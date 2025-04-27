Обзор The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered — глубокий тюнинг культовой игры

У каждого геймера есть такая игра, которая не просто запомнилась — она запечатлелась. The Elder Scrolls IV: Oblivion — игра, с которой мы росли, ссорились, мирились и, в конце концов, влюблялись во второй раз. И вот, в 2025 году, Bethesda кладет перед нами ремастер, словно старый семейный альбом: очищенный от пыли, с добавленным RTX, но с тем же портретом императора, смотрящего на тебя и шепчущего: «Ты — избранный». Это ностальгия ради хайпа или нечто большее? Узнаем это, когда снова вернемся в Сиродил!

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered 1 799 грн. Плюсы: сохранена душа оригинала; визуальное обновление с любовью; саундтрек и звуковой дизайн; интерфейс и QoL-улучшения; затягивающий геймплей. Купить в Steam Минусы: олдскульный порог входа не для новичков; автолевеллинг жив и здоров; анимации NPC все еще «кривоваты»; не новая игра, а ремастер. Купить в Steam 8 /10 Оценка

ITC.ua

Оригинальная The Elder Scrolls IV: Oblivion

Год был 2006-й. На наших десктопах царила легендарная ОС Windows XP, Linkin Park звучали из каждого Winamp’а, а хардкорные геймеры — вступили в гильдию Темного Братства. Тогда родился «Обливион» — эпос в формате .exe, симфония пафоса уровня «Властелина колец».

Это была первая RPG, где ты буквально терял час на то, чтобы правильно настроить лицо персонажа — только для того, чтобы в игре он выглядел, как рыцарь без страха и упрека (пока не будет бежать наутек от крабов 30+ уровня, хех). Но нас это не останавливало.

Обливион — это про атмосферу. Про то, как ты шел в сторону следующего квеста, но оказывался в Айлейдских руинах, где тебя и сожрали те самые крабы. Это про момент, когда ты крадешь вилку, а вся гвардия империи следует за тобой по пятам, чтобы взять тебя под стражу. И нет, это не баг — это ф̶и̶ч̶а ролевая игра.

Игровой мир поражал разнообразием: города Сиродила с белокаменными колоннами и монументальными статуями, густые леса, где за каждым кустом подстерегала опасность, и те самые ворота в Обливион — в пламени, грозные, но незабываемые. И всё это — с графикой, которая в 2006-м ломала челюсти (и ПК тоже). HDR-блюр был мощнее чем даже в Half-life 2. И, конечно, зеленый — как господствующий цвет.

Квесты в Oblivion — отдельная поэзия. От вступления в Темное Братство (где тебя приглашают после первого же убийства «не того NPC») до безумного DLC про Шеогората, где сыры и паранойя правят балом — игра была щедрой на странные, но гениальные сюжеты.

А помните «Whodunit?» — квест, где надо было убить пятерых гостей в поместье, не выдавая себя? Hitman-стайл и вайбы Агаты Кристи в зависимости от выбранного пути прохождения.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Обливион — игра, где механики были идеально… странными. У тебя была шкала навыков на все: от «Красноречия» (где разговор выглядел как Колесо Фортуны) до «Атлетизма», которую ты качал, просто бегая из угла в угол.

А еще автолевеллинг. Да, пресловутая система, где с каждым твоим уровнем все враги тоже качались, и оборванец-гоблин начинал носить high-level броню. Баланс? Нет, не слышали.

Если вы играли в Oblivion без модов — вы либо сверхчеловек, либо мученик. «Better Faces», «Unofficial Patch», «Deadly Reflex»… И, конечно же, Thomas the Tank Engine — святое. Хотя это уже Skyrim. Память давно минувших лет. Сами понимаете.

Моды не просто улучшали графику — они буквально создавали новую игру. И студия Bethesda, как настоящие философы, позволяла это. В конце концов, они стали ДНК серии TES.

Да, Oblivion устарел. Но в нем все еще есть то, чего не хватает многим современным играм — душевного тепла. Его неуклюжесть, его пафос, его искренний наивный масштаб — все это превращает игру в настоящее воспоминание о временах, когда RPG заправляли балом в индустрии.

Она смешная, лагучая, но искренняя. И мы ее любим именно за это.

Особенности The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

И вот — в 2025 году мы получили Oblivion Remastered. Что это? Это будто возвращение домой — в чудаковатый, но искренний фэнтезийный мир, где демоны дают джазу, а ты — избранный из тюремных казематов.

А теперь ещё и в 4K, с RTX, DLSS 4.0 и даже почти (немного преувеличиваю) живыми лицами NPC, которые больше не похожи на кукол с жуткой ярмарки. Но достаточно ли этого, чтобы снова влюбиться в Сиродил?

Это не римейк. Это не перезапуск. Это осторожный, но глубокий тюнинг культового продукта. Остались знакомые квесты, юмор, анимации NPC, которые немного неуклюжи (и в этом шарм), но все это приправлено современными технологиями: от трассировки лучей до DLSS 4 и стабильных 60 fps даже в гуще боя у Врат в Обливион.

