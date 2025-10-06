Обзор Acer Nitro V 16 AI: ноутбук, готовый "подвинуть" народный Steam-ПК

Игровые ноутбуки low-middle ценового сегмента традиционно стараются держаться в фарватере между доступностью и производительностью, где малейшее движение в сторону ведет к дисбалансу. Acer Nitro V 16 AI стремится переосмыслить этот подход, предлагая NVIDIA GeForce RTX 5060 laptop, процессор AMD Ryzen 5 240 с интегрированным нейронным ускорителем и 16-дюймовый дисплей с частотой 180 Гц. Удалось ли создать оптимальное решение для геймеров, которые ищут максимум возможностей за умеренные деньги, читайте в редакционном обзоре.

Технические характеристики

Параметр характеристика Экран 16″, 1920×1200 IPS, 16:10, 180 Гц, ComfyView (матовый) Процессор AMD Ryzen 5 240, 6 ядер / 12 потоков, до 4.70 ГГц Нейронный процессор AMD Ryzen AI, 16 TOPS Оперативная память 16 ГБ DDR5 SDRAM Накопитель SSD 1 TB M.2 NVMe PCIe 4.0 Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 laptop 8 ГБ GDDR7 (до 95 Вт) Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6E (IEEE 802.11ax), Bluetooth 5.3 Проводные интерфейсы 1× HDMI, 1× Type-C USB4 (40 Gbps), 1× Type-A USB 3.2 (10 Gbps), 2× Type-A USB 3.2 (10 Gbps), RJ-45 (Gigabit), microSD, 3.5 мм комбинированный аудиовыход. Блок питания 135 Вт Аккумулятор 76 Вт-ч, литий-ионный вес 2.44 кг Размеры 36.0 × 27.56 × 2.45 см

Комплектация и упаковка

Acer Nitro V 16 AI поставляется в минималистической картонной коробке, которая еще и к тому же Eco-Friendly, о чем производитель не забыл напомнить специальной пометкой на тыловой стороне. Внутри, кроме самого ноутбука, нас ждут:

Компактный 135-ваттный блок питания;

Силовой кабель;

Базовый набор документации.

135-ваттный блок питания (19.5 В * 16.2 А) находится в отдельной секции, а сам Acer Nitro V 16 AI фиксируется в двух держателях из переработанного картона. Несколько простых движений и ноутбук уже на столе без лишней суеты и неурядиц при распаковке Дополнительных аксессуаров не предусмотрено, что типично для этого ценового сегмента.

Дизайн, эргономика и материалы

Корпус Nitro V 16 AI выполнен из матового черного пластика (кроме верха), но в отличие от своих коллег не так активно собирает отпечатки пальцев. Качество сборки на высоте — никаких скрипов, люфтов или прогибов под нажатием, даже на клавиатурном блоке. Толщина материалов способствует обеспечению необходимой жесткости конструкции. Экран довольно хрупкий, поэтому не советую подвергать его деформации

Эстетика выдержана в фирменном стиле Nitro — интересный угловой дизайн и характерные вентиляционные решетки. В отличие от топовых игровых моделей, здесь нет RGB-подсветки корпуса — оранжевым цветом светится только клавиатура.

При габаритах 360 × 275.6 × 24.5 мм и массе 2.44 кг ноутбук не ощущается компактным как для 16-дюймовой модели. В первую очередь потому, что нижняя рамка дисплея создает немалый подъем, подстраиваясь под габариты основной панели. Но это является и плюсом, потому что визуально панель дисплея находится выше. Так работать значительно удобнее, ведь не нужно сильно наклонять голову.

Петли дисплея работают плавно. При идеальных условиях можно даже открыть крышку одним пальцем. Максимальный угол раскрытия составляет около 145°, чего достаточно для основных сценариев использования. Больше и не нужно, ведь экран не сенсорный.

Nitro V 16 AI прочно стоит на столе благодаря четырем прорезиненным ножкам. На задней его части можем найти фирменный логотип серии, который при правильном угле переливается всеми цветами радуги.

Проводные и беспроводные интерфейсы

Набор портов в Acer Nitro V 16 приятно удивляет, как для своего класса. Расположение интерфейсов продуманное — основные порты вынесены на боковые грани, оставляя на задней панели только вентиляцию, круглый зарядный разъем, HDMI и скоростной USB4 Type-C.

