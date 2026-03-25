Обзор смартфона Motorola Edge 60: заставляет конкурентов зеленеть от зависти

В случае с новым смартфоном Motorola Edge 60 компания берет средний класс, подкручивает его характеристики до уровня «почти топ» и добавляет толику стиля от Pantone. Здесь и защита IP69, камеры Sony LYTIA на 50 Мп и яркий pOLED-дисплей, который обещает выжечь сетчатку на солнце. Но главный вопрос остается: это действительно классный смартфон, или просто хорошо собранный список характеристик? Сейчас разложим все по полочкам в нашем редакционном обзоре.

Motorola Edge 60 14 999 грн. Плюсы: качественный pOLED-дисплей с высокой яркостью и плавностью 120 Гц; большой запас памяти 512 ГБ; хорошая автономность с батареей 5200 мАч и быстрой зарядкой 68 Вт; сбалансированная камера с основным сенсором от Sony и наличием 3× оптического зума; защита корпуса IP68/IP69 и MIL-STD-810H. Купить в Elmir.ua Минусы: средний уровень производительности без запаса для тяжелых игр на высоких настройках; отсутствие беспроводной зарядки; пластиковая рамка; ультраширик и телеобъектив уступают основному модулю. Купить в Elmir.ua 8 /10 Оценка

Технические характеристики Motorola Edge 60

Параметр Характеристика Экран pOLED, 6.67 дюйма, 2712×1220 пикселей (20:9), 446 ppi, 120 Гц, пиковая яркость до 4500 нит, HDR10+, 100% DCI-P3, 10-bit Материалы корпуса Пластиковая рамка, силиконовое покрытие задней панели (текстурированное под кожу или ткань в зависимости от цвета), Corning Gorilla Glass 7i (передняя панель) Защита IP68/IP69, MIL-STD-810H Процессор MediaTek Dimensity 7300 Графический ускоритель Mali-G615 MC2 Операционная система Android 15 Память 8/12 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 512 ГБ uMCP Основная камера 50 МП, Sony LYTIA 700C, f/1.8, OIS Ультраширокоугольная камера 50 МП, f/2.0, 122° Третья задняя камера 10 МП телеобъектив, 3× оптический зум, OIS, f/2.0 Фронтальная камера 50 МП, f/2.0 Запись видео До 4K (до 30 fps) Интерфейсы и связь Wi-Fi 6 (2.4/5 ГГц), Bluetooth 5.4, NFC, GPS/ГЛОНАСС/Galileo, Nano SIM + eSIM, 5G Аккумулятор 5200 мАч, TurboPower 68 Вт (проводная зарядка), беспроводной зарядки нет Габариты 161 × 73 × 7.9 мм Вес 179 г

Упаковка и комплектация Motorola Edge 60

Коробка Motorola Edge 60 выглядит аккуратно и без лишнего пафоса, но при этом она ароматизирована. При открытии ощущается легкий запах, который напоминает парфюм. Кому-то понравится, кто-то просто не обратит внимания, но как элемент узнаваемости это точно работает.

Комплектация довольно стандартная для современного среднего класса. В коробке есть кабель USB Type-C — Type-C. Прилагается и защитный чехол под цвет гаджета. Для старта подойдет, особенно если не хочется сразу тратиться на аксессуары. И, конечно, он из переработанного пластика, что делает его максимально eco-friendly. Есть скрепка для SIM-карты и базовая документация.

Зарядного блока в комплекте нет.





При этом, который год подряд, продолжается общий тренд, где производители постепенно убирают все «лишнее» (неужели следующим будет зарядный кабель?), оставляя только необходимое. Motorola здесь не исключение.

Дизайн и эргономика Motorola Edge 60

Motorola Edge 60 выглядит как смартфон, который очень хочет выделиться, и надо признать, ему это удается. Вместо стекла с градиентами здесь текстурированная спинка, которая в нашем случае выполнена под кожу в цвете PANTONE Shamrock. Выглядит необычно, особенно на фоне однотипных глянцевых брусков.

Материал задней панели Motorola Edge 60 — силиконовое покрытие с имитацией кожи. На ощупь это нечто среднее между экокожей и прорезиненной поверхностью. Пальцы не скользят, отпечатки почти не собираются, и это уже плюс в повседневном использовании.

Вариант Gibraltar Sea получил текстуру под ткань. Выглядит интересно, но возможно он более маркий в плане восприятия. Да и не все готовы к «тканевому» смартфону. Shamrock в этом плане более универсальный. Но для меня, например, флагманский Motorola Signature выглядит роскошно, поэтому здесь исключительно вкусовщина.

