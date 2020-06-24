Обзор материнской платы ASUS ROG STRIX B550-E GAMING

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С долгожданным анонсом новых чипсетов AMD B550 возможность использовать для видеокарт и накопителей шину PCI Express 4.0 появляется на материнских платах среднего класса. Сам чипсет не требует активного охлаждения, а модели на его основе имеют гарантированную поддержку будущих процессоров для Socket AM4. Это хороший хороший задел на перспективу, потому производители уже на старте предложили массу разнообразных плат на AMD B550. Сегодня у на обзоре топовая модель новой линейки – ASUS ROG STRIX B550-E GAMING.

Комплект поставки

Плата предлагается в коробке с характерным для устройств ROG оформлением и расширенным комплектом.

В поставку включены бумажное руководство пользователя, диск с драйверами и ПО, четыре кабеля SATA, усилительная антенна для модуля беспроводной связи, пара удлинителей для стандартных и адресуемых лент RGB, набор винтов и подкладок для M.2, пластиковые стяжки для укладки кабелей, аудиопереходник с USB Type-C на 3,5 мм. Из вспомогательных “плюшек” отметим набор функциональных стикеров с атрибутикой серии и брелок-держатель для ключей с логотипом ROG.

Дизайн и компоновка

Плата стандартного ATX-формата (305×204 мм) оформлена в характерных для устройств серии темных тонах. В черном выполнены печатная плата, основные разъемы и порты, а также элементы системы охлаждения. На таком фоне контрастируют лишь усиленные слоты PCI Express x16, блестящий металлический кожух на звуковом контроллере и желтые бочонки конденсаторов в области аудиоподсистемы.

Помогают разбавить такое визуальное единство тонкие розовые диагонали на радиаторных блоках и точечный узор на печатной плате.

ASUS ROG STRIX B550-E GAMING получила мощный блок стабилизации питания процессора. Модуль VRM имеет схему фаз 14+2, при этом здесь используются силовые сборки DrMOS (MPS MP869902) и новый управляющий контроллер ASP2006. Архитектура подсистемы питания Teamed Power Stages не предполагает наличия удвоителей.

Для элементов MOSFET предусмотрено дополнительное охлаждение. Это пара достаточно габаритных алюминиевых радиатора со сложой формой профиля, увеличивающих площадь рассеивания. Блоки независимы они не связаны между собой тепловыми трубками.

Для подключения дополнительного питания предусмотрено два коннектора EPS12V – на 4 и 8 контактов.

Плата имеет четыре слота для оперативной памяти. Новинка умеет работать с модулями объемом 32 ГБ, а потому итоговый объем ОЗУ можно увеличивать до 128 ГБ. При использовании процессоров Ryzen семейства Matisse заявлена поддержка памяти в режимах до DDR4-4600. В то же время на сайте производителя есть упоминание о том, что для чипов будущего поколения ожидается поддержка до DDR4-5100 в режиме разгона. Эти данные пока можно считать некоторой формальностью. Для чипов Zen 2 в принципе нет большой необходимости в режимах выше DDR4-3600/3800 из-за особенностей работы контроллера памяти. Какие изменения предложат будущие процессоры Vermeer возможно мы узнаем еще в этом году. В любом случае, владельцы ASUS ROG STRIX B550-E GAMING точно будут к этому готовы.

Что же в целом касается поддержки процессоров, то для материнских плат на AMD B550 официально заявлена работа исключительно с чипами Ryzen 3-го поколения, а также гарантируется совместимость с будущими CPU/APU следующей генерации. А вот чипов предыдущих линеек нет в списке поддерживаемых моделей на странице производителя. К этому вопросу мы еще вернемся в практической части материала, но стоит учитывать, что платы на AMD B550 в первую очередь предназначены для 7-нанометровых процессоров.

ASUS ROG STRIX B550-E GAMING предлагает пять слотов расширения – три PCI-E x16 и пару PCI-E x1. Два основных полноразмерных разъема обслуживаются процессором и поддерживают шину стандарта PCI Express 4.0. Да, теперь это стало возможно не только на моделях с чипсетом AMD X570.

По наличию характерных чипов-расщепителей шины PCI-E между слотами можно было предположить, что ASUS ROG STRIX B550-E GAMING позволяет разделять процессорные линии. Действительно, для этих слотов модель поддерживает режимы x16+0 или x8+x8. Более того, плата официально поддерживает SLI-связки с парой видеокарт на чипах NVIDIA. Адаптеры с GPU от AMD и вовсе можно установить в количестве трех штук, но комбинации даже с двумя видеокартами уже большая редкость, не говоря уже о большем их количестве. К тому же и сами разработчики видеокарт если не отказались, то по крайней мере, взяли паузу в активном продвижении многоадаптерных конфигураций в игровых платформах.

