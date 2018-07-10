Обзор Meizu 15: не такой, как все

«Линейка Meizu 15, выпущенная к 15-летнему юбилею компании, отражает наши главные ценности — отличный дизайн, качественные комплектующие и стремление к совершенству. В Meizu 15 сохранили сканер отпечатков спереди и смогли добиться выдающегося соотношения площади экрана к фронтальной панели. Фотографировать ночью стало еще проще, а новая система тактильного отклика навсегда изменит ваш пользовательский опыт. Мощные процессоры и обновленный Flyme 7 в Meizu 15 — это все, что вам нужно.» — примерно так в вольном переводе выглядят первые строчки описания новых смартфонов Meizu на сайте компании, но мы знаем, что обещания не всегда соответствуют реальности. Поэтому протестировали аппарат и готовы поделиться собственными впечатлениями.

Дизайн

Смотрим на Meizu 15, вспоминаем Pro 7 и в очередной раз понимаем — дизайнеров компании «хлебом не корми», дай сделать аппарат «не как у всех». На фоне почти одинаковых смартфонов конкурентов это выглядит неплохо. Вдобавок кажется, что Meizu 15 пытается заигрывать и с поклонниками прошлых Meizu, и с теми, кто не оценил современные тенденции.

Смартфону вернули фирменный «кружочек» под экраном, правда в видоизмененном состоянии, экран имеет соотношение сторон 16:9, а не 18 или 19:9, как у большинства аппаратов, выпущенных за последние полтора года, и в нем нет никаких вырезов, которые так не нравится отдельным пользователям (судя по множеству комментариев на эту тему). Боковые рамки уже, чем в большинстве современных смартфонов, так что несмотря на старомодные пропорции дисплея Meizu 15 выглядит вполне актуально, хотя кто-то скажет, что «могли бы и углы экрана скруглить».

Также отметим расцветку тестового смартфона — из всей 15 серии, в полностью белом цвете выпускается только Meizu 15. Поверхность гладкая, форма обтекаемая, покрытие имитирует нечто подобное керамике или эмали, поэтому аппарат скользковат.

По нашему Meizu 15 хорошо видно, что он побывал далеко не в одних, и в не самых бережных руках, но заметить следы использования можно только под определенным углом — в целом даже семпл выглядит и ощущается приятно. Если вы будете носить белый Meizu 15 без чехла, то он должен сохранить вполне приличный внешний вид даже спустя значительное время использования.

Впрочем, не все так «гладко». Например, разговорный динамик размещен возле самой грани, так что приходится несколько специфически прикладывать аппарат к уху во время разговоров. К упомянутой скользкости корпуса можно добавить плохо различимые тактильно клавиши — на нашем смартфоне они практически не выступали, но с учетом внешнего состояния мы готовы списать это на особенности конкретного образца. Плюс специфическая схема управления Flyme OS, хотя сейчас компания позволяет пользоваться стандартными сенсорными клавишами на экране.

Meizu 15 и Huawei P20 Pro; Meizu 15 Lite, Meizu 15 и 15 Plus

mBack и mEngine

Про фирменную клавишу mBack под экраном стоит поговорить отдельно. Когда-то это был сенсорный круг, совмещенный с индикатором пропущенных событий, потом механическая клавиша со сканером, теперь — сенсорная клавиша со сканером, реагирующая на силу нажатия.

Работа сканера отпечатка не отличается от других смартфонов, он быстрый и замечаний к нему нет. Клавиша не утоплена, но ее границы различимы тактильно. Логика работы аналогична прошлым Meizu: касание (легкое нажатие) — «Назад», сильное нажатие — «Домой», двойное нажатие — запуск камеры или показ виджета музыки на экране блокировки, удержание — выключение экрана или запуск голосового поиска Google. Cвайп от нижнего края экрана — список запущенных приложений.

В Meizu 15 компания впервые установила «линейный» вибромотор, подобный тому, что используется в последних поколения iPhone и Sony Xperia XZ2 — он получил название mEngine и работает в паре с клавишей mBack. Она различается силу нажатия, а моторчик обеспечивает имитацию нажатия физической клавиши. Сделано это чуть хуже, чем в iPhone, но в целом разница незначительна и по удобству использования решение не уступает прошлым Meizu.

