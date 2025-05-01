Обзор ноутбука ASUS ROG Strix SCAR 18 (G835LX): ультимативная производительность и неоновый удар

ASUS ROG Strix SCAR 18 (G835LX) является одним из самых мощных игровых ноутбуков на рынке, ориентированным на геймеров и профессионалов, которые нуждаются в максимальной производительности. Он получил обновленный дизайн, производительное аппаратное обеспечение, а также улучшенную систему охлаждения. В этом редакционном обзоре мы подробно рассмотрим все аспекты ноутбука, чтобы помочь понять будущим владельцам, стоит ли он своей цены.

ASUS ROG Strix SCAR 18 (G835LX) Від 261 579 грн. Плюсы: производительные Intel Core Ultra 9 275HX и NVIDIA GeForce RTX 5090 laptop; качественный дисплей; эффективное охлаждение; гибкость настроек; богатая комплектация; AniMe Vision + Aura 360; клавиатура и трекпад. Купить в ASUS Україна Минусы: пластик в корпусе; неинтуитивный Armoury Crate; камера не соответствует статусу ноутбука; посредственный звук; цена. Купить в ASUS Україна 8.9 /10 Оценка

ITC.ua

Технические характеристики ASUS ROG Strix SCAR 18 (G835LX)

Экран 16″, 2560×1600 IPS (Mini LED) 16:10, 240 Гц, 1200 кд/м2 (пиковая), матовый, 10 bit, 100% sRGB, 87,8% AdobeRGB, 100% DCI-P3 Процессор Intel Core Ultra 9 275HX, 8PC+16EС, до 5,4 ГГц Max Оперативная память 64GB DDR5-5600 (2 модуля) Накопители 2 x WD PS SN 8000S SDEQNRG 2T00 (2TB M.2 NVMe PCIe 5.0, Raid 0) Видеокарта Intel Graphics + Nvidia GeForce RTX 5090 laptop 24 ГБ (до 175 Вт с Dynamic Boost) Беспроводные интерфейсы беспроводные интерфейсы Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 Проводные интерфейсы HDMI 2.1, 3 × USB-A 3.2 Gen 2, 2 × Thunderbolt 4, RJ-45 (2,5G), 1 x 3,5 мм комбинированный аудиоразъем Блок питания Основной — 380 Вт (20 В, 19 А), Дополнительный — 100 Вт. Аккумулятор 90 Вт*ч, 4 элемента, литий-ионный вес 3,48 кг Размеры 39.9 x 29.8 x 2,3 ~ 3.2 см Другое Система фиксации Q-Latch, ROG Intelligent cooling, защита от пыли, Display HDR 1000, PANTONE Validated, AniMe Vision, Aura 360, FHD камера с ИК-функцией.

Комплектация и упаковка

ASUS ROG Strix SCAR 18 (G835LX) поставляется в солидной черной коробке, на фронтальной части которой красуется фирменный логотип и надпись REPUBLIC OF GAMERS. Взяв ее в руки на тактильном уровне становится понятным, что внутри нас ждет достаточно габаритное и увесистое содержимое.

Пространство внутри разделено по модульному принципу. В центре между фиксаторами размещена отдельная пиксельная коробка, в которой находится сам ноутбук. Рядом можем увидеть фирменный рюкзак, который обязательно пригодится будущим владельцам при транспортировке недешевого девайса.

Он с запасом вмещает в себя ноутбук и имеет несколько отдельных секций, в которых поместится зарядное устройство и дополнительная периферия. Надписи и узоры переливаются всеми цветами радуги, отражая солнечные лучи и привлекая отдельное внимание.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Черная коробка с ноутбуком значительно интереснее, чем внешняя и выполнена в темно-серых тонах. На ее стенках красуется перечень некоторых фирменных технологий, которые используются в ASUS ROG Strix SCAR 18 (G835LX).

Она открывается в формате кейса и кроме самого ноутбука вмещает два блока питания — основной на 380 Вт и дополнительный Type-C (100 Вт). Кроме того, в комплект входит фирменная мышь — ROG Strix Impact. Поэтому можно уверенно сказать, что комплектация здесь адекватно коррелирует с ценой.

