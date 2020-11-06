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Обзор накопителя Samsung 870 QVO 4 ТБ: объемный вопрос

Обзор накопителя Samsung 870 QVO 4 ТБ: объемный вопрос

Обзор накопителя Samsung 870 QVO 4 ТБ: объемный вопрос


Твердотельный накопитель большой емкости – желанный атрибут любой системы. Увеличение плотности хранения данных на флеш-микросхемах позволяет предложить SSD действительно большого объема даже в рамках потребительских серий накопителей. Летом компания Samsung представила линейку Samsung 870 QVO, включающую модели емкостью до 8 ТБ. Сегодня у нас на обзоре накопитель новой серии не менее внушительного объема в 4 ТБ. Для чего нужны подобные SSD?

Samsung 870 QVO 4 TB (MZ-77Q4T0BW)
SSD накопители на
от 11 669 грн
Предложений: 57
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Линейка Samsung 870 QVO

Предлагая устройства серии Samsung 870 QVO, производитель ориентировался на потребности пользователей с серьезными запросами по части объема SSD. Новая линейка включает четыре модели емкостью 1 ТБ, 2 ТБ, 4 ТБ и даже 8 ТБ. Напомним, что в рамках предшествующей серии Samsung 860 QVO предлагались накопители до 4 ТБ, теперь же доступный максимальный объем увеличен вдвое. Это первые и пока единственные потребительские модели такой емкости на рынке.

Samsung 870 QVO

Как и в случае с предшественниками, Samsung 870 QVO основаны на флеш-микросхемах c 4-битовой структурой ячеек. В интерпретации производителя чипы такого стандарта обозначаются как «V-NAND 4 бит MLC». Если же говорить об универсальной спецификации, то речь идет о микросхемах со структурой QLC (Quad Level Cell), позволяющей в одной ячейке хранить 4 бита данных.

Производитель не акцентирует внимание на компоновке флеш-чипов, но, по всей видимости, для Samsung 870 QVO используются 92-слойные микросхемы, вместо 64-слойных, применяемых для накопителей предыдущей линейки.

Также был модернизирован управляющий контроллер. Теперь для SSD используется Samsung MKX вместо прежнего Samsung MJX. Разработчики не раскрывают никаких деталей о новом чипе.

Samsung 870 QVO используют дополнительный DRAM-буфер, из расчета 1 ГБ на каждый терабайт хранимых данных. Как и для моделей предыдущего поколения на QLC, здесь используется память стандарта LPDDR4x.

 

1 ТБ2 ТБ4 ТБ8 ТБ
МодельMZ-77Q1T0BWMZ-77Q2T0BWMZ-77Q4T0BWMZ-77Q8T0BW
КонтроллерSamsung MKX
Флеш-память92-слойная 3D V-NAND MLC (4 бита, QLC)
ИнтерфейсSATA
Последовательное чтение560 МБ/c
Последовательная запись530 МБ/c
Скорость записи без SLC-кеширования80 МБ/c160 МБ/c160 МБ/c160 МБ/c
Объем SLC-кеша (макс.)42 ГБ78 ГБ78 ГБ78 ГБ
Случайное чтение (4K)до 98 000 IOPS (QD32)
Случайная запись (4K)до 88 000 IOPS (QD32)
Гарантированный объем записи (TBW)360 ТБ720 ТБ1440 ТБ2880 ТБ
Поддержка технологийTRIM, S.M.A.R.T., Garbage Collection, DevSlp
ШифрованиеAES-256, TCG/Opal, IEEE1667
Срок гарантии производителя3 года

 

Судя по заявленным характеристикам, второе поколение накопителей Samsung на базе микросхем c 4-битовыми ячейками предлагает производительность схожую с таковой для предшественников. Максимальная скорость чтения/записи возросла с 550/520 МБ/c до 560/530 МБ/c. Производительность в работе с блоками 4К осталась практически неизменной – до 98 000/88 000 IOPS на операциях чтения и записи.