Воспринимать Oblivion Remastered стоит не как попытку переписать прошлое, а как реставрацию имперской фрески: грязь счищена, цвета (тут немножко спорно!) освежены, но смысл и ощущения остались.

Император все еще умирает в начале. Только более кинематографично. А нас все еще бросают в хаос. И даже те же стражники все еще кричат вслед: «Stop right there, criminal scum!»

Для фанатов TES это — возвращение домой. А для новичков — шанс окунуться в игру, которая определила стандарты RPG на годы вперед.

Игра запускается классически для игр на движке Unreal Engine 5 — с компиляции шейдеров. Немного затянуто, но эта процедура единоразовая в отличие от других игровых проектов. Меню получило «огненный» редизайн. Музыка — старая, но с ремастером звука в lossless-качестве.

Обливион никогда не был темным фэнтези. Это всегда был микс эпоса, гротеска и едва заметного юмора. И ремастер следует этому. Он, наоборот, подчеркнул: ты не просто спасаешь мир, ты делаешь это с рыцарской иронией.

Уже с первых минут игра намекает: «Ты дома». Каменные стены имперской тюрьмы, лицо императора, которому доверяешь, хоть видишь впервые, и голос Патрика Стюарта — все это возвращается. И уже через 10 минут ты снова копаешься в меню создания персонажа, выбирая между Аргонианином и Бретоном.

Графика и звук The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

Ремастер делает то, чего ждали почти 20 лет: он приводит визуальный стиль игры в соответствие с вашими тогдашними воспоминаниями, а не с реальностью 2006-го. Пейзажи Сиродила — как с обложки журнала National Geographic, только с лохматыми варгами и магами вокруг. А когда рассвет пробивается сквозь туман над озером Румаре — хочется вставить скриншот в рамку.

Использование RTX оказалось очень деликатным — светотень передаётся не «в лоб», как в некоторых ремастерах, а нежно подчёркивает структуры: солнечные лучи пробиваются сквозь витражи в часовне Имперского города, блики танцуют на волнах в порту Анвилла, а в глазах NPC появляются едва заметные отражения (и чуть больше эмоций, чем раньше). Тени больше не «прыгают», а двигаются плавно и естественно — особенно это заметно в густых лесах, где солнечные лучи рисуют живые узоры на земле.

Звуковое оформление — еще один win. Музыку Джереми Соула перезаписали с новым мастером, но не испортили — она такая же душевная, как и 19 лет назад.

При этом звуковые эффекты получили обновление: лес теперь живой, слышен хруст веток под ногами, многообразие флоры и фауны, шелест ветра — все это создает полное погружение.

NPC получили новые озвучки для побочных диалогов, но ключевые голоса остались неизменными. Это дало эффект — игра воспринимается как старый добрый спектакль, который просто немного реставрировали и поставили в новом театре.

Анимации движений, хоть и оставили «тот же вайб», стали более четкими. Особенно это заметно в битвах — удары мечом больше не выглядят как пьяные объятия с холодной сталью наперевес. Реакции на попадания также улучшились. Добавили новые анимации для кастования магии.

Интерфейс теперь не выглядит как квест на выживание — удобные фильтры, поиск, и адаптация к геймпаду или мыши/клавиатуре на лету. Такая мелочь — но какая большая разница в игре на 100+ часов.

Геймплей The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

Oblivion всегда был причудливым миксом классической RPG и экспериментального sand-box. Это игра, где ты мог спасти мир… или потратить 12 часов на кражу сыров в Бравиле. И ремастер не только сохранил это — он это подчеркнул. Вы вольны играть любую роль.

Боевая система The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered осталась узнаваемой — «блок/удар/отступление», но слегка усовершенствована. Добавили ощущение тяжести удара, а анимации критических атак стали более зрелищными. Но не такими динамичными и адреналиновыми как, например, в Avowed. Наконец-то попадания ощущаются как попадания, а не фантомные поглаживания. И кровь врагов на нашем оружии!

Система развития персонажа в Oblivion Remastered сохраняет классический принцип TES: качаешь то, чем активно пользуешься. Но теперь добавили новые механики: за определенную активность получаешь «пассивные бонусы». Например, если часто бегаешь, твоя выносливость будет расти. Игра действительно «видит» твое поведение и реагирует на него, делая развитие персонажа еще более персонализированным.

Социальная система (все эти беседы с колесом эмоций) осталась — но переработана. Меню теперь нагляднее, эмоции персонажей синхронизированы с мимикой, и убеждение стало похожим на мини-головоломку. Но самое главное — теперь можно завоевывать репутацию не только для гильдий, но и для регионов.

Квесты! Именно они — хребет геймплея Oblivion. И здесь ничего не испортили. Но главное — ремастер сохранил дух эксперимента. До сих пор можно получить квест, просто случайно прочитав книгу.

Настоящая магия Oblivion всегда была не в главном квесте, а в побочных историях, и здесь The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered делает реверанс в сторону фанатов. Квест с гильдией убийц теперь не просто темный и морально неоднозначный — он ужасающе атмосферный, со стелсом, потрясающей звуковой дорожкой и вариативностью. Можешь убить жертву, отравить, сманипулировать другими или… передумать. И это тоже учитывается!

