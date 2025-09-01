Обзор материнской платы MSI B860M Gaming Plus WiFi: прагматичность и "молниеносные" интерфейсы

Когда Intel представила свои процессоры Core Ultra 2 с сокетом LGA 1851, производители материнских плат оказались перед вызовом: как упаковать все новые возможности в доступный продукт. MSI B860M Gaming Plus WiFi — это попытка предложить компактного игрока в среднем сегменте с быстрыми сетевыми интерфейсами для новых процессоров серии Core Ultra 200 по конкурентной цене.

Технические характеристики

формат micro-ATX Сокет LGA 1851 чипсет INTEL B860 Фаз питания 15 (12+1+1+1) Оперативная память 4 x DDR5 Макс. объем ОЗУ 256 GB Макс. частота ОЗУ 8800 MHz Видео выходы 1 x HDMI 2.1 1 x DisplayPort 1.4 1 х Thunderbolt 4 (DisplayPort 2.1) LAN контроллер 1 x Intel Killer E5000 5Gbps Беспроводные интерфейсы Intel Killer BE1750x Wi-Fi 7 (2.4GHz / 5GHz / 6GHz) Bluetooth 5. 4, MLO, 4KQAM Разъемов PCI-E x16 1 x PCI Express 5.0 x16 (CPU) 1 x PCI Express 4.0 x16 (x1) 1 x PCI Express 4.0 x16 (x1) 1 x PCI Express 4.0 x16 (x4) Разъемов М2 1 x M.2_1 (M.2 2280/2260/2242; PCIe 5.0 x4) 1 x M.2_2 (M.2 2280/2260; PCIe 4.0 x4) 1 x M.2_3 (M.2 2280; PCIe 4.0 x2) Разъемов SATA 4 x SATA 6 Gbps USB (Внешние порты) 1 х USB Type-C (10 Gbps) 1 х USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) Type-A 4 х USB 2.0 Type-A USB (Внутренние порты) 1 х Thunderbolt 4 (40 Gbps)

1 х USB Type-A (10 Gbps) 1 х USB Type-C (5 Gbps) 2 х USB Type-A (5 Гбит/с) 2 х USB 2.0 Type-A Звук Realtek ALC897 Codec (7.1) Подсветка 2 x ARGB LED 1 x RGB LED Питание процессора 6 + 8 pin Питание кулеров 5 x 4 pin Размеры 224 × 244 мм Дополнительно Крепление EZ M.2 II крепление EZ M.2 II EZ Debug LED Кабель MSI EZ Conn Термопрокладки 7W/mK

Тестовый стенд

Тестирование MSI B860M Gaming Plus WiFi проводилось в паре с процессором Intel Core Ultra 7 265K и видеокартой Gigabyte Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE.

Конфигурация системы:

Комплектация и внешний вид

MSI B860M Gaming Plus WiFi прибыла на редакционный обзор в классической и прочной коробке с приятной цветовой гаммой. На ней есть пометка «Ready for AI PC», которая все чаще встречается на современном рынке десктопов.

Распаковка MSI B860M Gaming Plus WiFi оставляет приятное первое впечатление. Сама материнская плата ждет нас в антистатической упаковке, а элементы дополнительной комплектации в отдельных секциях. В них находятся:

Кабель SATA 6 Гбит/с;

Антенна для беспроводного модуля;

Набор креплений для накопителей M.2;

Кабель EZConn для подключения вентиляторов или подсветки;

Ключ для фиксаторов M.2;

Информационные буклеты.

Дизайн платы (FROZR DESIGN) выдержан в фирменном геймерском стиле MSI (без RGB подсветки) где сочетается черная PCB и большие серебристые радиаторы с логотипом и надписями бренда. Выглядит современно и без лишнего пафоса. MSI B860M Gaming Plus WiFi является шестислойной, качество текстолита трудно оценить без специального оборудования, но субъективно не ощущается той прочности, которой могли похвастаться материнские платы предыдущих поколений.

EZ DIY подход очень удобен в процессе сборки. Крепление EZ M.2 Clip II позволяет устанавливать SSD без отвертки буквально в несколько движений. А вот удаление видеокарты уже не такое удобное, как могло бы быть, ведь отдельного эргономичного механизма с кнопкой, как на старших моделях не предусмотрено. Поэтому, если у вас большая видеокарта и мало места, придется проявить определенные способности, чтобы ее вытащить

EZ Debug LED в свою очередь помогает диагностировать проблемы. Для новичков это настоящая находка, ведь позволяет на этапе сборки понять, где вы допустили ошибку и почему ваш компьютер не запускается.

