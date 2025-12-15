Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025): неоновый баланс с сюрпризом

Каким бы производительным ни был лэптоп, первое впечатление обычно формируется по внешнему виду и тактильным ощущениям. Немало ноутбуков ничем не выделяются визуально, чем отталкивают потенциальных покупателей. Мы уже знакомили вас весной с ультимативным ROG Strix SCAR 18. На этом редакционном обзоре пришла очередь проверить, на что способна младшая, но не менее яркая модель ASUS ROG Strix G16 (2025) с NVIDIA RTX 5050.

ASUS ROG Strix G16 (2025) Від 57 649 грн. Плюсы: хорошая производительность для FullHD гейминга; яркая внешность; эргономичные клавиатура и трекпад; Thunderbolt 4; хорошая автономность и два блока питания; легкий доступ к апгрейду и обслуживанию. Купить в Rozetka.ua Минусы: яркость дисплея; вместимость SSD — 512 Gb; корпус из пластика. Купить в Rozetka.ua 8.7 /10 Оценка

Технические характеристики ASUS ROG Strix G16 (2025)

Экран 16″, 1920×1200 IPS, 165 Гц, 100% sRGB, 300 нит Процессор Intel Core i5-13450HX, 6P+4E, до 4,6 ГГц Оперативная память 16 ГБ DDR5-5600 Накопители SSD 512 ГБ M.2 NVMe PCIe 4.0 Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5050 8 ГБ GDDR7 (до 115 Вт) Беспроводные интерфейсы беспроводные интерфейсы Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 Проводные интерфейсы HDMI 2.1, 3×USB-A 3.2 Gen2, USB-C Thunderbolt 4, USB-C 3.2 Gen2, RJ-45, 3.5 мм комбинированный аудиоразъем Блок питания 280 Вт (основной) + 100 Вт Type-C (дополнительный) Аккумулятор 90 Вт*ч Вес 2.65 кг Размеры 35.4 x 26.8 x 22.8 ~ 3 см Другое Tri-Fan охлаждение, RGB клавиатура, камера 2 МП с ИК-датчиком, легкий доступ для апгрейда

Комплектация и упаковка

Внешне заводская коробка ASUS ROG Strix G16 (G615JH-RV082) не особо отличается от типичных ноутбуков. Однако при ее открытии появляются первые признаки премиальности. Ноутбук поднимается на импровизированном постаменте. Внутренняя сторона демонстрирует дизайнерскую стилизацию под рисунок карандашом, где изображен герой нашего обзора, плюс некоторые элементы его системы охлаждения и экстерьера.

В отдельных отсеках прячутся два блока питания. Производитель предусмотрел несколько сценариев эксплуатации, чтобы пользователь имел выбор, сколько еще дополнительного веса взять с собой, если понадобится дольше поработать или поиграть.

В наличии мощный и тяжелый блок питания на 280 Вт, который понадобится для гейминга, а также его «младший брат» на 100 Вт с Type-C. Фирменного рюкзака, или мышки, как в топовой модели здесь нет. Нужны ли они вообще — отдельный вопрос.

Дизайн, эргономика и материалы

Внешне модель очень напоминает топовый ASUS ROG Strix SCAR 18хотя наблюдательные пользователи сразу заметят основное отличие. Здесь не нашлось места эффектному матричному украшению под названием AniMe Vision. Опять же, целесообразность этой красоты не всем очевидна. Поэтому внешняя стенка дисплея немного проще и украшена лишь логотипом и скошенной дизайнерской линией.

Производитель оставил эффектную неоновую подсветку, которая добавляет замечательной эстетики. Лично у меня ни разу не возникало желания ее выключить. Работая в людных местах, не раз замечал, что на нее обращают внимание.

ASUS ROG Strix G16 (2025) в цвете Eclipse Gray может в целом не очень активно собирает отпечатки пальцев, но многое зависит от угла под которым присматриваться в поисках следов использования.

Крышка ASUS ROG Strix G16 (2025) изготовлена из металла, все остальное — из пластика, в том числе и внутренняя область клавиатуры. Материал прочный и все элементы хорошо подогнаны, поэтому никаких скрипов или люфтов не ощущалось, даже если приложить усилия.

Размеры привычные для ноутбуков этого класса (35.4 x 26.8 x 22.8 ~ 3 см), а вес составляет 2.65 кг. Если вам хочется лучшей компактности, линейка ROG Strix далеко не по этому адресу. Лэптопом лучше пользоваться на устойчивой поверхности, а не «в воздухе». Учитывая его габариты — ничего удивительного.

