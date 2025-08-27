Обзор наушников Sony WH-1000XM6: качественное минорное обновление

На обзоре новые наушники от Sony: уже шестое поколение беспроводных полноразмерных флагманов, которое сохранило сильные стороны предшественников и получило несколько ощутимых апгрейдов. Среди них комфортная посадка, минималистичный дизайн, набор интеллектуальных функций и фирменный объемный звук Детально рассмотрим Sony WH-1000XM6 и расскажем об опыте использования в повседневных условиях.

Навушники Sony WH-1000XM6 19 999 грн грн. Плюсы: звук, особенно низкие частоты и объем, эргономика, дизайн, качество сборки, материал амбушюр, комплектация Минусы: низкая детализация на сложных жанрах и неустойчивый к царапинам корпус

Упаковка и комплектация

Наушники поставляются в минималистичной экоупаковке, с картонной лентой с цветной полиграфией, на которой напечатана вся информация о модели. Внутри находится защитный кейс, который и служит основным контейнером. Комплект поставки состоит из следующих элементов:

наушники Sony WH-1000XM6;

твердый защитный кейс с дополнительными отделениями;

проволока 3,5-3,5 мм для проволочного соединения;

зарядный провод USB-C.

Комплект минимальный, но главное, что кейс прочный, качественный и удобный в использовании.

Короткий зарядный кабель это уже привычное явление, а вот то что он в 2025 на USB-A это уже странно, хотя и не критично.

Дизайн и эргономика Sony WH-1000XM6 и его эргономика

Визуально наушники очень похожи на предыдущую генерацию, с некоторыми незначительными изменениями, поэтому если вам нравился упрощенный и более невесомый дизайн Sony WH-1000XM5 — понравится и новинка. Я фанат позапрошлого, визуально более массивного, поколения Sony WH-1000XM4 — от них веяло олдскульным дизайном аудиотехники Sony, хотя эргономически они проигрывают новой версии.

Наушники выглядят довольно сдержанно: одноцветные корпуса (на обзор попала синяя версия), плоские чаши, матовые амбушюры и оголовье, покрытое веганской кожей. Оголовье стало немного шире по сравнению с предыдущим поколением, а чаши немного больше. Чаши покрыты приятным матовым пластиком, который очень хорошо собирает на себе пыль и царапины, поэтому рекомендуется всегда пользоваться защитным кейсом во время транспортировки.

Амбушюры наполнены мягким и упругим материалом. Пассивная шумоизоляция не самая лучшая, но на достаточном для комфортного использования уровне.

Эргономически это максимально удобные полноразмерные наушники, надев которые сразу чувствуешь разницу между флагманом и бюжетными моделями, даже в пределах одного бренда. Посадка уверенная — Sony WH-1000XM6 надежно держатся на голове и, при желании, в них даже можно было бы заниматься спортом; Sony очень хорошо поработали над корпусом и распределением веса.

Подключение и управление

Процесс подключения прост и интуитивен: осуществляется через зажатие кнопки включения.Управление происходит с помощью сенсорных панелей на чашах наушников и несколько кнопок на боковых сторонах. Сенсорное управление отзывчивое и без мискликов, хотя, в отличие от подключения, не слишком интуитивное и придется разобраться с инструкцией, или даже переназначить его под себя.

Среди интересных флагманских функций стоит отметить качественную работу остановки проигрывания после снятия-одевания наушников, режим проницаемости при прикладывании ладони к правой чаше и режим диалога, отслеживающий человеческую речь — все работает быстро и четко.

Приложение

Приложения — не самая сильная сторона японцев, когда дело касается дизайна и лаконичности интерфейса. Это четко прослеживается в фирменном приложении Sony: начиная с того что оно называется Sound Connect и не имеет в себе ничего отсылающего к бренду, хотя бы на иконке.

В целом приложение стабильное и работает хорошо, но после эталонного ПО Technics, которые кстати тоже японцы, но они смогли, трудно не придираться: много лишней информации и чрезмерная нагруженность приложения Но все работает без багов и очень быстро, поэтому в целом приложение неплохое.

Шумоподавление и микрофоны

Регулируемое шумоподавление хорошо работает практически в любых условиях. Микрофоны хорошего качества, как для использования в качестве гарнитуры, так и в режиме проницаемости. Sony использовали систему из 6 микрофонов для работы наушников, что положительно влияет на качество разговоров и работы системы в целом.

Автономность Sony WH-1000XM6 Автономность Sony WH-1000XM6

Производитель заявляет до 30 часов работы на одном заряде, что очень близко к использованию в реальных условиях, но без использования ANC: наушников хватило на 5 рабочих дней по 5 часов прослушивания с периодическими тестами шумодава и звонками, то есть примерно на 25 часов, и еще осталось 14% заряда. Также наушники имеют функцию быстрой зарядки, что дает 1 час прослушивания всего за 3 минуты зарядки, но производитель не указывает какой именно адаптер питания нужно для этого использовать.

