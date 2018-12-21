Обзор накопителя ADATA Ultimate SU630: пробуем в деле 3D QLC

В середине ноября компания ADATA представила новую линейку твердотельных накопителей – Ultimate SU630, для которых используется флеш-память 3D QLC с 4-битовой структурой ячеек. Чипы подобной архитектуры уже какое-то время применялись для специфических корпоративных SSD, но для массового рынка это пока еще диковинка. В перспективе память QLC будет активно использоваться для доступных накопителей начального уровня, а также SSD повышенной емкости, потому уже сейчас нам интересно было оценить возможности подобных устройств на примере ADATA Ultimate SU630 480 ГБ.

Линейка ADATA Ultimate SU630

Новая линейка ADATA Ultimate SU630 включает три модели наиболее популярных объемов – 240 ГБ, 480 ГБ и 960 ГБ. Возможно в серию потенциально доступных накопителей стоило бы добавить и более емкие устройства. Но наверняка за этим дело не станет, если SSD с новым типом памяти будут приняты рынком.

Для ADATA Ultimate SU630 используются 64-слойные микросхемы флеш-памяти 3D QLC, а также новый контроллер Maxio MAS0902A-B2C от компании Maxiotek. Стоит отметить, что ADATA не боятся экспериментировать, осваивая оригинальные платформы SSD, не дожидаясь их массового внедрения другими производителями. Рынок твердотельных накопителей сейчас очень конкурентный, потому, чтобы оставаться на плаву, приходится идти на определенные риски.

240 ГБ 480 ГБ 960 ГБ Модель ASU630SS-240GQ-R ASU630SS-480GQ-R ASU630SS-960GQ-R Контроллер Maxio MAS0902A-B2C Флеш-память 3D QLC NAND (64-слойная) Интерфейс SATA Последовательное чтение 520 МБ/c Последовательная запись 450 МБ/c Случайное чтение 30 000 IOPS 40 000 IOPS 40 000 IOPS Случайная запись 65 000 IOPS 65 000 IOPS 65 000 IOPS Гарантированный объем записи (TBW) 50 ТБ 100 ТБ 200 ТБ Срок гарантии производителя 2 года

Многие уже наверняка наслышаны о скромных возможностях устройств на базе QLC. Какую же производительность обещает ADATA для новых SSD? В зависимости от емкости модели скорость чтения заявлена на уровне 520 МБ/с, линейная запись – 450 МБ/c. В этом отношении показатели почти такие же, как и у масссовых SSD на TLC. Что касается скорости работы с блоками 4K, то здесь разработчики обещают порядка 65 000 IOPS при записи, тогда как количество операций ввода/вывода при чтении данных зависит от емкости SSD: 40 000 IOPS для моделей на 480 и 960 ГБ и 30 000 IOPS для накопителей на 240 ГБ. Показатели достаточно скромные, но в целом приемлемы как для устройств начального класса.

В случае с накопителями на базе 3D QLC особо интересна потенциальная надежность новых SSD. Многослойная компоновка чипов флеш-памяти здесь оказывается очень кстати. Увеличенное расстояние между элементами позволяет улучшить показатели износа, отчасти компенсировав теоретически меньший ресурс циклов перезаписи микросхем с 4-битовыми ячейками. В результате гарантированные объемы записи данных (TBW) не так уж плохи, как можно было ожидать. ADATA заявляет о 50 ТБ для 240 ГБ, 100 ТБ для модели на 480 ГБ и 200 ТБ для SU630 емкостью 960 ГБ. Показатели характерные для устройств с планарными TLC первой волны. При типичном использовании SSD даже в качестве системного накопителя, вряд ли вам удастся за 2–3 года выйти за указанные рамки. В то же время производитель установил срок гарантии в 2 года, вместо привычных 3 лет для накопителей начального уровня.

Функциональный набор SU630 включает поддержку S.M.A.R.T., TRIM и NCQ. Также заявлена аппаратной реализация коррекции ошибок LDPC ECC и технологии SLC-кеширования для ускорения записи данных.

ADATA Ultimate SU630 480 ГБ (ASU630SS-480GQ-R)

К нам на тестирование попала средняя модель новой линейки объемом 480 ГБ – ADATA Ultimate SU630 480 ГБ (ASU630SS-480GQ-R).

Накопитель поставляется в компактном блистере с картонным основанием и прозрачной верхней крышкой, через которую можно легко рассмотреть накопитель.

Устройство имеет привычные габариты для 2,5-дюймовых устройств. Металлический корпус толщиной 7 мм очень легкий. Заявленный вес накопителя – всего 47,5 г. Толщина стенок небольшая, что характерно для SSD начального уровня. На верхней панели крупная наклейка с логотипом производителя и название серии.

С обратной стороны на стикере схожих размеров указано наименование модели, формат, интерфейс подключения и упоминание о том, что накопитель изготовлен в Тайване.

Корпус накопителя разборной, но на одной из боковых граней размещена защитная наклейка с предупреждение об утрате гарантии в случае повреждения. Тем не менее, мы не могли удержаться от того, чтобы не заглянуть под крышку. Все же имеем дело с новой платформой.

Очень компактная печатная плата занимает не более трети накопителя. На PCB размещен контроллер Maxio MAS0902A-B2C. Для модели объемом 480 ГБ используется два чипа флеш-памяти. С обратной стороны предусмотрено еще пара площадок, которые заполняются в версии SSD на 960 ГБ.

Микросхемы 3D QLC перемаркированы ADATA, потому наверняка нельзя сказать об их производителе. С большой вероятностью здесь используются чипы от Intel/Micron. Как видим, на плате нет дополнительной микросхемы DRAM.