Петли ASUS ROG Strix G16 не только выглядят массивными, но и достаточно прочные. Ноутбук легко открывается одним пальцем без дополнительной фиксации. Решетки системы охлаждения занимают всю нижнюю тыловую поверхность.

Особого упоминания заслушивает нижняя крышка, которая закрывает собой компоненты лэптопа. Как и в старшей модели она снимается руками без помощи какого-либо инструмента. Достаточно лишь передвинуть специальный переключатель и весь богатый «внутренний мир» оказывается перед глазами.

С таким подходом в перспективе элементарно выполнить типичную чистку, сделать апгрейд, увеличив объем оперативной памяти, или установить более вместительный накопитель. Максимальный объем ОЗУ может достигать 64 гигабайт, хотя учитывая нынешние ценовые тенденции — это дорогое удовольствие.

Проводные и беспроводные интерфейсы

Что касается портов, то у ASUS ROG Strix G16 (2025) с этим полный порядок. Они организованы по обеим сторонам довольно эргономично, хотя мне удобнее, когда зарядный порт и HDMI размещены сзади.

Сами разъемы группируются ближе к дисплею, чтобы при подключении большого количества периферии не мешать пользователю пользоваться огромным тачпадом.

Левая сторона:

Фирменный порт питания;

USB-A 3.2 Gen2;

USB Type-C Thunderbolt 4;

USB Type-C 3.2 Gen2;

1G Ethernet (RJ-45);

HDMI 2.1;

3.5 мм комбинированный аудиоразъем.

Правая сторона:

2 × USB Type-A 3.2 Gen2.

Из беспроводных интерфейсов имеем быстрый Wi-Fi 7 (802.11be) и Bluetooth 5.4. К сожалению, этой версии ASUS ROG Strix G16 (2025) не повезло с 2.5G Ethernet и Thunderbolt 5, которые остались прерогативой старших моделей.

Клавиатура и тачпад

Поместить дополнительный цифровой блок в 16-дюймовый формфактор и не пойти на компромиссы — очень трудно. Некоторые производители начинают комбинировать между собой размещение клавиш, или даже уменьшать их размеры, чтобы выполнить этот непростой эргономический квест.

ASUS решили подойти к этому вопросу творчески и футуристично одновременно. Для этого функции дополнительных клавиш взял на себя необычный тачпад. Несмотря на свои солидные размеры (150×100 мм), он еще и может похвастаться специальным режимом Numlock, который активируется в его правом верхнем углу.

После этого загорается световая разметка с необходимыми цифрами и арифметическими знаками — настоящая мечта бухгалтера. Впрочем, опытным фанатам бренда этот фокус уже давно знаком. Тачпад можно полностью выключить, чтобы не мешал во время игр с помощью комбинации клавиш Fn+F10.

Возвращаясь к клавиатуре следует отметить четкость хода клавиш и поддержку технологии ROG Overstroke. Она способствует дополнительной чувствительности и точности благодаря тому, что умеет фиксировать нажатие клавиши, еще до конца срабатывания ее механизма в полную амплитуду.

RGB-подсветка придется по душе ценителям световой эстетики. Есть возможность регулировки каждой отдельной клавиши через программное обеспечение Aura

О дополнительных удобствах будущих владельцев также не забыли. Справа почти возле самой петли дисплея нашлось отдельное место для кнопки включения со встроенным индикатором. Хотя во время активного набора текста можно случайно нажать ее вместо клавиши Delete.

Над классическими функциональными клавишами размещены еще пять дополнительных кнопок, которые понадобятся для регулировки звука, выключения микрофона и переключения режимов работы ASUS ROG Strix G16 (2025). Благодаря этому не приходится лишний раз лезть в фирменное программное обеспечение.

Дисплей ASUS ROG Strix G16 (2025)

Попавший на обзор ASUS ROG Strix G16 (2025) комплектуется 16-дюймовой IPS матрицей с разрешением 1920×1200 пикселей. Соотношение сторон — 16:10, что очень удобно для рабочих процессов и браузинга.

Дисплей с частотой обновления 165 Гц и скоростью реакции 3 мс отлично подходит для гейминга. Плотность пикселей является золотой серединой между четкостью картинки и попыткой не слишком перегружать RTX 5050. Результаты замеров подтвердили 100% sRGB, заявленные в спецификациях. Что касается других цветовых пространств, то охват следующий:

AdobeRGB — 80%;

DCI-P3 — 82%;

NTSC — 74%.

