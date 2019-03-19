Обзор монитора ASUS ProArt PA27AC

Профессиональные мониторы не «эволюционируют» с той же скоростью, что игровые модели – они гораздо более консервативны, и новые функции здесь появляются совсем не так быстро. Собственно, и новые мониторы для работы с цветом выходят не так уж часто, так что появление новой модели в профессиональной линейке ProArt от ASUS – более интересное событие, чем выход очередного «монитора для игр и мультимедиа».

Дизайн

Линейка ProArt получила заметный редизайн – подставка теперь серебристого цвета (основная часть «ноги» из металла, ее конусообразное основание и прямоугольник базы прикрыты аналогичным по цвету пластиком, но в основе у них также металл). Преемственность серии ProArt прослеживается в декоративной штриховке на передней части подставки, имитирующей собой мерную линейку (фирменная особенность оформления, в том или ином виде присутствовавшая во всех профессиональных мониторах этой серии). Крепление дисплея поддерживает все необходимые степени свободы: регулировку по высоте, поворот вправо-влево, изменение угла наклона экрана и перевод в портретный режим.

Корпус выполнен в уже почти стандартном «безрамочном» дизайне: вся фронтальная часть прикрыта защитным стеклом, из-за чего в выключенном состоянии она выглядит единым целым, без каких-либо рамок, лишь с тонкой «каймой» боковой грани. После включения становится видно, что скрытые рамки здесь есть, но они традиционно небольшие – около 5 мм.

Ниша с разъемами закрывается декоративной крышкой, маскирующей подключенные кабели – к сожалению, ножка не предполагает скрытного прокладывания кабелей, так что полностью их спрятать (или хотя бы упорядочить) не получится. Для подключения источников видео здесь имеется один порт HDMI 2.0a и два – HDMI 1.4, один DisplayPort и один Thunderbolt 3 USB Type-C (также у этой модели имеется аналогичный видеовыход); из дополнительных разъемов – аудиовыход на наушники в формате мини-джека и USB-концентратор на 2 порта USB 3.0 и один – USB Type-C.

Меню

Для управления монитором используется целых 5 аппаратных кнопок плюс четырехпозиционный джойстик, расположенные на тыльной стороне справа. Кнопки утоплены в корпус и вслепую их нащупать довольно сложно – к счастью, при нажатии на любую из них напротив появляется меню с пиктограммами их значений, что облегчает навигацию.

В быстром меню два пункта постоянные – «выбор входа» и QuickFit (вывод на экран мерных сеток для листов бумаги различных форматов), еще двум пользователь может назначить свои функции (по умолчанию это «яркость» и «фильтр синего света»).

В основном меню первым пунктом идет фирменный набор видеорежимов Splendid (стандартный, sRGB, пейзажный, режим чтения, режим темной комнаты и два пользовательских). За ним следует «фильтр синего света», уменьшающий долю синего в подсветке – это делает изображение более теплым и комфортным для длительного чтения; всего доступно 4 уровня снижения синего, на «нулевом» эта функция отключена. В меню «Цвет» можно отрегулировать основные параметры изображения – яркость, контрастность, насыщенность, цветовую температуру (доступны 4 предустановки, для 5000, 5500, 6500 и 9300K), гамму (5 настроек от 1,8 до 2,6 с шагом 0,2) и тонкие регулировки по каждому из основных цветов в отдельности. В «Изображении» настраивается резкость, активируется разгон матрицы, динамическая регулировка яркости и включается компенсация неравномерности подсветки. В меню «Звук» можно выбрать источник звука и отрегулировать громкость встроенных динамиков (2х2 Вт), в «Настройка PIP/PBP» можно включить отображение картинки из двух источников одновременно – в режимах «кадр в кадре» или «кадр рядом с кадром» (а также настроить параметры их отображения), в «Выбор входа» можно вручную переключиться на другой источник видеосигнала, а в «Настройка системы» собраны параметры отображения меню, информация о текущем видеорежиме, настройки энергосбережения, включения технологии адаптивной частоты обновления экрана Adaptive Sync и т.д.

В работе

В ASUS PA27AC используется 8-битная IPS-панель с диагональю 27 дюймов, соотношением сторон 16:9 и разрешением 2560х1440 точек (размер точки – 0,2335 мм, плотность пикселей составляет ~109 PPI). Монитор поддерживает только стандартный цветовой охват – заявлено 100%-ное покрытие пространства sRGB.