Любопытно опробовать в деле накопитель на базе 3D QLC. Прежде, чем перейти к замерам производительности SSD, отметим что для базового управления устройством производитель предлагает использовать фирменное приложение SSD Toolbox. Здесь можно оценить состояние накопителя, проверить температуру, узнать состояние S.M.A.R.T. и объем уже записанных накопителем данных. Также здесь доступны опции полной очистки SSD и принудительного запуска TRIM.

Производительность

Первые замеры производительности демонстрируют, что мы имеем дело с накопителем начального уровня.

СrystalDiskMark неожиданно оптимистичен в отношении линейных скоростей чтения/записи, но показатели работы с блоками 4К все расставляют на свои места.

Последовательные трансферы в утилите AS SSD также превышают заявленные характеристики. Во время работы с мелкими блоками производительность замедляется, но в целом показатели близки к анонсированным. В многопоточном режиме при чтении получаем порядка 31 500 IOPS, а при записи имеет более 75 000 IOPS. Однако несколько увеличенное время доступа на операциях записи обеспечивает относительно невысокий итоговый результат – 724 балла.

Скорость передачи данных при чтении и записи не зависит от степени их компрессии.

В тесте Anvil’s Storage накопитель ADATA Ultimate SU630 480 ГБ получил неплохую комплексную оценку. Утилита регистрирует хорошие линейные трансферы и до 75 000 IOPS на операциях с чтения/записи блоков 4К.

Впрочем, ситуация кардинально меняется при увеличении объемов тестовых данных. Очевидно, что при выходе за рамки SLC-буфера, скорость записи существенно снижается. Мы наблюдали подобное во время тестов устройств на TLC, но в случае с QLC ситуация еще более . Чтобы оценить это на наглядном примере, мы провели несколько экспериментов в AIDA64.

Для начала приведем график скорости чтения. Это практически прямая линия на уровне 510 МБ/c. Вполне неплохо.

А вот с записью все куда интереснее. Накопитель начинает очень уверенно сохранять данные со скоростью порядка 470–480 МБ/c, но примерно после записи 30 ГБ темп снижается до 50–60 МБ/c. Используемый режим SLC-буфера позволяет SSD держаться на хорошем уровне, но если входящий поток данных превышает объем кеша, то данные начинают напрямую записываться со скоростью, доступной микросхемам c QLC-ячейками. Как видим, в процессе накопитель периодически пытается ускорить запись, но так как тест предполагает передачу непрерывный потока информации, SLC-кеш не успевает очиститься, а потому скорость снова падает до физически доступной для чипов флеш-памяти. И в случае с QLC она совсем невысока. Для записи даже половины объема 480-гигабайтового накопителя понадобилось более часа реального времени.

Чтобы перевести тест в еще более практическую плоскость, мы попробовали скопировать с системного накопителя (Kingston A1000) на ADATA Ultimate SU630 несколько видеофайлов общим объемом порядка 39 ГБ. Здесь ситуация оказалась фактически сходной с тем, что мы наблюдали в тесте AIDA64. При копировании порядка 30 ГБ данных, мы наблюдали скорость записи на уровне 470 МБ/c. Затем скорость снизилась на порядок – до 40–50 МБ/c. Если в случае с TLC-накопителями мы наблюдали уменьшение скорость записи до 80–150 МБ/c, то в случае с QLC снижение еще более ощутимо. С другой стороны, непрерывная запись больших объемов данных в целом нетипичная модель использования SSD в настольной системе, потому с подобными нюансами можно даже не столкнуться.

Чтобы проверить возможности ADATA Ultimate SU630 в условиях, приближенных к реальным, мы использовали тест накопителей из пакета PCMark 8 с паттернами, характерными для нагрузок в целом наборе приложений.

Полученные здесь результаты еще раз подтверждают, что рассматриваемый SSD относится к базовому классу SATA-накопителей с показателями, аналогичными тем, что имеют стартовые устройства на базе флеш-памяти TLC.

Что касается нагрева накопителя, то здесь особых замечаний нет. В режиме покоя температура контроллера составляет 27–30С, после длительной сессии записи чип прогревался до 55С – в пределах нормы.

Цена и конкуренты

В ситуации с накопителями на базе флеш-памяти QLC самым волнующим остается вопрос цены. Понятно, что это устройства начального уровня, но их стоимость должна быть привлекательной настолько, чтобы устройства выглядели конкурентно на фоне уже представленных базовых моделей на TLC.

Согласно данным производителя, ADATA Ultimate SU630 появятся в Украине ориентировочно в конце января. Финальных рекомендуемых цен пока нет. Для модели объемом 480 ГБ стоимость предварительно обозначена как «ниже 2000 грн.», но без конкретики здесь не о чем говорить.

В целом стоимость SSD в последнее время планомерно снижается и такая тенденция наверняка сохранится в 2019-ом году. Уже сейчас бюджетные SATA-накопители объемом 480/500 ГБ на базе памяти TLC можно купить дешевле 2000 грн (~$72). Это стоит учитывать производителям, рассчитывающим на успех своих QLC-моделей. Конкурентов здесь очень много. Из ассортимента ADATA можно выделить те же модели серии SU650 на базе Silicon Motion SM2258 и 3D TLC. Судя по рейтингу популярности на Hotline, из недорогих устройств производителей повышенным спросом пользуются экстремально дешевые Patriot Burst, а также Kingston A400, TEAM L5 Lite 3D, Crucial BX500 и GOODRAM CL100. Все эти модели уже предлагаются дешевле 2000 грн., потому пробиться новинкам на QLC будет непросто. Даже если стоимость таких накопителей окажется ниже на внушительные 20–30%, то, учитывая невысокие цены SSD, в абсолютных величинах это достаточно скромная разница в $14–20 для модели на 480 ГБ.