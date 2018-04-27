Обзор накопителя Kingston A1000 480 ГБ

Твердотельные накопителей формата M.2 пользуются все большей популярностью. Компактные габариты, отсутствие дополнительных проводов в системе и заметно увеличенная производительность. Даже этого краткого перечня преимуществ достаточно чтобы понять, почему владельцы систем различных форм-факторов в последнее время все чаще делают выбор в пользу скоростных накопителей M.2 PCI-E. Конечно, если сделать это позволяют финансы, ведь производительные SSD такого формата стоят все еще заметно дороже SATA-накопителей. Производители ищут способы облегчить пользователям переход от одной категории к другой. Например, компания Kingston совсем недавно представила линейку накопителей M.2 NVMe начального класса – Kingston A1000. Посмотрим, на что способны такие устройства, познакомившись поближе с моделью объемом 480 ГБ.

Серия Kingston A1000

Новая линейка на старте включает три модели наиболее популярных объемов – 240 ГБ, 480 ГБ и 960 ГБ. Аппаратная платформа накопителей Kingston A1000 включает 4-канальный контроллер Phison PS5008-E8, новые 64-слойные флеш-микросхемы Toshiba BiCS3 3D TLC NAND, а также буфер DDR3L. Контроллер позволяет также создавать модели емкостью 120/128 ГБ, однако очевидно такие объемы производитель уже оставляет для бюджетных SATA-накопителей.

Kingston A1000 предлагаются в формате M.2 2280, используют для подключения интерфейс PCI Express и поддерживают протокол NVMe 1.2. Обратим внимание на то, что для полноценной работы SSD достаточно двух линий шины PCI-E 3.0 x2 с общей пропускной способностью канала до 16 Гб/c.

Заявленная скорость чтения для всех накопителей Kingston A1000 составляет до 1500 МБ/c, тогда как скорость записи зависит от объема устройства – 800 МБ/c для 240 ГБ, 900 МБ/с для 480 ГБ и до 900 МБ/c для SSD емкостью 960 ГБ.

240 ГБ 480 ГБ 960 ГБ Модель SA1000M8/240G SA1000M8/480G SA1000M8/960G Контроллер Phison PS5008-E8 Флеш-память Toshiba BiCS3 3D TLC NAND (64-слойная) Интерфейс PCI-E x2, NVMe 1.2 Последовательное чтение 1500 МБ/c 1500 МБ/c 1500 МБ/c Последовательная запись 800 МБ/c 900 МБ/c 1000 МБ/c Случайное чтение 100 000 IOPS 100 000 IOPS 120 000 IOPS Случайная запись 80 000 IOPS 90 000 IOPS 100 000 IOPS Гарантированный объем записи (TBW) 150 ТБ 300 ТБ 600 ТБ

Производительность работы во время чтения/записи случайных 4K-блоков также разнится для устройств различных объемов: 240 ГБ – 100 000/80 000 IOPS, 480 ГБ – 100 000/90 000 IOPS, 960 ГБ – 120 000/100 000 IOPS. В отличие от линейных трансферов, подобные показатели скорее характерные для лучших SATA-накопителей. Тем интереснее будет на практике оценить возможности Kingston A1000.

Несмотря на использование флеш-памяти с 3-битовыми ячейками, Kingston предлагает приличные объемы гарантированной записи (TBW). Для накопителя 240 ГБ это 150 ТБ, 480 ГБ – 300 ТБ, 960 ГБ – 600 ТБ. Многослойная компоновка памяти улучшает износостойкость, позволяя увеличивать ресурс записи накопителей. А чтобы заявленные цифры придавали уверенности, указанные значения подтверждены 5-летней гарантией производителя.

Из интересных особенностей можно выделить заявленное максимальное энергопотребление накопителя во время записи – до 0,9 Вт. На первый взгляд значение выглядит слишком оптимистичным, зачастую у накопителей M.2 PCI-E это порядка 4–8 Вт. Ну, по крайней мере, делаем заметку о том, что производитель акцентирует внимание на хорошей экономичности SSD.