Дизайн, эргономика и материалы

ASUS ROG Strix SCAR 18 (G835LX) 2025 года получил существенное обновление дизайна по сравнению с предыдущими моделями серии, хотя не обошлось без спорных решений. Ноутбук сделан полностью в черном цвете с матовым покрытием. Это придает ему сдержанный вид среди игровых устройств. Отсутствие прозрачных пластиковых вставок, которые присутствовали в моделях 2023-2024 годов, добавляет дизайну минималистичности

На задней крышке сияет крупный логотип ROG, который может показаться чересчур навязчивым для тех, кто предпочитает лаконичный стиль. Дополнительным элементом антуража является AniMe Vision — массив светодиодов на крышке. Он позволяет отображать анимацию или текст. Практической пользы от нее немного, но, как по мне, это способ сказать молча: «посмотрите, как вам такое?». И, скажу откровенно, это очень привлекает внимание людей. Конечно, ее без проблем можно выключить и замаскироваться под «серую мышку».

RGB-подсветка (она же Aura 360) проходит по всему периметру корпуса, что создает эффектный вид не только в темноте, но и среди белого дня. Она напоминает неоновую подсветку крутых машин в серии гонок Need For Speed

В целом, с выключенной подсветкой и AniMe Vision, SCAR 18 выглядит как относительно сдержанное устройство, но с ней он превращается в космический корабль в глазах постороннего созерцателя.

По размерам ноутбук не является компактным, ведь габариты — 399 х 298 х 23.6 ~ 32 мм делают его громоздким, а вес 3.48 кг (без учета зарядного устройства на 1 кг) подтверждает, что это скорее стационарное устройство, хоть и с возможностью комфортной транспортировки. По сравнению с предыдущей моделью SCAR 18, новинка стала немного тяжелее из-за обновленной системы охлаждения и внутренних компонентов. Среди 18-дюймовых конкурентов, таких как MSI Raider 18 или Alienware m18, этот вес можно считать средним.

Материалы корпуса вызывают смешанные чувства. Крышка ноутбука изготовлена из металла, что добавляет прочности и приятного тактильного ощущения. Внутренняя часть, включая область вокруг клавиатуры, сделана из пластика. Он имеет приятную текстуру и кажется прочным, но не создает ощущения премиальности, которое можно ожидать от ноутбука с такой стоимостью.

Для сравнения, конкуренты, такие как Razer Blade, некоторые модели Alienware или драконическая новинка — MSI Titan 18 HX AI A2XWJG Dragon Edition Norse Myth используют алюминий для большей части корпуса, что выглядит и ощущается качественно. Даже вдвое более дешевая прошлогодняя модель Asus ROG Zephyrus G16 была изготовлена из алюминия.

К тому же пластиковые поверхности очень быстро покрываются отпечатками пальцев и следами жира, особенно в зоне клавиатуры и трекпада. Очистить их непросто — нужны специальные средства и усилия, что может раздражать при ежедневном использовании.

Положительным аспектом является прочность конструкции. Несмотря на использование пластика, корпус ощущается надежным, не скрипит и не прогибается под давлением. Резиновые ножки обеспечивают отличное сцепление с поверхностью, что предотвращает скольжение даже на гладких столах. Обновленная система охлаждения, которая убрала боковые вентиляционные отверстия в пользу заднего радиатора, не только улучшила тепловые характеристики, но и позволила сделать боковые стороны корпуса более эстетичными.

Новый прямоугольный разъем питания, в отличие от предыдущего круглого с 90-градусным углом, торчит и затрудняет сокрытие кабеля. К тому же сам разъем имеет вертикальный люфт в гнезде, хотя во время тестирования это не влияло на стабильность питания.

В целом, дизайн ASUS ROG Strix SCAR 18 (G835LX) ориентирован на эффектный внешний вид, но не всегда на практичность и комфорт в ежедневном использовании.

