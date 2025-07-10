Обзор монитора MSI MAG 271QP QD-OLED X24: когда цена не портит качество

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OLED мониторы до недавнего времени считались дорогой и недосягаемой для большинства пользователей техникой. Но времена меняются и технология становится все ближе к моменту своего наибольшего распространения. Сегодня на редакционный обзор попал доступный как для своего класса QD-OLED монитор — MSI MAG 271QP QD-OLED X24 который предлагает интересные характеристики для широкого круга потребителей.

MSI MAG 271QP QD-OLED X24 Від 25408 грн. Плюсы: QD-OLED матрица с частотой обновления 240 Гц; антибликовое покрытие; широкий цветовой охват DCI-P3, AdobeRGB, sRGB; конкурентная цена. Купить в Elmir.ua Минусы: Отсутствуют USB Type-C, USB хаб. Купить в Elmir.ua 8.6 /10 Оценка

ITC.ua

Технические характеристики

Диагональ 26,5″ Тип панели QD-OLED (Антибликовая) Соотношение сторон 16:9 Угол обзора 178°/ 178° Шаг пикселя 0.2292 мм Разрешающая способность 2560 ×1440 (WQHD) Плотность пикселей ≈111 ppi Яркость (типичная) 250 нит Динамический контраст 1,5M до 1 MAX (ACM) Статическая контрастность (по результатам тестов) 3300+ до 1 Глубина цвета 10 бит Цветовой охват 138% sRGB, 98% Adobe RGB, 99% DCI-P3 Delta E <1 Время отклика до 0,03 мс Порты 2x HDMI™ 2.1 (WQHD@240Гц) 1x DisplayPort 1.4a (HBR3) Регулирование Поворот в вертикальную ориентацию — 180° Горизонтальный поворот — 60° Наклон — 25° Другое VESA DisplayHDR True Black 400, VESA ClearMR 13000, OLED Care 2.0, графеновая пленка и оригинальный радиатор, Adaptive-Sync technology, Anti-Flicker, Less Blue Light, Kensington Блок питания Внутренний Энергопотребление 35-70 Вт Размеры 609 x 416 x 242 мм Крепление VESA 100 x 100 мм Вес (с подставкой) 8 кг

Комплектация и упаковка и упаковка

Монитор прибыл на редакционный обзор в прочной картонной коробке, внутри которой между двумя формованными картонными секциями размещен сам монитор, ножка, стойка, документация, кабель подключения (DisplayPort) и кабель питания. В отдельном конвертике находится листочек с результатами заводской калибровки

Хочется отметить, что производитель позаботился об удобстве распаковки своего устройства таким образом, чтобы весь процесс был как можно более простым для обычного пользователя.

Сборка монитора не вызывает никаких проблем. Ножка довольно легко присоединяется к самой панели, при этом не требуя никаких дополнительных средств. Всю процедуру можно сделать голыми руками, без всевозможных болтиков, винтиков и отверток.

Дизайн, эргономика MSI MAG 271QP QD-OLED X24

Корпус монитора может похвастать лаконичным дизайном с приятной текстурой, продвинутым охлаждением на основе графеновой пленки с ручным управлением, а также возможностями наклона и поворота. Здесь нам доступна регулировка наклона, поворота и, естественно, регулировка по высоте. В целом монитор выполнен в достаточно сдержанном стиле, хотя задняя панель реализована с помощью углового дизайна. Таким образом он прекрасно впишется в любой интерьер.

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На задней стенке мы встречаем фирменный логотип производителя с дракончиком, пластик с матовой текстурой, а также некоторые глянцевые вставки. На одной из них красуется надпись — MSI, в центре задней стенки над ножкой крепления. Никакой RGB-подсветки в этой модели не предусмотрено, что может и к лучшему, ведь, во-первых, это лишняя подписка, а во-вторых, далеко не всем она нужна.