Kingston A1000 480 ГБ (SA1000M8/480G)

Накопитель поставляется в компактном пластиковом блистере. В комплекте с SSD краткое руководство, а также купон с серийным номером для бесплатной загрузки приложения Acronis True Image HD.

Модуль имеет одностороннюю компоновку. Все элементы размещены на лицевой стороне печатной платы. Пластинка кажется почти невесомой. Масса накопителя – всего 7 г.

Компоненты накрывает защитный стикер с базовой информацией об устройстве – здесь указаны название модели, объем накопителя и упоминание о том, что снимая наклейку владелец автоматически лишается гарантии производителя, потому излишнее любопытство здесь будет иметь последствия.

Внимание обращает наличие ключей B+M на интерфейсном коннекторе. Зачастую такая конфигурация используется для SATA-накопителей, выполненных в формате M.2, тогда как скоростные модели имеют разъем с одним М-ключом. Однако подобный конструктив коннектора также подходит для SSD, использующих две линии PCI Express. Именно такой вариант задействуется для Kingston A1000. В то же время могут быть накопители PCI-E x2 с одним М-ключем, равно как и SATA-версии (на практике это исключение). Как видим, нельзя с уверенностью говорить об интерфейсе передачи данных, ориентируясь исключительно по конструкции коннектора.

С обратной стороны накопителя нет никаких элементов. Отметим лишь, что для печатной платы применяется синяя маска с приятным окрасом.

Односторонняя компоновка позволяет использовать Kingston A1000 даже в тех случаях, когда посадочная площадка для M.2-накопителя максимально ограничена. Для десктопов это не принципиально, но может иметь значение для ультратонких ноутбуков или мини-ПК.

Как мы уже упоминали, в комплекте с накопителем предлагается купон с серийным номером для приложения Acronis True Image HD. Утилита позволяет клонировать системный раздел, избежав длительной переустановки ОС и сопутствующего ПО.

Конфигурация тестового стенда

Процессор Intel Core i7-8700K (3,7/4,7 ГГц) Intel, www.intel.ua Кулер Thermalright Archon Rev.A Thermalright, www.thermalright.com Материнская плата ASUS ROG MAXIMUS X HERO (Intel Z370) ASUS, www.asus.ua Память HyperX FURY HX426C15FBK2/16, DDR4-2666, 15-17-17, 16 ГБ (2×8 ГБ) HyperX, www.hyperxgaming.com Накопитель Kingston KC1000 480 ГБ (SKC1000/480G) HyperX, www.hyperxgaming.com Блок питания Thermaltake Toughpower Grand TPG-1200M (1200 Вт) Thermaltake, www.thermaltakeusa.com Монитор Acer Predator XB271HK (27″, 3840×2160) Acer, www.acer.ua

Производительность

Для оценки производительности накопителя мы использовали привычный набор инструментов, позволяющих выявить сильные и слабые стороны конкретной модели SSD.

Приложение ATTO очень оптимистично на счет возможностей Kingston A1000. Даже если перевести представленные на скриншотах значения к привычной форме, видим, что утилита регистрирует скорость чтения крупных блоков на уровне 1720 МБ/c, записи – 990 МБ/c.

Тест Crystal Disk Mark 6.0.0 регистрирует последовательную скорость чтения/записи в мультипоточном режиме на уровне 1615/1040 МБ/с, что также несколько больше заявленных значений для Kingston A1000 объемом 480 ГБ (1500/900 МБ/c). Скорость работы с блоками 4К очень хороша в многопоточном режиме, а вот при однопоточной нагрузке – на уровне хороших SATA-накопителей.

Представим также результаты тестов в Crystal Disk Mark версии 5.5.0, в которой показатели скорости работы с блоками 4К заметно выше, особенно на операциях записи.

