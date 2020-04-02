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Обзор ноутбука ASUS VivoBook S14 S433FL

Обзор ноутбука ASUS VivoBook S14 S433FL

Обзор ноутбука ASUS VivoBook S14 S433FL


Современные ноутбуки ASUS линейки VivoBook стали очень сильно похожи на модели топовой линейки ZenBook прошлых поколений. Сегодня мы познакомимся именно с таким ноутбуком — ASUS VivoBook S14 S433FL. Внешне он выглядит достойно, но все же нужно разобраться, не разочарует ли он в использовании, и об этом мы расскажем в обзоре.

ASUS VivoBook S14 S433FL (S433FL-EB093T)  Новинка
Ноутбуки, ультрабуки на
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Внешний вид

Дизайн ноутбука можно смело назвать современным. Корпус ноутбука выполнен из металла. ASUS VivoBook S14 S433FL хорошо собран и ощущается дорогим устройством. Модель отличается большим количеством расцветок корпуса. У нас на обзоре — самая сдержанная модель с темно-серой крышкой и светло-серым корпусом, но еще есть варианты с зеленой, красной и белой крышкой. При этом у них цвет корпуса серебристый.

Верхняя крышка матовая,на ней легко остаются отпечатки пальцев, но вытереть их несложно. Чтобы окружающие понимали, какой у вас ноутбук, на крышке крупным шрифтом выгравировано название производителя и линейки.

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Шарнир дисплейного блока жесткий, что не позволяет его открыть одной рукой. Дисплей утоплен вглубь, что должно защитить его от повреждений. Боковые рамки узкие. Камера находится в привычном месте.

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Нижняя крышка прикручена к корпусу на 9 винтов. Если их открутить, то мы получим полный доступ ко всем внутренностям устройства. На фото видно, что система охлаждения состоит из достаточно большого, но узкого кулера с большим количеством лопастей, из-за чего шум оказывается умеренным даже при максимальных оборотах. Используется одна тепловая трубка, которая отводит тепло с процессора и дискретной видеокарты. Оперативная память полностью распаяна на материнской плате, а вот встроенный накопитель выполнен в форм-факторе M.2 2280, при этом есть место для еще одного такого же накопителя.

Боковые грани визуально выглядят тоньше, нежели это есть на самом деле. Все из-за высоких ножек и небольшого закругления тыльной крышки. В результате визуально кажется, что ноутбук парит над поверхностью.

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На правом торце находится 2 порта USB 2.0, слот для карт microSD и индикаторы активности. На левом — проприетарный порт зарядного устройства, HDMI, USB 3.0, USB Type-C и комбинированный аудиоразъем. Набор портов не скудный, и для обычного пользователя его будет достаточно.

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Ноутбук оснащен аудиосистемой harman/kardon. Громкости динамиков достаточно, чтобы с комфортом смотреть фильмы.

 

Клавиатура и тачпад

Клавиатура немного углублена внутрь ноутбука, что должно защитить экран от продавливания. По удобству работы к ней нет никаких замечаний. Клавиши имеют приятный неглубокий и тихий ход. Есть подсветка с тремя градациями яркости.

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Тачпад не очень большой, но имеет приятное покрытие, и пользоваться им удобно. У нас на обзоре был предсерийный образец ноутбука — возможно, по этой причине спустя какое-то время пользования тачпад начинал работать некорректно.

 

Экран

Независимо от конфигурации, все ноутбуки данной модели оснащены 14-дюймовой IPS-матрицей с разрешением Full HD (1920×1080 точек).

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Производитель указывает, что углы обзора 178°. Наши замеры показывают, что яркость регулируется в диапазоне от 12,3 до 203 кд/м2, контрастность составляет 1:808. Цветовой охват шире треугольника sRGB, цветовая температура близка к эталонной.

Субъективно экран хороший. Он контрастный, яркий и понравится всем.

 

Аппаратная платформа

ASUS VivoBook S14 S433FL может оснащаться процессором Intel Core i7-10510U или Intel Core i5-10210U. Они оба 4 ядерные и 8 поточные, но Intel Core i7-10510U работает на чуть большей частоте и имеет увеличенную с 6 МБ до 8 МБ кэш-память.

Тестовый ноутбук оснащен процессором Intel Core i7-10510U, но для себя я бы рассматривал конфигурацию с Intel Core i5-10210U, так как разница в повседневном использовании вряд ли будет заметной, но цена точно будет отличаться.