Максимальная яркость составляет 300 кд/м², чего иногда может не хватать для ярко освещенного помещения в солнечный день. Матовое покрытие несколько сглаживает этот нюанс.

Цветовая гамма немного завышена (2.5) по сравнению со стандартным значением — 2.2. С ростом яркости экрана цветовая температура поднимается в более холодный спектр, вплоть до значения 7200K при 100%. Самый точный показатель наблюдается на интервале 25-40% яркости

Контрастность на уровне 1170 — хорошая, как для IPS матрицы с LED подсветкой. Так же колориметр сигнализирует об удачных показателях равномерности цветовой температуры (максимальная Delta E=3.1) и белого поля (7% Max) при 100% яркости.

Что касается соответствия цветов, то средняя Delta E=2.61 с максимальным значением — 5.1. Неплохой результат для непрофессиональной обработки фото или видео и мультимедийного досуга

В целом картинка выглядит в меру насыщенной, но без излишеств. Углы обзора составляют около 170 градусов, цвета при этом некритично «выцветают»

Камера и звук

В ASUS ROG Strix G16 (2025) камера работает рядом с инфракрасным датчиком распознавания лиц. Он довольно оперативно отрабатывает днем, но несколько замедляется при недостаточной освещенности.

Двухмегапиксельная вебкамера выполняет свои типичные функции для видеоконференций. Изображение классически становится шумным при недостатке света. Intel Core i5-13450HX не содержит NPU, поэтому «ИИ-улучшайзеры» тут не очень помогут, хотя их присутствие обычно не очень и меняет картинку.

Встроенные микрофоны могут похвастать существенной чувствительностью. Конечно, ее можно подстроить в стандартных настройках, добавив функций шумоподавления.Звук в ноутбуке громкий и приятный, с хорошей детализацией в среднем и высоком диапазоне. Два динамика отрабатывают неплохо, хотя с басами ситуация типичная для этого класса. Этого хватит для мультимедийного досуга, гейминга или просто фоновой музыки

Фирменное программное обеспечение

Центральным инструментом для управления ASUS ROG Strix G16 (2025) является Armoury Crate — фирменная утилита. Программа служит единым местом для контроля всех ключевых параметров ноутбука: режимов производительности, RGB-подсветки, охлаждения, мониторинга и еще многих функций.

Armoury Crate оформлена в игровом стиле: темная цветовая гамма, анимации и акцент на эффектных визуальных элементах. Главный экран обеспечивает быстрый доступ к мониторингу системы, настройкам производительности, управлению подсветкой и игровым профилям.

Среди полезных возможностей — мониторинг компонентов в реальном времени, нагрузка, скорость вентиляторов. Однако интерфейс не всегда интуитивный, а некоторые опции спрятаны в подменю.

Есть возможность воспользоваться G-Helper — открытой утилитой от сообщества энтузиастов, предлагающей альтернативный способ управления ноутбуками ASUS ROG.

Производительность и тесты ASUS ROG Strix G16 (2025)

ASUS ROG Strix G16 (2025) базируется на процессоре Intel Core i5-13450HX. Он оперирует шестью производительными (до 4,6 ГГц) и четырьмя энергоэффективными ядрами, частота которых достигает 3,4 ГГц.

Поколение Raptor Lake наряду с гибридной архитектурой использует еще и технологию Hyper-Threading, от которой отказались в новых поколениях. В целом имеем 16 потоков и 20 МБ L3-кэша с TDP 65 Вт.

Производительности CPU с запасом хватает в рамках своего класса. В отличие от более современных поколений в нем отсутствует NPU ускоритель, который в целом не играет особой роли, когда на борту стоит дискретная видеокарта.

Если сравнить его с AMD Ryzen 5 240, который можно встретить в паре с видеокартами RTX 5060, то основная разница будет наблюдаться разве, что в производительности встроенного видеоядра, которое опять же — не имеет большого значения в присутствии NVIDIA RTX 5050. В чистом процессорном быстродействии Intel Core i5-13450HX выглядит бодрее.