Максимальная частота обновления экрана – 75 Гц (при подключении по DisplayPort и Thunderbolt 3; по HDMI – стандартные 60 Гц). Несколько непонятно, зачем геймерская функция в профессиональной модели, но, тем не менее, ASUS PA27AC поддерживает технологию адаптивной частоты AMD FreeSync (только на входе DisplayPort), правда, лишь в узком диапазоне – 48-60 Гц.

Заявленное время отклика – 5 мс (GtG), достигается это значение только на максимальном уровне овердрайва матрицы; активируется он в пункте меню «Изображение – TraceFree», имеет 5 значений разгона (от 00 до 100 с шагом в 20, на нулевом уровне разгон отсутствует). Особой разницы в смазах в динамичных сценах между первыми двумя значениями нет, и даже на 60 они уменьшаются довольно слабо; на этом же значении разгона начинают проявляться артефакты в виде едва заметных шлейфов, тянущихся за движущимися объектами. При повышении овердрайва до 80 и 100 артефакты значительно усиливаются, однако четкость в динамике возрастает незначительно – так что мы бы рекомендовали устанавливать этот параметр в значение 40, максимум 60.

Тест на время отклика (TraceFree=00,40,60,80,100):

В данной модели используется полуматовое покрытие экрана — оно не бликует при типичном расположении пользователя за монитором, однако при отклонении в сторону постепенно «превращается» в глянцевое. Благодаря такому решению кристаллический эффект практически не заметен и проявляется лишь на макроснимке.

Углы обзора очень хорошие, при сильном отклонении в сторону ощутимо снижается яркость и чуть менее заметно – контрастность, плюс изображение становится самую малость холоднее, однако никаких других искажений цветопередачи не происходит.

Равномерность подсветки очень хорошая: в темном помещении на максимальной яркости черный цвет на экране выглядит «ровным» темно-серым фоном, без заметных светлых или темных пятен.

Glow-эффект типичен для IPS: при взгляде сверху на черном фоне проявляется умеренное свечение (фиолетово-серебристое или коричневое, в зависимости от угла обзора). В реальных условиях работы эта особенность никак себя не проявляет и не искажает изображение.

Для регулировки яркости не используется ШИМ, соответственно, у этого монитора мерцание подсветки отсутствует даже на минимальном значении; так что при умеренном уровне яркости и включенном фильтре синего цвета за этим монитором смогут долго работать даже пользователи с чувствительными глазами, не испытывая при этом какого-либо дискомфорта.

Минимальная яркость экрана оказывается порядка 45 кд/м² — это достаточно низкий уровень, при такой яркости за монитором можно комфортно работать даже в полутемном помещении. Максимальная яркость в обычном режиме (среднее значение по результатам измерений в 35 точках) составила 310 кд/м², при этом разница между наиболее и наименее яркой зонами оказался весьма велик, ~70 кд/м², контрастность находилась на уровне 850:1.

«Сгладить» перепады яркости можно с помощью компенсации неравномерности подсветки – после включения этого параметра общая яркость снижается до ~280 кд/м² (контрастность также уменьшается – до ~790:1), а разница между самой яркой и самой «темной» зонами снижается до ~35 кд/м² (что, впрочем, тоже достаточно много как для такого режима).

Кроме того, данный монитор поддерживает режим HDR (судя по всему, имеется в виду соответствие спецификациям базового стандарта DisplayHDR 400), в котором пиковая яркость экрана поднимается до 400 кд/м².

В зависимости от выбранного видеорежима в меню Splendid, те или иные настройки изображения могут быть заблокированы – максимальное их количество (за исключением лишь компенсации неравномерности подсветки) доступно в режиме «Темная комната», правда, в нем занижена максимальная яркость. В «Стандартном» режиме монитор демонстрирует свой максимальный цветовой охват, который оказывается чуть больше sRGB, значение гаммы (при установленном по умолчанию параметре в настройках монитора) составило 2,16, что очень близко к стандартным 2,2, цветовая температура также была близка к 6500K.

Каждый монитор проходит заводскую калибровку режима sRGB, после которой deltaE не превышает двух. При переключении в этот режим в настройках отключаются все регулировки изображения, включая яркость (которая при этом устанавливается на уровне 150 кд/м²). Результаты измерений подтверждают заявленную точность цветопередачи и точное соответствие цветового охвата этому пространству.