На верхней и нижней сторонах корпуса размещены вентиляционные решетки. Они способствуют лучшей циркуляции воздуха, ведь одна из главных фишек охлаждения монитора — наличие графеновой пленки, которая эффективно отводит тепло от дисплея, а также защищает его от выгорания. Это дает нам надежду на длительный срок службы девайса. В центре ножки находится специальный вырез для прокладки кабеля.

Интерфейсы и звук

Основные интерфейсы подключения размещены в нижней части корпуса, с самого края монитора. Для упорядочивания кабелей предназначен декоративный вырез в ножке. Минус такого решения в том, что в любом случае снизу будут выглядывать кабели подключения, как бы мы ни хотели их спрятать. Конечно, можно вынести их наверх и закрепить стяжками, но это уже скорее «народное творчество».

В наличии два порта HDMI 2.1, поддерживающие разрешение WQHD при 240 Гц. Также присутствует один разъем DisplayPort 1.4a. К тому же имеем один 3.5 мм jack для подключения наушников

Сразу скажу, что некоторым не будет хватать дополнительного USB Type-C для передачи видеосигнала, а также подзарядки смартфонов или других устройств, которые можно встретить в старших моделях. С другой стороны нас ждет сетевой разъем 220 В. MSI MAG 271QP QD-OLED X24 оснащен встроенным блоком питания.

Пятипозиционный джойстик и клавиши управления размещены в центральной части монитора, сзади. Сразу под ним находится световой индикатор, который сигнализирует нам о режимах работы монитора. При желании его можно выключить

Центральное размещение элементов управления имеет свой плюс в том, что при изменении настроек монитор не поворачивается и не меняет свой угол. Хотя некоторым импонирует размещение управления в правой части монитора. Здесь уже вопрос вкуса самих пользователей

Лично мне не хватало дополнительных встроенных колонок. Да, они обычно не могут похвастаться каким-то детализированным и четким звуком и служат в основном «для галочки». Но во многих сценариях их вполне хватает для обычного пользования. Ими можно «перебиться» какое-то время в ожидании более приличной акустики.

Дисплей MSI MAG 271QP QD-OLED X24

В наше время 27-дюймовую диагональ с разрешением WQHD (2560х1440 пикселей) можно считать золотым стандартом для тех геймеров, которые не собираются платить за компьютерную технику «все деньги мира», или даже влезать в кредит. Также не всем пользователям нужны мониторы с радиусом искривления, ведь какой-то практической пользы в них немного.

Разрешение WQHD позволяет не переживать особыми требованиями к видеокарте, в отличие от 4К и в то же время подходит для диагоналей 27″ и меньшеMSI MAG 271QP QD-OLED X24 может похвастаться не только качественной QD-OLED матрицей, а еще быстрой герцовкой. Здесь у нас целых 240 Гц и время отклика до 0,03 мс (GtG), что понравится требовательным геймерам.

Одно из основных преимуществ, за которое мы платим в OLED — это идеальный черный цвет. Нередко производители мониторов поставляют глянцевые модели, которые сводят на нет всю красоту цветовоспроизведения и преимущества глубокого черного цвета в светлое время суток, ведь все портят вездесущие блики.

К счастью, в MSI MAG 271QP QD-OLED X24 такой проблемы нет. Налицо отличная антибликовая поверхность. Конечно, она не сравнится с «бликовым иммунитетом» матовых мониторов, но является отличной альтернативой обычным глянцевым панелямМало того, с этим покрытием можно без проблем работать даже сидя спиной к окну. Так что отсутствие паразитных бликов — огромный плюс MSI MAG 271QP QD-OLED X24.

Пиксели в QD-OLED матрице расположены довольно плотно. Производитель отмечает именно их оптимизированную структуру, что позволяет выводить более четкое изображение, что заметно при просмотре фотографий и чтении текстовВозвращаясь к времени реакции (0.03 мс), стоит отметить, что даже быстрые игровые TN панели не могут похвастать такими превосходными результатами. Это является отличным бонусом в динамичных сценах, в которых с большой скоростью одновременно движется много объектов.

В таких сценариях на некачественных панелях можно увидеть некоторую нечеткость. К тому же модель пришла сертификацией WESA Clear MR 13000, которая стандартизирует размытие в динамических сценах.

