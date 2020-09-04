Обзор ноутбука ASUS VivoBook S15 M533I





Период конца лета — начала осени, как правило, обеспечивает производителям ноутбуков хорошие продажи, ведь сезон back to school в самом разгаре. Если же вы еще не успели приобрести себе рабочую машину для учебы и работы, советую обратить внимание на новую модель VivoBook от компании ASUS, о которой подробнее расскажем в этом обзоре.

Комплектация ASUS VivoBook S15 M533I

Ноутбук поставляется в обычной картонной коробке, внутри которой вы найдете само устройство, блок питания мощностью 45 Вт, несколько ярких наклеек и различную документацию.

Внешний вид и удобство использования

Мне нравится, как ASUS подходит к позиционированию своих линеек ноутбуков. Если ZenBook это устройства премиум-сегмента и там не особо поэкспериментируешь с расцветками, то более доступная серия VivoBook позволяет проявить фантазию, ведь она охватывает гораздо большее количество потенциальных клиентов. Кому-то больше подойдет строгий черный ноутбук, но наверняка найдутся пользователи, которые оценят более яркие цвета — зеленый, малиновый или такой вот белый, как приехал к нам на обзор.

Вот только смею предположить, что конкретно данная расцветка приглянется больше девушкам, ведь под разным освещением крышка ноутбука переливается розовыми оттенками. Выглядит нарядно, а элегантности устройству добавляют скошенные анодированные грани по периметру крышки клавиатуры.

В целом же металлический корпус придает ASUS VivoBook S15 M533I премиальности, хотя отмечу, что эта модель не может похвастаться всеми фишками линейки. К примеру, нет фирменного шарнира ErgoLift, который приподнимает заднюю часть ноутбука. Вместо этого предусмотрены увеличенные резиновые ножки.

Рамка вокруг дисплея выполнена из пластика. Ее толщина, конечно, не самая маленькая в классе, но выглядит вполне нормально. Габариты устройства: 359х233х16 мм. Вес — 1.8 кг. Хорошие показатели для 15-дюймового устройства.

С интерфейсами у VivoBook S15 полный порядок. Есть USB-C 3.2 (Gen 1), USB-A 3.2 (Gen 1), два USB-A 2.0, HDMI, 3,5-мм аудиоразъем, слот для microSD. Пожалуй, смущает только разъем для карт памяти — я думаю места внутри ноутбука хватало, чтобы разместить полноценный SD-ридер.

Дисплей ASUS VivoBook S15 M533I

В VivoBook S15 установлен 15,6-дюймовый матовый LCD-дисплей с разрешением 1920х1080 пикселей. Заявлен 100% охват цветового пространства sRGB. Используется матрица производства LG Display, модель LP156WFC-SPD1. К качеству картинки особых претензий нет, вот только цветовая гамма уходит в теплые тона. Подсветка матрицы равномерная, хотелось бы может немного больше запаса максимальной яркости, которая по нашим замерам составляет 220 кд/м2.

Железо и производительность

M-серия внутри линейки VivoBook S включает в себя пока что две модели: S14 M433I и S15 M533I. Эти ноутбуки оснащаются исключительно процессорами производства AMD. Можно выбрать конфигурации с Ryzen 5 4500U или Ryzen 7 4700U. В обоих случаях будет доступна интегрированная графика AMD Radeon. Оперативной памяти может быть установлено 8 ГБ или 16 ГБ (DDR4, 3200 МГц). Для хранения данных предусмотрен PCIe SSD-накопитель емкостью от 256 ГБ до 1 ТБ.

В нашем случае практически топовая модификация: Ryzen 7, 16 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ SSD. Игровым такое железо явно не назовешь, но для обычных офисных задач это отличный инструмент. Тесты производительности это только подтвердили. Отмечу наличие довольно быстрого накопителя, который выдает 2277 МБ/с на чтение и 1177 МБ/с на запись. В стресс-тесте AIDA троттлинга не было.

Тем не менее, если вы захотите поиграть, VivoBook S15 M533I постарается и в этом помочь. В относительно старой DiRT Rally на максимальных настройках ноутбук выдавал играбельные 25-30 fps. Но что еще приятнее впечатлило, так это запуск F1 2018 на ультра настройках. Конечно, 15-18 fps принесут не очень много удовольствия, но можно выставить средние настройки графики и смело отправляться сражаться за первенство в королевских гонках.

За беспроводное подключение в нашем экземпляре отвечает модуль Realtek 8821CE Wireless LAN 802.11 ac, но также может быть установлен и Wi-Fi 6 модуль. Также есть Bluetooth 5.0. Система охлаждения периодически дает о себе знать, но не то чтобы критично громко. Корпус, в основном, греется в левой части клавиатуры.

Клавиатура, тачпад, мультимедиа

VivoBook S15 M533I оборудован полноразмерной клавиатурой с увеличенным ходом клавиш (1.4 мм). Доступна трехуровневая белая подсветка. Удобно, что есть отдельный Num-блок клавиш. Ну и небольшой изюминки добавляет кнопка Enter, окрашенная по периметру в ярко-салатовый цвет. По умолчанию активированы функциональные клавиши, но если вы предпочитаете F-кнопки, изменить настройку можно в приложении MyASUS или при помощи комбинации Fn+Esc.

Тачпад имеет крупный размер, пользоваться им удобно. Есть защита от случайных прикосновений ладонью. Поддерживаются жесты (до четырех пальцев). В верхней части тачпад почти не нажимается. Вероятно, причиной такого решения является то, что в некоторых модификациях в тачпад может быть встроен сканер отпечатков пальцев. Это, кстати не самый удобный вариант его размещения. Данный ноутбук не оснащен инфракрасной камерой для разблокировки по лицу пользователя, поэтому придется каждый раз вводить пароль или выбирать версию со сканером отпечатков пальцев.

На нижней крышке расположены два динамика. Несмотря на шильдик “Sound by Harman/Kardon”, ничего сверхвыдающегося они не демонстрируют. Звучат неплохо, есть достаточный запас громкости. Вполне обычно, как для своего сегмента.

Автономность ASUS VivoBook S15 M533I

Ноутбук оснащен аккумулятором емкостью 50 Вт*ч. В тесте PCMark VivoBook S15 M533I показал очень неплохие 8 часов 15 минут. В реальных условиях девайс у меня держался где-то 4-5 часов при 100% яркости, соответственно можно рассчитывать практически на рабочий день, если немного снизить яркость и выбрать более щадящий режим энергопотребления. Не хватает только поддержки зарядки через USB-C.