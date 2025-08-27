Обзор наушников Sony WH-1000XM6: качественное минорное обновление

На обзоре новые наушники от Sony: уже шестое поколение беспроводных полноразмерных флагманов, которое сохранило сильные стороны предшественников и получило несколько ощутимых апгрейдов. Среди них комфортная посадка, минималистичный дизайн, набор интеллектуальных функций и фирменный объемный звук Детально рассмотрим Sony WH-1000XM6 и расскажем об опыте использования в повседневных условиях.
Содержание
- 1 Упаковка и комплектация
- 2 Дизайн и эргономика Sony WH-1000XM6 и его эргономика
- 3 Подключение и управление
- 4 Приложение
- 5 Шумоподавление и микрофоны
Автономность Sony WH-1000XM6
- 7 Технические характеристики Sony WH-1000XM6
- 8 Звук Sony WH-1000XM6
- 9 Цена и конкуренты
Упаковка и комплектация
Наушники поставляются в минималистичной экоупаковке, с картонной лентой с цветной полиграфией, на которой напечатана вся информация о модели. Внутри находится защитный кейс, который и служит основным контейнером. Комплект поставки состоит из следующих элементов:
- наушники Sony WH-1000XM6;
- твердый защитный кейс с дополнительными отделениями;
- проволока 3,5-3,5 мм для проволочного соединения;
- зарядный провод USB-C.
Комплект минимальный, но главное, что кейс прочный, качественный и удобный в использовании.
Короткий зарядный кабель это уже привычное явление, а вот то что он в 2025 на USB-A это уже странно, хотя и не критично.
Дизайн и эргономика Sony WH-1000XM6
Визуально наушники очень похожи на предыдущую генерацию, с некоторыми незначительными изменениями, поэтому если вам нравился упрощенный и более невесомый дизайн Sony WH-1000XM5 — понравится и новинка. Я фанат позапрошлого, визуально более массивного, поколения Sony WH-1000XM4 — от них веяло олдскульным дизайном аудиотехники Sony, хотя эргономически они проигрывают новой версии.
Наушники выглядят довольно сдержанно: одноцветные корпуса (на обзор попала синяя версия), плоские чаши, матовые амбушюры и оголовье, покрытое веганской кожей. Оголовье стало немного шире по сравнению с предыдущим поколением, а чаши немного больше. Чаши покрыты приятным матовым пластиком, который очень хорошо собирает на себе пыль и царапины, поэтому рекомендуется всегда пользоваться защитным кейсом во время транспортировки.
Амбушюры наполнены мягким и упругим материалом. Пассивная шумоизоляция не самая лучшая, но на достаточном для комфортного использования уровне.
Эргономически это максимально удобные полноразмерные наушники, надев которые сразу чувствуешь разницу между флагманом и бюжетными моделями, даже в пределах одного бренда. Посадка уверенная — Sony WH-1000XM6 надежно держатся на голове и, при желании, в них даже можно было бы заниматься спортом; Sony очень хорошо поработали над корпусом и распределением веса.
Подключение и управление
Процесс подключения прост и интуитивен: осуществляется через зажатие кнопки включения.Управление происходит с помощью сенсорных панелей на чашах наушников и несколько кнопок на боковых сторонах. Сенсорное управление отзывчивое и без мискликов, хотя, в отличие от подключения, не слишком интуитивное и придется разобраться с инструкцией, или даже переназначить его под себя.
Среди интересных флагманских функций стоит отметить качественную работу остановки проигрывания после снятия-одевания наушников, режим проницаемости при прикладывании ладони к правой чаше и режим диалога, отслеживающий человеческую речь — все работает быстро и четко.
Приложение
Приложения — не самая сильная сторона японцев, когда дело касается дизайна и лаконичности интерфейса. Это четко прослеживается в фирменном приложении Sony: начиная с того что оно называется Sound Connect и не имеет в себе ничего отсылающего к бренду, хотя бы на иконке.
В целом приложение стабильное и работает хорошо, но после эталонного ПО Technics, которые кстати тоже японцы, но они смогли, трудно не придираться: много лишней информации и чрезмерная нагруженность приложения Но все работает без багов и очень быстро, поэтому в целом приложение неплохое.
Шумоподавление и микрофоны
Регулируемое шумоподавление хорошо работает практически в любых условиях. Микрофоны хорошего качества, как для использования в качестве гарнитуры, так и в режиме проницаемости. Sony использовали систему из 6 микрофонов для работы наушников, что положительно влияет на качество разговоров и работы системы в целом.
Автономность Sony WH-1000XM6
Производитель заявляет до 30 часов работы на одном заряде, что очень близко к использованию в реальных условиях, но без использования ANC: наушников хватило на 5 рабочих дней по 5 часов прослушивания с периодическими тестами шумодава и звонками, то есть примерно на 25 часов, и еще осталось 14% заряда. Также наушники имеют функцию быстрой зарядки, что дает 1 час прослушивания всего за 3 минуты зарядки, но производитель не указывает какой именно адаптер питания нужно для этого использовать.
