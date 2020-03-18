Обзор Moto E6 Plus — бюджетная Motorola

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Выбирая бюджетный смартфон, пользователи чаще всего обращают внимание на модели от Xiaomi, Honor, или менее известных брендов. Но Motorola решила вписать своё имя в ряды доступных устройств с помощью нового бюджетного смартфона Moto E6 Plus. Насколько им это удалось, расскажем в нашем обзоре.

Внешний вид и материалы

Недорогие смартфоны пытаются привлечь к себе внимание ярким или необычным дизайном, но не в случае с Motorola Moto E6 Plus.

Перед нами полностью пластиковый корпус сзади и стекло впереди. Стандартный по нынешним меркам вытянутый экран с каплевидным вырезом для фронтальной камеры, но кроме выреза в глаза бросается «подбородок» в нижней части дисплея. Также заметны довольно крупные рамки вокруг дисплея.

Задняя крышка серая, с зеркальной поверхностью. На такой будут сильно видны царапины, поэтому чехол для смартфона нужен обязательно.

На верхнем торце расположился разъем для наушников, на нижнем – динамик с микрофоном и разъемом для зарядки microUSB, который всё ещё часто можно встретить в недорогих моделях.

На правую сторону поместили клавишу регулировки громкости и кнопку питания, и, если нажать на часть корпуса между ними, слышно хруст пластика.

Интересная особенность Motorola Moto E6 Plus – съемная крышка, которая уже редкость в современных устройствах. С одной стороны, очень удобно – есть доступ к аккумулятору, который тоже съемный, как и крышку, его можно заменить на новый.

На тыльной стороне сдвоенный модуль камер, вспышка, микрофон для записи звука при съемке и фирменный логотип, в котором расположен сканер отпечатков пальцев. К последнему нет вопросов, он хорошо выделен и отлично распознает прикосновения.

В руке смартфон лежит хорошо, пользоваться одной рукой можно без особых трудностей. Аппарат достаточно легкий – вес составляет не больше 150 граммов.

Разъемы для SIM и карты памяти производитель спрятал под задней крышкой, поэтому на торцах устройства для них нет привычного лотка. В смартфон можно установить две карты формата nanoSIM и microSIM и вместе с ними расширить память благодаря слоту для microSD.

Дисплей Moto E6 Plus

В смартфоне используется 6,1-дюймовый дисплей IPS – по нынешнем меркам это привычный размер, но в данном случае подкачивает разрешение 1560×720 точек с плотностью 282 пикселей на дюйм.

Каплевидный вырез позволил экрану занять 80% лицевой панели устройства. Углы обзора и цветопередача довольна неплохие, но при ярком свете максимальной подсветки может не хватать, а вот минимальный уровень заслуживает похвалы – в темноте глаза не устают при чтении.

Производительность

Нет смысла сильно ругать Motorola Moto E6 Plus за его, мягко говоря, слабую платформу. Смартфоном управляет центральный процессор MediaTek Helio P22, который не справится со сложными играми, но для повседневной работы его хватает.

Вот чего недостаточно, так это оперативной памяти, у тестируемой версии ­­– это 2 ГБ, которые дополняет встроенное хранилище на 32 ГБ. Простые задачи смартфон выполняет плавно и быстро, этому способствует последняя версия Android 9.0 Pie, которая не перегружает систему.

А вот во время игры, или когда открыто большое количество программ, смартфон может подтормаживать на доли секунды. Но если с базовыми характеристиками всё ясно, то отсутствие модуля NFC объяснить сложно.

Аудио Moto E6 Plus

У смартфона остался классический разъем для наушников, и Motorola Moto E6 Plus хватает возможности раскрыть наушники KZ ZSN 10 Pro. Звук довольно хороший, но до Hi-Fi устройств ему далеко. А вот любители беспроводного аудио оценят наличие кодеков SBC, AAC, AptX, AptX HD и LDAC.

Внешний динамик в аппарате один, и расположен он на нижней грани корпуса. Он довольно громкий, но не может обеспечить качественное воспроизведение, что типично для недорогих устройств.

Камера

Камера у Motorola Moto E6 Plus на среднем уровне. Сделать на нее шедевр вряд ли получится, но для простой съемки подойдет отлично.

У основной камеры 13 мегапикселей, для рисования боке используется 2-мегапиксельный сенсор. Настроек в приложении немного: включения HDR, яркость и режимы боке, видео, панорама и Face Beauty.

Модуль для селфи-камеры установлен 8-мегапиксельный, его точно хватит и для видеовызовов.

Автономность Moto E6 Plus

Кроме съемной задней панели у смартфона есть съемная аккумуляторная батарея на 3000 мАч. Такой емкости хватит на 7,5 часов просмотра видео с максимальным уровнем громкости и яркости. Довольно неплохо, учитывая, что аккумулятор при износе можно быстро заменить.

3.5 Оценка ITC.UA Плюсы: съемная крышка и аккумулятор, неплохая сборка, хороший дисплей, как для такой ценовой категории, кодеки Bluetooth Минусы: слабый процессор, нет NFC Вывод: Motorola Moto E6 Plus неплохой бюджетный смартфон для нетребовательных задач. Но отсутствие NFC может сократить количество желающих приобрести данное устройство Технические характеристики Motorola E6 Plus XT2025-2 2/32GB Polished Graphite

2 783 − 3 109 грн

Сравнить цены Тип Смартфон Предустановленная ОС Android 9.0 Оперативная память, ГБ 2 Встроенная память, ГБ 32 Слот расширения + Тип SIM-карты Nano-SIM и Micro-SIM Количество SIM-карт 2 Процессор MediaTek Helio P22 + PowerVR GE8320 Количество ядер 8 Частота, ГГц 4x2.0+4x1.5 Аккумулятор 3000 мАч (съемный) Диагональ, дюймы 6,1 Разрешение 1560x720 Тип матрицы IPS PPI 282 Датчик регулировки яркости + Особенности дисплея экран Max Vision с соотношением сторон 19,5:9 Основная камера, Мп 13 (f/2,0) + 2 (датчик глубины) Видеосъемка 1080p (30 к/с) Вспышка + Фронтальная камера, Мп 8 (f/2,0) Особенности камеры панорама, эффект боке, встроенный модуль видеозаписи Snap-in, бьютификация Стандарты связи LTE 1/3/5/7/8/20/38/40/41 Wi-Fi 802.11n Bluetooth 4.2 GPS + IrDA - FM-радио + Аудиоразъем + NFC - Интерфейсный разъем Micro-USB Высота, мм 155,6 Ширина, мм 73,06 Толщина, мм 8,6 Вес, г 149,7 Защита от пыли и влаги - Тип корпуса моноблок (разборный) Материал корпуса пластик Тип клавиатуры экранный ввод Еще разблокировка отпечатком пальца, разблокировка при помощи распознавания лица, 2 микрофона

Редакция выражает благодарность интернет-магазину Allo.ua за предоставление мартфона Motorola Moto E6 Plus на обзор