Самые приятные ощущения от использования MSI MAG 271QP QD-OLED X24 можно получить в темноте, ведь в отличие от IPS или VA панелей у нас нет никакого лишнего свечения и неприятного glow-эффекта, особенно присущего IPS. Я уже молчу об отсутствии такого явления, как неравномерность подсветки. Изображение не теряет своей насыщенности и яркости при увеличении угла просмотра

В рамках предотвращения выгорания экрана можно заметить, что периодически изображение сдвигается в сторону. Кто-то не будет обращать на это внимание, ведь какого-то большого дискомфорта процесс не создает.

Как отмечалось ранее, в комплекте с MSI MAG 271QP QD-OLED X24 присутствует специальный листочек с результатами заводской калибровки. Так что пришло время проверить их правдивость.

В общем, при первом включении монитора у нас применяется режим ECO. Однако никто не мешает перейти в режим User и выбрать самостоятельно необходимые настройки, касающиеся яркости, насыщенности, контрастности и т.д. Кроме того, в настройках нас ждут режим HDR True Tone 400 и Peak HDR 1000.

Калибратор Datacolor SpyderX Elite демонстрирует нам 95% охват Adobe RGB и 98% охват режима DCI-P3. Это немного ниже, чем указано на листочке с заводской калибровкой. Яркость регулируется в диапазоне от 30 до 253 кд/м², при заявленных 250 кд/м² в SDR режиме.

Этих показателей вполне достаточно как для работы в светлое время суток, так и для комфортной игры в полной темноте. Мне вполне хватало 33% яркости.

Если выбрать режим HDR Peak 1000, то пиковая яркость будет больше. Производитель обещает нам 1000 кд/м² при 3% количества белого на экране и 450 кд/м² при 12%. При уровне яркости — 50% контрастность составляет 1 к 2860, а при 100% — 3330 к 1. В MSI MAG 271QP QD-OLED X24 нет возможности регулировать гамму и температуру, поэтому монитор не подойдет для продвинутых криэйторов. Но для обычной работы с фото, просмотра видео и игр здесь все отлично. Гамма по умолчанию — 2,2. Цветовая температура в свою очередь колеблется почти в эталонных значениях, особенно на уровнях яркости от 45% до 90%. Это хорошо видно на графике.

Монитор может похвастать превосходной равномерностью цветовой температуры по всей площади экрана. Максимальное отклонение △E наблюдается в верхнем левом углу и составляет 1,6. Наилучший результат в правом нижнем углу.

В отличие от IPS и VA панелей в OLED отсутствует отдельная подсветка панели и равномерность белого поля просто великолепная. Разница между самыми темными и самыми светлыми зонами составляет максимум 3% (в центре монитора). Владельцам IPS панелей такое и не снилось, ведь разница там составляет более 15%.

Листок калибровки заявляет, что средняя △E (DCI-P3) составляет 0,36. Согласно показателям тестового колориметра средний показатель △E — 0,75. Максимальное значение зафиксировано на уровне 2,46, а минимальное 0,27. При всем том среднестатистический пользователь не увидит разницы, если показатель менее трех единиц

Плотности пикселей хватит для большинства мультимедийных сценариев и офисных задач. Хотя для работы с очень мелкими текстами, конечно, я предпочитаю 4К. Но сами понимаете, что для офисной работы никто не станет покупать OLED-панель. В лучшем случае ограничатся каким-то IPS середнячком

В режиме 240 Гц матрица показывает нам достаточно хорошие результаты. Объекты при этом не размываются в движении, изображение остается стабильным и четким

Меню пользователя

Настройки в MSI MAG 271QP QD-OLED X24 можно осуществлять с помощью пятипозиционного джойстика, который, как было отмечено ранее, находится на задней части монитора по центру. В меню размещаются все необходимые настройки, которые удовлетворяют не только основные мультимедийные потребности, но и прихоти придирчивых геймеров.

