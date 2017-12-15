Обзор моноблока Acer Aspire S 24

Платформа All-in-One, при кажущейся экзотичности, на самом деле является вполне оправданной альтернативой ноутбукам формата desktop replacement (не предназначенным для активного «перемещения в пространстве» и живущим исключительно на одном рабочем месте). При сопоставимой цене и занимаемой площади моноблоки предлагают полноценный десктопный монитор с диагональю, о которой ноутбуки могут только мечтать, и возможность удобного использования любых клавиатур/мышей. Сегодня мы рассмотрим новую модель от Acer – сверхтонкий моноблок Aspire S24-880.

Дизайн и компоновка

Мы уже привыкли к тому, что моноблок выглядит как чуть более габаритный монитор (надо же куда-то прятать собственно системный блок). Acer Aspire S24-880 эту традицию нарушает – он внешне ничем не отличается от обычного десктопного монитора с ультратонким дизайном, и лишь площадка, которая оказывается чуть-чуть больше обычной подставки, может навести на мысли, что кроме дисплея, здесь есть что-то еще.

Корпус дисплейной части выполнен из шероховатого на ощупь металла с золотистой пластиковой полоской под экраном, рамка вокруг дисплея – очень тонкая по бокам и чуть более толстая сверху (здесь в ней скрывается объектив веб-камеры). Тыльная сторона визуально разделена тонкой золотистой линией на две части, нижняя «половина» прикрыта малозаметной пластиковой крышкой, из-за чего корпус здесь оказывается несколько толще, чем в верхней части (толщина которой составляет всего 6 мм).

Ножка, вполне ожидаемо, позволяет изменять лишь угол наклона экрана – ни регулировки по высоте, ни поворотов влево-вправо, ни тем более перехода в портретный режим тут нет. Крепление экрана очень жесткое, никаких люфтов, раскачиваний и т.д. нет. Стоит моноблок очень устойчиво – как-никак, в подставке сосредоточена вся «начинка». Кроме того, в ней имеется модуль для беспроводной зарядки смартфонов с поддержкой стандарта Qi – достаточно положить устройство на соответствующий логотип, и оно начнет заряжаться (правда, нужно наловчиться попадать в правильное место – никаких «габаритных» разметок здесь нет, а зона, в которой действует зарядка, оказывается совсем небольшой).

Все разъемы расположены по бокам и на тыльной стороне подставки. Так, сзади можно найти разъем питания (БП здесь, что неудивительно, внешний), порты USB 3.0 и Ethernet, а также вход и выход HDMI (по другую сторону от подставки находится вентиляционная решетка). Справа – кнопка вызова экранного меню, выход на наушники, кенсингтонский замок и порт USB 2.0 (к которому у пользователя, скорее всего, будет подключен радиоприемник для клавиатуры и мыши). И слева находятся еще два порта USB 3.0, SD-кардридер, порт USB Type-C, кнопка питания и индикатор активности.

Дисплей

В Acer Aspire S24-880 используется IPS-панель с диагональю 23.8″ и разрешением 1920х1080 точек – пожалуй, самая популярная среди массовых десктопных мониторов. Экранное меню здесь, мягко говоря, аскетичное – в нем можно переключиться на видеовход (если к HDMI in подключен дополнительный источник видеосигнала) и вернуться обратно, а также изменить уровень яркости для HDMI-сигнала. Каких-либо других настроек, выбора видеорежимов и т.д. тут нет. Регулировка яркости собственной системы осуществляется с помощью клавиш Fn и стрелок влево-вправо.

Качество изображения – типичное для офисного IPS-монитора. Чуть завышенная гамма, что приводит к незначительной перенасыщенности изображения, цветовая температура достаточно близка к стандартным 6500K, цветовой охват также весьма типичен для офисных моделей. Минимальная яркость составила 60 кд/м² (достаточно для работы в помещении с приглушенным светом, но в полной темноте экран будет ярковат), максимальная – 320 кд/м², это высокий результат (выше среднего среди обычных десктопных мониторов), на таком уровне яркости за этим экраном можно работать даже при очень ярком внешнем освещении (за исключением разве что прямых солнечных лучей).

Углы обзора очень хорошие, с увеличением отклонения снижается яркость и контраст, но цвета не искажаются.

Glow-эффект достаточно ощутимый – стандартное поведение IPS-матрицы. На черном фоне под углом проявляется серебристый оттенок, особенно заметный в темноте.

Равномерность подсветки посредственная – возможно, результат использования сверхтонкого корпуса.

Покрытие экрана матовое, на макроснимке явственно видна рябь, вызванная антибликовым покрытием.

Мерцания подсветки у Acer Aspire S 24 нет – для регулировки яркости ШИМ не используется.

Аппаратная платформа

В линейке Acer Aspire S24-880 доступны различные конфигурации системы (процессоры Intel Core i5/i7 8-го поколения, ОЗУ DDR4-2400 вплоть до 32 ГБ, накопители до M.2 SSD 256 ГБ и жесткие диски до 2 ТБ), в нашем распоряжении оказалась система на базе мобильного процессора Intel Core i5-8250U (Coffee Lake) с тактовой частотой 3,4 ГГц. Процессор имеет четыре вычислительных ядра, при этом технология Hyper-Threading позволяет одновременно обрабатывать до 8 потоков данных. Графическая подсистема моноблока состоит из встроенного видео (Intel UHD Graphics 620) – дискретной видеокарты в Acer Aspire S 24 нет.