Проводные и беспроводные интерфейсы

Расположение портов вызывает вопросы. Большинство важных разъемов, находятся на левой стороне, ближе к задней части. Это частично оправдано обновленной системой охлаждения, которая занимает весь задний край корпуса большим радиатором, но все же такое расположение портов не является идеальным для грамотной организации кабелей

В целом ASUS ROG Strix SCAR 18 (G835LX) предлагает широкий набор интерфейсов, соответствующий современным стандартам. На левой стороне расположен порт питания, 2.5 Гбит/с LAN, 2x USB-C с поддержкой Thunderbolt 5, 1x USB-A 3.2 Gen 2, HDMI 2.1 и аудиоразъем. С правой стороны — еще 2x USB-A 3.2 Gen 2. Картридера или замка безопасности не предусмотрено, но не думаю, что кто-то оставит такое дорогое устройство без присмотра.

Беспроводное подключение обеспечивается модулем Intel BE200, который поддерживает Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Во время тестирования проблем с подключением не возникало. В общем, набор интерфейсов является достаточным для большинства сценариев использования, хотя их расположение могло быть более продуманным.

Клавиатура и трекпад

ASUS ROG Strix SCAR 18 (G835LX) может похвастаться полноразмерной клавиатурой с отдельным цифровым блоком, что является преимуществом для пользователей, которые часто работают с числами или используют его для быстрого доступа к командам в игре. Клавиши в этой модели требуют немного большего усилия при нажатии по сравнению с типичными ноутбуками, хотя дополнительное привыкание мне не понадобилось. Единственное, что немного удивляет, так это клавиши управления курсором, которые «заехали на территорию» Numpad.

Ход клавиш (2 мм) достаточный для комфортного набора, а отклик — четкий. Клавиатура подходит как для игр, так и для работы с текстом. Отдельным плюсом можно отметить расширенные вентиляционные отверстия под клавиатурой, которые не дают ей нагреваться при жарких игровых сессиях.

Черные пластиковые клавиши быстро покрываются отпечатками пальцев и следами жира, что особенно заметно под ярким освещением. То же самое касается области между клавишами. Для поддержания опрятного вида клавиатуру придется регулярно протирать.

RGB-подсветка клавиатуры является еще одним дополнительным элементом эффектности. Она яркая, с возможностью настройки для каждой клавиши отдельно через программное обеспечение Aura. Это позволяет создавать индивидуальные профили подсветки для различных игр или сценариев работы, что понравится геймерам

В ASUS ROG Strix SCAR 18 (G835LX) используется большой (150 х 100 мм) стеклянный трекпад. С одной стороны увеличение размера добавляет удобства для навигации и работы с жестами, но в игровых сессиях его придется выключать. Ведь оперируя клавишами WASD вы будете постоянно касаться поверхности, чем будете сбивать позиционирование в игре (хоть и предусмотрена функция предотвращения касания ладонью).

Дисплей ASUS ROG Strix SCAR 18 (G835LX)

Ноутбук комплектуется 18-дюймовым mini-LED экраном (ROG Nebula HDR) с разрешением 2560×1600 пикселей, частотой обновления 240 Гц и временем отклика 3 мс. Он обеспечивает превосходное качество изображения, поддерживает зональное затемнение (более 2000 зон), что пригодится для игр и просмотра видео, хотя для работы с графикой лучше использовать режим однородной подсветки из-за возможных артефактов контраста.

Дисплей ASUS ROG Strix SCAR 18 (G835LX) 2025 года считается одним из лучших в сегменте игровых ноутбуков. Этот 18-дюймовый экран с технологией mini-LED, которую ASUS называет ROG Nebula HDR, предлагает хорошее качество изображения, частоту 240 Герц для игр и мультимедиа, а также гибкость настроек для различных сценариев использования

Диагональ дисплея составляет 18 дюймов с соотношением сторон 16:10, что обеспечивает чуть больше вертикального пространства по сравнению с традиционным 16:9. Это удобно для работы с документами, браузерами, но в играх даст дополнительную нагрузку на видеокарту. Ведь количество пикселей увеличится на 11% при разрешении 2560×1600 пикселей.

