Обзор ноутбука HP ENVY 13-aq1010ur

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Компания HP позиционирует модели в линейке ENVY в качестве функциональных и производительных рабочих решений для тех пользователей, которым также важен внешний вид их компьютера. Поэтому в последние несколько лет её дизайн всё больше перекликается с флагманской серией Spectre. Это прослеживается и по герою этого обзора, 13,3-дюймовой модели HP ENVY 13-aq1010ur, которая кроме необычного внешнего вида также может предложить довольно производительную платформу. Поэтому давайте посмотрим, как она справляется с повседневными задачами.

Комплект поставки

Комплектация в этой модели минимальная, в коробке вместе с ноутбуком можно найти только проприетарное зарядное устройство с блоком на 65 Вт.

Дизайн и материалы

В сложенном положении ENVY 13-aq1010ur имеет довольно строгий внешний вид с матовой крышкой и глянцевым логотипом производителя.

Дисплейный блок немного крупнее основы с клавиатурой, поэтому при раскрытии последняя слегка приподнимается, создавая эргономичный наклон. Шарнир экрана достаточно тугой, поэтому с одной стороны ноутбук не проходит тест на раскрытие одной рукой, но с другой, дисплей очень хорошо фиксируется любом положении.

В HP традиционно отдают много внимания в дизайне небольшим деталям, например, внешнему виду отверстий системы охлаждения и внешних динамиков. Они оформлены в виде рисунка из ромбов.

Но самое необычное в ENVY 13-aq1010ur ­– это вставка из орехового дерева, которая занимает всю панель ниже клавиатуры, включая тачпад. Она разбавляет в целом строгий дизайн и обеспечивает приятные тактильные ощущения во время работы. Ладони касаются не металла, а настоящего дерева, что особенно приятно в холодное время года. Сложно что-то сказать по поводу износоустойчивости такого покрытия после двух недель использования, но HP уверяют, что ореховое дерево будет устойчивым к истиранию.

Кроме вставки из дерева, в материалах ENVY 13-aq1010ur преобладает алюминий, причём производитель не экономил, ни крышка дисплейного блока, ни панель под клавиатурой не прогибаются. При этом экран в ноутбуке прикрыт защитным стеклом с олеофобным покрытием, поэтому его достаточно легко протирать.

Размеры ENVY 13-aq1010ur составляют 30,7×21,15×1,47 см, а вес 1,27 кг, модель получилась довольно компактной и её легко носить с собой в течение рабочего дня.

Разъёмы ENVY 13-aq1010ur

Все порты в ноутбуке находятся на боковых гранях. На правой расположен проприетарный разъём для подключения зарядного устройства, USB 3.1 Gen 1 Type-A с поддержкой передачи питания в спящем режиме и слот для карт памяти microSD.

Необходимость последнего в этой модели вызывает большие вопросы, так как в цифровых камерах этот формат практически не прижился, а для передачи данных со смартфона существуют более простые способы. Соответственно, на месте слота microSD более оправданным был бы порт USB Type-C, к которому можно подключить переходник.

На левой грани HP ENVY 13-aq1010ur находится 3,5 мм разъём для наушников, ещё один USB 3.1 Gen 1 Type-A, но без передачи питания в спящем режиме, и USB Type-C с Thunderbolt, а также поддержкой стандарта Power Delivery 3.0, что позволяет подключать к нему совместимые зарядные устройства.

Дисплей

В тестовой конфигурации ноутбук оснащается 13,3-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920х1080 точек, который прикрывает защитное глянцевое стекло. Производитель также предлагает версии с матрицей 4К, но как по мне, Full HD разрешение при такой диагонали является оптимальным, особенно для портативного ноутбука, в котором важна хорошая автономность.

По нашим замерам максимальная яркость дисплея составляет 280 кд/м2, что близко к заявленному значению в 300 кд/м2. Цветовой охват практически полностью покрывает традиционный треугольник sRGB, но с уклоном к зелёный и красный цвет. Цветовая температура матрицы находится на уровне эталонных 6500К, а гамма кривая близка к эталонному значению 2.2, подсветка также равномерная.

В целом заводская калибровка выполнена на хорошем уровень, которого более чем достаточно для офисной работы и любительской работы с фотографией. Для профессионального уровня здесь будет недостаточно ни цветового охвата, ни производительности.

Платформа и производительность

В HP ENVY 13-aq1010ur используется 4-ядерный 10-нанометровый процессор Intel Core i7-1065G7, работающий на частоте от 1,3 ГГц до 3,9 ГГц в режиме Turbo Boost. Данный чип также включает встроенную графику Intel Iris Plus, работающую на частоте от 300 МГц до 1,3 ГГц и поддерживающую вывод изображения в 4К при частоте обновления 120 Гц.