Тесты: Game Mode (Только аккумулятор) Game Mode (С блоком питания) CPU-Z (Single, Multi) 715 6 217 689 6 766 Octane 2.0 Plus (Single, Multi) 94 252 525 607 94 872 760 065 WebXPRT 4 303 264 Speedometer 28.5 26.5 GeekBench 6 (Single, Multi) 2 336 11 599 2 091 12 361 GeekBench 6 (RTX 5050 laptop) 56 264 OpenCL – 92 661 iGPU – 3 890 Blender 1 917 3 018 AIDA64, Memory test Read — 69 069 Write — 57 742 Copy — 59 092 Latency — 92.6 Read — 66 576 Write — 54 492 Copy — 56 584 Latency — 94.3 Crystal Disk Mark (Read, Write) 6 323 3 100 6 301 4 170 Cinebench R23 (Single, Multi) 1 713 11 274 1 692 15 792 D5 Reder 09 мин. 34 сек. 07 мин. 40 сек.

Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5050 с 8 ГБ GDDR7 памяти потребляет до 115 Вт в бусте. Она, как и все продукты на базе Blackwell поддерживает DLSS 4 и RTX. Именно эти технологии выводят гейминг на новый уровень и становятся полезными в лэптоп-гейминге, где каждый лишний ватт на счету.

Без помощи розетки ASUS ROG Strix G16 (2025) приятно удивляет. Intel Core i5-13450HX может потреблять до 63 Вт от батареи, поэтому его производительность почти не проседает.

Так же бодро в режиме АКБ в двухканальном режиме работает оперативная память от Samsung и быстрый SSD (M.2 NVMe PCIe 4.0) WD PC SN5000S на 512 гигабайт.

В рендеринге тестовой сцены (D5 Render) связка Intel Core i5-13450HX + RTX 5050 оказалась быстрее AMD Ryzen 5 240 + RTX 5060 (95 Вт).

Вот это неожиданность! Именно поэтому при выборе лэптопа я всегда советую обращать особое внимание на энерголимиты и их распределение.

Режимы: Производительность (Только аккумулятор) Производительность (С блоком питания) Только CPU, TDP 63 Вт 80 Вт Только GPU, максимальный TGP 20 Вт 115 Вт Перекрестная нагрузка, TDP CPU + TGP графического процессора 70 Вт (50 + 20) 170 Вт (115 + 55)

В Blender NVIDIA RTX 5050 несущественно уступает более старшей RTX 5060 с TGP 95 Вт которая производительнее всего примерно на 10%. Большое значение здесь играет именно количество доступных ватт, которых в пике — 115. Это делает RTX 5050 до 20% быстрее версии с урезанным до 45 Вт лимитом.

В гейминге на родном разрешении (1920х1200) ASUS ROG Strix G16 (2025) доказал железобетонную истину о том, что стоит гнаться не за названиями в конфигурации, а за балансом и расчетами. В зависимости от движка и оптимизации RTX 5050 с TGP 115 Вт может конкурировать с 95-ваттной RTX 5060!

1920 х 1200, High/Ultra, DLSS — Качество + FG/MFG NVIDIA RTX 5050 laptop (115 Вт) NVIDIA RTX 5060 laptop (95 Вт) S.T.A.L.K.E.R. 2 98 93 Avowed 200 191 The Elder Scrolls IV: Oblivion 88 120 Clair Obscur: Expedition 33 163 178 Doom: The Dark Ages (medium) 169 189 Silent Hill f 76 81 Remnant 2 140 142

ASUS ROG Strix G16 (2025) смог доказать на практике, что он вполне пригоден даже для гейминга без помощи розетки. Естественно, этому способствует поддержка «нейроулучшителей» — суперсемплинга и кадровой генерации.Немножко опустив настройки графики, можно поиграть в родном разрешении даже в требовательные современные тайтлы.

Сугубо от АКБ ASUS ROG Strix G16 демонстрирует 30 кадров в секунду в Silent Hill f. Почему-то пытается синхронизироваться с частотой обновления монитора (хотя V-Sync выключен).

The Elder Scrolls IV: Oblivion спокойно игралась при 60 FPS, как и моя любимая Remnant 2. Так что лэптоп в этом плане как минимум заслуживает на номинацию «Blackout Game Ready»

Автономность, температуры и шум

В офисных задачах с ASUS ROG Strix G16 (2025) можно рассчитывать почти на полный рабочий день. Все благодаря емкому аккумулятору на 90 Вт*ч. Как для игровой модели — 8 часов является солидным результатом.

Аккумулятор обеспечивает более 8 часов работы в офисных задачах по результатам теста PCMark. Довольно неплохой результат для игровой модели. Просмотр видео (1080p*60 FPS) на YouTube при средней яркости дисплея разряжает батарею за 5 часов. В зависимости от игры и настроек автономный гейминг продлится 1,5-2 часа.