Производитель решил обойтись без RGB подсветки. Плюс это или минус зависит от предпочтений конечного пользователя. С одной стороны сэкономленные средства идут на более прагматичные и функциональные вещи, с другой — никто не мешает добавить своему «ПК-аквариуму» атмосферы с помощью сторонних решений.

Интерфейсы, разъемы, начинка

MSI B860M Gaming Plus WiFi базируется на чипсете Intel B860. Он оптимально подойдет для решений на основе процессоров уровня Core Ultra 5 и Ultra 7 Series 2. Не стоит требовать с него слишком много, если вы планируете выжимать максимум из вашего процессора, тогда вам нужна плата уровня Z890. Но для большинства пользователей B860 вполне достаточно

На MSI B860M Gaming Plus WiFi установлено четыре радиатора, причем VRM использует раздельную конструкцию. Радиатор SSD фиксируется и разблокируется одним нажатием. Наконец, есть радиатор чипсета, который обеспечивает охлаждение B860 во время интенсивных нагрузок ввода/вывода PCH.

Плата поддерживает до 256 ГБ DDR5 памяти через четыре слота DIMM. Официально поддерживаются скорости до 4800 MT/s, но с разгоном можно достичь 8800+ MT/s — вполне прилично для любителей высоких частот. Intel XMP 3.0 работает без проблем.

В MSI B860M Gaming Plus WiFi предусмотрено три слота PCI-E: один PCI Express 5.0 x16 (контроллер уже интегрирован в процессор Core Ultra), один PCI Express 4.0 x16 (x4) и два PCI Express 4.0 x16 (x1). Дополнительные PCIe 4.0 слоты позволяют подключить карты расширения, хотя в micro-ATX форм-факторе места маловато.

Что касается накопителей, тут MSI не поскупилась: три M.2 слота, включая один PCIe 5.0 x4 для самых быстрых SSD. Плюс четыре SATA порта для традиционных дисков. Поддержка RAID (0, 1, 5, 10) тоже есть, хотя большинство домашних пользователей этим не воспользуются.

Задняя панель I/O содержит самые необходимые USB порты, хотя их количество может казаться недостаточным для особо требовательных ПК пользователей. Здесь у нас молниеносный Thunderbolt 4 (40 Gbps), но учитывайте, что с устройствами USB4 скорость будет составлять максимум 20Gbps. Также в наличии USB Type-C на 10 Гбит/с, один USB 3.2 Gen 1 Type-A на 5 Гбит/с и четыре USB 2.0 Type-A.

Wi-Fi 7 теоретически может достигать 5.8 Гбит/с. Для его поддержки нужна Windows 11 24H2 или более поздняя версия. На практике такая скорость понадобится тем, кто передает большие объемы данных локально «по воздуху» между устройствами, в том числе ценителям VR технологий, где изображение давно уже транслируется без кабелей.

Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750x придется по душе онлайн-геймерам благодаря высокой пропускной способности и меньшим задержкам. Повышению скорости способствуют два аспекта: пропускная способность канала удвоена со 160 до 320 МГц, а плотность данных выросла с 1024 до 4096 QAM (квадратурная амплитудная модуляция), поэтому каждый передаваемый символ теперь состоит из 12 битов вместо 10 Это та же самая модель, что и на материнской плате MAG Z890 высшего класса.

MSI B860M Gaming Plus WiFi имеет LAN-контроллер Intel Killer E5000 со скоростью 5 Гбит/с. Большинство домашних сетей пока этим не воспользуются, но для будущего — это хорошая инвестиция. В тестах обычный гигабитный интернет работал без проблем.

Аудиосистема базируется на кодеке Realtek ALC897 с поддержкой 7.1-канального звука. Он является достаточно бюджетной моделью с соотношением сигнал/шум (SNR) 90 дБА / 95 дБА. Тем не менее этого достаточно для большинства наушников, если не брать во внимание небольшое количество высококачественных студийных моделей, которые могут быть более требовательными к соответствующему оборудованию

Для эстетики и кастомизации есть два разъема ARGB LED и один RGB LED. Питание процессора осуществляется через коннектор 6+8, а для кулеров предусмотрено пять 4-пиновых разъемов. Схема питания VRM (12+1+1+1+1) для MSI B860M Gaming Plus WiFi приемлема для своего сегмента и вполне достаточна для тестового процессора Intel Core Ultra 7 265K.

