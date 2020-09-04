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Обзор ноутбука ASUS VivoBook S15 M533I

Обзор ноутбука ASUS VivoBook S15 M533I

Обзор ноутбука ASUS VivoBook S15 M533I


Период конца лета — начала осени, как правило, обеспечивает производителям ноутбуков хорошие продажи, ведь сезон back to school в самом разгаре. Если же вы еще не успели приобрести себе рабочую машину для учебы и работы, советую обратить внимание на новую модель VivoBook от компании ASUS, о которой подробнее расскажем в этом обзоре.

Линейка ASUS VivoBook S15 M533IA
Ноутбуки, ультрабуки на
Моделей в линейке: 9
Диапазон цен: 17 949 − 22 001 грн

Комплектация ASUS VivoBook S15 M533I

Ноутбук поставляется в обычной картонной коробке, внутри которой вы найдете само устройство, блок питания мощностью 45 Вт, несколько ярких наклеек и различную документацию.

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Внешний вид и удобство использования

Мне нравится, как ASUS подходит к позиционированию своих линеек ноутбуков. Если ZenBook это устройства премиум-сегмента и там не особо поэкспериментируешь с расцветками, то более доступная серия VivoBook позволяет проявить фантазию, ведь она охватывает гораздо большее количество потенциальных клиентов. Кому-то больше подойдет строгий черный ноутбук, но наверняка найдутся пользователи, которые оценят более яркие цвета — зеленый, малиновый или такой вот белый, как приехал к нам на обзор.

Обзор ноутбука ASUS VivoBook S15 M533I

Вот только смею предположить, что конкретно данная расцветка приглянется больше девушкам, ведь под разным освещением крышка ноутбука переливается розовыми оттенками. Выглядит нарядно, а элегантности устройству добавляют скошенные анодированные грани по периметру крышки клавиатуры.

Обзор ноутбука ASUS VivoBook S15 M533I

В целом же металлический корпус придает ASUS VivoBook S15 M533I премиальности, хотя отмечу, что эта модель не может похвастаться всеми фишками линейки. К примеру, нет фирменного шарнира ErgoLift, который приподнимает заднюю часть ноутбука. Вместо этого предусмотрены увеличенные резиновые ножки.

Обзор ноутбука ASUS VivoBook S15 M533I

Рамка вокруг дисплея выполнена из пластика. Ее толщина, конечно, не самая маленькая в классе, но выглядит вполне нормально. Габариты устройства: 359х233х16 мм. Вес — 1.8 кг. Хорошие показатели для 15-дюймового устройства.

Обзор ноутбука ASUS VivoBook S15 M533I

С интерфейсами у VivoBook S15 полный порядок. Есть USB-C 3.2 (Gen 1), USB-A 3.2 (Gen 1), два USB-A 2.0, HDMI, 3,5-мм аудиоразъем, слот для microSD. Пожалуй, смущает только разъем для карт памяти — я думаю места внутри ноутбука хватало, чтобы разместить полноценный SD-ридер.

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Дисплей ASUS VivoBook S15 M533I

В VivoBook S15 установлен 15,6-дюймовый матовый LCD-дисплей с разрешением 1920х1080 пикселей. Заявлен 100% охват цветового пространства sRGB. Используется матрица производства LG Display, модель LP156WFC-SPD1. К качеству картинки особых претензий нет, вот только цветовая гамма уходит в теплые тона. Подсветка матрицы равномерная, хотелось бы может немного больше запаса максимальной яркости, которая по нашим замерам составляет 220 кд/м2.

Обзор ноутбука ASUS VivoBook S15 M533I

Железо и производительность

M-серия внутри линейки VivoBook S включает в себя пока что две модели: S14 M433I и S15 M533I. Эти ноутбуки оснащаются исключительно процессорами производства AMD. Можно выбрать конфигурации с Ryzen 5 4500U или Ryzen 7 4700U. В обоих случаях будет доступна интегрированная графика AMD Radeon. Оперативной памяти может быть установлено 8 ГБ или 16 ГБ (DDR4, 3200 МГц). Для хранения данных предусмотрен PCIe SSD-накопитель емкостью от 256 ГБ до 1 ТБ.

Обзор ноутбука ASUS VivoBook S15 M533I

В нашем случае практически топовая модификация: Ryzen 7, 16 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ SSD. Игровым такое железо явно не назовешь, но для обычных офисных задач это отличный инструмент. Тесты производительности это только подтвердили. Отмечу наличие довольно быстрого накопителя, который выдает 2277 МБ/с на чтение и 1177 МБ/с на запись. В стресс-тесте AIDA троттлинга не было.

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Тем не менее, если вы захотите поиграть, VivoBook S15 M533I постарается и в этом помочь. В относительно старой DiRT Rally на максимальных настройках ноутбук выдавал играбельные 25-30 fps. Но что еще приятнее впечатлило, так это запуск F1 2018 на ультра настройках. Конечно, 15-18 fps принесут не очень много удовольствия, но можно выставить средние настройки графики и смело отправляться сражаться за первенство в королевских гонках.