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Установлена видеокарта NVIDIA GeForce MX 250, 2 ГБ GDDR5 — ее будет достаточно для игры в большинство современных игр на минимальных настройках графики, в то время как FIFA 19 на средних настройках графики выдает 40-60 fps.

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Объем оперативной памяти составляет 8 ГБ или 16 ГБ стандарта DDR4-2666 МГц. Увеличить его нельзя, так как память распаяна на плате, так что к выбору подходящей конфигурации нужно подойти внимательно.

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Встроенный накопитель может иметь объем 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ, но некоторые конфигурации могут быть оснащены Intel Optane H10 объемом 16 ГБ или 32 ГБ.

 

Сетевой интерфейс

ASUS VivoBook S14 S433FL оснащен беспроводным модулем Wi-Fi 6 AX201. Это современный модуль с антеннами 2×2. Также этот чип включает в себя Bluetooth версии 5.1. В повседневном использовании на работу беспроводного подключения замечаний нет.

 

Шум и нагрев

В режиме обычного, так сказать, простого офисного использования и веб-серфинга, система охлаждения работает тихо. В играх она начинает работать на всю мощность, чтобы справиться с нагревом ноутбука. При этом система охлаждения на максимальных оборотах достаточно шумная.

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Если на скриншотах в играх и стресс-тестах нагрев не кажется сильным, то сам корпус ноутбука греется сильно, особенно нижняя крышка. Так что играть, держа ноутбук на коленях, некомфортно.

 

Автономность

Время автономной работы ASUS VivoBook S14 S433FL при максимальной яркости в тесте PCMark Home conventional составляет чуть более 4 часов, в PCMark Creative conventional — 3 часа 40 минут.

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В повседневном использовании при низкой загрузке и средней яркости можно получить автономность на уровне 5 часов. Получается, это все, на что способна встроенная батарея мощностью 50 Вт*ч. Комплектное зарядное устройств проприетарное, оно способно зарядить аккумулятор до 60% за 49 минут.

4
Оценка ITC.UA
Плюсы: дизайн; компактный и качественный корпус; удобная клавиатура; наличие дополнительного разъема для SSD; качественный дисплей
Минусы: распаянная оперативная память; сильный нагрев нижней части ноутбука; небольшое время автономной работы
Вывод: ASUS VivoBook S14 S433FL - современный ноутбук среднего сегмента, он является универсальным инструментом и понравится тем, кто нуждается как в устройстве, которое с легкостью можно взять с собой, так и в хорошем помощнике дома, где требуется высокий уровень производительности и возможность расслабиться, поиграв в игры. Есть вам не нужна дискретная видеокарта, то существует версия с интегрированной картой, она имеет индекс S433FA.

Технические характеристики

Обзор ноутбука ASUS VivoBook S14 S433FLASUS VivoBook S14 S433FL (S433FL-EB093T)
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ТипНоутбук
КонструкцияКлассический
Операционная системаWindows 10 Pro
Диагональ, дюймов14
Тип матрицыIPS
Тип покрытияматовое
Разрешение1920x1080
Сенсорный-
HDR-
Другое-
ПроцессорIntel Core I7-10510U
Базовая тактовая частота, ГГц1,8
Максимальная тактовая частота, ГГц4,9
Количество ядер процессора4
Чипсетнет данных
Оперативная память, ГБ16
Максимальный объем оперативной памяти, ГБ16
Тип памятиDDR4-2666 МГц
Жесткий диск, ГБ-
SSD, ГБ1024
Оптический привод-
Графический адаптер, объем памятиNVIDIA GeForce MX 250, 2 ГБ GDDR5
Внешние порты2x USB 3.1 Gen 1, 1x USB 2.0, HDMI, комбинированный аудиоразъем
КартридерmicroSD
WEB-камера+
Подсветка клавиатуры+
Пассивная система охлаждения-
Сканер отпечатка пальцев-
Клавиатура с цифровым блоком-
Сетевой адаптер-
Wi-Fi802.11 ax
Bluetooth5,1
3G/LTE-
Вес, кг1,4
Размер, мм324,9х213,5х15,9
Материал корпусаалюминий
Цвет крышкитемно-серый
Цвет корпусасеребристый
Защищенный ноутбук-
Емкость, мАчнет данных
Количество ячеек3
Мощность, Вт*ч50
Напряжение батареи, Внет данных
Тип аккумулятораLi-Pol
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