Обзор материнской платы ASUS ROG STRIX X470-F GAMING

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Вместе с десктопными процессорами Ryzen 2-го поколения компания AMD также представила обновленный топовый чипсет – AMD X470. Отличий от предшествующей модели не так много, но появление этого PCH стало для производителей материнских плат прекрасной возможностью доработать свои флагманские модели, учитывая опыт выпуска устройств первой волны и требования новых процессоров Pinnacle Ridge. Сегодня у нас на тестировании ASUS ROG STRIX X470-F GAMING.

Комплектация

ASUS ROG STRIX X470-F GAMING предлагается в картонной коробке средних размеров с узнаваемым оформлением для устройств линейки ROG STRIX.

В комплекте с платой поставляется подробное руководство, диск с драйверами и ПО, четыре кабеля SATA, пара удлинителей внешних светодиодных лент, жесткий мостик SLI для объединения двух видеокарт, пластиковые стяжки для укладки кабелей и набор винтов для крепления M.2-накопителей.

Также в коробке есть набор стикеров с фирменными логотипами, табличка на дверь с предупреждениями о полной занятости владельца платы и скидочный купон на продукцию CableMod.

Дизайн и компоновка

ASUS ROG STRIX X470-F GAMING соответствует формату ATX с классическими габаритами 305х244 мм. Как несложно сориентироваться по названию, плата основана на новом топовом чипсете AMD X470.

Фактически модель может работать с любыми процессорами AMD для платформы Socket AM4, хотя очевидно что естественнее она будет смотреться в паре с новыми 12-нанометровыми чипами Ryzen 2xxx семейства Pinnacle Ridge.

На протяжении последних лет разработчики ASUS используют для устройств серий ROG и ROG STRIX визуально очень сдержанное оформление. В то же время дизайнерам удается подчеркнуть статусность этих продуктов без кричаще ярких элементов и ослепляющей подсветки каждого сантиметра печатной платы. Для ROG STRIX X470-F GAMING используется черная PCB с матовым покрытием. В черном же выполнены все коннекторы и слоты расширения. В темно-сером оформлены охладители силовых элементов.

Радиатор чипсета украшен голографическим стикером с игровыми слоганами на разных языках.

Плата получила мощный силовой блок. Модуль стабилизации включает 10 фаз (6+4), причем здесь используются качественные сборки IR3555 от компании International Rectifier, которая в 2015 году стала частью Infineon. Для управления VRM применяется ШИМ-контроллер Digi+ ASP1405I.

Для всех силовых элементов предусмотрено дополнительное охлаждение. Достаточно крупные радиаторные блоки с нетривиальным профилем, увеличивающим площадь рассеивания, надежно зафиксированы с помощью винтов. Для подачи питания предусмотрен один 8-контактный разъем.

На плате установлено 4 слота для модулей оперативной памяти. Коннекторы Q-DIMM имеют одностороннюю фиксацию планок. Что касается поддерживаемых режимов, то здесь многое зависит от используемого типа процессоров. Для чипов Ryzen 2-го поколения (Pinnacle Ridge) заявлена поддержка комплектов вплоть до DDR4-3600, для первых Ryzen 1ххх и процессоров Raven Ridge c интегрированной графикой указан предельный режим DDR4-3400, а чипы A-серии семейства Bristol Ridge ограничены DDR4-2400/2133.

Перед покупкой скоростных наборов неплохо убедиться, что они есть в перечне валидированных комплектов. Это не догма, но в ином случае вы будете первопроходцем. Как видим, новые Ryzen 2xxx потенциально готовы к работе с более скоростными наборами ОЗУ, причем вполне возможно, что улучшать ситуацию тут будут очередные версии BIOS/AGESA.

ASUS ROG STRIX X470-F GAMING предлагает шесть слотов расширения – три PCI-E x16 и такое же количество PCI-E x1. Учитывая универсальность платформы Socket AM4 с возможностью использовать процессоры уже четырех различных семейств, конфигурация основных полноформатных зависит непосредственно от типа установленного CPU/APU.

При наличии чипов Ryzen Summit/Pinnacle Ridge основные полноформатные слоты, усиленные металлической оплеткой, могут работать в режимах x16+0 или x8+x8. В этом случае плата позволяет также создавать SLI-связки c двумя видеокартами на GPU от NVIDIA.

Если же используются процессоры Ryzen cо встроенной графикой Vega, APU A-серии или Athlon X4 без встроенного видеоядра, доступен будет только первый слот PCIEX16_1, всегда работающий в режиме x8. Это не зависит от материнской платы, таковы функциональные ограничения указанных чипов.

Оба основных PCI-E x16 имеют дополнительную металлическую обивку, увеличивающую прочность коннекторов. Третий полноформатный слот работает в режиме PCI-E 2.0 x4, при этом разделяет линии шины в парой компактных слотов – PCIeX1_1 и PCIeX1_3.