Без малого 2500 баллов – таков результат накопителя в тесте AS SSD Benchmark. Это примерно вдвое больше того, что зачастую можно получить на устройствах с интерфейсом передачи данных SATA. Однако важно определить природу подобных показателей. Конечно, в первую очередь отмечаем линейные трансферы. Почти 1500 МБ/c для чтения и 976 МБ/с при последовательной записи.

По скорости работы с блоками 4К ситуация уже прогнозируема. Средние результаты при однопоточном случайном доступе и отличные показатели при большой очереди запросов.

Если представить полученные результаты в виде количества операций ввода/вывода, то в режиме с многопоточной нагрузкой можно наблюдать показатели вдвое превышающие заявленные – 216 000 IOPS при чтении и 191 000 IOPS при записи блоков 4К. Да, они достигаются при большой глубине очереди запросов (QD64), но производители зачастую и указывают эти значения в спецификациях. Напомним, что в технических характеристика Kingston A1000 для модели на 480 ГБ значатся куда более скромные 100 000/90 000 IOPS.

Встроенный тест с копированием файлов имеет некоторые трудности с повторяемостью результатов, а потому зачастую не используется для сравнительных тестов накопителей, но получаемые здесь результаты недостижимы для SATA-накопителей.

Утилита Anvil’s Storage сообщает о том, что при линейных трансферах с файлами объемом 4 МБ мы можем рассчитывать на 1400 МБ/c на чтении и порядка 950 МБ/c во время записи. Со случайными чтением/записью блоков 4К также все в целом понятно. Обратим внимание на показатели накопителя при глубине очереди запросов QD16. В таких условиях утилита регистрирует порядка 108 000 IOPS при чтении и 155 000 IOPS при записи данных. Даже эти показатели отличаются от куда более скромных, заявленных производителем. При дальнейшем увеличении глубины очереди (до QD64) показатели еще повышаются.

Традиционно в обзорах SSD мы уделяем внимание показателям комплексного теста накопителей из пакета PCMark 8, трассы которого повторяют поведение устройства во время работы с целым набором реальных приложений. Как мы уже неоднократно убеждались, итоговый показатель не несет никакой практической ценности. Потому значение в 5053 балла оставляет нас равнодушными. Тогда как пропускная способность в 425 МБ/c – это уже полезный показатель и, нужно признать, весьма неплохой для подобного класса устройств.

Чтобы иметь более полное представление о возможностях накопителя, мы добавили на диаграммах показатели еще нескольких устройств. Прежде всего, это представленный около полугода назад накопитель Kingston KC1000 480 ГБ. Более дорогостоящая и скоростная модель на базе контроллера Phison PS5007-E7 и планарной памяти MLC. Также использовались результаты ADATA XPG SX8000 256 ГБ, оснащенного контроллером Silicon Motion SM2260 и чипами флеш-памяти 3D NAND MLC. Ну, а Samsung 850 EVO 500 ГБ является здесь ярким представителем накопителей с интерфейсом SATA.

Как видим, несмотря на использование всего двух линий PCI Express, новинка ныне начального уровня в большинстве случаев опережает крепкого середнячка полуторагодичной давности. К тому же, чтобы получить подобные результаты, накопитель SX8000 необходимо дополнительно охлаждать. С другой стороны, стоит сделать поправку на то, что SSD на базе Silicon Motion SM2260 у нас использовался вдвое меньшего объема, чем у A1000.

Любопытно соотношение сил накопителей A1000 и KC1000 равного объема. Как видно на диаграммах, старшая модель зачастую имеет преимущество на уровне 20–40%. По части производительности все же это решение на ступеньку выше, потому и стоит оно дороже. Однако контроллеру Phison PS5007-E7 также отнюдь не лишним оказывается дополнительное охлаждение, тогда как Kingston A1000 с чипом Phison PS5008-E8 справляется с высокими нагрузками без дополнительного отвода тепла.