Технология mini-LED является значительным шагом вперед по сравнению со стандартными IPS-панелями, которые часто встречаются в игровых ноутбуках. Она позволяет достичь более глубокого черного цвета (хотя далекого от OLED) и более высокой контрастности благодаря большему количеству зон затемнения и двойному слою ACR, который уменьшает блики и повышает контрастность в 4,5. Экран может независимо регулировать яркость в разных областях, создавая более реалистичное изображение с яркими светлыми участками и глубокими тенями одновременно

ASUS предлагает два режима работы подсветки: однородная подсветка (single-zone), когда экран ведет себя как качественная IPS-панель с равномерной яркостью, и зональная подсветка (multi-zone), которая активирует локальное затемнение для повышения контраста. Последний режим хорошо подходит для игр и просмотра видео с HDR-контентом, где важны детали в темных и светлых областях. Однако для профессиональной работы с графикой или редактирования фото/видео рекомендуется использовать однородный режим, поскольку зональная подсветка может влиять на восприятие цветов и контраста, создавая артефакты в определенных сценариях.

По заявлениям производителя экран обеспечивает 100% покрытие DCI-P3. Это делает его пригодным не только для игр, но и для творческой работы, такой как обработка фотографий или создание контента. Максимальная яркость в режиме однородной подсветки достигает 591 кд/м² (нит) при питании от сети, а в зональном режиме может достигать порядка 1200 нит, что обеспечивает отличную видимость даже в ярко освещенных помещениях. Контрастность на максимальной яркости составляет 1200:1, а уровень черного — 0.46 кд/м²

Матовое покрытие экрана является еще одним преимуществом, особенно для пользователей, которые работают в помещениях с ярким освещением или возле окон. На нем можно комфортно использовать ноутбук даже в сложных условиях освещения. Это отличает ASUS ROG Strix SCAR 18 (G835LX) от многих конкурентов с глянцевыми дисплеями, которые могут выглядеть более насыщенными в идеальных условиях, но становятся менее практичными при наличии внешнего света. Матовое покрытие может несколько уменьшать восприятие глубины цветов по сравнению с глянцевыми панелями. В этом случае mini-LED и двойной слой ACR компенсирует этот недостаток благодаря высокой контрастности.

Дисплей поддерживает технологию G-Sync, обеспечивающую синхронизацию частоты обновления экрана с частотой кадров, которую выдает видеокарта. Это уменьшает разрывы изображения и обеспечивает более плавный игровой процесс. Также стоит отметить, что система автоматически снижает частоту обновления до 60 Гц при отключении от сети, чтобы экономить заряд аккумулятора. Пользователь при желании может изменить эту настройку вручную

Камера и звук

Вебкамера на ASUS ROG Strix SCAR 18 (G835LX) выступает в роли «гадкого утенка». Несмотря на разрешение 2 МП и поддержку ИК для Windows Hello, качество изображения остается низким: изображение акварельное и плохого качества даже при хорошем освещении, а в темноте становится совсем непригодным. Ситуацию пытаются исправить ИИ фильтры. Однако приходится выбирать между акварелями, шумом или превратиться в «восковую фигуру мадам Тюссо».Звук также не ловит звезд с неба, хотя он реализован с помощью четырех динамиков (два основных снизу и два твитера под экраном) и обеспечивает громкость до 85 дБ. Но сразу замечу, он хуже MacBook Pro или ASUS ProArt P16, который приезжал к нам на редакционный обзор.

Фирменное программное обеспечение

Фирменное программное обеспечение позволяет гибко настраивать производительность, подсветку, охлаждение и другие аспекты работы ASUS ROG Strix SCAR 18 (G835LX). Основным инструментом для этого является Armoury Crate — утилита, которая стала стандартом для игровых устройств ASUS серии ROG. Это приложение установлено по умолчанию и стало центральным хабом для управления всеми ключевыми настройками ноутбука

Интерфейс Armoury Crate выполнен в современном стиле с уклоном в игровую тематику: темная цветовая схема, анимации и акцент на визуальных эффектах. Основной экран предлагает быстрый доступ к нескольким ключевым разделам, таким как мониторинг системы, настройки производительности, управление подсветкой и игровыми профилями. Иногда во время тестирования профили производительности работали странно, а некоторые настройки требовали дополнительной перезагрузки операционной системы.

ASUS использует Armoury Crate для управления настройками ноутбука, включая режимы производительности (Silent, Performance, Turbo, Manual), RGB-подсветку и AniMe Vision. Программа не всегда интуитивна, но позволяет детально настроить поведение системы. Armoury Crate также иногда вызывает проблемы с автоматическими настройками в играх, поэтому для тестирования производительности рекомендуется отключать оптимизации.