Для накопителей линейки Samsung 870 QVO используется система динамического кеширования Intelligent TurboWrite. Объем SLC-буфера варьируется и в случае с моделью на 1 ТБ может достигать 42 ГБ и 78 ГБ для устройств емкостью 2/4/8 ТБ. За пределами кеша скорость записи чипов QLC заметно снижается. Для младшей модели темп снижается до 80 МБ/c, а старшие могут поддерживать скорость на уровне 160 МБ/c.

Что касается гарантированных объемов записи, то здесь сохранились показатели устройств предыдущего поколения. TBW для модели на 1 ТБ составляет 360 ТБ, для 2 ТБ – 720 ТБ, для 4 ТБ – 1440 ТБ. Заявленный ресурс SSD емкостью 8 ТБ увеличен пропорционально объему и составляет впечатляющие 2880 ТБ. При этом на SSD серии Samsung 870 QVO распространяется 3-летняя гарантия производителя.

Для подключения Samsung 870 QVO используется интерфейс SATA 6 Гб/c с обратной совместимостью со стандартами предыдущих поколений. Накопители поддерживают S.M.A.R.T., TRIM и алгоритм очистки Garbage Collection. Как и предшественники, модели линейки имеют аппаратную поддержку шифрования AES 256, а также TCG/Opal V2.0. Технология Dev Sleep позволяет максимально снизить энергопотребление в режиме простоя.

Samsung 870 QVO 4 TБ (MZ-77Q4T0BW)

У нас на тестировании побывала модель Samsung 870 QVO объемом 4 ТБ. Пожалуй, это самый емкий SSD с которым нам приходилось иметь дело.

Обзор накопителя Samsung 870 QVO 4 ТБ: объемный вопрос

Накопитель поставляется в картонной коробке с внутренним пластиковым демпфером, защищающим устройство от механических повреждений во время транспортировки.

Обзор накопителя Samsung 870 QVO 4 ТБ: объемный вопрос

В комплекте предусмотрено бумажное руководство по быстрой установке и гарантийный талон.

Обзор накопителя Samsung 870 QVO 4 ТБ: объемный вопрос

Внешне новинка очень похожа на предшественников. Накопитель имеет прочный алюминиевый корпус с качественной обработкой поверхностей и винтовым креплением панелей. Общая толщина в 6,8 мм позволяет использовать SSD в любом устройстве с посадочным местом для SATA-накопителей. Будь то десктоп или ноутбук с соответствующим интерфейсом.

На верхней панели Samsung 870 QVO нанесен логотип компании и многозначительная миниатюра «черного квадрата».

Обзор накопителя Samsung 870 QVO 4 ТБ: объемный вопрос

С обратной стороны расположен стикер со служебной информацией.

2,5-дюймовые накопители в целом не имеют примечательных декоративных особенностей, которые, впрочем и не требуются устройству этого класса. Визуально и тактильно имеем дело с крепким металлическим бруском графитового цвета. Панели не продавливаются пальцами даже в центральной области, тест на «скручивание» также корпус выдерживает без проблем. Пожалуй, для внутренних накопителей все эти особенности не первостепенны, но именно они создают первое впечатление качественной вещи. Здесь обошлось без упрощений.

Обзор накопителя Samsung 870 QVO 4 ТБ: объемный вопрос

После подключения и создания раздела с форматом под файловую систему NTFS, владельцу становится доступен раздел объемом 3,63 ТБ. «Потери» прогнозируемы, но в случае с устройством на 4 ТБ они кажутся особенно весомыми. У многих пользователей весь объем SSD меньше.

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Для управления и мониторинга параметров накопителя производитель предлагает использовать приложение Samsung Magician.

Здесь можно проверить доступность новой прошивку, оценить температуру, объем записанных данных, уточнить параметры S.M.A.R.T., провести беглую оценку производительности накопителя. Приложение также позволяет выполнить базовую диагностику, активировать режим шифрования, выделить резервный объем для снижения износа ячеек. Также есть возможность очистить накопитель с помощью функции Secure Erase, предварительно создав загрузочный USB-накопитель.

Производительность

Оценку возможностей мы начали с замеров линейных скоростей чтения/записи. С последовательным чтением у накопителей на базе чипов QLC зачастую никаких сложностей не возникает.

