его менять нельзя и тут мне немного не хватало как раз середины. Кажется, что при подключении к консоли наушники то ли меняют профиль, то ли теряют часть басов со средними частотами. И если первых все равно хватает, то вторых не очень.

Однако общее звучание хорошее, наушники прекрасно показали себя в различных игровых жанрах, включая шутеры, где у них хорошее позиционирование. Прикольно играть в экшены, в гонки и тому подобное. Это универсальная гарнитура для всего, включая мультимедиа, поэтому в Logitech G522 Lightspeed также прикольно смотреть кино или сериалы, или видео на YouTube.

А вот для музыки такие наушники подходят меньше всего. Дает о себе знать упомянутая выше не самая лучшая детализация, но если вы не аудиофил, то, наверное, вам зайдут они и здесь. Потому что звучание объемное, наушники громкие, басов и середины хватает, верхние частоты не такие яркие, но все же их достаточно.

Logitech G522 Lightspeed имеют съемный всенаправленный короткий микрофон. Он гнется, но не сильно. Базово он звучит просто нормально, но разработчик добавил ему супербонус, который делает звук голоса существенно лучше.

Для выжимания максимума рекомендую включить в фирменном приложении G HUB функцию Blue Voice. До этого её можно было активировать с микрофонами Blue Yeti, а теперь добавили в обычный микрофон игровой гарнитуры.

Это крутая штука, существенно улучшает голос, а еще здесь есть различные пресеты. Все это можно записать и сразу прослушать, чтобы выбрать нужный для себя. Очень советую попробовать, потому что с активацией Blue Voice в этих наушниках можно не только без проблем общаться с коллегами или тиммейтами, но и вести первые стримы.

Подключение, ПО и управление

Logitech G522 Lightspeed подключается к устройствам беспроводным способом. Это может быть по Bluetooth 5.3, например, к смартфону или планшету, а также через 2,4 Гц благодаря комплектному USB-ресиверу к ноутбукам, ПК и PS5.

Игровые наушники имеют сразу два приложения: G HUB и Logitech G. Первый работает на ПК и ноутбуках, а другой, более простой, на смартфонах и планшетах.

В G HUB есть много возможностей, а все функции разложены по четырем основным вкладкам. Первая о звуке. Здесь можно «подкрутить» звучание под собственные предпочтения: есть и эквалайзер, и готовые профили для фильмов, музыки, игр и прочего. К тому же гарнитура поддерживает пространственное звучание. Правда, чтобы активировать нужно установить приложение DTS Sound Unbound.

Во вкладке микрофон видим расширенный эквалайзер, инструменты для тестирования, набор готовых настроек. И та самая крутая фича Blue Voice, которая автоматически улучшает качество голоса. Именно о ней я рассказывал выше.

Третья вкладка — сэмплер макросов. Можно назначить нужные действия на кнопки или сохранить комбинации. Все это работает быстро и интуитивно. В четвертой вкладке разместили настройки RGB-подсветки. Здесь дают выбирать эффекты, менять цвета, световые рисунки и тому подобное. А главное, что подсветку можно выключить.

Все элементы управления Logitech G522 Lightspeed находятся на левой чашке и сначала это кажется неудобным, потому что на ограниченной площади разместили много кнопок, крутилок и переключателей. Но буквально после нескольких первых пользований становится понятно, что с этим все адекватно продумали.

Потому что, например, кнопка включения/включения наушников овальная и активируется движением вверх или вниз, а кнопка активации наушников тоже, но работает уже нажатием. Кнопка Bluetooth маленькая и кругленькая и так далее. То есть стоит один-два раза прощупать и нажать все кнопки и вы будете что и какая делает и за что отвечает и вообще не путаться между ними.

Автономная работа Logitech G522 Lightspeed

Logitech G522 Lightspeed имеют встроенный аккумулятор неизвестной емкости. Заявлено о 40 часах работы с активной RGB-подсветкой и до 90 часов без нее. Зарядка происходит до двух часов. Прикольно, что можно пользоваться наушниками во время зарядки по USB-C.

