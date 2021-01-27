Обзор медиаплеера BLAUPUNKT B-Stream Box





4K-медиаплееров на базе телевизионной версии Android не так уж много, из актуальных моделей сходу можно вспомнить, пожалуй, только Chromecast with Google TV и Xiaomi Mi Box S (вышедший уже два года назад). Так что появление нового устройства в этой категории можно только приветствовать, тем более что его представил известный немецкий производитель электроники, компания BLAUPUNKT.

Комплектация

В черной коробке из плотного картона можно найти, кроме самого плеера, блок питания, пульт ДУ с двумя аккумуляторами AAA, кабель HDMI и руководство пользователя – в целом, вполне достаточный набор, добавить можно было бы разве что сетевой кабель, если плеер будет использовать проводное подключение к сети.

Дизайн

BLAUPUNKT B-Stream Box выполнен в формате полноценного плеера, это компактная «коробочка» из черного пластика с матовым верхом и глянцевыми боковыми гранями и днищем размерами 10х10х2 см. Сверху нанесен крупный логотип компании, внизу можно найти две крупные прорезиненные вставки, благодаря которым плеер почти не скользит по поверхности стола.

В отличие от других плееров в форм-факторе «стика», с набором разъемов здесь полный порядок: на задней грани находятся разъем питания, оптический аудиовыход, порты HDMI и Ethernet, а также комбинированный аналоговый аудио-видео выход в виде мини-джека. На левой грани – порты для подключения внешних накопителей: один USB 2.0, один USB 3.0 и кардридер для карт памяти microSD. На фронтальной панели находится лишь индикатор активности, который светится синим цветом во время работы и красным – в режиме ожидания.

Пульт ДУ

Пульт довольно небольшой, с оригинальным «наплывом» ближе к нижней части корпуса, что положительно влияет на эргономику – в ладонь он ложится очень хорошо. Раскладка кнопок достаточно традиционна для таких устройств: в верхней части под большим пальцем находится кольцо стрелок с кнопкой подтверждения внутри, над ним – включение и вызов Google Assistant, под ним – кнопки навигации по меню, регулировка громкости и запуск популярных стриминговых сервисов.

Расположение кнопок логичное, нажимаются они легко и отчетливо, с четким «продавливанием». При желании пульт можно поставить вертикально, и благодаря смещенному вниз центру тяжести стоит он довольно устойчиво. Пульт не гироскопический, управлять жестами в воздухе не получится, зато есть встроенный микрофон, что позволяет использовать управление голосом — в том числе поддерживается поиск на украинском языке.

Аппаратная платформа BLAUPUNKT B-Stream Box

В плеере используется SoC Amlogic S905X2. Оперативной памяти установлено 2 ГБ, доступный пользователю объем внутреннего хранилища – примерно 2,5 ГБ. Сетевые возможности представлены Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 2,4/5 ГГц.

S905X2 – сравнительно новый чипсет для медиаплееров на базе Android TV, был анонсирован в 2018 году, производится по 12-нм техпроцессу. В его состав входят 4 ядра Cortex-A53, за обработку видео отвечает модуль Mali-G31 MP2. В чипсете есть поддержка USB 3.0 и HDMI 2.1, он может декодировать видео вплоть до [email protected] fps и умеет работать со всеми основными форматами HDR.

Программное обеспечение

BLAUPUNKT B-Stream Box работает под управлением Android TV 9 Pie. В плеере представлен традиционный лаунчер, с лентами рекомендованного контента в установленных сервисах, списком основных приложений в верхней части экрана, меню поиска на самом верху и т.д. В отличие от лаунчера Google TV, который мы видели в последней модели Chromecast with Google TV, здесь пользователь может настраивать внешний вид главного экрана, сортируя предложенные списки контента, а также скрывая ненужные пункты.

Предустановленных приложений немного: клиент IPTV, оптимизированный под телеэкран веб-браузер, клиент WeTV (стриминговая платформа с преимущественно азиатским контентом), агрегатор онлайн-радиостанций Radioline.

В работе

При первом включении плеер предлагает произвести быструю настройку с помощью смартфона или планшета на Android: в приложении Google в строку поиска следует ввести команду set up my device, после чего мобильное устройство обнаружит находящийся рядом BLAUPUNKT B-Stream Box, подключит его к вашей учетной записи в Google и настроит подключение к сети Wi-Fi. Если Android-смартфона под рукой не оказалось, настройку можно осуществить и традиционным способом, вручную введя все необходимые данные.

Производительности системы оказывается вполне достаточно для плавной работы интерфейса, подергиваний, лагов или запаздывания в реакции на нажатие кнопок не наблюдалось. При подключении к сети Wi-Fi 5 ГГц скорость загрузки на расстоянии пары метров от роутера через внутреннюю стену квартиры находилась на уровне 250-300 Мбит/с, отдачи – выше 400 Мбит/с. Кроме комплектного пульта ДУ, управлять медиаплеером можно также с помощью фирменной утилиты Android TV Remote Control, которая дублирует основные функции пульта ДУ, включая голосовое управление.

Воспроизводить локальный контент B-Stream Box может как из сети, так и с USB-накопителей, для этого понадобится установить видеоплеер из Google Play – например, VLC for Android, MX Player или медиацентр Kodi. Традиционное для таких устройств замечание по поводу магазина приложений: поскольку плеер работает под управлением «телевизионного» Android, в Google Play Store отображается только софт, оптимизированный под эту версию системы, так что выбор оказывается заметно скуднее, чем в магазине на смартфоне/планшете (или медиаплеере на базе планшетной версии Android). Впрочем, сторонние программы можно установить и в обход Google Play – с помощью apk-файлов, записанных на USB-накопитель. Для этого придется разрешить установку приложений из неизвестных источников, плюс для программ, не оптимизированных под Android TV, скорее всего, придется подключать клавиатуру/мышь или дополнительно приобрести гироскопический пульт ДУ с эмуляцией мыши.

BLAUPUNKT B-Stream Box без проблем воспроизводит 10-битное 4K-видео с частотой до 60 кадров/с, поддерживает кодеки H.265 и VP9 Profile2, а также основные форматы HDR: HDR10/HDR10+, HLG. Производительности чипсета оказалось достаточно, чтобы воспроизвести без заиканий (при подключении накопителя по USB 3.0) самое «тяжелое» видео в нашей тестовой коллекции, с битрейтом на уровне 160 Мбит/с.

Как и у других плееров на базе Android TV, у B-Stream Box есть поддержка Google Cast, что позволяет стримить видео- и аудиоконтент со смартфона на ТВ. Для этого на него понадобится установить приложение Google Home, после чего возможность трансляции появится в поддерживающих эту функцию приложениях (YouTube, TuneIn Radio, Google Фото и т.д.). Кроме того, в Home есть опция трансляции экрана смартфона, что позволяет отправлять на экран телевизора контент и из других приложений, без поддержки Google Cast (например, из встроенной фотогалереи).