Обзор монитора AOC U32U1





Профессиональный монитор должен обладать не только качественным изображением, но и интересным внешним видом. Похоже, именно таким подходом руководствовалась компания AOC при разработке своей новой модели U32U1 — 31,5-дюймового 4K-монитора с 10-битной IPS-панелью, 100%-ным охватом Adobe RGB и дизайном, разработанным агентством Studio F. A. Porsche.

Дизайн AOC U32U1

Выглядит монитор довольно необычно и эффектно – тонкий по всей площади корпус экрана, одинаковая по толщине рамка вдоль всех четырех краев изображения (обычно в мониторах нижняя панель заметно шире всех остальных). Электроника вынесена в отдельный плоский блок, к которому дисплей крепится на шарнирах – это еще раз подчеркивает достаточно небольшую толщину основной части монитора. Разъемы также находятся в этом блоке, так что подключенные кабели меньше перемещаются в пространстве при регулировке положения дисплея.

Под декоративной крышкой скрывается VESA-совместимое крепление (100х100) для монтажа монитора на стену. В блоке разъемов можно найти два HDMI-входа (один 1.4, один 2.0), один DisplayPort 1.4, USB-концентратор с двумя портами USB 3.2 Gen 1, разъемами USB 3.0 Micro B и USB Type-C (с поддержкой DisplayPort Alternate Mode, т.е. его можно использовать для передачи видео), а также аудиовыход в виде мини-джека.

Стоит монитор на трехногой подставке из металлических трубок, она позволяет изменять положение экрана по высоте, угол наклона и поворачивать его влево-вправо. Портретного режима у этой модели нет.

Меню

Для навигации по меню используется джойстик, расположенный с обратной стороны дисплея в правом нижнем углу.

Главное меню состоит из 6 пунктов: «Яркость» содержит базовые настройки яркости/контраста/гаммы и динамической контрастности, «Настройка изображения» — активацию режима HDR, выбор видеорежима и включение овердрайва, «Настройка цвета» позволяет выбрать цветовую температуру, активировать снижение доли синего в подсветке и включить «улучшатель цвета» DCB (Dynamic Color Boost).

«Улучшение изображения» содержит единственную функцию – включение «яркого кадра», которая изменяет яркость/контрастность у произвольного фрагмента экрана (размер и положение «кадра» также настраивается пользователем). В «Дополнительных настройках» находятся системные параметры вроде формата изображения, способа выбора видеовхода, сброса на заводские установки и информации о текущем видеорежиме, а в «Настройке меню» собраны параметры отображения экранного меню (язык, время показа, положение на экране и т.д.).

Функциональность

В AOC U32U1 используется 31,5-дюймовая 10-битная IPS-панель с разрешением 3840х2160 точек. Плотность пикселей получается ~140 PPI, с обычного расстояния разглядеть отдельные пиксели практически невозможно, изображение выглядит цельным и плотным. Частота обновления экрана стандартная, 60 Гц – для игр монитор явно не предназначен, поэтому отсутствие более высоких частот назвать каким-то серьезным недостатком нельзя (хотя от более плавной анимации, конечно, никто бы не отказался – в конце концов на экране с частотой обновления 100+ Гц приятнее не только играть, но и работать).

Качество изображения AOC U32U1

Заявленное время отклика монитора – 5 мс (GtG), в настройках есть возможность разгона матрицы, доступны три степени разгона и полное его отключение. Смазы за движущимися объектами умеренные, такие вполне можно ожидать и от среднестатистического домашне-игрового монитора – в целом, панель у AOC U32U1 оказывается достаточно быстрой как для профессиональной модели. Использование овердрайва позволяет дополнительно повысить четкость в динамике (впрочем, довольно слабо). На среднем и максимальном разгоне становятся заметны артефакты в виде шлейфов за движущимися объектами, так что мы бы рекомендовали использовать или минимальный разгон, или вовсе его отключить.

Слева направо: овердрайв off, weak, medium, strong:

В мониторе используется полуматовое покрытие экрана, которое почти полностью устраняет паразитные блики и отражения, при этом минимально страдает от кристаллического эффекта (легкая зернистость на однотонных участках изображения, заметная на обычных матовых дисплеях).

Равномерность подсветки средняя, на тестовом фото (равномерный черный фон при максимальной яркости) можно рассмотреть несколько светлых пятен в углах экрана.

Glow-эффект у AOC U32U1 достаточно типичный как для IPS-монитора, при взгляде сверху под различными углами на черном фоне проявляется средней степени выраженности серебристое свечение с ощутимым теплым оттенком.

Углы обзора очень хорошие, при большом отклонении в сторону ощутимо снижается яркость и контрастность, однако заметных искажений цветопередачи не наблюдается.

Минимальная яркость составляет 110 кд/м² — это довольно много, но не особо критично для рабочего монитора, который вряд ли будет использоваться в полной темноте. При этом в условиях типичного офисного освещения, даже заметно приглушенного, такой яркости будет более чем достаточно для комфортной работы. Максимальная яркость в SDR-режиме (среднее значение по измерениям в 35 точках экрана) находится на уровне 350 кд/м², этого более чем достаточно для любых условий освещенности в рабочем помещении. Перепад между наиболее ярким участком (центр) и наименее ярким (левый нижний и правый верхний углы) составил около 60 кд/м², что довольно много как для профессионального монитора, пусть и с настолько большой площадью экрана. В списке видеорежимов присутствует Uniformity, однако его активация не приводит к снижению неравномерности подсветки.

Статическая контрастность у AOC U32U1 достаточно большая, как для IPS – порядка 1300:1. Монитор поддерживает режим HDR, в нем пиковая яркость достигает 630 кд/м² (контраст – 1900:1), что, вместе с 10-битной разрядностью панели и расширенным цветовым охватом, позволило ему получить сертификацию VESA DisplayHDR 600.

Да, охват у AOC U32U1 покрывает 100% пространства Adobe RGB и 98% — DCI-P3. В настройках есть видеорежим с эмуляцией пространства sRGB (находится почему-то в меню выбора цветовой температуры, между «холодная» и «пользовательская»). При его активации яркость снижается до ~260 кд/м², ручная ее регулировка (как и контрастности, а также гаммы) блокируется. Этот режим проходит заводскую калибровку, и точность цветопередачи в нем оказывается более чем достаточной для работы с цветом (среднее значение deltaE находится на уровне 0,5), контрастность чуть снижается и составляет 1190:1. Кроме того, в этом режиме автоматически задействуется компенсация неравномерности подсветки, так что максимальный перепад по яркости между различными участками экрана снижается до ~15 кд/м².

К сожалению, режим с эмуляцией Adobe RGB в настройках отсутствует, а в «Стандартном», который предлагает полный охват панели и доступ ко всем регулировкам графики, плюс в целом отличается наиболее «универсальными» настройками изображения, точность цветопередачи оказывается ниже, чем в режиме sRGB. Так что при необходимости работы в пространстве Adobe RGB за этим монитором потребуется ручная калибровка.