В моноблоке установлено 16 ГБ оперативной памяти (2 модуля DDR4-2400, работающие в двухканальном режиме). Для хранения данных используется традиционный HDD объемом 500 ГБ (Toshiba MQ01ABF050), работающий в связке с накопителем Intel Optane. На последнем стоит остановиться подробнее.

Итак, Intel Optane – это накопитель, выполненный в формате M.2, в котором используется технология энергонезависимой памяти, разработанной Intel совместно с Micron – 3D XPoint. Детальную информацию о технологии компании, к сожалению, не раскрывают, ограничиваясь лишь заявлениями, что «3D XPoint – это не NAND и не DRAM», а нечто совершенно иное. По сравнению с NAND, у 3D XPoint ниже задержки доступа и больше количество выполняемых операций ввода-вывода за секунду, запись выполняется почти так же быстро, как чтение, плюс износостойкость гораздо выше. В отличие от DRAM, 3D XPoint энергонезависима, позволяет создавать устройства с большей плотностью хранения данных и при этом дешевле в производстве.

Изначально Intel предлагала два решения на базе 3D XPoint – клиентский накопитель Intel Optane Memory (NVMe SSD в форм-факторе M.2), который был доступен в объемах 16 и 32 ГБ, и серверный Intel Optane SSD DC P4800X. Недавно линейка была расширена за счет более емких накопителей, вплоть до 480 ГБ. В рассматриваемом моноблоке установлен первый вариант, Intel Optane Memory емкостью 16 ГБ. Понятно, что в Windows-системах использовать его в качестве обычного SSD не выйдет – слишком маленький объем. Поэтому Intel Optane идет в «связке» с обычным HDD, что дает более быструю загрузку системы и ускорение большинства операций ввода-вывода с помощью «умных алгоритмов кэширования» (учитываются расширения файлов, их размер, вид нагрузки – случайный доступ кэшируется более «охотно», чем последовательный, и т.д.).

Производительность

В общих тестах Acer Aspire S 24 показывает достойные результаты, его производительности будет более чем достаточно для обычного домашнего или офисного пользователя, который не занимается рендерингом, кодированием 4K-видео и не увлекается современными играми – встроенной графики будет достаточно, пожалуй, только для сравнительно старых игр при не очень высоких настройках качества.

Из тестов накопителей видно, что последовательное чтение повышается с каждым новым выполнением бенчмарка (скриншот CrystalDiskMark демонстрирует финальный результат после пяти «прогонов»; после первого скорость последовательного чтения была в несколько раз ниже и соответствовала скоростным показателям обычного HDD).

Четыре последовательных “прогона” Anvil’s Storage Utilities:

Скорости записи от кэширования практически не выигрывали, так же как и операции со случайным доступом – при этом они выполнялись с такой же или даже большей скоростью, чем на обычном SATA SSD, особенно в чтении и в трансферах блоками по 4 КБ в 1 поток и с короткой очередью (что и является наиболее типичной нагрузкой в обычной «домашне-офисной» системе). Так что можно отметить, что в типичных пользовательских задачах использование Intel Optane действительно дает прирост в скорости даже по сравнению с обычным SSD. Другой вопрос, насколько это будет заметно невооруженным глазом, а не в результатах бенчмарков – зато отчетливый звук работающего HDD (который периодически «заводится» даже при простое системы) будет слышен очень хорошо, особенно на фоне очень тихой работы всей системы в целом.

Клавиатура и мышь

Вместе с моноблоком поставляется беспроводный комплект из клавиатуры (Acer KBRF96211) и мыши (Acer MORFHPUO). Для связи с ПК используется USB-ресивер (хранящийся в мыши).

Клавиатура очень тонкая, стоит под небольшим наклоном, изменить который нельзя (вместо откидных ножек тут используется небольшое утолщение, в котором также располагаются два ААА-аккумулятора). Клавиатура компактная, чуть меньше 36 см в длину, раскладка ноутбучного типа со всеми вытекающими особенностями (уменьшенный блок стрелок под правым Shift, блок навигации по тексту над дополнительным цифровым блоком, уменьшенный одноэтажный Enter и т.д.). Нажатие клавиш также лучше всего описывается словом «ноутбучное»: ход небольшой, нажимаются они легко, с ощутимым кликом. В целом, клавиатура простая, но после привыкания к подобной раскладке текст набирается легко и быстро.

Мышь небольшая, симметричная, без дополнительных кнопок (2 кнопки и колесико), питается от одного аккумулятора АА. Для таких размеров мышь оказывается достаточно удобной, придраться можно разве что к глянцевому верху – он моментально покрывается отпечатками пальцев. Аналогичную претензию, кстати, можно высказать и в адрес клавиатуры, у которой глянцем покрыта вся верхняя часть корпуса (за исключением клавиш).