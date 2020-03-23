Обзор мобильного роутера TP-Link M7200





Мобильные роутеры не так часто попадают к нам обзор, но сами по себе они не теряют актуальность, тем более с началом весны, когда часть пользователей перебирается за город, где широкополосный доступ все еще редкость. Поэтому нам интересно было протестировать героя сегодняшней статьи — мобильный роутер TP-Link M7200.

Комплектация TP-Link M7200

Мобильный роутер поставляется в небольшой картонной коробке, внутри которой можно найти непосредственно само устройство, различную документацию, переходники на Micro SIM и Nano SIM, съемный аккумулятор емкостью 2000 мАч и кабель USB-A — microUSB для зарядки.

Дизайн и удобство использования

TP-Link M7200 выполнен в черном пластиковом корпусе с текстурой и глянцевыми вставками. Последние добавляют стильности устройству, но довольно быстро начинают собирать царапины. Роутер очень компактный (94х56,7х19,8 мм) и легкий, поэтому с легкостью может поместиться в кармане рюкзака или в какой-нибудь из ниш в автомобиле.

Из элементов управления предусмотрена только одна клавиша включения. Для установки аккумулятора и SIM-карты необходимо открыть заднюю крышку устройства. Там же вы найдете наклейку с заводскими настройками Wi-Fi сети.

Настройка TP-Link M7200

Что действительно порадовало в роутере, так это простота настройки. Чтобы получить готовую Wi-Fi сеть у вас уйдет буквально пара минут. Для начала необходимо вставить SIM-карту, затем установить аккумулятор и зажать кнопку включения на несколько секунд. О своей активности роутер засигнализирует тремя индикаторами: состояние Wi-Fi, подключение к интернету и уровень заряда.

Если SIM-карта вашего оператора не нуждается в дополнительной настройке, то примерно через 30 секунд после включения вы сможете присоединиться к Wi-Fi и начать пользоваться интернетом. Изменить название Wi-Fi сети, пароль, а также получить доступ к другим настройкам можно через мобильное приложение tpMiFi или же через веб-интерфейс по адресу http://tplinkmifi.net/.

Приложение имеет простой и понятный UI, разобраться с ним не составит труда. Можно установить лимит на использование данных для всех пользователей или для конкретных клиентов, активировать режим повышенного энергосбережения, просматривать SMS-сообщения и т.п. К веб-интерфейсу также претензий нет — предусмотрено большое количество настроек, визуально все выполнено качественно.

TP-Link M7200 в работе

TP-Link M7200 — это LTE-Advanced роутер, работающий на частоте 2,4 ГГц. Список поддерживаемых сетей:

4G: FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 (2100/1800/2600/900/800MHz)

TDD-LTE B38/B40/B41 (2600/2300/2500MHz)

TDD-LTE B38/B40/B41 (2600/2300/2500MHz) 3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS B1/B8 (2100/900MHz)

Устройство обеспечивает скорость передачи данных до 150 Мбит/с на загрузку и до 50 Мбит/с на отдачу. Поддерживаемые стандарты беспроводных сетей: IEEE 802.11b/g/n. Роутер способен одновременно обслуживать до 10 подключенных устройств. Емкости аккумулятора хватает примерно на 8 часов непрерывного использования, плюс всегда можно подключить павербанк для подзарядки.

Wi-Fi роутер может быть полезен, если вы часто работаете за ноутбуком за пределами дома/офиса или уезжаете за город. В таких случаях беспроводная сеть от широкополосного интернета доступна не всегда, поэтому мобильный роутер может прийти на помощь. Здесь необходимо учитывать именно частоту такой потребности, ведь для единичных случаев можно раздать интернет и со смартфона. Еще мобильный роутер может быть полезен для раздачи интернета в автомобиле. Такой вариант подойдет, к примеру, родителям, которые постоянно возят детей в школу/на тренировку, чтобы их чада могли в дороге посмотреть YouTube или поиграть в онлайн-игру. Также мобильный роутер может пригодиться в путешествиях. Можно приобрести одну SIM-карту на несколько человек и раздавать всем интернет.

Что касается TP-Link M7200 в работе, то претензий к нему как таковых не было. Роутер стабильно работает при подключении нескольких устройств к нему. Скорость подключения зависит от вашего оператора мобильной связи и локации, где вы находитесь. В моем случае 4G-интернет от “Киевстар” выдавал в среднем 12-15 Мбит/с на загрузку, чего в принципе достаточно для просмотра того же YouTube нескольким пользователям одновременно. Та же SIM-карта в смартфоне выдавала похожий результат по скорости в Speedtest. В однокомнатной квартире покрытия Wi-Fi сети хватало на всю площадь (~40 кв.м). Также отмечу, что в настройках роутера можно выбрать разные степени силы сигнала Wi-Fi, так что проблем с покрытием возникать не должно.