Считать ли в таких условиях поддержку SLI/CrossFireX весомым преимуществом платы? Скорее опция для оригинальных нестандартных систем.

Третий полноформатный слот относится к чипсету и работает в режиме PCI-E x4 3.0. К тому же на его пропускную способность претендуют оба PCI-E x1 3.0, потому при использовании дополнительных карт расширения, ресурсы будут делиться между этими слотами.

Еще одна область повышенного внимания в случае с платами на AMD B550 – разъемы для M.2-накопителей. ASUS ROG STRIX B550-E GAMING имеет два разъема для подключения SSD соответствующего форм-фактора. Оба разъема позволяют использовать устройства длиной до 110 мм. Первый поддерживает устройства с интерфейсом PCI-E x4 4.0, имея обратную совместимость с устройствами для шини предыдущих поколений, а также SATA. Четыре линии нового стандарта удваивают скорость передачи данных, позволяя получить от накопителей пиковые трансферы на уровне 8 ГБ/c.

Второй разъем обслуживается чипсетом и готов к работе в режимах PCI-E x4 3.0 или SATA. Отметим, что при использовании данного слота деактивируются пара SATA-разъемов (SATA_5/SATA_6) на основной гребенке коннекторов данного интерфейса.

Для обоих M.2-накопителей предусмотрены довольно массивные радиаторные блоки, которые улучшат температурный режим работы SSD. Контроллеры Скоростных моделей зачастую основательно нагреваются во время длительных сессий записи, потому алюминиевые профили с термопрокладками не будут лишними в любом случае.

Для подключения нативных SATA-накопителей формата 2,5/3,5” предусмотрено шесть портов SATA 6 Гб/c. Группа коннекторов размещена у правой кромки и спозиционирована параллельно плоскости PCB, позволяя подключать интерфейсные кабели при установленной видеокарте.

Из дополнительных опций ASUS ROG STRIX B550-E GAMING стоит отметить сегментный индикатор Q-CODE у нижней кромки. По коду ошибки можно определить причину возможных проблем во время старта системы. Также он может использоваться для отображения текущей температуры процессора. Соответствующая настройка есть в BIOS платы.

Для экспресс-диагностики, не требующей обращаться к руководству, можно использовать Q-LED – группу светодиодов, отражающих процесс самотестирования ключевых узлов (процессор, память, видеокарта, загрузочный накопитель).

Плата также поддерживает технологию автономного обновления прошивки с USB-накопителя. Кнопка активации USB BIOS Flashback размещена на интерфейсной панели. Там же расположен светодиодный индикатор процесса обновления микрокода.

Как видим, на плате нет клавиш включения/перезагрузки, которые удобны во время тестов на открытом стенде. Однако если система уже собрана в корпусе, то это бесполезные элементы, за которые приходится доплачивать. Пожалуй, единственное, что не помешало бы вынести на интерфейсную панель, так это кнопку очистки CMOS-памяти. Впрочем, модель номинально не претендует на роль энтузиастской платформы, потому при необходимости можно открыть стенку корпуса и закоротить двухконтактный коннектор. зачастую система автоотката настроек работает без сбоев даже если пытаться запустить платформу с неподходящими параметрами.

Для настройки системы охлаждения в распоряжении владельца платы оказывается шесть 4-контактных разъемов. Два из них для процессорной системы охлаждения запараллелены. Также имеем еще три независимых канала для корпусных вентиляторов с управлением PWM/DC и номинальный коннектор для подключения помпы СВО (12 В/1А).

Не лишним будет упомянуть о расширенном диапазоне управления скоростью вращения. Например, после автоматического первичного тюнинга частоту вращения кулера Wraith Prism можно было настраивать алгоритм, спускаясь до нижнего предела в ~400 об/мин.

На плате предусмотрен один разъем для внешней термопары показатели которой можно также использовать для итоговой настройки системы охлаждения.

Для декора игровых продуктов ASUS активно использует дополнительную RGB-подсветку, однако использует этот прием точечно, а не “ковровым” способом. В случае с ASUS ROG STRIX B550-E GAMING подсвечивается крупный логотип ROG на кожухе интерфейсной панели.

Иллюминация также обозначена в зоне чипсетного охладителя. На радиаторном блоке хорошо просматривается обозначение серии STRIX.