За полную неделю использования по 6-10 часов я так и не смог их посадить. Однако в основном слушал музыку фоном где-то на 20% громкости, иногда играл, смотрел сериалы или видео с громкостью 50-60% и слушал музыку на 70-80% максимум.

То есть заявленное время наушники должны выдержать. Напоминаю, что обычно в таких ситуациях производитель тестирует автономность на громкости 50%.

Опыт пользования

Новенькие Logitech G522 Lightspeed произвели приятное впечатление, как и большинство техники производителя. Мне нравится эта компания, я пользуюсь различными их гаджетами, поэтому примерно знаю чего стоит ожидать, какое оно будет и тому подобное.

Игровые наушники показали себя хорошо. Это, наверное, обновление популярных Logitech G733 и оно успешное. Правда, по моему мнению, здесь лишняя RGB-подсветка, потому что ее банально не видно пользователю. Но это такой геймерский сегмент, поэтому Logitech и другие производители пихают ее всюду и хорошо, что позволяют это выключать. А так пусть будет, может кому-то действительно это нужно.

Их стиль прикольный, по крайней мере для меня. Он вроде и простой, и футуристический и современный одновременно. Конечно, это всегда вкусовщина, но мне нравится дизайн этой игровой серии Logitech.

Гарнитура вроде бы большая, но вообще почти не ощущается на голове. Она легкая, как для своих габаритов, мягкая и гибкая. Я часами работал в ней и за неделю пользования уши или голова в любом месте вообще не болели, нигде ничего не надавило.

Если играете на ПК или ноутбуке, то советую подключаться по фирменному донглу, потому что так задержки нет. Наверное, она все же есть, но настолько минимальная, что вообще не заметно. Также качество сигнала хорошее, поэтому легко «пробивает» несколько стен.

Как и во многих игровых наушниках, здесь микрофон съемный. И это хорошо, потому что так гарнитурой можно пользоваться не только дома, но и брать ее на улицу. Ну и о самом микрофоне я уже говорил. По моему мнению, функция Blue Voice делает его очень серьезным плюсом перед другими моделями.

Цена и конкуренты

На момент написания обзора, Logitech G522 Lightspeed продаются всюду по одинаковой цене 6999 гривен. По моему мнению, ценник адекватный для этой категории и возможностей, но кому-то точно будет дорого. Тем более, что конкурентов в этом сегменте более чем хватает. А часть из них от самих Logitech.

Если надо что-то известное и серьезное от производителя, то есть Logitech G Pro X с ценником от 3600 гривен. Также есть похожие на героя сегодняшнего обзора Logitech G435 и Logitech G733 с ценниками от 1800 и 3700 гривен соответственно.

Из известных конкурентов выделим HyperX Cloud III Wireless (цена от 3999 гривен) и SteelSeries Arctis Nova 5 (цена от 4099 гривен). Также выделяются новенькие Hator Hator Phoenix 2 Wireless с ценой от 3600 гривен. А если надо что-то попроще, то есть Hator Hyperpunk 3 Wireless (цена от 2179 гривен) иA4Tech Bloody GR280 (цена от 1380 гривен). В последнем случае производитель точно вдохновлялся популярными наушниками Logitech.

8.1 /10 Оценка ITC.ua Автономность 9 Серьезная автономность, тем более без подсветки. Дизайн, эргономика 8.5 Стильный футуристически-аскетичный дизайн и превосходная эргономика. Качество сборки, материалы 8 Сборка качественная, как и материалы. Корпус матовый пластик, гибкий и надежный. Цена 7.5 В пределах сегмента цена адекватная, но кому-то будет дороговато, да и конкурентов доступнее хватает. Даже от самих же Logitech. Качество звучания 7.5 Сбалансированное универсальное звучание, насколько это возможно для игровых наушников. Для музыки подходят меньше всего. Комплектация 8 Базовый комплект с кабелем и USB-ресивером.