Обзор накопителя Samsung 870 QVO 4 ТБ: объемный вопрос

На графике скорости чтения AIDA64 мы видим прямую линию на уровне 530 МБ/c.

Обзор накопителя Samsung 870 QVO 4 ТБ: объемный вопрос

Что касается записи, то это не самая сильная сторона устройств на микросхемах с 4-битовыми ячейками. Производитель не скрывает, что после исчерпания SLC-кеша, темп заметно снизится. На практике так оно и происходит. После записи первых 75 ГБ со скоростью примерно 503 МБ/c, скорость сохранения данных уменьшается до обещанных 150–160 МБ/c. Это реальные возможности флеш-микросхем с QLC-ячейками. Да, за увеличение плотности хранения данных приходится платить. С другой стороны, реальных моделей использования, при которых понадобится часто непрерывно записывать более 75 ГБ данных, пожалуй, не так много. Особенно, когда речь идет о домашней системе. Здесь важно не путать необходимости в принципе записать более 75 ГБ, например, при установке игры, и записать такой же объем непрерывным потоком. Это два принципиально разных сценария.

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Во время тестирования накопителя с помощью набора сервисных утилит  полученные результаты подтверждают заявленные показатели. Пиковые скорости чтения/записи действительно достигают 560/530 МБ/c. Скорость работы с 4К-блоками также соответствуют обещанным 98 000/88 000 IOPS, причем такие показатели достигаются при очереди запросов QD16. Если сравнивать показатели с таковыми для ранее протестированной модели Samsung 860 QVO 1 TB, то здесь заметен некоторый прирост производительности, особенно на однопоточных режимах в работе с мелкими блоками. Линейные трансферы также чуть повыше.

Обзор накопителя Samsung 870 QVO 4 ТБ: объемный вопрос

В комплексном тесте PCMark 8, эмулирующим работу накопителя с целым набором прикладных задач, Samsung 870 QVO имеет определенное преимущество над предшественниками, но итоговая пропускная способность в 192 МБ/c говорит о том, что мы имеем дело с устройством на базе QLC.

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На большинстве этапов новинка добавила порядка 10% в скорости загрузки. Есть более успешные этапы, например, World of Warcraft, но на одном из треков Adobe Photoshop результаты были даже несколько скромнее, чем у Samsung 860 QVO 1 TB.

Для сравнения мы также представили показали жесткого диска со скоростью вращения шпинделя 7200 об/мин. Отличия в показателях многократные, потому результаты моделей на QLC можно в целом считать скромными лишь на фоне более дорогостоящих SSD, с «механикой» же конкуренции никакой не получается. Твердотельные накопители значительно производительнее, как по скорости передачи данных, так и по времени доступа.

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Замеры Samsung 870 QVO в тестовом пакете PCMark 10 показали итоговые трансферы на уровне 190–255 МБ/c. Ожидаемые результаты для накопителя этого класса.

Любители поиграть с комфортом уже давно распробовали SSD в качестве не только системного, но и основного накопителя для установки игр. Объемы новых проектов неизменно увеличиваются. 80–100 ГБ – уже привычные требования для установки типичного релиза класса AAA. Здесь можно вспомнить и нашумевшую Call of Duty: Modern Warfare, которой после апдейтов для инсталляции требуется уже около 250 ГБ. Дополнительное свободное место нужно еще и для обновлений. В подобных сценариях SSD объемом 500 ГБ или даже 1 ТБ заполняются очень быстро, особенно когда для игр выделена только часть накопителя. Потому, конечно, для активных игроков, которые часто пробуют новые проекты, показаны модели большего объема.

Нагрев

Во время тестирования накопителя мы также проверили температурный режим работы SSD, хотя для SATA-устройств формата 2,5” вопрос с перегревом зачастую неактуален. Это справедливо и для Samsung 870 QVO.

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В покое температура контроллера удерживалась на уровне 26–28С, а после затяжной сессии записи повышалась лишь до 45 градусов. Отметим, что общее энергопотребление накопителя заявлено на уровне 2,2/3,2 Вт во время операций чтения/записи.