Еще одной полезной функцией Armoury Crate является мониторинг системы. Программа отображает текущие температуры CPU и GPU, загрузку компонентов, скорость вращения вентиляторов и другие параметры в реальном времени. Это помогло мне следить за состоянием ноутбука во время тестирования в Conter-Strike 2, который блокирует оверлей в MSI Afterburner

Armoury Crate имеет определенные недостатки, которые могут влиять на опыт использования. В первую очередь, интерфейс программы не всегда интуитивен. Навигация между различными разделами может быть запутанной, особенно для новых пользователей, а некоторые настройки спрятаны в глубинах уровней меню, что требует времени на их поиск

Во время тестирования было замечено, что автоматические настройки в Armoury Crate могут изменять параметры графики или производительности, что приводит к снижению FPS в некоторых играх на режимах Turbo или Manual.

Для пользователей, которые ищут альтернативу Armoury Crate, существует стороннее программное обеспечение, такое как G-Helper. Это открытая утилита, созданная сообществом энтузиастов, которая предлагает более легкий и гибкий способ управления настройками ноутбуков ASUS ROG

ASUS также предоставляет другие утилиты, которые могут быть установлены по умолчанию или доступны для загрузки. Например, MyASUS — это программа для диагностики системы, обновления драйверов и BIOS, а также управления гарантийным обслуживанием. Она полезна для поддержания ноутбука в актуальном состоянии, хотя большинство ее функций дублируются в Armoury Crate или могут быть выполнены через стандартные инструменты Windows

Производительность и тесты ASUS ROG Strix SCAR 18 (G835LX)

ASUS ROG Strix SCAR 18 (G835LX) комплектуется топовым процессором Intel Core Ultra 9 275HX, который относится к платформе Arrow Lake HX. Он имеет 24 ядра (8 производительных и 16 энергоэффективных) и 24 потока. Производительные ядра больше не поддерживают HyperThreading, в отличие от предыдущих поколений.

Несмотря на уменьшение количества потоков по сравнению с Raptor Lake (где их было 32), общая производительность в многопоточных задачах значительно возросла. Самое интересное, что производитель заявляет в своих мануалах о TDP — 80 Вт. Однако тесты показали, что в режимах Turbo и Manual этот процессор стабильно работает на мощности 135-175 Вт во время интенсивных нагрузок!

Тест Результат CPU-Z (БЖ) Single — 854

Multy — 16 902 CPU-Z (АКБ) Single — 711

Multy — 9265 Octane 2.0 Plus Single — 115 054

Multy — 1 126 370 WebXPRT 4 405 GeekBench 6 Single — 2 966

Multy — 19 970 GeekBench 6 (RTX 5090 laptop) Open CL — 225 783

Vulkan — 225 885 Реалистичная интерьерная молния (БЖ) 3 минуты 22 секунды Реалистичная интерьерная молния (АКБ) 7 минут 55 секунд Blender benchmark (БЖ) 8198 Бенчмарк Блендера (АКБ) 2135 AIDA64, Memory test Read — 82 639 Write — 82 520 Copy — 80 316 Latency — 111,6 Crystal Dysk Mark Read — 13 006 Write — 12 636 Cinebench 2024 Single — 126

Multy — 1653 Cinebench R23 Single — 2039

Multy — 30 519 Speedometr 3.0 32,2

Intel Core Ultra 9 275HX демонстрирует превосходные результаты как в однопоточных тестах, так и при многоядерной загрузке. В однопоточном режиме CPU-Z Intel Core Ultra 9 275HX выдает 854 балла в Ручном режиме энергопотребления, а в многопоточном 16 902 Вт. Это на 82% больше, чем мобильный Ryzen AI 9 HX370.В бенчмарке Google Octane 2.0+, режиме у нас 115 054 однопоточных баллов, и 1 126 370 баллов при полной загрузке. Это замечательный результат, если вспомнить быль в виде хотя бы десктопного Intel Core i7-14700K, который показывал примерно похожие результаты при значительно большем теплопакете.

В Cinebench 2024 он обогнал именитых Apple M1 Ultra и Apple M1 Max. Максимальная частота процессора доходила до отметки 5,4 ГГц.

