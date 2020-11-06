Обзор накопителя Samsung 870 QVO 4 ТБ: объемный вопрос

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Твердотельный накопитель большой емкости – желанный атрибут любой системы. Увеличение плотности хранения данных на флеш-микросхемах позволяет предложить SSD действительно большого объема даже в рамках потребительских серий накопителей. Летом компания Samsung представила линейку Samsung 870 QVO, включающую модели емкостью до 8 ТБ. Сегодня у нас на обзоре накопитель новой серии не менее внушительного объема в 4 ТБ. Для чего нужны подобные SSD?

Линейка Samsung 870 QVO

Предлагая устройства серии Samsung 870 QVO, производитель ориентировался на потребности пользователей с серьезными запросами по части объема SSD. Новая линейка включает четыре модели емкостью 1 ТБ, 2 ТБ, 4 ТБ и даже 8 ТБ. Напомним, что в рамках предшествующей серии Samsung 860 QVO предлагались накопители до 4 ТБ, теперь же доступный максимальный объем увеличен вдвое. Это первые и пока единственные потребительские модели такой емкости на рынке.

Как и в случае с предшественниками, Samsung 870 QVO основаны на флеш-микросхемах c 4-битовой структурой ячеек. В интерпретации производителя чипы такого стандарта обозначаются как «V-NAND 4 бит MLC». Если же говорить об универсальной спецификации, то речь идет о микросхемах со структурой QLC (Quad Level Cell), позволяющей в одной ячейке хранить 4 бита данных.

Производитель не акцентирует внимание на компоновке флеш-чипов, но, по всей видимости, для Samsung 870 QVO используются 92-слойные микросхемы, вместо 64-слойных, применяемых для накопителей предыдущей линейки.

Также был модернизирован управляющий контроллер. Теперь для SSD используется Samsung MKX вместо прежнего Samsung MJX. Разработчики не раскрывают никаких деталей о новом чипе.

Samsung 870 QVO используют дополнительный DRAM-буфер, из расчета 1 ГБ на каждый терабайт хранимых данных. Как и для моделей предыдущего поколения на QLC, здесь используется память стандарта LPDDR4x.

1 ТБ 2 ТБ 4 ТБ 8 ТБ Модель MZ-77Q1T0BW MZ-77Q2T0BW MZ-77Q4T0BW MZ-77Q8T0BW Контроллер Samsung MKX Флеш-память 92-слойная 3D V-NAND MLC (4 бита, QLC) Интерфейс SATA Последовательное чтение 560 МБ/c Последовательная запись 530 МБ/c Скорость записи без SLC-кеширования 80 МБ/c 160 МБ/c 160 МБ/c 160 МБ/c Объем SLC-кеша (макс.) 42 ГБ 78 ГБ 78 ГБ 78 ГБ Случайное чтение (4K) до 98 000 IOPS (QD32) Случайная запись (4K) до 88 000 IOPS (QD32) Гарантированный объем записи (TBW) 360 ТБ 720 ТБ 1440 ТБ 2880 ТБ Поддержка технологий TRIM, S.M.A.R.T., Garbage Collection, DevSlp Шифрование AES-256, TCG/Opal, IEEE1667 Срок гарантии производителя 3 года

Судя по заявленным характеристикам, второе поколение накопителей Samsung на базе микросхем c 4-битовыми ячейками предлагает производительность схожую с таковой для предшественников. Максимальная скорость чтения/записи возросла с 550/520 МБ/c до 560/530 МБ/c. Производительность в работе с блоками 4К осталась практически неизменной – до 98 000/88 000 IOPS на операциях чтения и записи.

Для накопителей линейки Samsung 870 QVO используется система динамического кеширования Intelligent TurboWrite. Объем SLC-буфера варьируется и в случае с моделью на 1 ТБ может достигать 42 ГБ и 78 ГБ для устройств емкостью 2/4/8 ТБ. За пределами кеша скорость записи чипов QLC заметно снижается. Для младшей модели темп снижается до 80 МБ/c, а старшие могут поддерживать скорость на уровне 160 МБ/c.

