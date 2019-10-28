Обзор Neffos C9s — недорогой смартфон от TP-Link





В этом обзоре пойдет о бюджетном смартфоне Neffos C9s от компании TP-Link. Материал будет полезен, в первую очередь тем, кто не готов сильно тратиться и ищет решение для простых повседневных задач.

Комплектация и дизайн

В коробке покупатель найдет, помимо самого смартфона: блок зарядного устройства, кабель USB, пособие для настройки и эксплуатации, а также гарантийный талон.

Относительно гарантии стоит упомянуть, что производитель обязуется обслуживать устройство на протяжении двух лет. Об этом есть упоминание на тыльной стороне коробки. И такой расширенный гарантийный срок может послужить веским основанием при выборе устройства в этой ценовой категории.

Сам по себе смартфон доступен в двух цветах: красном и темно-синем. У нас оказался второй вариант, более сдержанный. Очевидно, что этот окрас больше будет по нраву мужской аудитории.

Габариты устройства компактные — 148,3×72,3×8,85 мм. Благодаря этому аппаратом удобно пользоваться одной рукой, а небольшой вес в 150 г не дает устать в процессе длительной эксплуатации. Грани скруглены по всему периметру, смартфон приятно и уверенно держится в руке. Корпус моноблочный, неразборный и выполнен из глянцевого пластика с мелкими вкраплениями, которые симпатично переливаются при изменении интенсивности освещения. К качеству сборки придраться сложно.

На лицевой панели, в верхней части расположен каплевидный вырез под фронтальную камеру, щель разговорного динамика и индикатор событий. В нижней части в глаза бросается логотип Neffos, расположенный на небольшом выступе.

На задней панели находится блок камеры, который незначительно возвышается над поверхностью. Также здесь красуется логотип Neffos как напоминание о компании основательницы бренда.

А вот сканер отпечатков пальцев отсутствует — это некоторым может прийтись не по вкусу. Первое время указательный палец рефлекторно пытается нащупать недостающий элемент. В недорогих смартфонах сенсор работает хоть и не лучшим образом, но хочется чтобы такая возможность воспользоваться была. В целом выглядит смартфон сдержанно и современно. Перейдем к органам управления и разъемам.

На правой грани расположилась кнопка питания и гибридный слот для двух SIM-карт. На левой — клавиша регулировки громкости. Те, кто привык управлять громкостью правым большим пальцем, могут негативно воспринять эту особенность эргономичности. Но в целом, кнопки аппарата хорошо нащупываются и срабатывают четко с хорошо ощутимым кликом.

На нижней грани разместили порт MicroUSB и мультимедийный динамик, а на верхней — 3,5 мм разъем. К недостаткам можно было бы отнести отсутствие Type-C, но его наличие пока остается опцией для более дорогих смартфонов.

Дисплей Neffos C9s

Дисплея 5,71 дюймовый с соотношением сторон 19:9 и, по заверениям производителя, занимает 87% фронтальной панели. В смартфоне используется IPS-экран с разрешением HD+ (1520х720). Последнее не очень большое по современным меркам, но для такой диагонали его вполне достаточно, чтобы комфортно работать. Так что переживать по этому поводу не стоит. В повседневном использовании дисплей зарекомендовал себя неплохо. Он контрастный, в меру насыщенный и хорошо читается в солнечную погоду. Под разными углами обзора изображение не искажается. Единственное к чему можно придраться — это высокое значения минимальной яркости, которое может доставить дискомфорт любителям читать в кромешной темноте. Минимальная яркость составила 14кд/м², значения максимальной — 370кд/м².

В настройках экрана присутствуют только самые базовые опции.

Платформа и производительность

Смартфон построен на основе процессора MediaTek Helio A22 MT6761. В его основе — 4 ядра Cortex-A53 с тактовой частотой 2 ГГц. Процессор бюджетный, но отличается энергоэффективностью и поддерживает некоторые функции, связанные с искусственным интеллектом, в том числе Face Unlock. Так что при желании можно использовать метод разблокировки через сканирование лица, но для этого используется только фронтальная камера, дополнительных датчиков здесь нет.

Объем оперативной памяти 2 ГБ, а постоянной 16 ГБ (можно расширить до 128 ГБ, с помощью гибридного слота). Тест производительности ничего удивительного не показал. Устройство бюджетное — результаты соответствующие.

В процессе эксплуатации, каких-либо серьезных замечаний к работе системы не возникло. Интерфейс работает плавно, приложения не подвисают. Небольшое количество оперативной памяти может подвести при работе с несколькими требовательными приложениями одновременно. Но нужно понимать, что перед нами бюджетный аппарат, который не рассчитан на такую активность.

Из беспроводных интерфейсов стоит отметить наличие двухдиапазонного Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac — это поможет получить более стабильный сигнал. Также производитель оптимизировал конструкцию GPS-антенны и выделил дополнительное пространство для нее, что позитивно сказалось на работе навигационного модуля GPS. Bluetooth-модуль в смартфоне версии 5.0.

Интерфейс

C9s работает на ОС Android 9 Pie с собственной оболочкой NFUI 9.0. Лаунчер с понятным и удобным интерфейсом. Он не перегружен настройками и для повседневных задач возможностей будет достаточно. Есть возможность подобрать под себя тему оформления. Приложения могут размещаться на рабочих столах, либо прятаться в отдельное меню, которое вызывается свайпом снизу-вверх.

В смартфоне традиционно предустановлены основные сервисы Google, есть несколько игр, файловый менеджер, FM-радио, приложение «Обратная связь» (поможет решить неожиданно возникшую проблему системы). Многим окажется полезным «Помощник по миграции», он поможет безболезненно перенести свои данные со старого телефона.

Звучание Neffos C9s

О стерео здесь, конечно же, речи идти не может, динамик в аппарате один и звук выдает удовлетворительного качества. Запаса громкости будет маловато в шумной обстановке, но лучше уж так, чем неприятный хрип на уровне близком к максимальному. При просмотре видео голоса звучат четко и разборчиво, каких либо искажений не было замечено. Для комфортного прослушивания сложных музыкальных композиций диапазона будет недостаточно, но нужно понимать, что в бюджетном сегменте чудес не бывает.

Камеры

Основной модуль оснащен одной камерой на 13 Мп со значением диафрагмы f/2.2. Интерфейс приложения не изобилует возможностями. Здесь практически нет ручных настроек, но пресетов вполне достаточно чтобы сделать приличное фото.Тут производитель полагается на интеллектуальные возможности процессора, который идентифицирует объекты и облегчает съемку сцены.

К качеству снимков придираться в данном случае неуместно. Нужен бюджетный камерофон — добро пожаловать в сегмент 8000-9000 тысяч гривен. В дневное время и в хорошо освещенных помещениях претензий к фотографиям не возникает, а вот рассчитывать на хорошие снимки в вечернее и ночное время не стоит.

Фронтальный модуль на 5 Мп и спрятан в каплевидном вырезе. Он оснащен опцией AI Beauty, которая поможет сгладить неровности и дефекты кожи при неудачной световой схеме.

Время работы Neffos C9s

Автономность обеспечивает аккумулятор на 3000мАч. В тесте PCMark аппарат продержался 9 часов и 54 минут, что довольно неплохо для такого компактного смартфона. В процессе умеренной эксплуатации, из Neffos C9s с полным зарядом, можно выжать два дня работы.