Индикатор пропущенных событий тоже есть, он «спрятан» за решеткой разговорного динамика.

Экран

Super AMOLED дисплеи встречаются во все большем количестве флагманов. Meizu использовали такие матрицы и раньше, так что выбор AMOLED вместо IPS не стал сюрпризом.

В Meizu 15 установлена 5.46 дюймовая матрица с Full HD разрешением производства Samsung. По нашим замерам, яркость белого поля изменяется от 3 до 397 кд/м². Замеры показали привычно широкий, как для AMOLED матриц, цветовой охват и в целом хорошую точность цветопередачи с завышенной цветовой температурой, из-за чего изображение имеет характерный холодный оттенок.

Датчик автояркости работает нормально. Есть режимы защиты зрения, возможность настройки цветовой температуры, четыре режима цветопередачи. Также отметим наличие Always-on-Display — на выключенном экране постоянно отображаются часы, дата, заряд аккумулятора и пиктограммы уведомлений.

Вполне традиционно, качество реализации Always-on-Display сложно сравнивать со смартфонами Samsung, где этот режим имеет максимальное количество настроек и опций отображений. Meizu предлагает меньше циферблатов и выглядят они не так интересно, но если нравится — можно пользоваться.

В целом же перед нами неплохой экран, особенно с оглядкой на цену смартфона. Мое единственное замечание к нему — изображение выглядит чуть более темным, чем хотелось бы, но это можно заметить только при прямом сравнении с другими экранами и нельзя назвать критичным недостатком.

Платформа и софт

Meizu 15 построен на базе не нового, но вполне актуального чипсета Snapdragon 660. Смартфон оснащается 4 ГБ ОЗУ, встроенной памяти может быть 64 или 128 ГБ (в версии на 64 ГБ пользователю доступно 50,8 ГБ). Слота для карт памяти нет.

Набор беспроводных модулей включает Wi-Fi с поддержкой сетей 2,4/5 ГГц, Bluetooth 4.2, GPS/GLONASS/BDS, стандартный набор датчиков. Модем поддерживает необходимые для наших сетей 3G/4G частоты. Еще в момент анонса стало понятно, что в «минусы» Meizu 15 можно записать отсутствие NFC, что лишает вас возможности использовать телефон в качестве платежного инструмента. Смартфоны Meizu и Xiaomi часто пренебрегают модулем NFC и в этом они проигрывают аппаратам других брендов, а вот отсутствие FM-радио в относительно дорогих моделях воспринимается нормой.

Скорость работы смартфона можно оценивать по-разному. Если мы говорим про результаты в бенчмарках и игры, то тут Meizu 15 показывает себя неплохо, хотя и не настолько хорошо, как мог бы с учетом возможностей платформы. С играми проблем быть не должно — мы проверили работу Asphalt Extreme и PUBG на максимальных настройках графики; результат нас порадовал — обе шли плавно, без заметного проседания частоты кадров.

При обычном использовании стоит отметить нормальную скорость запуска приложений, но вот скорость скроллинга в большинстве сторонних приложений не радует — обходится без подергиваний, но о плавности речи нет.

Подозреваю, что за все стоит сказать «спасибо» Flyme OS — как и в случае MIUI, по сравнению со смартфонами других компаний, которые не настолько кардинально меняют систему, на этих аппаратах периодически вскрываются разные сюрпризы.

Например, на тестовом Meizu 15 все ссылки на YouTube, Instagram, Facebook, которые встречаются вам в Twitter или любых других сторонних приложениях часто открывались в браузере или через WebView, что мягко говоря раздражало, так как мобильные версии сервисов выглядят немного иначе чем нативные приложения, в которых они должны открываться.

Стабильность системы тоже нельзя назвать идеальной — критических вылетов приложений или перезагрузок мы не замечали, но видели очень «интересные» глюки отрисовки интерфейса. При этом мы пользовались Meizu 15 сначала на тестовой прошивке, а потом на релиз-кандидате Flyme 7.0.2.0G. В работе они оказались сравнимо сыроватыми, причем клавиша mBack на тестовой прошивке работала лучше.