Что касается гарантированных объемов записи, то здесь сохранились показатели устройств предыдущего поколения. TBW для модели на 1 ТБ составляет 360 ТБ, для 2 ТБ – 720 ТБ, для 4 ТБ – 1440 ТБ. Заявленный ресурс SSD емкостью 8 ТБ увеличен пропорционально объему и составляет впечатляющие 2880 ТБ. При этом на SSD серии Samsung 870 QVO распространяется 3-летняя гарантия производителя.

Для подключения Samsung 870 QVO используется интерфейс SATA 6 Гб/c с обратной совместимостью со стандартами предыдущих поколений. Накопители поддерживают S.M.A.R.T., TRIM и алгоритм очистки Garbage Collection. Как и предшественники, модели линейки имеют аппаратную поддержку шифрования AES 256, а также TCG/Opal V2.0. Технология Dev Sleep позволяет максимально снизить энергопотребление в режиме простоя.

Samsung 870 QVO 4 TБ (MZ-77Q4T0BW)

У нас на тестировании побывала модель Samsung 870 QVO объемом 4 ТБ. Пожалуй, это самый емкий SSD с которым нам приходилось иметь дело.

Накопитель поставляется в картонной коробке с внутренним пластиковым демпфером, защищающим устройство от механических повреждений во время транспортировки.

В комплекте предусмотрено бумажное руководство по быстрой установке и гарантийный талон.

Внешне новинка очень похожа на предшественников. Накопитель имеет прочный алюминиевый корпус с качественной обработкой поверхностей и винтовым креплением панелей. Общая толщина в 6,8 мм позволяет использовать SSD в любом устройстве с посадочным местом для SATA-накопителей. Будь то десктоп или ноутбук с соответствующим интерфейсом.

На верхней панели Samsung 870 QVO нанесен логотип компании и многозначительная миниатюра «черного квадрата».

С обратной стороны расположен стикер со служебной информацией.

2,5-дюймовые накопители в целом не имеют примечательных декоративных особенностей, которые, впрочем и не требуются устройству этого класса. Визуально и тактильно имеем дело с крепким металлическим бруском графитового цвета. Панели не продавливаются пальцами даже в центральной области, тест на «скручивание» также корпус выдерживает без проблем. Пожалуй, для внутренних накопителей все эти особенности не первостепенны, но именно они создают первое впечатление качественной вещи. Здесь обошлось без упрощений.

После подключения и создания раздела с форматом под файловую систему NTFS, владельцу становится доступен раздел объемом 3,63 ТБ. «Потери» прогнозируемы, но в случае с устройством на 4 ТБ они кажутся особенно весомыми. У многих пользователей весь объем SSD меньше.

Для управления и мониторинга параметров накопителя производитель предлагает использовать приложение Samsung Magician.

Здесь можно проверить доступность новой прошивку, оценить температуру, объем записанных данных, уточнить параметры S.M.A.R.T., провести беглую оценку производительности накопителя. Приложение также позволяет выполнить базовую диагностику, активировать режим шифрования, выделить резервный объем для снижения износа ячеек. Также есть возможность очистить накопитель с помощью функции Secure Erase, предварительно создав загрузочный USB-накопитель.

Производительность

Оценку возможностей мы начали с замеров линейных скоростей чтения/записи. С последовательным чтением у накопителей на базе чипов QLC зачастую никаких сложностей не возникает.

На графике скорости чтения AIDA64 мы видим прямую линию на уровне 530 МБ/c.

Что касается записи, то это не самая сильная сторона устройств на микросхемах с 4-битовыми ячейками. Производитель не скрывает, что после исчерпания SLC-кеша, темп заметно снизится. На практике так оно и происходит. После записи первых 75 ГБ со скоростью примерно 503 МБ/c, скорость сохранения данных уменьшается до обещанных 150–160 МБ/c. Это реальные возможности флеш-микросхем с QLC-ячейками. Да, за увеличение плотности хранения данных приходится платить. С другой стороны, реальных моделей использования, при которых понадобится часто непрерывно записывать более 75 ГБ данных, пожалуй, не так много. Особенно, когда речь идет о домашней системе. Здесь важно не путать необходимости в принципе записать более 75 ГБ, например, при установке игры, и записать такой же объем непрерывным потоком. Это два принципиально разных сценария.

