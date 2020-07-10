Обзор материнской платы ASUS ROG STRIX Z490-E GAMING

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С анонсом десктопной платформы LGA1200 и новых процессоров Comet Lake-S компания Intel возвращает интригу и условный паритет в сегмент настольных систем. Активация Hyper-Threading для всех чипов Core, появление 10-ядерных моделей и конкурентная ценовая политика наверняка помогут поддержать интерес к новым решениям. Производители материнских плат представили множество разноплановых решений для обновленных чипов. Знакомство с устройствами новых линеек мы начинаем с ASUS ROG STRIX Z490-E GAMING – полноформатной модели на топовом чипсете Intel Z490 с любопытным оснащением. Посмотрим, как плата будет справляться с новым 10-ядерным флагманом Core i9-10900K.

Комплект поставки

Плата поставляется в коробке средних габаритов с узнаваемым оформлением. Модель предлагается с расширенным комплектом дополнительных аксессуаров.

В поставку включены бумажное руководство пользователя, диск с драйверами и ПО, четыре кабеля SATA, пара удлинителей на RGB-лент, набор пластиковых стяжек, крепление для M.2-накопителей, а также усилительная антенна для модуля Wi-Fi.

Также внимание привлекает комплектный вентилятор (40 мм) для обдува VRM и дополнительный внешний термодатчик. В комплекте также имеется тканевый брелок с атрибутикой ROG и набор брендированных стикеров.

Дизайн и компоновка

Габариты ASUS ROG STRIX Z490-E GAMING соответствуют стандарту ATX – 305×244 мм. Модель уже традиционно оформлена в темных тонах, в целом характерных для материнских плат линейки ROG STRIX.

По внешнему виду несложно определить родство с устройствами серии. Черные печатная плата, коннекторы и слоты, элементы системы охлаждения и даже кожух над разъемами интерфейсной панели. Визуальный нуар разбавляют диагональная зеркальная штриховка на радиаторных блоках и крупные логотипы на декоративной крышке.

Об усиленной подсистеме стабилизации питания можно судить даже по основательной системе охлаждения для элементов VRM. Здесь применяется три радиаторных блока, связанных между собой тепловой трубкой.

Итоговая U-образная конструкция имеет достаточно большую площадь рассеивания, при этом трубка позволяет распределить тепло на все составные блоки, эффективно используя возможности охладителя.

Для ASUS ROG STRIX Z490-E GAMING используется схема с 16 силовыми сборками Vishay SIC639 и управляющим контроллером Digi+ VRM ASP1900B. Чип предполагает восьмиканальную структуру, потому речь идет о конфигурации 14+2 с параллельной организацией 2×(7+1). Платы на Intel Z490 должны быть готовы к 10-ядерным Core i9, работающим на высоких частотах. Учитывая использование для подобных CPU пусть и улучшенный, но все же 14-нанометровый техпроцесс, их энергопотребление под нагрузкой существенно превышает заявленный TDP. Нагрузки на VRM значительные, потому усиленные схемы стабилизаторов питания – реальная необходимость для стабильной работы таких чипов.

Для подключения дополнительного питания у верхней кромки PCB размещена пара коннекторов EATX12V, на 4 и 8 контактов. Последний имеет усилительную металлическую обшивку.

На плате предусмотрены четыре слота для модулей DIMM с механизмом односторонней фиксации. Конечно плата позволяет использовать планки объемом 32 ГБ, а потому общая емкость ОЗУ может составлять до 128 ГБ. Что касается поддерживаемых режимов, то здесь заявлена работа комплектов до DDR4-4800. Напомним, что в рамках десктопной экосистемы Intel, ускорять оперативную память сверх штатных для процессоров режимов позволяют лишь платы на чипсетах Z-серий. Для новой платформы LGA1200 здесь никаких изменений – для разгона ОЗУ подходят исключительно модели на Intel Z490.

ASUS ROG STRIX Z490-E GAMING предлагает шесть слотов расширения – три PCI Express x16 и такое же количество PCI Express x1. За верхнюю пару полноразмерных разъемов отвечает процессор. Эти слоты работают либо в режиме х16 + 0, либо делят ресурсы CPU пополам – x8+x8. Чипы Core 10-го поколения все еще располагают линиями PCI-E 3.0, потому и доступные коннекторы соответствуют этому стандарту. Оба основных слота имеют металлическое усиление, увеличивающее механическую прочность разъемов.