Рамка у Motorola Edge 60 пластиковая и это помогло снизить вес до 179 граммов и сделать корпус тонким — 7,9 мм.

Собран смартфон хорошо, поэтому здесь ничего не люфтит, не скрипит. В руке ощущается целостным, без ощущения, что где-то сэкономили на конструкции. Габариты 161×73 мм делают его довольно вытянутым. Одной рукой пользоваться можно, но без перехватов не обойтись, особенно если тянуться к верхней части экрана.

Края дисплея Motorola Edge 60 немного закруглены. Выглядит это круто, но проблема с поиском стекла или пленки актуальна. Передняя панель прикрыта Corning Gorilla Glass 7i. Не топовое решение, но достаточно современное, чтобы не бояться мелких царапин в повседневной жизни.

Расположение элементов у Motorola Edge 60 знакомое. На правой грани есть кнопка питания и клавиши громкости, нажимаются четко, без люфтов. Рядом еще и микрофон, что немного непривычно, но в реальном использовании на это не обращаешь внимания. Левая грань пустая. Сверху полный минимализм. Никаких портов или кнопок, только вспомогательный микрофон для шумоподавления. Выглядит аккуратно и без перегрузки. Снизу имеем USB-C для зарядки и передачи данных, основной стереодинамик, еще один микрофон и лоток SIM-карты. Поддерживается одна физическая SIM плюс eSIM, что уже стало стандартом для этого класса.

Сканер отпечатка пальца встроен в дисплей. Работает быстро и стабильно, без необходимости несколько раз прикладывать палец. Фейсконтроль тоже есть, но это скорее дополнительная опция.





Отдельно стоит упомянуть защиту Motorola Edge 60. Здесь IP68 и IP69, плюс соответствие MIL-STD 810H. Смартфон спокойно переживет дождь, пыль и не очень аккуратное использование.

Дисплей Motorola Edge 60

Экран у Motorola Edge 60 один из тех компонентов, на которых производитель явно не экономил. Здесь установлена 6,67-дюймовая pOLED-матрица с разрешением 2712×1220, и уже по цифрам понятно, что это уровень выше типичного «середняка».

Плотность 446 ppi дает четкую картинку без видимых пикселей. Текст выглядит аккуратно, мелкие элементы интерфейса не расплываются. В повседневных задачах это просто комфортно для глаз. Частота обновления до 120 Гц уже стандарт для этого сегмента, но все еще важная вещь. Прокрутка, анимации, переключение между приложениями выглядят плавно. Разница с 60 Гц заметна сразу, особенно если вернуться назад. Но возвращаться точно не захочется.

Заявленная пиковая яркость — до 4500 нит. В реальном использовании значения ниже, но запас яркости большой. На улице под солнцем экран остается читабельным без необходимости присматриваться или крутить Motorola Edge 60.





Поддержка HDR10+ и 10-битной глубины цвета делает свое дело по части «поглощения» контента. Картинка на Motorola Edge 60 выглядит насыщенной, без резких переходов в градиентах. Видео с поддержкой HDR выглядит лучше, чем на базовых OLED. Охват DCI-P3 на 100% еще один плюс для цветов.

Технология Water Touch позволяет пользоваться дисплеем с влажными пальцами. Практичная вещь, особенно в дождь или после мытья рук. Работает корректно.

Рамки вокруг дисплея тонкие, соотношение экрана к корпусу более 96%. Выглядит современно, без «подбородка», который портит впечатление. Дисплей, как уже упоминалось, защищает Corning Gorilla Glass 7i.

Звук и виброотклик Motorola Edge 60

Motorola Edge 60 получил стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, и это уже минимальный стандарт для класса. Звук объемный, с ощутимой разницей между верхним и нижним каналами.





Громкости хватает с запасом. На максимуме смартфон без проблем перекрывает фоновый шум в комнате или на улице. При этом нет ощущения, что динамики «захлебываются» или начинают сыпать искажениями. Баланс частот смещен в сторону средних и высоких. Диалоги в видео или голос в подкастах звучат четко. Бас есть, но он скорее номинальный.

Dolby Atmos работает, но без магии. Эффект расширения сцены заметен в фильмах и некоторых играх. Расположение динамиков типичное: один основной снизу, второй — разговорный сверху.

Через USB Type-C звук передается без проблем, поддержка современных кодеков в Bluetooth тоже на месте. Для беспроводных наушников это означает стабильное соединение и нормальное качество.

Микрофонов два, и они справляются со своей задачей. Голос во время звонков передается чисто, без ощутимых искажений. Шумоподавление работает адекватно. Не идеально, но без явных провалов.