Плата предлагает хорошие возможности для настройки системы охлаждения. На PCB размещено семь 4-контактных разъемов. Два номинально выделены для процессорного воздушного кулера, три коннектора предназначены для внутрикорпусных вентиляторов. Еще пару разъемов можно использовать для подключения жидкостной системы охлаждения. Причем один из них (W-PUMP+) может обеспечить ток до 3А для подключения наиболее мощных помп (до 36 Вт). Способ управления (PWM/DC) во всех случаях определяется автоматически.

У нижней кромки платы предусмотрен один разъем для внешней термопары на тот случай если понадобится контролировать температуру какой-либо поверхности внутри системного блока. Датчика в комплекте нет, его придется купить отдельно.

Из дополнительных опций ASUS ROG STRIX X470-F GAMING можем выделить наличие системы ранней диагностики с функцией оповещения Q-LED. Линейка светодиодов поможет определить проблемный узел на старте системы.

Индикатор подачи дежурного напряжения – классический элемент, присутствующий практически на всех платах ASUS. Вроде бы и мелочь, а вот хорошая традиция.

Производитель ответственно подходит к вопросу дополнительной иллюминации материнских плат. Переборщить здесь очень легко. Световая атака «по площадям» вовсе не показатель возможностей или класса устройства, а скорее признак того, что дизайнерам не удалось придать визуальную изюминку, отсутствие которой пытаются скрыть обилием подсветки.

В случае с ASUS ROG STRIX X470-F GAMING разработчики очень акцентировано и сдержанно использовали этот прием. RGB-светодиоды размещены лишь в области интерфейсной панели. Подсветка пробивается через полупрозрачный сегмент на кожухе, а также фирменный логотип игровой серии. Для общего массива используется пять RGB-светодиодов с независимым управлением.

Если понадобится больше света внутри системного блока, то тут можно себя не ограничивать. На плате предусмотрено два 4-контактных разъема для подключения RGB-лент с элементами 5050 (12 В), а также один коннектор для подсоединения адрессуемой гирлянды со светодиодами WS2812B и питанием 5 В.

Такой набор позволяет основательно “зажечь” если в этом возникнет необходимость.

Подсветка традиционно настраивается в приложении ASUS AURA. Доступно порядка десятка различных эффектов. Здесь же можно синхронизировать устройства, поддерживающие ASUS AURA Sync. Например, видеокарты или периферия.

Для подключения накопителя предусмотрено шесть портов SATA. Чипсет AMD X470 поддерживает восемь линков соответствующего интерфейса, однако в последнее время акцент смещается в сторону накопителей формата M.2 (SATA и PCI-E NVMe), потому неудивительно, что разработчики решили обеспечить комфорт тем, кто ориентируется на современные решения.

На плате предусмотрено два слота M.2. Основной порт, размещенный в центральной части PCB, может работать как с SATA, так и со скоростными накопителями PCI-Е x4 длиной до 110 мм. Для SSD, установленных в этот разъем, предусмотрено дополнительное охлаждение.

Разработчики использовали оригинальную составную конструкцию. Планка основного радиаторного блока связана с массивным охладителем чипсета. В этом случае площадь рассеивания значительно увеличивается, позволяя эффективно отводить тепло от самых теплообильных SSD. Если вы не хотите, чтобы накопитель как-либо влиял на температурный режим работы чипсета, соединительную перемычку можно снять, разделив общую конструкцию на два независимых блока. В свою очередь, если скоростной SSD пока не используется, PCH получает выгоды от массивного радиатора.

Из интересных особенностей радиаторной перемычки отметим брендированную тряпичную тесемку, закрепленную на алюминиевой пластине.

Второй слот M.2 размещен в нижней части платы. Он предназначен для устройств, довольствующихся двумя линиями PCI-E 3.0. Подобные SSD уже есть на рынке, они стоят несколько дороже SATA-накопителей, но и предлагают заметное ускорение по сравнению с последними.

Звуковая подсистема платы основана на топовом доработанном кодеке Realtek S1220, скрытом за металлическим экранирующим кожухом. В цепи также используются специализированные японские емкости и дополнительные предусилители OPA1688 и RC4580 для раскачки наушников. Звуковой тракт частично отделен от основного массива PCB. Как мы уже отмечали, разделительная дорожка не подсвечена. Зачастую в корпусе даже с прозрачной боковой стенкой эта область платы слабо просматривается, потому здесь нечего усердствовать с иллюминацией.

Качество звука, пожалуй, стоит отметить дополнительно. Хорошая схемотехника обеспечивает очень пристойный результат, как для интегрированного решения. Усилители обеспечивают отличный запас мощности, который можно высвобождать, используя соответствующие режимы в настройках подсистемы.

Для игр можно попробовать улучшайзеры SonicStudio III. При прослушивании музыки дополнительная обработка, пожалуй, будет лишней, а вот, например, в шутерах с насыщенной звуковой сценой вполне можно поэкспериментировать.