Технические характеристики Sony WH-1000XM6
|Тип наушников
|Закрытый
|Динамик
|30 мм
|Магнит
|неодим
|Сопротивление (Ом)
|48 Ом (1 кГц) (если кабель наушников используется с включенным устройством), 16 Ом (1 кГц) (если кабель наушников используется с выключенным устройством)
|Частотная характеристика (Bluetooth)
|20-20 000 Гц (частота дискретизации 44,1 кГц), 20-40 000 Гц (технология LDAC, частота дискретизации 96 кГц, битрейт 990 кбит/с)
|Чувствительность (дБ/мВт)
|103 дБ/мВт (при подключении наушников через кабель с включенным устройством), 102 дБ/мВт (при подключении наушников через кабель с выключенным устройством)
|Тип шнура
|Односторонний (левый)
|Длина шнура
|Прибл. 1,2 м
|Гнездо
|Позолоченный L-образный стерео мини-штекер с позолотой
|Входите
|Мини-штекер стерео
|Особенности ношения
|Полноразмерные
|вес
|Прибл. 254 г
|Многоточечное соединение многоточечное соединение
|Да
|DSEE Extreme
|Да
|Пассивный режим
|Да
|Режим пропуска звука
|Да
|Микрофонный блок
|MEMS
|Направленность микрофона
|Все направления
|Продолжительность зарядки аккумулятора
|Примерно 3,5 часа
|Способ зарядки аккумулятора
|USB
|Время работы от аккумулятора (непрерывное воспроизведение музыки)
|До 30 часов, если функция шумоподавления включена, и до 40 часов, если она выключена
|Время работы от аккумулятора (непрерывное общение)
|Макс. 24 ч. (с включенным шумоподавлением), макс. 28 ч. (с выключенным шумоподавлением)
|Версия Bluetooth
|Спецификация Bluetooth версии 5.3
|Эффективный диапазон
|Приблизительно 10 м
|Диапазон частот
|Диапазон 2,4 ГГц (2,4-2,4835 ГГц)
|профиль
|A2DP, AVRCP, HFP, HSP, TMAP, CSP, MCP, VCP, CCP
|Поддерживаемые аудиоформаты
|SBC, AAC, LDAC, LC3
|Защита воспроизводимого контента
|SCMS-T
|Система шумопоглощения
Адаптивный оптимизатор шумопоглощения
Система шумоподавления
Наушники оснащены новым процессором HD QN3, который отвечает за шумоподавление. Он управляет 12 микрофонами, что позволяет в режиме реального времени оптимизировать работу системы, а функция Adaptive NC Optimiser автоматически подстраивает ANC под окружающую среду, давление воздуха и посадку наушников.
Звучание
Благодаря специально разработанному динамику с купольной конструкцией из углеродного волокна, наушники точно передают высокие частоты. Они поддерживают Hi-Res Audio Wireless и кодек LDAC для высококачественного звука, а технология DSEE Extreme улучшает звучание сжатых файлов. Пользователь может настроить звук с помощью 10-полосного эквалайзера.
Микрофоны
Система из шести микрофонов и алгоритмы на основе искусственного интеллекта обеспечивают четкую передачу голоса, отсекая фоновые шумы. Также есть возможность мгновенно отключить микрофон непосредственно с наушников.
Подключение
Наушники поддерживают технологию LE Audio, имеющую ультранизкую задержку звука. Функции Multi-Point и Auto Switch позволяют легко переключаться между двумя подключенными устройствами.
Автономность и зарядка и зарядка
Быстрая зарядка дает до одного часа воспроизведения всего за три минуты. Слушать музыку можно как беспроводным способом, так и через кабель USB во время зарядки.
Звук Sony WH-1000XM6
Звучание Sony WH-1000XM6 эффектное: они насыщенные, максимально объемные и «качовые» — идеально подходят для рэпа, электроники, легкого рока и джаза. Если слушать в них — то что-то в стиле The Weeknd, Daft Punk, Tame Impala, Kendrick Lamar или 5 Seconds of Summer. Тяжелый рок, металл и оркестровая музыка в целом также звучат неплохо, но это явно не сильная сторона WH-1000XM6. И кстати Post Malone, который стал лицом рекламы на этот раз, также отличный выбор для этой модели.
Верхние частоты сглажены, без чрезмерного количества ультравысоких, что присуще беспроводным наушникам, но в данном случае более заметно. Средние хорошо детализированы и живые, что особенно заметно на инструментальных партиях.
Низкие частоты очень объемные и напористые, но без ущерба диапазону — это приятные басы, что захватывают и под которые хочется двигаться. Нет ощущения, что ими пытаются замаскировать плохое звучание, как это бывает у дешевых наушников. Поэтому в целом звук Sony WH-1000XM6 можно охарактеризовать как универсальный, с упором на объемность и низкие частоты.
Основное тестирование проводилось на смартфонах Apple iPhone 15 Pro, Google Pixel 7 и ноутбуке Apple MacBook Air M4 с использованием стриминговых сервисов Spotify и Apple Music.
Цена и конкуренты
Цена наушников Sony WH-1000XM6 составляет 19 999 грн.Прошлое поколение Sony WH-1000XM5 обойдется в 15 999 грна в позапрошлом году Sony WH-1000XM4которое еще можно приобрести в некоторых магазинах, в 13 699 грн.Среди ближайших конкурентов Bowers & Wilkins PX7 S3 за 23 562 грн, Beyerdynamic Aventho 300 за 19 092 грн, Shure AONIC 50 за 17 775 грн и Marshall Monitor III ANC за 15 999 грн.Кстати, самые отъявленные конкуренты Sennheiser Momentum 4 Wireless сейчас на скидках стоят 12 969 грн у официальных представителей, при обычной цене 18 479 грн.