Виброотклик приятно удивил. Во время набора текста или навигации по интерфейсу вибрация не раздражает. Она не слишком сильная, но и не теряется. Баланс подобран удачно.

Камеры Motorola Edge 60

У Motorola Edge 60 с камерами ситуация интереснее, чем кажется на первый взгляд. Формально имеем типичный набор для класса: основной модуль, ультраширик и телефото. Но по факту здесь есть несколько моментов, которые вытягивают его чуть выше среднего уровня.

Основной сенсор — 50 Мп Sony LYTIA 700C. И это довольно серьезный модуль с большим размером пикселя (2,0 мкм). На практике это дает лучшую работу в сложном освещении. Фото днем детализированные, с нормальным динамическим диапазоном и без агрессивного перешарпирования. Цвета выглядят ближе к реальности, чем к перенасыщенным фотографиям в Инстаграме.





HDR работает аккуратно. Смартфон вытягивает светлые и темные участки без явных перегибов. Небо не выгорает, тени не проваливаются в черную кашу. Вечером ситуация ожидаемо усложняется, но ночной режим помогает. Детализация падает, но не критично.

Ультраширокоугольная камера тоже на 50 Мп с углом обзора 122 градуса. Она поддерживает автофокус и макросъемку. Телефото-модуль на 10 Мп с трехкратным оптическим зумом действительно полезен. Но 30-кратный цифровой суперзум ожидаемо выдает пиксельную «кашу» даже в паре с ИИ-алгоритмами.





Портретный режим работает с разными фокусными расстояниями (24, 35, 50 мм), что добавляет гибкости. Размытие выглядит естественно, хотя иногда ошибается с волосами или сложными контурами.

Фронтальная камера здесь на 50 Мп. Селфи получаются четкими, с хорошей детализацией и без мыла. Для видео и сторис более чем достаточно.

По видео ситуация стандартная: стабилизация работает, картинка плавная. Это не камерофон, который заменит экшн-камеру, но для повседневных задач ок.





Производительность, ПО и игры

Motorola Edge 60 работает на MediaTek Dimensity 7300 — чипе, который не гонится за рекордами, зато держит стабильный уровень в повседневных задачах. Это хорошо ощущается уже в первые дни: интерфейс быстрый, переключение между приложениями без задержек, система не «задумывается» без причины.

12 ГБ оперативной памяти в 2026 году является комфортным запасом. Смартфон без проблем держит много приложений в фоне, не убивает их после сворачивания и спокойно выдерживает активное переключение между задачами. Есть ощущение запаса на будущее, особенно по сравнению с базовыми версиями на 8 ГБ. Внутренней памяти у Motorola Edge 60 — 512 ГБ. Можно не думать о том, что придется что-то удалять через пару месяцев. Есть опция докинуть карту памяти до 1 ТБ.

В синтетических тестах Dimensity 7300 держится на уровне среднего класса. Он, конечно, уступает флагманским Snapdragon. А вот в ежедневном пользовании все довольно ровно. Соцсети, браузинг, YouTube, камера без рывков и фризов.

С играми у Motorola Edge 60 ситуация прогнозируемая. Популярные тайтлы вроде Call of Duty Mobile или PUBG работают стабильно на средних настройках. Без ультра-графики, но с нормальным FPS.

В более тяжелых проектах, типа Genshin Impact, придется немного снизить настройки. На высоких пресетах возможны просадки, особенно под длинной нагрузкой. Зато чип хорошо держит температуру. Смартфон не перегревается до дискомфорта даже в длительных сессиях. Троттлинг есть, но очень умеренный.





Android 15 здесь почти «чистый». Motorola традиционно добавляет минимум изменений: несколько жестов, полезные мелочи, но без перегрузки интерфейса. Система работает плавно и предсказуемо.

Фирменные жесты вроде быстрого запуска камеры или фонарика остаются удобными. Это те мелочи, к которым быстро привыкаешь и потом не хочешь терять. Лишнего софта почти нет.

Автономность Motorola Edge 60

Motorola Edge 60 получил аккумулятор на 5200 мАч. В реальном использовании это дает ощутимый запас, особенно если не играться с максимальной яркостью постоянно.

В смешанном режиме (соцсети, браузер, камера, немного видео) смартфон спокойно держит день активной работы. Часто остается еще 20-30% к вечеру, если не нагружать играми.

Если использование более легкое (мессенджеры, звонки, периодический серфинг), то можно рассчитывать на полтора дня. Обещанные производителем более 50 часов выглядят достижимыми только в очень щадящем сценарии.