Ну и главной вишенкой на торте в ASUS ROG Strix SCAR 18 (G835LX) выступает графическая подсистема NVIDIA GeForce RTX 5090 laptop с 24 ГБ памяти на архитектуре Blackwell, TGP которой доходит до 175 Вт с Dynamic Boost. Это значительно меньше, чем десктопные варианты начиная от 5060 Ti, не говоря уже о старших моделях.

Если заглянуть в сравнительную таблицу, то можно увидеть, что от 5090 там скорее название, чем реальность. Она построена на графическом процессоре GB203-400, что делает ее ближе к десктопной версии RTX 5080.

Сравнительные характеристики NVIDIA GeForce RTX 5090 laptop и RTX 5090 laptop модель RTX 5090 desktop RTX 5090 laptop Архитектура Blackwell Blackwell Кодовое имя GB202 GB203-400 Базовая частота 2032 1095 Шейдерные блоки 21 760 10 496 Текстурные блоки (TMUs) 680 328 Блоки вывода (ROPs) 176 112 SM-блоки 170 82 Тензорные ядра 680 328 Ядра трассировки лучей 170 82 Кэш L1 128KB per cluster 128KB per cluster кэш L2 88MB shared 64MB shared Pixel Fill Rate 451.4 ГПикс/с 178.9 ГПикс/с Texture Fill Rate 1754.4 ГТекс/с 523.8 ГТекс/с Интерфейс PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x16 TGP 575 Вт 175 Вт Производство TSMC TSMC Количество транзисторов 92 200 45 600 Размер кристалла 750 мм² 378 мм² Тип памяти GDDR7 GDDR7 Объем памяти 32 ГБ 24 ГБ Частота памяти (по умолчанию) 1750 МГц 1750 МГц Шина 512 бит 256 бит

Рендеринг сцены в Realistic Interior Lightning при разрешении 6000х3900 пикселей занял 202 секунды, что всего на 8% меньше десктопной версии 5070 Ti энергопотребление которой доходило до 276 Ватт. А это значит, что GeForce RTX 5090 laptop энергоэффективнее в этом сценарии на 45%! В режиме АКБ видеокарта справляется за семь минут и 55 секунд.

В бенчмарке от Blender видеокарта набрала 8198 баллов, что ставит ее между десктопными RTX 5080 и RTX 5090! В режиме сугубо на аккумуляторной батарее (АКБ) производительность RTX 5090 laptop «пасет задних»

Единственной ложкой дегтя оказалась ошибка при генерации изображений в Amuse. Почему-то на высоких настройках оболочка вылетала с ошибкой, хотя памяти было с запасом. Поэтому результата в этой сравнительной дисциплине не будет.

S.T.A.L.K.E.R. 2 RTX 5070 Ti RX 9070 XT RX 9070 RTX 5070 RX 9070 XT Aorus RTX 5090 laptop 175 Вт 4K, Ultra, DLSS + Framegenerator – OFF 52 43 40 40 44 35 4K, Ultra, DLSS – QUALITY, Framegenerator – ON 99 110 105 77 114 75 QuadHD, Ultra, DLSS + Framegenerator – ON 158 168 163 125 171 129 QuadHD, Ultra, DLSS + Framegenerator – OFF 79 72 66 63 73 60 (АКБ) QuadHD, Ultra, DLSS + Framegenerator — ON х х х х х 58 (АКБ) QuadHD, Ultra, DLSS + Framegenerator — OFF х х х х х 30

С дополнительным питанием в S.T.A.L.K.E.R. 2 RTX 5090 laptop показывает результаты, которые напоминают полноформатную RTX 5070 и не дотягивают до показателей десктопной Gigabyte Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE, которая недавно была в нашем редакционном обзоре. Видеокарты на ПК предсказуемо занимают олимп графической производительности.

В режиме «энерго голода» (режим АКБ) все еще можно блуждать по зоне на QuadHD при 58 FPS. Естественно с помощью DLSS+FG. И кто говорил, что сталкер плохо оптимизирован?