Технические характеристики Sony WH-1000XM6

Тип наушников Закрытый Динамик 30 мм Магнит неодим Сопротивление (Ом) 48 Ом (1 кГц) (если кабель наушников используется с включенным устройством), 16 Ом (1 кГц) (если кабель наушников используется с выключенным устройством) Частотная характеристика (Bluetooth) 20-20 000 Гц (частота дискретизации 44,1 кГц), 20-40 000 Гц (технология LDAC, частота дискретизации 96 кГц, битрейт 990 кбит/с) Чувствительность (дБ/мВт) 103 дБ/мВт (при подключении наушников через кабель с включенным устройством), 102 дБ/мВт (при подключении наушников через кабель с выключенным устройством) Тип шнура Односторонний (левый) Длина шнура Прибл. 1,2 м Гнездо Позолоченный L-образный стерео мини-штекер с позолотой Входите Мини-штекер стерео Особенности ношения Полноразмерные вес Прибл. 254 г Многоточечное соединение многоточечное соединение Да DSEE Extreme Да Пассивный режим Да Режим пропуска звука Да Микрофонный блок MEMS Направленность микрофона Все направления Продолжительность зарядки аккумулятора Примерно 3,5 часа Способ зарядки аккумулятора USB Время работы от аккумулятора (непрерывное воспроизведение музыки) До 30 часов, если функция шумоподавления включена, и до 40 часов, если она выключена Время работы от аккумулятора (непрерывное общение) Макс. 24 ч. (с включенным шумоподавлением), макс. 28 ч. (с выключенным шумоподавлением) Версия Bluetooth Спецификация Bluetooth версии 5.3 Эффективный диапазон Приблизительно 10 м Диапазон частот Диапазон 2,4 ГГц (2,4-2,4835 ГГц) профиль A2DP, AVRCP, HFP, HSP, TMAP, CSP, MCP, VCP, CCP Поддерживаемые аудиоформаты SBC, AAC, LDAC, LC3 Защита воспроизводимого контента SCMS-T Система шумопоглощения Адаптивный оптимизатор шумопоглощения адаптивный оптимизатор шумопоглощения

Система шумоподавления

Наушники оснащены новым процессором HD QN3, который отвечает за шумоподавление. Он управляет 12 микрофонами, что позволяет в режиме реального времени оптимизировать работу системы, а функция Adaptive NC Optimiser автоматически подстраивает ANC под окружающую среду, давление воздуха и посадку наушников.

Звучание

Благодаря специально разработанному динамику с купольной конструкцией из углеродного волокна, наушники точно передают высокие частоты. Они поддерживают Hi-Res Audio Wireless и кодек LDAC для высококачественного звука, а технология DSEE Extreme улучшает звучание сжатых файлов. Пользователь может настроить звук с помощью 10-полосного эквалайзера.

Микрофоны

Система из шести микрофонов и алгоритмы на основе искусственного интеллекта обеспечивают четкую передачу голоса, отсекая фоновые шумы. Также есть возможность мгновенно отключить микрофон непосредственно с наушников.

Подключение

Наушники поддерживают технологию LE Audio, имеющую ультранизкую задержку звука. Функции Multi-Point и Auto Switch позволяют легко переключаться между двумя подключенными устройствами.

Автономность и зарядка и зарядка

Быстрая зарядка дает до одного часа воспроизведения всего за три минуты. Слушать музыку можно как беспроводным способом, так и через кабель USB во время зарядки.

Звук Sony WH-1000XM6

Звучание Sony WH-1000XM6 эффектное: они насыщенные, максимально объемные и «качовые» — идеально подходят для рэпа, электроники, легкого рока и джаза. Если слушать в них — то что-то в стиле The Weeknd, Daft Punk, Tame Impala, Kendrick Lamar или 5 Seconds of Summer. Тяжелый рок, металл и оркестровая музыка в целом также звучат неплохо, но это явно не сильная сторона WH-1000XM6. И кстати Post Malone, который стал лицом рекламы на этот раз, также отличный выбор для этой модели.

Верхние частоты сглажены, без чрезмерного количества ультравысоких, что присуще беспроводным наушникам, но в данном случае более заметно. Средние хорошо детализированы и живые, что особенно заметно на инструментальных партиях.

Низкие частоты очень объемные и напористые, но без ущерба диапазону — это приятные басы, что захватывают и под которые хочется двигаться. Нет ощущения, что ими пытаются замаскировать плохое звучание, как это бывает у дешевых наушников. Поэтому в целом звук Sony WH-1000XM6 можно охарактеризовать как универсальный, с упором на объемность и низкие частоты.

Основное тестирование проводилось на смартфонах Apple iPhone 15 Pro, Google Pixel 7 и ноутбуке Apple MacBook Air M4 с использованием стриминговых сервисов Spotify и Apple Music.

Цена и конкуренты

Цена наушников Sony WH-1000XM6 составляет 19 999 грн. Прошлое поколение Sony WH-1000XM5 обойдется в 15 999 грна в позапрошлом году Sony WH-1000XM4которое еще можно приобрести в некоторых магазинах, в 13 699 грн.Среди ближайших конкурентов Bowers & Wilkins PX7 S3 за 23 562 грн, Beyerdynamic Aventho 300 за 19 092 грн, Shure AONIC 50 за 17 775 грн и Marshall Monitor III ANC за 15 999 грн.Кстати, самые отъявленные конкуренты Sennheiser Momentum 4 Wireless сейчас на скидках стоят 12 969 грн у официальных представителей, при обычной цене 18 479 грн.

Вывод: Sony WH-1000XM6 — не революция, а скорее планомерная эволюция одной из лучших серий беспроводных наушников на рынке. Они сохранили все сильные стороны предшественников: отличный звук, качественное шумоподавление и комфортную посадку. В то же время модель получила несколько заметных апгрейдов, касающихся технической части и прокачавших и без того узнаваемый характер модели. Кардинальной новых решений здесь нет, но Sony WH-1000XM6 остаются качественным флагманом со своим звучанием и стилем. Он стал немного лучше предшественника и традиционно подойдет не всем, поскольку ценители тяжелой музыки заметят недостаток детализации на агрессивных композициях. Однако фанатам жанров, делающих акцент на объемность и низы, новинка подойдет идеально. Купить в Portativ.ua