За сетевое подключение можно абсолютно не волноваться, это направление прикрывает проверенный гигабитный чип Intel i211-AT – полноценный контроллер, использующий для передачи данных шину PCI-E.

ASUS ROG STRIX X470-F GAMING предлагает достаточный набор скоростных портов для подключения периферии. На плате предусмотрен внутренний коннектор USB 3.1 Gen2 для вывода одного соответствующего порта на стенку корпуса. На интерфейсной панели платы предусмотрено еще два порта USB 3.1 Gen2 (оба Type-A), которые реализуются с помощью дополнительного контроллера ASMedia ASM1142.

На интерфейсной панели большое разнообразие коннекторов, но обратим отдельное внимание на то, что панель изначально закрыта защитной заглушкой. Стационарная компоновка гарантирует, что вы не забудете при сборке системы установить этот элемент в корпус. Вместе с пластиковым кожухом закрепленная пластинка создает эффект закрытого саркофага.

Пожалуй, несколько неожиданно вновь увидеть на борту комбинированный PS/2, который уже не использовался на предшествующей плате ASUS с чипсетом AMD X370. В комментариях принимаются сообщения от владельцев периферии с таким интерфейсом, которые все еще не готовы от нее отказаться в пользу устройств с USB.

На панели также предусмотрено целых шесть портов USB 3.1 Gen1 (USB 3.0). Один из них имеет симметричную корпусировку USB Type-C. Рядом также размещена пара скоростных USB 3.1 Gen2, причем оба в классическом формате Type-A, а отличить их от вдвое менее производительных портов можно по красным внутренним вставкам.

Незыблемы позиции розетки Ethernet, а для подключения устройств отображения предусмотрены два цифровых выхода – HDMI и DisplayPort. Напомним, что видеовыходы будут доступны только при использовании чипов Raven Ridge c графикой Vega 8/11 или процессоров A-серии из семейства Bristol Ridge. Для подключения акустики предусмотрен ворох из пяти аудиоразъемов и оптический S/PDIF.

С обратной стороны минимум дополнительных элементов. Здесь хорошо видно, что все радиаторные блоки закреплены с помощью винтов. Обращают внимание декоративные надписи на поверхности печатной платы.

В работе

При запуске BIOS нас встречает все та же удобная оболочка UEFI с большим разнообразием параметров для настройки.

Здесь уже также есть опции, который были недавно добавлены производителем – возможность поиска параметра по ключевому слову (F9) и быстрое включение/отключение подсветки AURA из BIOS (F4).

Хотя ASUS ROG STRIX X470-F GAMING формально и не относится к энтузиастским моделям, плата позволяет разгонять процессоры и для чипов AMD это хорошая возможность для дополнительного ускорения. Да, топовые Ryzen семейства Pinnacle Ridge уже изначально практически «выжаты» производителем, но для моделей на ступеньку ниже дополнительные 300–500 МГц могут быть полезны.

Во время экспериментов мы использовали Ryzen 7 2700 (3,2/4,1 ГГц). Плата предлагает классическую двухступенчатую методику разгона. Режим TPU I в данном случае предлагает 3400 МГц для всех ядер при нагрузке на все вычислительные блоки. TPU II обеспечивает лишь немногим больше – 3500 МГц. Если интересует более внушительный разгон, придется брать управление в свои руки. У ASUS ROG STRIX X470-F GAMING для этого есть не только необходимые опции в BIOS, но и соответствующая элементная база с охлаждением сборок MOSFET.

В экспресс-режиме удалось получить стабильные 4150 МГц при нагрузке на все блоки. Напряжение питания вычислительных ядер в этом случае понадобилось повысить до 1,425 В, а также использовать схему стабилизации питающего напряжения CPU Load Line Calibration = Level 3.

В таком режиме чип заметно приободрился в многопоточных задачах. 1832 балла в Cinebench R15 вместо 1536 характерных для стокового состояния – очень неплохая прибавка.

Конечно хотелось бы получить от новых чипов AMD еще более внушительных частотных высот, все же для изготовления Pinnacle Ridge используется усовершенствованный 12-нанометровый техпроцесс.

Тем не менее, судя по результатам в 3DMark, полученные в тандеме Ryzen 7 2700 + GeForce GTX 1080 Ti, вряд ли у кого-то возникнет вопрос о профнепригодности новых чипов AMD в составе ультимативной игровой системы.

Плата отлично справлялась с увеличенной нагрузкой, хотя, конечно, возросшее энергопотребление не могло не сказаться на температурном режиме блока VRM. Радиатор на силовых элементах, выстроенных вдоль интерфейсной панели, при стресс-нагрузке в AIDA64 нагревался до 60C. Это к вопросу о необходимом запасе мощности стабилизатора питания при разгоне 8-ядерных процессоров Ryzen. На бюджетных платах с AMD B350, которые в принципе также позволяют разгонять процессоры с любым количеством ядер, экспериментировать с повышением частот нужно будет куда аккуратнее.