Левая грань:

USB 3.2 Gen 1 Type-A;

RJ-45 (Gigabit Ethernet);

MicroSD;

Комбинированный аудиоразъем 3.5 мм;

Kensington.

Правая грань:

2x USB 3.2 Gen 2 Type-A;

Световые индикаторы.

Наличие порта USB4 — серьезное преимущество, открывающее возможности для подключения скоростных накопителей и внешних GPU в будущем. За беспроводную связь отвечает модуль Wi-Fi 6E (IEEE 802.11ax) и Bluetooth 5.3. Интерфейсы работают предсказуемо и без проблем. За проводное соединение отвечает Gigabit Ethernet, хотя, конечно, хотелось бы видеть 2.5G.

Клавиатура и трекпад

Полноразмерная chiclet-клавиатура компонуется отдельным цифровым блоком. Ход клавиш составляет около 1.4 мм. Тактильный отклик мягкий, но не очень информативный, хотя прогресс с моделями предыдущих лет все же ощутим.

Оранжевая подсветка имеет четыре уровня яркости и равномерно распределена по всей площади. Она придает Acer Nitro V 16 AI узнаваемый стиль. Звук клавиш довольно тихий, кроме пробела.

Особенно порадовали дополнительные функции: индикаторы Caps Lock и выключения микрофона встроены непосредственно в клавиши, а выделенная кнопка NitroSense обеспечивает быстрый доступ к основным системным настройкам, выбору производительности и охлаждения.

И наконец-то пришло время, когда я могу похвалить Acer Nitro V 16 AI за отсутствующую правую клавишу Copilot, которая уже давненько выгнала со своего законного места классический Ctrl.

Ноутбук по доброй традиции комплектуется специальной кнопкой, которая переключает режимы производительности. Также она сигнализирует о состоянии того или иного пресета, меняя свой цвет. Например, если у вас включен производительный режим, то кнопка будет светиться красным. Это очень удобно при пользовании.

Тачпад с сертификацией Microsoft Precision Touchpad может похвастать стабильным позиционированием и поддержкой стандартных жестов Windows 11 Размер 13.1 х 8.4 см достаточно для комфортной работы. Пластиковая поверхность не «ловит звезд с неба», но свою функцию выполняет без нареканий.

Дисплей

16-дюймовая IPS-матрица с разрешением 1920×1200 (WUXGA) и соотношением сторон 16:10 — довольно удачный выбор для игрового ноутбука класса low-middle. 2560×1600 пикселей создавало бы дополнительную нагрузку на графическую подсистему и упиралось бы в «8-гигабайтный ботлнек» видеопамяти.

Частота обновления 180 Гц обеспечивает плавную картинку в динамичных сценах и при скроллинге, а технология ComfyView с матовым покрытием помогает бороться с бликами.

Плотности пикселей 141 PPI достаточно для четкой картинки без заметной пикселизации на обычном расстоянии просмотра. Замеры цветового охвата довольно спорные, как для IPS-панелей — всего 63% sRGB.

Максимальное расхождение равномерности цветовой температуры ΔE=4.7. Однородность подсветки хорошая, как для IPS панели. Максимальные отклонения на уровне 11% наблюдаются в районе центрального нижнего и правого сегментов при 100% уровне яркости. С его уменьшением показатели немного улучшаются.

ΔE средней точности цветов в режиме sRGB — 1,27, хотя два контрольных оттенка очень выбивались из общих показателей Ghosting-эффекта не наблюдается.

Из плюсов можно отметить корректную цветовую гамму (2.2), небольшую разницу с эталонной цветовой температурой и превосходную контрастность — 1200:1. Яркость дисплея при 100% уровне достигает 370.5 кд/м². Это позволяет довольно комфортно работать в помещении, но на улице в солнечный день может быть недостаточно.

Камера и звук

HD-вебкамера — типичная для этого ценового сегмента. Качество изображения достаточное для видеоконференций при нормальном освещении. При слабом освещении появляются заметные шумы, но это типично для встроенных камер.

Стереодинамики расположены в нижней части корпуса. Звучание громкое, но не впечатляет детализацией. Высокие и средние частоты доминируют, басов практически нет. Для игр без наушников вполне подойдет, но для наслаждения музыкой или фильмами лучше использовать наушники или внешнюю акустику.