Квест «Painted World» (тот, где герой попадает в картину) — теперь не просто визуальный сюрприз, а полноценная арка с тремя альтернативными финалами.

И самое важное — свобода. То, за что любили Oblivion. В ремастере она не просто осталась — её усилили. Больше взаимодействия с объектами, больше физики, больше реакций мира на тебя. Ты можешь убить важного персонажа, и игра адаптируется. Можешь пройти игру малой кровью как дипломат. Можешь не пройти ее вообще — и просто жить. Oblivion Remastered — жизнь в другом мире, где сюжет — лишь один из выбранных путей.

Визуальный стиль, ремастеринг и техническая часть

Игра не просто стала красивее, взяв за основу графический движок Unreal Engine 5. Она сохранила свой художественный стиль. Этот «европейский высокий фэнтези-ренессанс» с мягкими цветами, элегантными замками и живописными лесами остался. Но теперь все это выглядит как иллюстрации из ожившей книги. Да и без минусов не обошлось: грязный оранжевый фильтр вытеснил зеленый. Но модмейкеры в деле! Fix it.

Технологически ремастер радует глаз игрока. Здесь полностью переработана геометрия ландшафтов, с новыми вершинами, растительностью, объектами. Теперь горы действительно высокие, реки — глубокие и стремительные, а подземелья — лабиринты, где можно потерять час. Хоть там и откровенно скучновато.

Деревья реагируют на ветер, вода имеет рефракцию и реальные течения. Даже животные имеют физику — олень может упасть, поскользнувшись на склоне. Да, это уже на уровне Red Dead Redemption 2.

Персонажи тоже претерпели метаморфозы: реалистичная кожа, попытки в мимику персонажей, взгляд, который не просто ныряет в бездну, а смотрит на тебя с пониманием (или отвращением, если ты украл что-то с полки). Система персонализации персонажей не то чтобы впечатляет. Она где-то между Baldur’s Gate 3 і Cyberpunk 2077.

Однако здешняя красота — это ресурс. И The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered ненасытно их поглощает. Автор этих строк играл в нее как на ПК, так и на ноутбуке. В первом случае — AMD Ryzen 7 2700, 2×8 GB DDR-4 и Zotac Geforce GTX 1080 Ti. Средние настройки графики и разрешение 1080p. Конечно, без лучей и DLSS. Но 45 к/с я получил на открытых локациях, а в интро-миссии и все 60 к/с.

«Драконий» ноутбук с фалгманской 5090 RTX, который очень скоро получит и свой собственный обзор на ITC, на ультра настройках в разрешении 3840×2400 — выдал 47-50 FPS. Выбран DLSS Balanced с включенной генерацией кадров. Будущие патчи улучшат ситуацию, но факт остается фактом: чтобы получить максимум, надо иметь топовое железо.

А еще есть моды. О, моды! Bethesda не забыла своих фанатов и официально… отрицала возможность их переноса из оригинала. Но что остановит сообщество моддеров? Вопрос, конечно, риторический.

Кстати, игра не имеет украинской локализации. Это может быть проблемой, но народные умельцы уже выкатили первые варианты украинизатора. Сырой, но удовлетворительный вариант. Для тех, кто хочет поиграть здесь и сейчас.

Несмотря на всю графическую мощь, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered почти не крашится.

То есть Bethesda впервые сделала не только красивую, но и технически адекватную игру. Не Starfield, а что-то не стыдное. Да, есть баги — это Oblivion. Но они забавные, не критичные и даже… ностальгические.

Цены The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered доступна в Steam и Xbox, а также уже есть в ПК-версии Game Pass. На этой неделе ее добавили в облачный сервис GeForce NOW.

За стандартную цифровую версию игры в Steam просят 1 799 гривен, а The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered — Deluxe Edition стоит 2 199 гривен.

Содержание этой версии следующее:

Цифровая базовая игра;

Новые задания для получения уникальных цифровых наборов брони, оружия и доспехов для коня Akatosh/Mehrunes Dagon;

Цифровой артбук и саундтрек;

Сюжетные дополнения Shivering Isles и Knights of the Nine;

Дополнительное загружаемое содержимое: Fighter’s Stronghold, Spell Tomes, Vile Lair, Mehrune’s Razor, The Thieves Den, Wizard’s Tower, The Orrery и Horse Pack Ar.

«Horse Pack Ar» — ироничный намек разработчиков на современную индустрию, где повсюду продаются даже косметические предметы или незначительные дополнения за реальные деньги. Это как шутка, высмеивающая тенденцию к коммерциализации игр через микротранзакции. Эх, кони привередливые.

Дополнение Horse Armour для оригинальной The Elder Scrolls IV: Oblivion стало знаковым в истории как первое косметическое DLC для консольных игр. В 2006 году Bethesda предложила игрокам броню для лошади за $2,50, что вызвало шквал критики из-за завышенной цены за чисто декоративный элемент.