Цена

Накопители линейки Samsung 870 QVO стали доступны в Украине вскоре после официального запуска, причем фактические розничные ценники оказались даже ниже рекомендованных (MSRP). Ситуация на рынке SSD меняется динамично, потому стоимость оперативно корректируется.

Samsung 870 QVO 1 TB (MZ-77Q1T0BW)
SSD накопители на
от 2 999 грн
Предложений: 62
Сравнить цены
Samsung 870 QVO 2 TB (MZ-77Q2T0BW)
SSD накопители на
от 5 348 грн
Предложений: 66
Сравнить цены

На текущий момент модель объемом 1 ТБ стоит 3299 грн (~$116), а версия на 2 ТБ – 6599 грн. (~$232).

Samsung 870 QVO 4 TB (MZ-77Q4T0BW)
SSD накопители на
от 11 669 грн
Предложений: 57
Сравнить цены

Рассмотренный накопитель емкостью 4 ТБ оценен в 12 999 грн (~$457) и в этом классе конкуренцию ему составляет разве что модель Samsung 860 EVO, которая стоит на 4000 грн. дороже.

Обзор накопителя Samsung 870 QVO 4 ТБ: объемный вопрос

Samsung 870 QVO 8 TB (MZ-77Q8T0BW)
SSD накопители на
от 23 999 грн
Предложений: 1
Сравнить цены

Если же говорить о топовой модели линейки объемом 8 ТБ, то на нашем рынке пока альтернатив подобной емкости нет. Потому 23 999 грн. (~$845) здесь можно считать некой отправной точкой. Полный цикл изготовления всех компонентов и сборки SSD позволяет Samsung оптимизировать затраты на производство и варьировать стоимость. Корейский производитель не был ранее замечен в ценовом демпинге, но в таких условиях компании проще реагировать на рыночную ситуацию.

4
Оценка ITC.UA
Плюсы: Большая емкость; соотношение цена/объем; увеличенный динамический SLC-буфер; поддержка аппаратного шифрования; эстетика и качество материалов корпуса; ресурс записи данных как для устройств с базе QLC; наличие в линейке модели объемом 8 ТБ
Минусы: Заметное снижение скорости записи за пределами SLC-буфера; стоимость устройств максимальной емкости
Вывод: Samsung 870 QVO – обновленная линейка твердотельных накопителей на базе микросхем флеш-памяти с 4-битовыми ячейками (QLC). Основными отличиями от устройств предшествующей серии являются несколько возросшая производительность и увеличенный до 8 ТБ объем старшей модели. SSD c интерфейсом SATA – это в первую очередь история о максимальных объемах по умеренной цене. Такие модели все чаще замещают жесткие диски, даже в ситуациях, когда нужны накопители значительной емкости. Разница в стоимости хранения данных на устройствах обоих типов продолжает сокращаться, потому неудивительно, что HDD продолжают терять свои позиции даже в этом классе. Все будет флеш?

Технические характеристики

Обзор накопителя Samsung 870 QVO 4 ТБ: объемный вопрос Samsung 870 QVO 4 TB (MZ-77Q4T0BW)
11 669 − 13 470 грн
Сравнить цены
ТипSSD накопитель
Объем, ГБ4000
ИнтерфейсSATA rev. 3.0
Тип флеш-памятиSamsung V-NAND 4bit MLC
КонтроллерSamsung MKX Controller
Поддержка TRIM+
Серия870 QVO
Форм-фактор2,5
Размеры, мм100х69.85х6.8
Масса, г57
Максимальная скорость чтения, МБ/с560
Максимальная скорость записи, МБ/с530
Скорость случайного чтения блоками 4KB, IOPS98000
Скорость случайной записи блоками 4KB, IOPS88000
Ресурс записи (TBW), TB1440
Среднее время безотказной работы (MTBF), млн. часов1,5
Стойкость к ударам1500 G / 0.5 ms
Для сервера-
РазноеS.M.A.R.T support, Auto Garbage Collection Algorithm, AES 256-bit Encryption (Class 0),TCG/Opal, IEEE1667 (Encrypted drive)
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