Во время тестирования накопителя с помощью набора сервисных утилит полученные результаты подтверждают заявленные показатели. Пиковые скорости чтения/записи действительно достигают 560/530 МБ/c. Скорость работы с 4К-блоками также соответствуют обещанным 98 000/88 000 IOPS, причем такие показатели достигаются при очереди запросов QD16. Если сравнивать показатели с таковыми для ранее протестированной модели Samsung 860 QVO 1 TB, то здесь заметен некоторый прирост производительности, особенно на однопоточных режимах в работе с мелкими блоками. Линейные трансферы также чуть повыше.

В комплексном тесте PCMark 8, эмулирующим работу накопителя с целым набором прикладных задач, Samsung 870 QVO имеет определенное преимущество над предшественниками, но итоговая пропускная способность в 192 МБ/c говорит о том, что мы имеем дело с устройством на базе QLC.

На большинстве этапов новинка добавила порядка 10% в скорости загрузки. Есть более успешные этапы, например, World of Warcraft, но на одном из треков Adobe Photoshop результаты были даже несколько скромнее, чем у Samsung 860 QVO 1 TB.

Для сравнения мы также представили показали жесткого диска со скоростью вращения шпинделя 7200 об/мин. Отличия в показателях многократные, потому результаты моделей на QLC можно в целом считать скромными лишь на фоне более дорогостоящих SSD, с «механикой» же конкуренции никакой не получается. Твердотельные накопители значительно производительнее, как по скорости передачи данных, так и по времени доступа.

Замеры Samsung 870 QVO в тестовом пакете PCMark 10 показали итоговые трансферы на уровне 190–255 МБ/c. Ожидаемые результаты для накопителя этого класса.

Любители поиграть с комфортом уже давно распробовали SSD в качестве не только системного, но и основного накопителя для установки игр. Объемы новых проектов неизменно увеличиваются. 80–100 ГБ – уже привычные требования для установки типичного релиза класса AAA. Здесь можно вспомнить и нашумевшую Call of Duty: Modern Warfare, которой после апдейтов для инсталляции требуется уже около 250 ГБ. Дополнительное свободное место нужно еще и для обновлений. В подобных сценариях SSD объемом 500 ГБ или даже 1 ТБ заполняются очень быстро, особенно когда для игр выделена только часть накопителя. Потому, конечно, для активных игроков, которые часто пробуют новые проекты, показаны модели большего объема.

Нагрев

Во время тестирования накопителя мы также проверили температурный режим работы SSD, хотя для SATA-устройств формата 2,5” вопрос с перегревом зачастую неактуален. Это справедливо и для Samsung 870 QVO.

В покое температура контроллера удерживалась на уровне 26–28С, а после затяжной сессии записи повышалась лишь до 45 градусов. Отметим, что общее энергопотребление накопителя заявлено на уровне 2,2/3,2 Вт во время операций чтения/записи.

Цена

Накопители линейки Samsung 870 QVO стали доступны в Украине вскоре после официального запуска, причем фактические розничные ценники оказались даже ниже рекомендованных (MSRP). Ситуация на рынке SSD меняется динамично, потому стоимость оперативно корректируется.

На текущий момент модель объемом 1 ТБ стоит 3299 грн (~$116), а версия на 2 ТБ – 6599 грн. (~$232).

Рассмотренный накопитель емкостью 4 ТБ оценен в 12 999 грн (~$457) и в этом классе конкуренцию ему составляет разве что модель Samsung 860 EVO, которая стоит на 4000 грн. дороже.

Если же говорить о топовой модели линейки объемом 8 ТБ, то на нашем рынке пока альтернатив подобной емкости нет. Потому 23 999 грн. (~$845) здесь можно считать некой отправной точкой. Полный цикл изготовления всех компонентов и сборки SSD позволяет Samsung оптимизировать затраты на производство и варьировать стоимость. Корейский производитель не был ранее замечен в ценовом демпинге, но в таких условиях компании проще реагировать на рыночную ситуацию.