Объём оперативной памяти в тестовой версии ноутбука составлял 8 ГБ двухканальной LPDDR4-2661.

А для хранения данных использовался SSD накопитель на 512 ГБ, обеспечивающий скорость чтения на уровне 1784 МБ/с и чтения – 855 МБ/с. Это не самый быстрый твердотельный накопитель, впрочем, для офисной работы его возможностей вполне достаточно.

В тесте PCMark 10 Modern Office ноутбук набирает 4207 баллов, что является хорошим результатом, как для компактной модели. В реальном использовании возможностей системы более чем достаточно для офисных задач.

Производительность встроенной графики Intel Iris Plus примерно на 70-80% выше, чем в прошлом самом популярном решении Intel HD Graphics 620, поэтому при желании на ENVY 13-aq1010ur можно не только работать, но и поиграть в старые игры.

Другие возможности платформы этой модели включают беспроводные модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0.

Нагрев и стабильность работы

В ноутбуке используется активная система охлаждения, но при обычном офисном использовании она практически не включается, а корпус остаётся холодным.

В тесте стабильности системы AIDA64 под максимальной нагрузкой процессора троттлинг не проявляется, а уровень шума в 50 см от ноутбука составляет 36,8 дБ, что меньше, чем окружающий шум в открытом офисе.

Корпус ENVY 13-aq1010ur под нагрузкой в самом «горячем» месте прогревается всего до 30,9 градусов Цельсия. Поэтому даже работа с требовательными задачами не доставит дискомфорта из-за чрезмерного нагрева.

Веб-камера ENVY 13-aq1010ur

В рамке над дисплеем ноутбука находится веб-камер HP Wide Vision HD с разрешением 720р и двумя микрофонами.

Она не блещет высоким качеством изображения, но в целом со своими задачами справляется.

На правой грани корпуса ноутбука находится небольшой переключатель, который размыкает контакты веб-камеры и блокирует её включение.

Это довольно полезная опция для тех, кто переживает по поводу своей приватности или следуя корпоративным правилам заклеивает камеру в ноутбуке.

Таким образом, её можно всегда держать отключенной, а в случае необходимости включать для проведения видеозвонков.

Клавиатура, тачпад и сканер отпечатков пальцев

Ноутбук оснащается клавиатурой островного типа с тремя уровнями подсветки, хорошо разнесёнными клавишами и в целом удачной раскладкой. В HP использовали уже проверенное решение с механизмом «бабочка», который обеспечивает ход нажатия 1,4 мм при силе приведения в действие всего 70 граммов.

Клавиши при этом нажимаются очень тихо и мягко, что обеспечивает высокий уровень комфорта во время набора больших объёмов текста, причём и для окружающих. Поэтому после продолжительной работы с клавиатурой HP ENVY 13-aq1010ur могу отметить, что это одно из лучших решений в компактных ноутбуках на сегодняшний день.

Расположенный ниже клавиатуры тачпад от Synaptics является частью деревянной панели, что при первом взгляде вызывает опасения по поводу того, удобно ли его использовать. Но как оказывается на практике, пальцы быстро привыкают к немного шероховатой поверхности дерева и в целом хорошо по нему скользят. Сама сенсорная панель использует драйвер Precision и точно определяет положение пальца, а также поддерживает стандартные жесты Windows 10. С таким тачпадом во время работы довольно легко обходится без мыши.

Сразу под боком стрелок клавиатуры находится небольшой сканер отпечатков пальцев, который используется для разблокировки ноутбука через функцию Windows Hello. В основном он срабатывает быстро, но с распознаванием отпечатков могут быть проблемы, если на пальцы попала влага.

Аудио

На левой грани ноутбука находится 3,5 разъём для подключения наушников, кроме этого, есть возможность подключения беспроводных моделей через Bluetooth 5.0.

На нижней стороне корпуса HP ENVY 13-aq1010ur расположено два внешних динамика BANG & OLUFSEN. Они довольно громкие и звучат без хрипов, но по уровню баса и формирования воображаемой сцены они не смогут конкурировать с качественными внешними динамиками. Впрочем, для просмотра фильмов и сериалов их возможностей будет достаточно.

Автономность

Ноутбук оснащается встроенным аккумулятором 53 Вт-ч, который выдержал 10 часов 33 минуты в тесте автономности PCMark 10 Modern Office при яркости экрана 200 кд/м2. В реальном использовании полного заряда батареи будет достаточно для 11-12 часов работы с браузером и документами, что является очень хорошим результатом.

Заряжается ноутбук от комплектного блока питания на 65 Вт через собственный разъём для подключения, хотя производитель также реализовал поддержку зарядки через порт USB Type-C. От комплектного ЗУ полностью разряженная батарея заряжается до 50% за 45 минут.