Здесь мы можем гибко настраивать монитор в доступных нам разделах. Вы можете дополнительно выбрать режим Less Blue Light, чтобы уберечь глаза от перегрузки в темное время суток. Геймерам могут понадобиться дополнительные прицелы для центровки, которые превращают снайперскую винтовку в Counter-Strike 2 в читерское оружие на ближних дистанциях.

Доступна технология AI VISION, которая повышает общую насыщенность и яркость для того, чтобы «вытянуть» дополнительные детали в темных помещениях. Такой себе режим «Хищника» в определенной степени.

Энергопотребление MSI MAG 271QP QD-OLED X24

Если в классических TN, IPS и VA панелях энергопотребление зависит в первую очередь от уровня подсветки, то в OLED мониторах большое значение имеет количество белого на экране. Подробнее можете посмотреть в табличке.

Энергопотребление, Вт Уровень яркости, % 100% белый 100% черный 0 23 15 33 52 15 50 68 15 75 73 15 100 78 15

В режиме яркости 33% при 240 Гц MSI MAG 271QP QD-OLED X24 потреблял в среднем 45 Вт. В целом OLED панели пока что далеки от лидерства в энергоэффективности. Температура возле вентиляционных решеток доходила до 45 ℃. Так что зимой можете рассчитывать на дополнительный обогреватель вашего рабочего или игрового места.

Опыт использования MSI MAG 271QP QD-OLED X24 MSI MAG 271QP QD-OLED X24

Пользуясь MSI MAG 271QP QD-OLED X24 в течение нескольких недель я успел к нему привыкнуть в положительном смысле. В первую очередь мне понравился дизайн и эргономика: тонкие боковые рамки панели, солидный вид и удобное управление

Мониторы с V-образной стойкой не всегда позволяют удобно разместить полноразмерную клавиатуру. В случае с MSI MAG 271QP QD-OLED X24 такой проблемы не наблюдалось, ведь основание выполнено в классической компоновке.

Заметно, что в целях экономии производителю пришлось отказаться от некоторых фишек, как, например функцию KVM, USB Type-C или внутренних колонок. Впрочем, без этого можно и обойтись, если нет насущной необходимости и вы сфокусированы исключительно на качестве картинки.

Мне особенно понравилось антибликовое покрытие, которое позволило полноценно работать за монитором днем. Глянцевые варианты OLED, которые ранее попадали на тестирование почти полностью были неприемлемы для такого сценария. Причем им в этом не помогала большая яркость. Поэтому даже 500 кд/м² не заменят вам хорошего покрытия.

Цена и конкуренты

MSI MAG 271QP QD-OLED X24 можно приобрести по цене 25 999 гривен. Как понимаем — это довольно демократичная цена учитывая качество изображения, которое демонстрирует QD OLED панель.

За такую цену у нее не так много конкурентов Samsung Odyssey OLED G61SD 27 стоит дороже на 4000 гривен. За эти деньги мы получаем KVM, совместимость с AMD FreeSync и NVIDIA G-Sync.

Gigabyte MO27Q2 схожий по цене с героем нашего обзора. В дополнение он предлагает USB Type-C с возможностью 18-ваттной зарядки, KVM-переключатель и встроенные динамики.

Philips Evnia 27M2N8500 за большую стоимость обещает 147.5% цветового охвата sRGB, 118% AdobeRGB и 98.5% DCI-P3. Также в наличии USB хаб и внутренние динамики. Но V-образная стойка, как уже упоминалась ранее — не самая удобная в эргономическом плане.

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8.6 /10 Оценка ITC.ua Программное обеспечение 8.5 Удобное и интуитивное. Яркость, HDR 8.5 Достаточная яркость с учетом антибликового покрытия. Режим HDR 400 и 1000 при 3% белого. Цвета, углы обзора 9.5 178° без искажения цветов и контрастности Частота, задержки 9.5 Геймерская частота 240 Гц Интерфейсы, эн-вность 7 Минимум интерфейсов, высокое энергопотребление типичное для OLED Цена 8.5 Конкурентная цена по совокупности характеристик