Дисплей с частотой 120 Гц и высокой яркостью ожидаемо влияет на расход энергии. Если включить максимальную плавность и часто пользоваться автояркостью, батарея садится быстрее. Процессор Dimensity 7300 работает энергоэффективно. В простое смартфон почти не расходует заряд, а в повседневных задачах потребление равномерное без резких скачков.

Игры заметно сокращают автономность. Час гейминга может забрать около 12-18% заряда в зависимости от настроек и яркости. Зато перегрева, который обычно «съедает» батарею, здесь почти нет. Тепловой режим стабильный, что положительно влияет на расход энергии.

Быстрая зарядка TurboPower 68 Вт выглядит уместно. Смартфон заряжается быстро, и долгие простои возле розетки не нужны.

Беспроводной зарядки здесь нет. Для большинства пользователей это не критично, но факт остается фактом.

Опыт пользования Motorola Edge 60

В повседневном использовании Motorola Edge 60 не пытается поразить каждой мелочью, но и не подбрасывает тех маленьких проблем, которые со временем начинают бесить. А пользовался я им более месяца, так что вряд ли, что-то обошло мой придирчивый взор. Все работает быстро, логично и без лишнего мусора. Достал смартфон и пользуешься.

Фирменные жесты Motorola одна из тех вещей, к которым привыкаешь очень быстро. Включить камеру или фонарик движением удобно, и потом этого реально не хватает на других смартфонах.

Сканер отпечатка под экраном работает как надо: приложил палец и разблокировал. Экран тоже делает свое дело. 120 Гц добавляют плавности, высокая яркость спасает на улице — пользоваться комфортно в любых условиях.

Сам корпус легкий и тонкий, рука не устает даже если долго сидишь в телефоне. Задняя панель с текстурой не скользит, поэтому смартфон уверенно лежит в руке.

Вибрация и звук приятные. Без ощущения дешевизны. Это те детали, которые вроде бы незаметны, но именно они формируют общее впечатление. Камера запускается быстро, без задержек.

Под длительной нагрузкой (как игровой, так и синтетической) смартфон ведет себя стабильно.

Экран мне здесь реально понравился. Есть этот эффект «водопада», когда края немного стекают вниз и картинка будто выходит за рамки корпуса. Выглядит красиво, добавляет ощущение более дорогого устройства и просто приятен для глаз в повседневном использовании.

Но есть и обратная сторона. Из-за этих закруглений не всё так просто с защитой: нормальное стекло найти сложнее, а большинство вариантов — это либо плёнки, либо гидрогели. И даже с ними бывают нюансы с прилеганием.

Цена и конкуренты

Motorola Edge 60 в версии 12/512 ГБ в Украине продается от 14 999 гривен и это сразу ставит его в плотный конкурентный сегмент.

Внутри линейки Motorola есть несколько очевидных альтернатив Edge 60 Neo более дешёвый (от 13 800 гривен). Edge 60 Fusion еще более доступный (от 11 200 гривен). Moto G86 Power играет от батареи (от 11 300 гривен и 6720 мАч).

Если смотреть на сторонних конкурентов, один из самых интересных, а вместе с тем и самым дорогим, является Poco F7 (от 17 500 гривен). Можно посмотреть в сторону Redmi Note 15 Pro 5G (от 13 300 гривен) и Note 14 Pro (от 9 500 гривен).

OPPO Reno14 F (от 12 400 гривен) — ставка на дизайн и сбалансированность, но по «железу» он слабее, так как здесь более простой процессор и камера без оптического зума.

Samsung Galaxy A56 (от 16 700 гривен) — самый опасный конкурент. Он предлагает более мощный чип и премиальные материалы корпуса. Но Edge 60 отвечает более ярким дисплеем, более быстрой зарядкой и наличием телевика.

8 /10 Оценка ITC.ua Автономность 8 Батарея на 5200 мАч дает стабильный день-полтора работы, но без рекордных показателей в тяжелых сценариях. Экран 9 Яркий, плавный и четкий pOLED-дисплей с высоким запасом яркости и хорошей цветопередачей. Дизайн, эргономика 8.5 Легкий корпус и интересные текстуры выглядят свежо, но пластиковая рамка немного снижает ощущение премиальности. Программное обеспечение 8 Чистый Android 15 с минимумом лишних приложений и полезными жестами Motorola. Производительность, тротл. 7 Dimensity 7300 стабилен и энергоэффективен, но без запаса для тяжелых игр и будущих нагрузок. Камера 7.5 Хороший основной модуль и полезный телевик, но ультраширик слабее в сложных условиях. Видеовозможности ожидаемые для своего класса. Цена 8 Конкурентное предложение с большим накопителем и хорошим набором функций.