Плата позволяет использовать режим SLI с парой видеокарт на чипах NVIDIA. Также поддерживаются связки CrossFireX, причем в этом случае количество адаптеров может быть даже три (3-Way).

Нижний полноформатный разъем работает в режиме PCI Express 3.0 x4. Как и PCI-E x1, этот слот обслуживается чипсетом, позволяя подключать дополнительные карты расширения.

Для подключения скоростных накопителей на плате предусмотрено два порта M.2 (до 110 мм). Для обоих посадочных площадок предусмотрены дополнительные радиаторы. Верхний порт (M.2_1) позволяет использовать как PCI-E-накопители, так и SATA. В последнем случае деактивируется один из SATA-коннекторов на панели.

Второй порт (M.2_2) работает исключительно с PCI-E-устройствами, причем при его использовании будут отключены два порта SATA. Напомним, что в случае с LGA1200 пока речь идет о стандарте шины PCI-E 3.0. Новые производительные накопители с PCI-E 4.0 будут работать, но с ограничениями пиковой пропускной способности. Поддержку PCI Express 4.0 имею пока лишь 7-нанометровые процессоры AMD.

Обратим внимание на компоновку и размещение портов M.2. Первый расположен под основным слотом PCI-E x16, а потому установленный в разъем накопитель наверняка окажется аккурат под видеокартой. Причем чтобы доступиться к SSD, понадобится не только извлечь графический адаптер, но и снять декоративную пластиковую крышку. Впрочем, манипуляции с системным накопителем – процедура нечастая. Как правило он единожды устанавливается в систему во время начальной сборки платформы.

Для подключения SATA-устройств на плате предусмотрено шесть соответствующих разъемов. Количество активных портов во многом зависит от используемых накопителей формата M.2. В самой неблагоприятной ситуации (SATA-накопитель в M.2_1 и второй PCI-E в M.2_2) доступными будут три SATA-канала.

Дополнительного энтузиастского обвеса на плате не так много. Разнообразие инструментов для работы на открытом стенде – прерогатива нативных дорогостоящих ROG-моделей. STRIX в большей мере ориентированы на любителей поиграть, которые не прочь поэкспериментировать со своей системой. Тем не менее, на борту платы всегда приятно обнаружить сегментный индикатор Q-CODE, отображающий код ошибки в случае проблем самотестирования на старте системы.

ASUS ROG STRIX Z490-E GAMING также получила систему экспресс-диагностики Q-LED с набором из четырех светодиодов, сигнализирующую о возможных сбоях в работе ключевых узлов платформы.

Из дополнительной оснастки можно отметить и механизм BIOS Flashback, позволяющий обновить прошивку с USB-накопителя, подключив к ПК лишь блок питания. Клавиша для запуска обновления микрокода размещена на интерфейсной панели.

Плата имеет основательный арсенал возможностей для организации эффективной системы охлаждения. На PCB предусмотрено восемь 4-контактных разъемов. Среди них есть коннектор для подключения жидкостной СО, а также разъем с увеличенной силой тока (3А) для самых мощных кастомных помп. Один из коннекторов номинально предусмотрен для комплектного 40-миллиметрового вентилятора, предназначенного для обдува радиаторов на элементах VRM. Кронштейн для его установки штатно закреплен на плате, но на практике понадобиться он может лишь для специфических условий работы системы в условиях разгона.

Нам не надоедает отмечать у плат ASUS хорошие возможности управления скоростью вращения вентиляторов. Регулировка возможна фактически с самых «низов». Так выглядит юстировка вентиляторов на Arctic Freezer 33 eSport Edition.

Из полезных опций платы выделим также разъем для подключения внешней термопары. Учитывая то, что такой термодатчик уже есть в штатном комплекте, его легко можно использовать при настройке алгоритмов работы системы охлаждения.

Рассматриваемая модель не обделена дополнительной иллюминацией. Крупный логотип подсвечивается на кожухе интерфейсной панели. Рядом также расположен плексигласовый шильдик на котором нанесена лазерная гравировка с крупным названием серии STRIX, которое также подсвечивается. Эта область платы зачастую хорошо видна в корпусе через прозрачную боковую стенку, потому такой акцент и концентрация ярких элементов здесь не случайна.

В области расположения микросхемы чипсета также расположен элемент иллюминации. На декоративной крышке эффектно подсвечивается аббревиатура ROG.

Усилить свечение можно с помощью дополнительных светодиодных лент. На плате предусмотрено по два разъема для RGB-элементов 5050 c питанием от 12 В и для адресуемых A-RGB-гирлянд второго поколения.