Не обошлось и без программного обеспечения, которое может улучшить звучание во время онлайн-встреч или записи звука. Acer Purified Voice Console помогает убрать шумы и лишние звуки в реальном времени и выбрать один из профилей записи.

Фирменное программное обеспечение

Экосистема Acer сосредоточена вокруг утилиты NitroSense, которая объединяет все важные настройки. Здесь мы находим мониторинг температур CPU/GPU в реальном времени, переключение режимов производительности (Тихий, Сбалансированный, Продуктивный и Турбо), ручное управление скоростью вентиляторов, режим работы видеокарт, настройка аккумулятора и многое другое.

Интерфейс NitroSense интуитивный и не перегружен лишними функциями. В отличие от некоторых конкурентов, все настройки собраны в одном месте, что упрощает управление системой. Ну и дизайн в очередной раз подчеркивает, что целевая аудитория в первую очередь — геймеры.

Производительность и тесты

Тестовый экземпляр Acer Nitro V 16 AI включает в себя процессор AMD Ryzen 5 240 Это шестиядерный APU семейства Hawk Point, построенный на архитектуре Zen4. По факту перед нами переименованный Ryzen 5 8645HS, но с акцентом на улучшение AI вычислений.

Процессор оснащен 6 ядрами Zen 4 с поддержкой SMT (12 потоков). Он работает «под одной крышей» с Radeon 760M iGPU, которая отвечает за выполнение 3D-вычислений.

Встроенный нейронный ускоритель Ryzen AI с производительностью 16 TOPS обещает новые возможности для работы с ИИ-приложениями локально, без необходимости использования облачных сервисов.

Основной вопрос: есть ли в этом смысл, если у нас в наличии дискретная видеокарта RTX 5060 laptop? Разве что как помощь «AI улучшителям» звука и изображения во время конференций в режиме АКБ, когда основная видеокарта может отдыхать, чтобы продлить работу аккумулятора.

Тесты Баланс (БЖ) Производительность (БЖ) CPU-Z Single — 510 Multi — 4 289 Single — 675 Multi — 5 026 Octane 2.0 Plus Single — 75 619 Multi — 598 149 Single — 94 350 Multi — 584 011 WebXPRT 4 222 293 Speedometer Balance — 17.2 Зеленый (АКБ) —14.8 23.7 GeekBench 6 Зеленый (АКБ) — 1 237 Balance — 1 857 Зеленый (АКБ) — 5 445 Balance — 7 197 2 326 8 675 GeekBench 6 (RTX 5060 laptop) OpenCL – 86 704 OpenCL (5060) – 107 319 iGPU – 19 965 Blender 2635 3 560 AIDA64, Memory test Read — 23 218 Write — 42 989 Copy — 34 699 Latency — 95.8 Read — 40 575 Write — 42 577 Copy — 57 719 Latency — 95.6 Crystal Disk Mark 6 115 4 480 6 237 5496 Cinebench R23 1 316 10 598 1 671 11 752

Два модуля оперативной памяти (Hynix) общим объемом 16 гигабайт работают в двухканальном режиме (5600 МТ/c). В этом плане хотелось бы видеть хотя бы 32 гигабайта, которые стали золотым стандартом во многих сегментах.

Наиболее эффективным с точки зрения соотношения производительности и температур оказался режим Производительность. На нем удобно работать в ресурсоемких приложениях и играть в требовательные игры.

На этом пресете процессор работает с частотой до 4,7 ГГц потребляя при этом в пике 55 Вт. Для большинства рабочих и игровых задач его будет достаточно. В целом AMD Ryzen 5 240 — сбалансированное решение для дискретной видеокарты.

NVIDIA GeForce RTX 5060 с 8 ГБ памяти GDDR7 представляет мобильную линейку видеокарт на архитектуре Blackwell. При TGP до 95 Вт она демонстрирует солидный прирост производительности по сравнению с предыдущим поколением.

По своему игровому быстродействию она напоминает десктопную версию RTX 5050, которая уже была на нашем редакционном обзоре. Хотя внутренне — это урезанная ПК версия RTX 5060, где меньше тензорных ядер, шейдерных блоков, медленнее пропускная способность памяти и меньше частоты. В тесте Blender она уверенно обогнала RTX 5050.

