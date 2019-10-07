Обзор механической клавиатуры HyperX Alloy Origins





HyperX продолжает экспериментировать с переключателями и Alloy Origins — это продукт уже с третьим вариантом свитчей в портфолио Kingston. Как и многие конкуренты, в компании решили уйти от сторонних решений и перейти на собственные переключатели. Эту попытку можно назвать действительно удачной, мне переключатели очень понравились, но достоинства клавиатуры заключаются не только в этом. Как и самая первая модель клавиатуры Kingston, Alloy Origins собрана столь же хорошо, в ней нет ничего лишнего и это по-прежнему одна из лучших механических клавиатур на рынке.

Подключение

Поскольку в начале обзоров часто идет раздел о комплектации, но в данном случае о ней особо ничего не скажешь, так как в комплекте только съемный кабель, поэтому перейдем сразу к особенностям подключения. Благо тут есть о чем рассказать, ведь как и в случае с моделью HyperX Pulsefire Dart, в этой клавиатуре использован разъем USB Type-C. Для подключения к самому компьютеру используется стандартный Type-A.

В своих прежних клавиатурах со съемным кабелем HyperX использовала даже не microUSB, а miniUSB, который можно было увидеть последний раз лет 10 назад. USB-C в клавиатуре нельзя назвать реальной необходимостью, но соответствие стандартам можно приветствовать.Тем более, вы можете использовать почти любые кабели для подключения, особенно это полезно будет в тех ситуациях, когда вам нужен кабель длиннее. Но в данном случае, как это ни странно, вы не сможете использовать абсолютно любой Type-C, а только те, у которых достаточно тонкий коннектор, так как сам порт заметно утоплен в клавиатуре, что ограничивает выбор. Не могу сказать, что это недостаток, скорее наблюдение.

Дизайн, материалы, сборка

В Kingston остались верны своему направлению, выбранному при создании самой первой клавиатуры. Дизайн Alloy Origins минималистичный, простой, но в нем угадывается HyperX. Ничего лишнего, только тонкий металлический корпус. Причем, алюминий использован как сверху, так и снизу. К тому же, клавиатура не займет на рабочем месте больше пространства чем нужно, несмотря на полноразмерную конструкцию. В отличии от первых моделей клавиатур, в этой края и углы закруглены и не такие острые.

Сборка — идеальная. Клавиатура тяжелая, ее вес почти 1100 грамм, а в сочетании с цепкими резиновыми ножками она хорошо держится за поверхность. Кстати, ножки заслуживают внимания. Часто клавиатуры можно приподнять только на один уровень, а здесь — на два, благодаря двойной конструкции. Это пока редкое, но удачное решение.

Переключатели

Hyper Alloy Origins — это первая клавиатура Kingston оснащенная переключателями собственной разработки. HyperX Alloy Origins продается в трех вариантах клавиш: красными, зелеными и коричневыми. Наш вариант оснащен HyperX Red Linear. И как можно догадаться, по своим свойствам они схожи с Cherry MX Red — линейные, без тактильного и звукового отклика, а также легкие в нажатии.

Я не могу назвать вариант от HyperX полной копией Cherry MX, на мой взгляд, новые клавиши получились чуть тише. Клавиши хорошо подходят как для набора текста, так и для игр. Также, HyperX заявляет, что надёжность переключателей составляет 80 млн. нажатий.

Функциональность и настройка

Набор возможностей клавиатуры стандартный — три встроенных пресета для своих настроек и утилита NGenuity для более тонкой настройки подсветки и всего остального. Можно создавать макросы, менять функциональность каждой клавиши и настраивать подсветку в широких пределах.

Предусмотрена возможность управления музыкой при помощи сочетания Fn и ряда F-клавиш.