В отличие от него в Indiana Jones and the Great Circle невозможно передвигаться даже по пунктам меню без зарядки, не говоря уже о джунглях и городах. Хотя, если не пренебрегать блоком питания и нейронными технологиями, к ноутбуку можно даже подключить внешний 4К монитор и играть с частотой 94 кадра в секунду

Ради интереса привел похожие результаты Gigabyte Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE, которая, на секундочку, имеет вдвое большее энергопотребление — как целый ASUS ROG Strix SCAR 18 (G835LX).

Silent Hill 2 Remake RTX 5090 RTX 5080 RTX 5070 Ti RX 9070 XT RX 9070 RTX 5070 RX 9070 XT Aorus RTX 5090 laptop 175 4K, Epic, DLSS + FG – OFF 85 55 46 32 32 37 32 46 4K, Epic, DLSS + FG – OFF, RT 70 50 39 29 29 30 29 40 4K, Epic, DLSS – ON, RT 103 70 67 64 64 58 66 70 QuadHD, Epic, DLSS + FG – ON, RT 205 105 83 105 105 103 108 111

Remanant 2 почему-то вылетала при загрузке меню. А вот в Silent Hill 2 Remake мобильная видеокарта демонстрирует чудеса производительности и догоняет RTX 5070 Ti desktop, а в QuadHD с DLSS+FG «дает прикурить» даже компьютерной RTX 5080В киберспортивном режиме Counter-Strike 2 счетчик кадров показывает 436 кадров в секунду. Они помогли мне получить второе место в турнирной таблице несмотря на то, что Steam, кажется, никогда не справится с вездесущими читерами. Игровой процесс в Half-Life 2 RTX при 4К с DLSS+FG выдается желейным, что и неудивительно, ведь без «нейропомощников» тут лишь честных 11 к/с. Поэтому используем родное разрешение, в котором не будет возникать никаких проблем с фреймрейтом. В Forza Horizon 5 при QuadHD дисплей раскрывается во всех своих возможностях, ведь скорость гонок будет достигать 255 км/ч к/с. Конечно, я не мог обойти вниманием новую The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, обзор которой уже давно ждет на вас.

Пресет FPS Avowed — QuadHD, Ultra, DLSS + Framegenerator (x4) – ON 130 Avowed — QuadHD, Ultra, DLSS + Framegenerator (OFF) 51 Oblivion Remastered — QuadHD, Ultra, DLSS + Framegenerator (x4) – ON + RT High) 110 Oblivion Remastered — QuadHD, Ultra, DLSS + Framegenerator (OFF) + RT High 42

Она славится довольно высокими системными требованиями: QuadHD с ультрапресетом, выключенными нейронками и ray tracing (high) проваливает FPS до 41 к/с. Поэтому включаем DLSS+FG и добро пожаловать в Сиродил, только не вздумайте воровать столовое серебро!

Автономность, температуры и шум

В ASUS ROG Strix SCAR 18 (G835LX) доступны четыре основных режима: Silent (Тихий), Performance (Производительность), Turbo (Турбо) и Manual (Ручной). Каждый из этих режимов имеет различные настройки мощности для CPU и GPU, а также соответствующие профили работы вентиляторов

Например, режим Silent ограничивает мощность GPU до 55 Вт и снижает шум вентиляторов до уровня ниже 35 дБ, что идеально для легких задач или работы в тихой среде, хотя производительность в играх значительно падает. Режим Performance обеспечивает баланс между производительностью и шумом (около 42 дБ), позволяя GPU работать на мощности до 135 Вт

Turbo и Manual раскрывают максимальный потенциал системы, повышая мощность до 175 Вт, но с соответствующим ростом шума до 47-52 дБ. В режиме Manual пользователь может дополнительно настроить кривые вентиляторов, разгон GPU и другие параметры, что особенно полезно для энтузиастов, которые хотят получить максимум из системы.

Аккумулятор емкостью 90 Вт*ч обеспечивает среднюю автономность для ноутбука такого класса. В режиме Silent с невысокой яркостью ноутбук работает 3-4,5 часа при просмотре видео или работе с текстом, и лишь около 1 часа в играх. USB-C зарядка на 100 Вт подходит для легкой работы, но не для игр, поскольку производительность падает, а батарея разряжается под нагрузкой.

Температуры остаются в пределах нормы: в Turbo режиме CPU достигает 81-85°C, GPU — 73-75°C, а поверхность клавиатуры не превышает 37°C. Шум вентиляторов варьируется от <35 дБ в Silent до 51-53 дБ в Manual, что может быть дискомфортным без наушников. Performance режим (43 дБ) является оптимальным балансом между шумом и производительностью.