При желании подсветку можно заметно усилить, подключив дополнительные светодиодные ленты. Для этих целей на плате предусмотрено два разъема для RGB-гирлянд с питанием 12 В, а также пара 3-контактных коннекторов для адресуемых ARGB-лент (5 В) второго поколения.

Параметры подсветки можно настраивать в соответствующей закладке Armoury Crate. там же есть возможность синхронизировать подсветку, с таковой для устройств, поддерживающих AURA Sync.

Для охлаждения чипсета используется радиаторный блок средних размеров. К счастью возможностей такого охладителя достаточно, чтобы удерживать температуру AMD B550 в приемлемых рамках без дополнительного обдува. Больше никаких вентиляторов! Во время работы системы чип прогревался до 53–57С.

Из функциональных опций платы можно выделить наличие внутреннего коннектора USB Type-C (USB 3.2 Gen2) для вывода соответствующего порта на панель корпуса.

Особое внимание разработчики уделили сетевым возможностям платы. За подключение к Ethernet отвечает новый контроллер Intel I225-V со скоростью передачи данных до 2,5 Гб/c. Конечно, для таких скоростей понадобится соответствующая инфраструктура, но именно такой новый стандарт очевидно со временем займет нишу ныне популярных гигабитных решений.

Для беспроводной связи также используется нечто особенное. Плата оснащена двухдиапазонным модулем Intel WiFi 6 AX200 с поддержкой WiFi 802.11aх с пиковой скоростью передачи данных до 2,4 Гб/c. Контроллер также обеспечивает поддержку Bluetooth 5.1.

Звуковая подсистема SupremeFX основана на 8-канальном контроллере S1220A, спрятанном под металлическим кожухом. В цепи используются пара операционных предусилителей OPA1688A и R4580I, а также специализированные японские емкости Nichicon.

Еще одна перспективная опция – выделенный аудиопорт в формате USB Type-C, позволяющий подключать наушники/гарнитуры с таким интерфейсом. В подобных случаях задействуется чип S210, автоматически определяющий тип подключенного устройства.

Кроме аппаратных изысков разработчики предлагают оценить программный движок для интеллектуального шумоподавления. Инструмент действительно работает, эффективно выделяя голос, справляясь с фильтрацией побочных призвуков (например, кликами клавиш клавиатуры и мыши).

Для настройки аудиоподсистемы можно использовать возможности оптимизированного ПО от Realtek, а также подключать Sonic Studio.

Интерфейсная панель изначально прикрыта стационарной заглушкой. Из-за этой детали точно не придется повторно пересобирать систему в корпусе. На планке выведены четыре порта USB 2.0, три скоростных USB 3.2 Gen2, один из которых имеет формат Type-C. Здесь же расположена кнопка активации BIOS Flashback для автономного обновления прошивки, а также розетка Ethernet и разъемы для антенны модуля беспроводной связи.

Плата также оснащена парой полноформатных видеовыходов – HDMI и DisplayPort. Для подключения акустики предусмотрено пять джеков 3,5 мм, а также USB Type C, который при необходимости можно использовать и как обычный порт USB 2.0.

С обратной стороны печатной платы минимум элементов. Видна попытка изолировать область аудиотракта. Отсюда также видно, что элементы системы охлаждения VRM и чипсета закреплены с помощью винтов.

UEFI

Для платф используется уже привычная оболочка UEFI. Причем в плане доступа к регулируемым параметрам модель фактические не уступает устройствам на топовом чипсете.

Количество опций и детальность настроек более чем достаточна для разгона процессоров, особенно если учитывать достаточно скромный потенциал Matisse в плане дополнительного ускорения.

Напряжение питания процессора регулируется в пределах 0,75–2,0 В с шагом 0,00625 В, на модулях памяти можно изменять в пределах 1,2–1,8 В с шагом 0,005 В. Опорная частота шины изменяется с дискретностью в 1 МГц. Это может показаться многовато для прожженных энтузиастов, борющихся за максимальный мегагерц, но подобных целей зачастую используются другие решения.

В работе

Первое, в чем хотелось убедиться во время практических экспериментов с платой на AMD B550, это в корректной работе PCI Express 4.0 для слотов PCI-E x16 и порта M.2.