Степень заряда: Скорость зарядки, мин 30% 16 50% 30 80% 50 100% 90

За полчаса емкость аккумулятора можно пополнить до половины, а 100% — до 100% восстановятся в течение 90 минут от блока питания на 280 Вт. Если же не хочется носить с собой лишний «кирпич», то пригодится дополнительный БП Type-C мощностью 100 Вт. Критической разницы в зарядке лэптопа вы не заметите, ведь лишние 15-20 минут — небольшая плата за уменьшение веса в рюкзаке.

Производительность (АКБ) Производительность (БЖ) Температура GPU max, °C 50 78 Температура CPU max, °C 64 76 Шум в нагрузке, ДБа 32 44

В наследство от старшей модели ASUS ROG Strix G16 (2025) получил производительную и эффективную систему охлаждения с тремя вентиляторами, испарительной камерой и жидким металлом для лучшего охлаждения CPU. Учитывая, что в пике энергопотребления Intel Core i5-13450HX достигает 80 Вт — температуры умеренные, как для лэптопа.

В самом производительном режиме максимальные показатели не превышали 78 градусов по Цельсию на центральном процессоре и 76 °C на RTX 5050. При этом шум оставался в комфортных значениях, не выходя за рамки 44 ДБа.

Опыт использования

Начиная обзор ASUS ROG Strix G16 (2025) я не совсем понимал, какая целевая аудитория этого девайса. Казалось бы с одной стороны находятся экономные геймеры, которые готовы мириться со многими минусами ради наименьшей цены, чтобы хоть как-то поиграть в современные игры. С другой стороны — ценители премиальной эстетики, что обычно является прерогативой дорогих и более производительных лэптопов.

Пропустив всю сумму свойств ноутбука через призму тестов и личного опыта пользования предыдущих девайсов, все стало на свои места. Обычно предлагая экономию на спичках за счет ухудшения качества тех или иных возможностей, пользователю приходится собственноручно выбирать свою персональную ложку дегтя.

Так, например, вы покупаете ноутбук с RTX 5060 и думаете, что он будет значительно лучше варианта с RTX 5050. Однако забываете, что производитель сэкономил на системе охлаждения и элементной базе. Поэтому пришлось уменьшить энерголимиты. Это в свою очередь приводит к тому, что модель с лучшим (на бумаге) железом — ничем не лучше младшего варианта и даже в некоторых сценариях может уступать.

Бывают случаи, когда вендоры ставят откровенно несбалансированные комбинации CPU и GPU. Нередко встречается ситуация, когда к посредственной видеокарте устанавливается мощный Core Ultra 7, или даже Ultra 9. Еще веселее видеть дисплеи 2560х1600 пикселей в паре с 8-гигабайтными видеокартами.

В случае ASUS ROG Strix G16 (2025) производитель действительно подобрал хороший баланс, позволяющий с комфортом поиграть «здесь и сейчас». RTX 5050 хорошо подходит к FullHD экрану, а процессора с запасом хватает даже в киберспортивных играх для высокого FPS. К тому же емкая батарея позволяет не так агрессивно «душить» энерголимиты в режиме АКБ. Именно поэтому на лэптопе можно играть даже тогда, когда нет внешнего питания из розетки.

Ну и конечно, как можно еще раз не упомянуть об эстетике. Лично мне приятно, когда ноутбук — не только серый прямоугольник на рабочем столе, а еще и настоящий элемент интерьера

Цена и конкуренты

ASUS ROG Strix G16 (2025) можно приобрести по цене от 57 649 гривен. Среди конкурентов есть на что посмотреть — выбор широкий.

Среди альтернатив от того же производителя бросается в глаза ASUS TUF Gaming F16 2025 FX608JH. Он дешевле примерно на десять тысяч гривен и предлагает похожий экран, хотя и с меньшей яркостью и немного хуже цветовым охватом. В целом он предлагает почти идентичную производительность, но не с такой эффективной системой охлаждения, что сказалось на весе и температурах.

В Lenovo Legion Pro 5 16IRX10 производитель установил яркую матрицу 2560×1600 пикселей, что для RTX 5050 будет нелегким квестом. Плюсом является производительный процессор Core i7 14650HX. В ноутбуке менее современные беспроводные интерфейсы и батарея меньшей емкости.

Acer Nitro V 16 AI с RTX 5060 уже был гостем на нашем редакционном обзоре два месяца назад. Экран у этой модели чуточку ярче. Однако у него менее эффективная система охлаждения, что создает дополнительный шум, а батарея не такая выносливая, как у героя нашего обзора.