RTX 5060 laptop позволяет работать с графическими редакторами, кодированием видео и даже локально генерировать изображения на несложных моделях в Fooocus, Invoke и Amuse. В этом режиме видеокарта использует для ускорения тензорные ядра в NPU задачах, поэтому сам графический чип при этом почти не загружен. AI быстродействие (INT8) RTX 5060 laptop составляет 133 TOPS, а D5 Render с ее помощью осилил тестовую сцену за 8 минут, 8 секунд.

В играх это тот самый случай, когда «невооруженным глазом» заметен прогресс игровых лэптопов в пересчете на количество потребляемой электроэнергии. Каких-то 115 Вт (CPU+GPU) позволяют с комфортом насладиться самыми популярными и требовательными игровыми проектами современности. Все это было бы невозможно без использования нейронных технологий: супер-сэмплинга и генерации кадров (DLSS, FG/MFG).

Чтобы не заниматься мазохизмом, все игры тестировались на High пресетах в родном разрешении дисплея Acer Nitro V 16 AI (1920 х 1200), иногда даже позволяя включить трассировку лучей.

(1920 х 1200), High/Ultra, DLSS — Качество + FG/MFG NVIDIA RTX 5060 laptop (80 Вт) S.T.A.L.K.E.R. 2 93 Indiana Jones and the Great Circle 110 Avowed 191 The Elder Scrolls IV: Oblivion 120 Clair Obscur: Expedition 33 178 Doom: The Dark Ages 189 A Plague Tale: Requiem 129 Silent Hill f 81 Remnant 2 142

Результаты говорят сами за себя. Даже требовательный Silent Hill f бодро играется на RTX 5060 laptop, хотя иногда наблюдаются неприятные статоры. Это уже известная проблема среди геймеров, ведь шейдеры компилируются в процессе игры и сильно нагружают CPU. Надеемся, разработчики скоро пофиксят этот баг.

В целом в играх заметно, что процессор довольно сильно нагружен. Из-за того что приоритет в выделении мощности достается видеокарте, CPU быстродействие становится более ограниченным при TDP 30 Вт.

Автономность, температуры и шум

Аккумулятор емкостью 76 Вт*ч по заявлениям производителя обеспечивает до 6 часов работы в офисных задачах при средней яркости экрана и активном Wi-Fi. Я получал результат около 5 часов. При просмотре YouTube (1080p/60) можно рассчитывать на 4 часа при средней яркости экрана в энергосберегающем режиме. В играх без подключения к сети автономность ограничена 1-1.5 часами при значительном снижении производительности.

Система охлаждения Acer Nitro V 16 AI включает два вентилятора, которые выдувают воздух в тыловую часть ноутбука. Производитель предусмотрел четыре режима работы, которые позволяют гибко балансировать между производительностью, температурами и уровнем шума.

Распределение мощности по режимам:

Тихий + Эко Баланс Продуктивный Турбо Только CPU, TDP 12 Вт 45 Вт 55 Вт 55 Вт Только GPU, максимальный TGP 55 Вт 80 Вт 90 Вт 95 Вт Перекрестная нагрузка, TDP CPU + TGP графического процессора 55 Вт, 13 + 42 100 Вт, 20 + 80 115 Вт, 25 + 90 125 Вт, 30 + 95

Как видим, в режиме Турбо система позволяет видеокарте потреблять максимальные 95 Вт, что соответствует заявленному TGP RTX 5060. При одновременной нагрузке на процессор и видеокарту общий энергопакет достигает 125 Вт.

Температурные показатели и уровень шума:

Тихий + Эко Баланс (БЖ) Производительность (БЖ) Турбо (БЖ) Температура GPU max, °C 71 78 79 79 Температура CPU max, °C 45 80 87 87 Шум в нагрузке 35 45 48 59

Температуры держатся в разумных пределах даже в режиме Турбо — GPU не превышает 79°C, а CPU достигает максимум 87°C. Обычно в играх температуры значительно меньше. Особенно понравился тихий режим — всего 35 дБ при полной нагрузке при температуре CPU 45°C, что делает ноутбук практически бесшумным для офисной работы.