Опыт использования

По обыкновению, во время тестирования я использую ноутбук в течение недели как альтернативу своему домашнему ПК и рабочему лэптопу. За это время как правило выплывает большинство недостатков и особенностей.

Лично для себя я давно отказался от формата «игрового ноутбука», поскольку предпочитаю дуэт: персональный компьютер для дома и легкий и компактный лэптоп для работы в дороге или других локациях. Почему так? Очень просто, ведь универсальность требует компромиссов и их здесь закономерно много.

В первую очередь, из-за довольно существенных габаритов ноутбук не хочется подвергать постоянным релокациям, поэтому ему больше подходит сценарий домашнего ПК. Клавиатура хоть и качественная, как для ноутбука, но никогда не сравнится с полноформатной низкопрофильной механикой, которую я использую для работы с текстом и в играх.

Что касается экрана: да он качественный, яркий, большой и подходит для работы с текстом благодаря своему соотношению сторон. Но я уверен, что никто не купит такого ноутбука для офисной работы, а для игр все же лучше стандартные 16*9. Со всем тем мне очень понравилось, что ASUS установила матовый дисплей. Это значительно расширяет количество сценариев эксплуатации, где в глянцевых OLED версиях вы бы видели только свое отражение.

Насчёт производительности: тут важно понимать, что это максимум, который сейчас можно выжать из ноутбука в разрезе энергопотребления. И она действительно впечатляет в паре со сложной системой охлаждения, которая позволяет успешно укротить этот адский теплопакет. Большим плюсом является то, что за первые 35 минут ноутбук заряжается до 70%, поэтому можно быстро пополнить истощенный в рабочих процессах аккумулятор.



Цена и конкуренты

ASUS ROG Strix SCAR 18 (G835LX) ожидается в продаже по цене от 261 579 гривен. Представителей новой платформы с 18″ экранами в премиальном сегменте рынка пока не так много и не все они доступны к заказу. MSI Titan 18 HX AI A2XWJG Dragon Edition Norse Myth предлагает действительно титаническую производительность. В нем 96 гигабайт оперативной памяти, накопитель на 6 терабайт, мощная батарея и OLED экран, что может быть как плюсом, так и минусом, в зависимости от сценариев эксплуатации и собственных предпочтений.

Его корпус сделан из алюминия и магниевого сплава, но чтобы его приобрести по цене 299 999 гривен, нужно сидеть на золоте, как Смауг.MSI Raider 18 HX AI A2XWJG похож по своей стоимости с героем нашего обзора. Однако у него уже 4К экран, хотя и с меньшей частотой — 120 Гц, немного быстрее память и больше на 200 МГц частота процессора. Также присутствует сканер отпечатков пальцев чего, как по мне, не хватало ASUS ROG Strix SCAR 18 (G835LX). Однако он еще более габаритный и тяжелый.

Если вы считаете цены неадекватными только на новые модели, то можете бросить взгляд уставшим на Dell Alienware m18 R2. Несмотря на то, что в нем железо предыдущего поколения, которое уже отходит на задний план, цена от этого не сильно уменьшилась. «Сэкономив на школьных обедах» 266 249 гривен, можете приобрести уже устаревшего «инопланетянина» с Core i9 14900HX и RTX 4090 laptop.

8.9 /10 Оценка ITC.ua Автономность 8.5 Достаточная автономность учитывая производительность и большой экран. Производительность (БП) 10 Ультимативная производительность в рамках энергопакета. Производительность (АКБ) 9.5 Возможно поиграть в S.T.A.L.K.E.R. 2 без розетки. Экран 9 Высокая частота, 100% DCI-P3, mini-LED, зональная подсветка. Дизайн, эргономика 9.5 Лаконичный дизайн компенсируется AniMe Vision и Aura 360. Качество уборки, материалы 8 Корпус прочно собран, но содержит пластик. Энергоэффективность, шум 9.5 Не шумный с учетом теплопакета. Цена 8 Существенная сумма даже по западным меркам. Звук 8 Посредственный звук, как для такой цены.