Программное обеспечение MSI B860M Gaming Plus WiFi

Новый интерфейс CLICK BIOS X значительно улучшает удобство использования материнской платы, поскольку большинство распространенных настроек размещены на главной странице для простого и легкого доступа даже для новичков

Интерфейс BIOS разделен на два ключевых режима: EZ Mode для быстрой настройки основных параметров и Advanced Mode для глубокого контроля над всеми опциями

В EZ Mode пользователь может без труда изменить последовательность загрузки, активировать XMP профили для автоматического оверклокинга модулей DDR5 и многое другое. Все выполняется всего за несколько кликов. Что делает его хорошим выбором для начинающих или тех, кто избегает сложных настроек.

MSI Center благодаря модульной архитектуре позволяет устанавливать только нужные компоненты. В последнее время заметно, что его стабильность значительно возросла, хотя и, как по мне, он работает немного медленно.

В комплекте идут 60-дневные пробные версии AIDA64 Extreme и Norton 360 Deluxe. Полезно для начальной настройки, хотя, чтобы постоянно пользоваться этими программами, впоследствии придется заплатить дополнительные деньги.

Производительность, энергопотребление и нагрев

Система питания Duet Rail (12+1+1+1+1) обеспечивает стабильную подачу напряжения даже под нагрузкой. Максимальное TDP Intel Core Ultra 7 265K BOX составляет 250 Вт. При всем при этом температура на радиаторах не превышала 53°C. Энергопотребление системы при этом достигало 595 Вт.

В синтетических тестах и игровых сценариях MSI B860M Gaming Plus WiFi работала стабильно. Обошлось без зависаний, торможений или каких-либо проблем. С результатами вы можете ознакомиться в таблице и на скриншотах.

Тест Результат CPU-Z Single — 841 Multi — 14 285 Octane 2.0 Plus Single — 112 388 Multi — 957 614 WebXPRT 4 410 GeekBench 6 (CPU) Single — 3 006 Multi — 18 727 GeekBench 6 (RX 9070 XT) Open CL – 175 829 Vulkan – 184 961 AIDA64, Memory test (DDR5-6000) Read — 91 943 Write — 83 347 Copy — 87 310 Latency — 92.7 Cinebench R23 Single — 2 172 Multy — 32 494 Speedometr 3.0 38.1

Разъемы M.2 обеспечили следующие результаты:

PCIe 5.0 x4 — 14 485 МБ/с на чтение и 13 112 МБ/с на запись (Samsung-9100-PRO-2TB);

PCIe 4.0 x4 (через чипсет) 7 022 МБ/с на чтение и 6 682 МБ/с на запись (Kingston FURY Renegade 3D NAND TLC 4TB);

PCIe 4.0 x4 (через чипсет) — 3 433 МБ/с на чтение и 2 741 МБ/с на запись (Samsung 980).

Опыт использования

Сборка системы на MSI B860M Gaming Plus WiFi является достаточно комфортной благодаря EZ DIY подходу. Установка M.2 SSD занимает секунды без дополнительных отверток. Как по мне, среди других производителей — это одно из самых удобных решений. Благодаря системе EZ Debug LED, если система не запускается, не обязательно бежать в сервисный центр, или звать знакомого «эникейщика».

Wi-Fi 7 работал стабильно даже через две стены. Причем латентность оставалась низкой, а разрывов соединения не было вовсе. Как владельцу VR гарнитуры скорости беспроводного соединения вполне хватало, чтобы играть PC-VR игры даже при избыточном рендеринге в 8К с последующей передачей на шлем через Wi-Fi.

Цена и конкуренты

MSI B860M Gaming Plus WiFi можно приобрести за 8 539 гривен. За эти деньги вы получаете Wi-Fi 7, Thunderbolt 4, три M.2 слота и систему питания (12+1+1+1) — неплохой набор.

Среди конкурентов Gigabyte B860M GAMING X WIFI6E. Однако у него слабее питание и медленнее сетевые интерфейсы. К тому же материнская плата дороже героя нашего обзора.

ASRock B860M Lightning WiFi попытка «обмануть судьбу», получив лучшее питание, геймерскую подсветку и неплохой звук. Но такая же ситуация с сетевыми интерфейсами, как у предыдущего конкурента. К тому же AsRock имеет менее развитую экосистему программного обеспечения.

8.8 /10 Оценка ITC.ua Программное обеспечение 9 Удобные CLICK BIOS X и MSI Center Производительность 8.5 Достаточная производительность в своем сегменте. Питания хватает для Core Ultra 5, 7 — 2 generation Функции 8.5 Быстрые сетевые интерфейсы, удобный механизм установки/съема накопителей. Цена 9 Очень конкурентная цена. Нагрев 9 Невысокие температуры.