Уровень шума 48 дБ в сбалансированном и производительном режимах — это золотая середина для игрового ноутбука.

Температура игровой зоны клавиатуры остается комфортной даже во время длительных игровых сессий. Она не превышает 33°C благодаря продуманному отводу тепла через заднюю и боковые грани.

Скорость зарядки:

Уровень заряда Время зарядки 30% 16 минут 50% 30 минут 80% 50 минут 100% 90 минут

Зарядка происходит достаточно быстро. 30% мы получаем всего за 16 минут при скорости 80 Вт/ч, что позволяет быстро «подпитать» ноутбук для короткой рабочей сессии. Полная зарядка за 1.5 часа — типичный показатель для аккумулятора такой емкости.

Первые 80% заряжаются за 50 минут, после чего скорость снижается для сохранения ресурса батареи. Я же вообще советую ограничиться этим лимитом для продления ресурса своего аккумулятора.

Опыт использования

В реальном использовании Acer Nitro V 16 оставляет положительное впечатление сбалансированного решения. Геймерский ноутбук, потребляющий ≈125 Вт может стать настоящей находкой особенно, когда возможны проблемы с энергоснабжением. Для разрешения 1920*1200 пикселей быстродействия RTX 5060 laptop вполне хватает.

Учитывая, что звездой Steam недавно стала RTX 4060 стоит понимать, что ещё долгое время большинство игровых студий будут ориентироваться на огромный пласт пользователей «восьмигиговых» видеокарт. Поэтому не волнуйтесь — «восемь гигабайтов хватит всем (с)», хотя иногда таки придется установить текстуры на Medium, как, например в Indiana Jones and the Great Circle или Doom: The Dark Ages.

Всё из-за того, что для работы DLSS и FG/MFG также необходимо своё место в видеопамяти, о чём сами игры уже давно говорят прямым текстом.

Матовый экран — правильный выбор для игрового и универсального ноутбука. В отличие от глянцевых панелей, он не создает бликов даже при ярком освещении, что особенно важно при ограниченной пиковой яркости. Но при этом цвета немного теряют насыщенность.

Цена и конкуренты

Acer Nitro V 16 AI можно приобрести по цене 58 799 гривен. Естественно, в таком насыщенном сегменте нашлось место и для конкурентных решений, которые предлагают свои подходы к исполнению.

Gigabyte GAMING A16 3VH предлагает Ryzen 7 260 с немного большей максимальной частотой и 8 ядерным, 16 потоковым исполнением. В ноутбуке есть 32 гигабайта оперативной памяти, однако отсутствует полноразмерная клавиатура и меньше частота дисплея. К тому же не нашлось места для USB4.

Если вам нужен более мощный процессор, быстрая зарядка и биометрия, можете взглянуть в сторону Asus TUF Gaming F16. Он стоит значительно дороже, но в дополнение уже есть лицензионная Windows 11.

Acer Nitro V 16S AI ANV16S-41 при большей стоимости пригодится тем, кто хочет иметь клавиатуру с RGB подсветкой, более мощный процессор Ryzen 7 260 и больше оперативной памяти — Nitro «на максималках».

8.2 /10 Оценка ITC.ua Автономность 8 Пол рабочего дня без зарядки, или час игры. Производительность (БП) 8.5 Производительный Ryzen 7 240 и видеокарта GeForce RTX 5060 позволяют поиграть в современные игры с DLSS/FG. Производительность (АКБ) 8 Быстродействие процессора без дополнительного питания падает не существенно, а вот графические возможности становятся более ограниченными. Экран 8 Посредственный цветовой охват, но хорошая контрастность, яркость и равномерность подсветки. Матовое покрытие. Дизайн, эргономика 9 Эффектный дизайн, хорошее размещение портов, удобная кнопка переключения режимов производительности. Наконец-то исчез Copilot. Качество сборки, материалы 8.5 Пластиковый корпус. Качественная сборка без люфтов и скрипов. Панель дисплея недостаточно прочная. Энергоэффективность, шум 9 Невысокий уровень шума в оптимальном и производительном режиме. Превосходная игровая энергоэффективность Вт/FPS. Цена 8 Приемлемая стоимость с учетом совокупности всех характеристик. Звук 7 Встроенные динамики предлагают посредственный звук. Поддержка технологии DTS:X.