Перечень видеокарт с PCI-E 4.0 ограничен адаптерами на базе графических процессоров AMD c архитектурой NAVI. Для этих целей использовалась Radeon RX 5500 XT 8 ГБ. Утилита GPU-Z регистрирует подключение видеокарты именно с помощью PCI-E 4.0. Напомним, что для устройств этой линейки используется 8 линий, а не 16. Подобная особенность может быть критичной, особенно для моделей с 4 ГБ памяти на борту, подключенных через PCI-E 3.0. В данном же случае вопрос с пропускной способностью шины закрывается. Да 4 ГБ уже может не хватать для целого ряда игр, но PCI-E 4.0 позволяет нивелировать просадки при передаче данных из системной ОЗУ.

Чтобы убедиться в том, что PCI Express 4.0 действительно может быть в ряде ситуаций полезной для видеокарты, используем специальный тестовый этап из пакета 3DMark. Как видим, при переходе на PCI Express 4.0 пропускная способность в нашем случае повысилась вдвое – с 7,14 ГБ/c до 14,37 ГБ/c. Да, это синтетика, но нам важно было убедиться в том, что AMD B550 способен обеспечить полноценную поддержку шины нового стандарта. И с этим точно нет никаких проблем.

Что касается работы со скоростными накопителями, то здесь также порядок. Если используется SSD, оснащенный контроллером с поддержкой PCI Express 4.0, то здесь никаких ограничений по трансферам. Набирающие популярность модели на базе Phison E16 позволяют выйти за пределы 3500–4000 МБ/c, характерные для моделей с PCI-E 3.0. Первый слот M.2 на плате использует процессорные линии PCI Express 4.0, потому, как видим результаты ограничиваются только возможностями самого накопителя. Ранее рационально использовать подобные SSD можно было только на платах с AMD X570.

ASUS ROG STRIX B550-E GAMING без проблем работает со скоростной памятью. Мы немного поэкспериментировали с недавно протестированным комплект Crucial Ballistix DDR4-3600, который без удалось дополнительно ускорить до DDR4-4333 (18-20-20-40). В случае с чипами Matisse это не имеет практического смысла из-за особенностей работы контроллера памяти, но сам факт любопытен.

Для тестирования платы мы использовали новый 4-ядерный процессор Ryzen 3 3300X (4/8; 3,8/4,3 ГГц). Несмотря на формальное уменьшение количества вычислительных блоков принципиальной разницы со старшими моделями в частотном потенциале нет. CPU удалось ускорить до 4400 МГц при нагрузке на все ядра. С подобными нагрузками ASUS ROG STRIX B550-E GAMING справляется без каких-либо проблем. Силовой блок рассчитан на работу с куда более энергоемкими чипами. При нагрузочных испытаниях Ryzen 9 3900X (12/24; 3,8/4,6 ГГц) со штатным кулером радиаторы VRM прогревались до 52С.

Несмотря на то, что платы на AMD B550 официально не поддерживают работу с нынешним поколением гибридных чипов, на первый взгляд мы не обнаружили проблем при использовании Ryzen 5 3400G.

Процессор определяется и без замечаний работает при использовании интегрированной графики. Очевидно производитель не может гарантировать поддержку работы чипов этого поколения, а все усилия и оптимизации BIOS будут направлены на будущие APU семейства Renoir (Ryzen 4000G), которые вскоре уже должны быть официально представлены.

В целях эксперимента мы попробовали использовать с платой один из чипов Ryzen первой генерации – Ryzen 7 1700X. Опять же платформа стартует и на первый взгляд работает без каких-либо огрехов. Наличие чипа BIOS объемом 256 Мб возможно позволяет обеспечить поддержку возрастных процессоров, но, опять же, работоспособность таких связок производитель не гарантирует.

Цена

Материнские платы на чипсете AMD B550 только-только появляются в продаже. Даже с учетом стартового ажиотажа, начальные ценники моделей оказались выше, чем ожидалось. Устройства номинальной схожей функциональности стоят заметно дороже плат предыдущего поколения. За поддержку PCI Express 4.0 и гарантированную работу с процессорами Ryzen 3-го и 4-го поколений придется доплатить.

На рынке пока представлено не так много моделей на AMD B550, при этом самые простые платы даже без дополнительного охлаждения VRM стоят от $120–130, тогда как цена самых оснащенных версий приближаются к $300. Рассмотренная ROG STRIX B550-E GAMING сейчас является флагманом линейки ASUS на AMD B550 с расширенной функциональностью, потому ценник соответствующий – 7800 грн. (~$290). Это уровень добротных моделей на AMD X570. Данную модель сложно отнести к массовым решением, все же скорее это вариант для тех, кто готов вложиться в перспективную функциональную платформу без «жужалки».