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За беспроводное подключение в нашем экземпляре отвечает модуль Realtek 8821CE Wireless LAN 802.11 ac, но также может быть установлен и Wi-Fi 6 модуль. Также есть Bluetooth 5.0. Система охлаждения периодически дает о себе знать, но не то чтобы критично громко. Корпус, в основном, греется в левой части клавиатуры.

Клавиатура, тачпад, мультимедиа

VivoBook S15 M533I оборудован полноразмерной клавиатурой с увеличенным ходом клавиш (1.4 мм). Доступна трехуровневая белая подсветка. Удобно, что есть отдельный Num-блок клавиш. Ну и небольшой изюминки добавляет кнопка Enter, окрашенная по периметру в ярко-салатовый цвет. По умолчанию активированы функциональные клавиши, но если вы предпочитаете F-кнопки, изменить настройку можно в приложении MyASUS или при помощи комбинации Fn+Esc.

Обзор ноутбука ASUS VivoBook S15 M533I

Тачпад имеет крупный размер, пользоваться им удобно. Есть защита от случайных прикосновений ладонью. Поддерживаются жесты (до четырех пальцев). В верхней части тачпад почти не нажимается. Вероятно, причиной такого решения является то, что в некоторых модификациях в тачпад может быть встроен сканер отпечатков пальцев. Это, кстати не самый удобный вариант его размещения. Данный ноутбук не оснащен инфракрасной камерой для разблокировки по лицу пользователя, поэтому придется каждый раз вводить пароль или выбирать версию со сканером отпечатков пальцев.

Обзор ноутбука ASUS VivoBook S15 M533I

На нижней крышке расположены два динамика. Несмотря на шильдик “Sound by Harman/Kardon”, ничего сверхвыдающегося они не демонстрируют. Звучат неплохо, есть достаточный запас громкости. Вполне обычно, как для своего сегмента.

Автономность ASUS VivoBook S15 M533I

Обзор ноутбука ASUS VivoBook S15 M533I

Ноутбук оснащен аккумулятором емкостью 50 Вт*ч. В тесте PCMark VivoBook S15 M533I показал очень неплохие 8 часов 15 минут. В реальных условиях девайс у меня держался где-то 4-5 часов при 100% яркости, соответственно можно рассчитывать практически на рабочий день, если немного снизить яркость и выбрать более щадящий режим энергопотребления. Не хватает только поддержки зарядки через USB-C.

Обзор ноутбука ASUS VivoBook S15 M533I

4.5
Оценка ITC.UA
Плюсы: дизайн, производительность, наличие всех необходимых разъемов, сборка, цена
Минусы: максимальная яркость дисплея могла быть выше
Вывод: ASUS VivoBook S15 M533I - это отличный рабочий инструмент в ценовом сегменте около 20 тыс. грн. Он предлагает стильный дизайн, яркие расцветки, хорошие производительность и автономность. Я считаю, что модель (да и в целом линейка) получилась очень сбалансированной и должна обеспечить выполнение большинства ваших задач.

Технические характеристики

Обзор ноутбука ASUS VivoBook S15 M533I ASUS VivoBook S15 M533IA (M533IA-BQ136)
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ТипНоутбук
КонструкцияКлассический
Операционная системаDOS
Диагональ, дюймов15,6
Тип матрицыIPS
Тип покрытияматовое
Разрешение1920x1080
Сенсорный-
HDR-
ПроцессорAMD Ryzen 7 4700U
Базовая тактовая частота, ГГц2
Максимальная тактовая частота, ГГц4,1
Количество ядер процессора8
Чипсетнет данных
Оперативная память, ГБ16
Максимальный объем оперативной памяти, ГБ16
Тип памятиDDR4-2666 МГц
Жесткий диск, ГБ-
SSD, ГБ512
Оптический привод-
Графический адаптер, объем памятиAMD Radeon Graphics
Внешние порты2 x USB 2.0, 1 x USB 3.2 Type-A Gen1, 1 x USB 3.2 Type-C Gen1, HDMI, комбинированный аудиоразъем
КартридерSD/SDHC/SDXC/MMC
WEB-камера+
Подсветка клавиатуры-
Пассивная система охлаждения-
Сканер отпечатка пальцев-
Клавиатура с цифровым блоком+
Сетевой адаптер10/100/1000
Wi-Fi802.11 ac
Bluetooth4.1
3G/LTE-
Вес, кг1,8
Размер, мм359,8 x 233,8 x 16,1
Материал корпусаалюминий
Цвет крышкизеленый
Цвет корпусасеребристый
Защищенный ноутбук-
Емкость, мАчнет данных
Количество ячеек3
Мощность, Вт*ч50
Напряжение батареи, Внет данных
Тип аккумулятораLi-Ion
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