Все параметры настраиваются в одной из вкладок приложения Armoury Crate. Здесь можно изменять яркость свечения, выбирать режимы, а также синхронизировать подсветку с таковой для других компонентов платформы и периферийных устройств, поддерживающих AURA Sync.

ASUS ROG STRIX Z490-E GAMING получила хорошую сетевую обвязку. Одно из нововведений Intel Z490 – интегрированная поддержка Ethernet MAC 2,5 Гб/с. Для обслуживания соответствующего порта используется дополнительный контроллер Intel i225-V. Увеличение парка платформ, позволяющих использовать повышенные скорости передачи по проводной сети позволяет рассчитывать на то, что подобный стандарт “пойдет в народ”. Надеемся, что не понадобится слишком много времени на модернизацию сопутствующей сетевой инфраструктуры.

Для рассматриваемой платы элегантно закрыт вопрос с доступом к беспроводным сетям. Здесь также используются преимущества Intel Z490, позволяющего использовать блок Intel Wi-Fi 6 AX201. Это дополнительный двухдиапазонный модуль-компаньон, поддерживающий работу в сетях Wi-Fi 802.11ax на скоростях до 2,4 Гб/c, а также Bluetooth 5.1. Для связи CRF-блока с чипсетом используется интерфейс CNVio, при этом сам модуль содержит лишь необходимую радиообвязку, тогда как вычислительная логика включена в чипсет.

На хорошем уровне реализована и звуковая подсистема SupremeFX, основанная на 8-канальном кодеке S1220A. Аудиотракт отделен от основного массива PCB изолирующей дорожкой. В схеме используется два операционных усилителя (OPA1688 и R4580I) и набор специализированных емкостей. Реализована схема с автоматическим определением импеданса подключаемого устройства воспроизведения с коррекцией уровня усиления. В целом подобная связка уже неоднократно опробована и она обеспечивает пристойный результат, но, конечно, с поправкой на то, что речь об интегрированном звуке.

Для настройки используется фирменная панель Realtek, здесь же можно поиграться с фильтрами фирменной Sonic Studio.

У владельца платы также будет возможность попробовать в деле DTS Sound Unbound.

Все еще заслуживающей отдельного упоминания опцией остается наличие внутреннего разъема для вывода на стенку корпуса порта USB Type-C, причем в наиболее скоростной его вариации – USB 3.2 Gen2 с пропускной способностью до 10 Гб/c.

Интерфейсная панель платы данного класса изначально оснащена штатной заглушкой. Состав разъемов весьма представительный. Здесь размещены четыре порта USB 2.0, пара USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) и четыре USB 3.1 Gen2, один из которых имеет формат коннектора USB Type-C. Рядом с одним из коннекторов USB 2.0 расположена кнопка активации BIOS Flashback перепрошивки микрокода с внешнего накопителя. Также имеется светодиодный индикатор процесса обновления.

На панель выведены розетка Ethernet и разъемы для внешней усилительной антенны модуля беспроводной связи. Для подключения устройств отображения предусмотрены два цифровых видеовыхода – полноразмерные HDMI 1.4b и DisplayPort 1.4.

Для подсоединения акустики доступны пять 3,5-миллиметровых джеков и оптический цифровой выход S/PDIF.

Обратная сторона печатной платы украшена диагональным принтом. Элементов поверхностного монтажа здесь минимум. Можно отметить изоляционную дорожку в области аудиотракта. Все радиаторы системы охлаждения имеют винтовое крепление.

UEFI и ПО

Оболочка UEFI имеет минимальные визуальные отличия от версии, используемой для плат предыдущего поколения. Она по-прежнему предлагает два режима для настройки.

В EZ Mode доступны основные опции с выбором XMP-профиля памяти, приоритета загрузочных накопителей и режимов работы системы охлаждения. Для всего остального предназначен Advanced Mode.

Здесь собрано множество настроек, включая параметры работы процессора/памяти, системы стабилизации питания и сопутствующей обвязки. Возможностей для тонкого тюнинга платформы более чем достаточно.

Для первичной настройки системы в ОС удобно использовать оболочку Armoury Crate, которая при выборе соответствующего параметра в BIOS автоматически устанавливается на этапе инсталляции операционной системы. При установке Windows 10 сетевой контроллер распознается автоматически, а в последующем можно выбрать и установить необходимые драйверы и прикладное ПО.