Фактически, ситуация с Meizu 15 примерно такая же, как и с Xiaomi — лучше покупать эти смартфоны спустя пару месяцев после старта продаж, а также учитывать, что Meizu гораздо реже «балует» новыми прошивками. Но справедливости ради отмечу, что массовый пользователь может и не заметить всех этих глюков и останется доволен.

В остальном уточним, что Meizu 15 работает под управлением Flyme OS 7, основанной на Android 7.1.1. Стоковые функции системы Android тут вторичны, так что на старую версию ОС можно не обращать большого внимания. В то же время во Flyme OS 7 заметны в основном косметические изменения по сравнению с Flyme OS 6.

Интерфейс простой и лаконичный, некоторые графические элементы сильно напоминают iOS. Оболочка не предполагает наличия меню приложений, все программы размещаются на рабочих столах. Вид иконок можно кастомизировать с помощью тем. Есть выбор между горизонтальным и вертикальным списком запущенных программ. Поведение клавиши mBack настраивается, можно использовать стандартные три клавиши Android (хотя они плохо вписываются в дизайн Flyme) или универсальную клавишу управления, которая размещается в любом месте экрана. Также отметим поддержку жестов на выключенном экране.

Есть хорошо работающая (при наличии освещения) функция разблокировки по лицу. Другая интересная функция — уведомление о входящих вызовах, будильниках и сообщениях с помощью вспышки, правда локализация этого пункта в настройках такая, что догадаться о его предназначении сложно (что скрывается под «Flash-эффекты», «Тревога», «Красный конверт»?).

Звук

Флагманы Meizu многие любили и выбирали за качественный звук в наушниках, ведь компания славилась использованием специальной аппаратной базы, что радовало аудиофилов. Но Meizu 15 в этом плане предложить нечего — при воспроизведении музыки в наушниках используется стандартный кодек Qualcomm, так что смартфон звучит аналогично другим аппаратам с таким же «железом». Это не делает звук плохим, он вполне хороший, просто не лучше одноклассников. Поэтому более требовательным пользователям стоит смотреть на Meizu 15 Plus.

Для внешних динамиков уже используется чип SmarPA Cirrus Logic CS35L3, и спикеры получились приятными. В Meizu 15 используется стандартная для современных смартфонов псевдо-стерео схема, когда звук из громкого основного динамика дополняет более тихий разговорный. Смартфон звучит громко и чисто, с намеком на объем — его можно сравнить с другими флагманами.

Время работы

Емкость аккумулятора 3000 мАч — типичное по сегодняшним меркам значение, от которого нужно ждать столь же типичного времени работы. В тесте PC Mark Meizu 15 показал результат в 8 часов 24 минуты. При обычном использовании в режиме Wi-Fi и мобильный интернет, социальные сети, музыка, камера заряда хватало на день работы.

К сожалению, из-за сырости ПО смартфон не отслеживал корректно время работы экрана. Также мы не смогли проверить скорость фирменной быстрой зарядки — в редакцию приехал сам аппарат.

Камеры

Основная камера Meizu 15 представлена сенсорами на 12 (f/1.8, OIS, Sony IMX380, 25 мм) и 20 Мп (f/2.6, Sony IMX350, 39 мм). Кольцевая вспышка включает 6 диодов, по центру находится датчики лазерного автофокуса. Производитель заявляет о наличии трехкратного зума без потери качества. Есть портретный режим съемки, ручной режим, HDR, замедленная съемка, time-lapse. Максимальное разрешение видео — 2160p@30fps. Фронтальная камера — 20 Мп (f/2.0) c алгоритмами ArcSoft.

Приложение камеры имеет минималистичный дизайн и аналогично прошлым Meizu.

Камеры смартфона не поражают воображение, но как для устройства средне-высокого класса Meizu 15 фотографирует вполне уверенно и прогнозируемо — я не заметил проблем с работой автофокуса и прочих неприятных нюансов, которые встречались в прошлых смартфонах Meizu.

HDR рабочий, зум также справляется неплохо, портретным режимом можно пользоваться. Ночные снимки не дотягивают до уровня флагманов, но в целом выглядят прилично.

С примерами видео можно ознакомится по ссылкам: Full HD, 4K.