Если сравнивать возможности Kingston A1000 с таковыми для SATA-накопителя, то базовое устройство PCI-E x2 всегда выглядит предпочтительнее, но преимущество зависит от конкретного типа задачи и может колебаться от 10–15% до более, чем двукратного. Если попытаться усреднять, то речь идет о 40–45%. Причем здесь мы имеем дело с одним из лучших SATA-накопителей в своем классе, отличие от базовых или среднеуровневых моделей будет еще больше.

В завершении практического теста Kingston A1000 мы также оценили возможности накопителя при длительной последовательной передаче данных, используя для этих целей возможности приложения AIDA64.

Как видим, график чтения блоков большого объема (8 МБ) представляет собой практически идеальную ровную линию на уровне 1590 МБ/c. Некоторое превышение заявленного значения идет в плюс накопителю.

Куда любопытнее ситуация с последовательной записью. SSD начинает записывать данные со скоростью 900–950 МБ/c, а через несколько секунд она снижается до 520 МБ/c. Накопитель на базе 3-битовых ячеек 3D NAND TLC ожидаемо использует SLC-кеширование, помогающее значительно увеличить скорость записи во многих типичных задачах. Однако, если объем данных для последовательной записи превышает емкость выделенного буфера, то часть из них будет записана на максимальной скорости, после чего скорость записи снизится до той, которую могут обеспечивать микросхемы TLC. Во время любой паузы буфер очищается и накопитель опять готов к записи на максимальных скоростях.

В случае с Kingston A1000 производитель в явном виде не указывает объем используемого SLC-кеша для ускорения записи данных. Ориентируясь по графику, можем предположить, что емкость буфера составляет порядка 4–6 ГБ. Больший объем последовательно быстрой записи может пригодится разве что при копировании данных с одного скоростного накопителя на другой.

Во время такого эксперимента набор из трех файлов объемом 20,6 ГБ был скопирован с системного накопителя (Kingston KC1000) на A1000 за 30 секунд. То есть средняя скорость записи такого объема составила порядка 700 МБ/c. Системный график, который строится в процессе копирования данных – не тот источник, по которому можно делать далеко идущие выводы, однако все же отметим одну любопытную деталь. На скриншоте можно видеть, что после израсходования объема SLC-буфера и перехода на прямую запись на флеш-микросхемы (500–520 МБ/c), через некоторое время на определенный период скорость вновь повышалась до максимальных значений (900+ МБ/c).

Нагрев

Затрагивая тему интенсивной нагрузки накопителя, отдельное внимание мы также уделили нагреву SSD. Сложная тема практически для всех скоростных накопителей формата M.2.

В режиме покоя на открытом стенде температура Kingston A1000 удерживалась на уровне 37–38С.

После 20-минутного теста с непрерывной последовательной записью данных в AIDA64 контроллер накопителя прогрелся до 65 градусов. Для данного класса устройств результат очень хороший, причем он получен без какого-либо дополнительного охлаждения накопителя. Даже без радиаторных пластин и обдува речь о перегреве не идет. Также мы не заметили никакого влияния температуры на скоростные показатели. Контроллер не перегревается, а потому не активирует механизм троттлинга. Соответственно скорость записи остается постоянной.

Также отметим, что при снижении нагрузки контроллер быстро остывает. Уже через 5–10 секунд после завершения операции записи температура снижалась с 65C до 50 градусов, а примерно через 30–40 секунд возвращалась к значениям в состоянии покоя.

Цена

Накопители Kingston A1000 уже появились в продаже в Украине. Модель объемом 240 ГБ предлагается за 2899 грн. (~$110), 480 ГБ стоит 5499 грн. (~$210), а наиболее емкая версия на 960 ГБ – 10199 грн. (~$390).

Рекомендованные розничные цены на старте высоковаты, однако наверняка финальную стоимость отрегулирует рынок. И судя по предложениям в соответствующем разделе hotline.ua, он взялся исправлять ситуацию уже в самом начале продаж новинки. Однако обратим внимание, на то, что накопители официальных поставок обеспечиваются 5-летней гарантией производителя. Стоит ли соглашаться на меньшее – решать вам.