В работе

Для оценки возможностей платы мы использовали топовый процессор новой линейки – Core i9-10900K. 10-ядерный 20-поточный CPU, выполненный по нормам 14-нанометрового техпроцесса становится серьезным испытанием для любой платформы. Несмотря на заявленный тепловой пакет (TDP) в 125 Вт, при максимальной нагрузке фактическое значение энергопотребления может быть значительно выше.

Для новых чипов особенно актуальными становятся режимы ограничения мощности Power Limit (PL1 и PL2) и настройки работы процессора, позволяющие достичь либо максимальных частот, либо заявленного потребления.

Во время экспериментов c новым флагманом LGA1200 мы использовали жидкостную систему охлаждения ASUS ROG STRIX LC 240. Никаких проблем с установкой СВО не возникает, потому как новый процессорный разъем использует прежнюю конструкцию крепления с идентичными расстояниями между техническими отверстиями.

В штатном режиме под нагрузкой на все вычислительные блоки тактовая частота процессора поначалу удерживается на уровне 4900 МГц, но через 40–50 секунд снижается до ~4100–4200 МГц (при 1,1 В), и даже до 3700 МГц, если используется затяжной изнурительный тест с AVX-инструкциями (Prime95). При этом температура процессора изначально повышается до 75–80С, а после выхода на условный «крейсерский» режим, она снижается до ~55–60C. HWinfo64 регистрирует в таком состоянии потребление процессора на уровне заданных 125 Вт. На стартовом пике потребление CPU повышалось до 210 Вт, но это краткосрочное состояние, которое держится менее минуты. Согласно штатному алгоритму, если высокая нагрузка по времени превышает указанный период, процессор сбрасывает частоту и напряжение, чтобы оставаться в рамках TDP и заданного PL1 (125 Вт).

Согласно показаниям встроенного термодатчика, в таких условиях элементы VRM прогревались на пике до 53С.

Чтобы снять ограничения при длительной нагрузке, активируем в BIOS режим Multi-Core Enhancement. А этом случае процессор работает на 4900 МГц при нагрузке на все вычислительные ядра независимо от длительности сессии. Напряжение питания автоматически увеличивалось до 1,385 В.

И в случае с Core i9-10900K это настоящее испытание для материнской платы. В таких условиях температура чипа повышалась уже до 85С, несмотря на то, что для охлаждения процессора использовалась СВО. В Prime95 при снятии ограничений Core i9-10900K потреблял до 289 Вт, а общее энергопотребление платформы в этот момент составляло 378 Вт.

После получасовых истязаний в таких условиях температурный сенсор регистрировал нагрев VRM до 70С. Режим в целом приемлемый, но 40-миллиметровый вентилятор попал в комплект не случайно. Да, использование СВО – не лучшая опция с точки зрения охлаждения силовых элементов. В таких условиях как правило не обдувается пространство вокруг процессорного разъема.

Конечно в типичных даже ресурсоемких задачах и энергопотребление, и температуры будут пониже. Все же утилиты подобные Prime95 создают экстремальные условия. Тем не менее, это хорошая возможность оценить запас «прочности». ASUS ROG STRIX Z490-E GAMING хорошо справилось с таким стресс-тестом.

Исследуя частотный потенциал процессора, нам удалось получить стабильные 5100 МГц на всех ядрах для типичных задач с понижением на две ступени при использовании AVX. Чтобы получить даже такой режим, пришлось поиграться с вольтажом. В в случае с Core i9-10900K заметного частотного буста ожидать не стоит, потому как процессор изначально работает практически на пределе.

Никаких вопросов с разгоном оперативной памяти не возникло. Тестовый комплект G-Skill Trident Z Royal DDR-3600 (16-16-16-36) без особых сложностей взял полагающиеся ему DDR4-4200.

Процессоры Intel имеют хороший контроллер памяти, обеспечивающий минимальные задержки при работе с ОЗУ. Для новых чипов здесь ожидаемо ничего не изменилось. Высокие трансферы и минимальные задержки.

Что касается нагрева чипсета, но еще до начал тестирования некоторые опасения вызывала декоративная пластиковая крышка, установленная на радиаторе PCH. Однако они оказались совершенно напрасными. Температура чипсета не превышала 43С. Учитывая тепловой пакет Intel Z490 всего в 6 Вт, для эффективного теплоотвода достаточно даже радиатора сравнительно небольших габаритов. С этим вопрос нет, а вот на возможности VRM стоит обратить особое внимание, по крайней мере если планируется покупка топового 10-ядерного процессора. С теплообильностью и энергетическим аппетитом у них все в порядке, потому VRM и система охлаждения должны соответствовать.