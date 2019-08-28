Обзор ноутбука HP Spectre X360 13 2019

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В этом году компания HP обновила ряд своих ключевых моделей, включая флагманский компактный ноутбук Spectre X360, способный раскрываться на 360 градусов. При этом модель получила не только новые комплектующие, но и полностью обновилась внешне. Поэтому давайте посмотрим, что может предложить эта новинка и чем она выделяется на фоне других устройств этого класса.

Дизайн

В Spectre X360 13 2019 производитель использовал тот же подход к дизайну, что и в самой первой модели Spectre, вышедшей в 2016 году и позволившей HP перезагрузить линейку премиальных ноутбуков. Это в первую очередь необычное оформление.

В ноутбуке используются тёмно-бронзовые матовые панели на крышке дисплейного блока и области вокруг клавиатуры. В них нет абсолютно ничего примечательного. Но на контрасте с ними шарниры экрана, грани корпуса и окантовка тачпада окрашены в светло-бронзовый цвет, который придаёт лоска внешнему виду ноутбука.

Кроме этого, корпус HP Spectre X360 13 2019 получился немного нестандартной формы. В нём нижние углы дисплейного блока и верхние углы блока с клавиатурой скошены, что лишь сильнее подчёркивает общую угловатость дизайна.

Судя по всему, в HP хотели сделать так, чтобы внешний вид Spectre X360 13 2019 перекликался с логотипом компании, и это у них вполне получилось. А само лого HP, как по мне, остаётся одним из лучших среди производителей электроники.

Рамки вокруг дисплея в этой модели нельзя назвать минимальными, хотя по бокам они действительно не очень большие. А вот нижняя и верхняя получились довольно крупными, что обусловлено конструкцией корпуса. Впрочем, если при первом знакомстве на рамки ещё как-то обращаешь внимание, то потом к ним привыкаешь и просто перестаёшь замечать.

Материалы в Spectre X360 13 2019 под стать позиционированию модели, крышка дисплейного блока и топкейс сделаны из алюминия, а нижняя часть корпуса из магниевого сплава.

Производитель использует довольно плотный металл, ни крышка, ни поверхность вокруг и под клавиатурой не продавливаются. Вес ноутбука при этом составляет 1,33 кг, а размеры — 308,8×217,9×14,7 мм.

Как понятно из названия HP Spectre X360 13 2019, дисплей в этой модели может раскрываться на 360 градусов. Это, во-первых, хорошо тем, что позволяет регулировать угол наклона экрана, а во-вторых, при необходимости сложить аппарат в планшет. Учитывая поддержку стилуса, это может быть удобно для создания рукописных заметок или для рисования.

Разъёмы

В современных компактных ноутбуках становится всё меньше разъёмов, но, к счастью, HP Spectre X360 13 2019 последовал этому тренду не полностью.

На левой грани ноутбука находится один порт USB 3.1 Gen2 Type-A, благодаря чему сохраняется совместимость с рядом периферийных устройств без использования переходников.

При этом на правой грани расположено два порта USB Type-C с поддержкой Thunderbolt 3 и Power Delivery. Соответственно, оба они могут использоваться для высокоскоростной передачи данных и подключения внешней видеокарты, а также через них может подключаться зарядное устройство. Интересно, что один из портов Type-C находится на плоскости скошенного угла корпуса и не сразу бросается в глаза.

Здесь же на правой грани находится 3,5 мм разъём для наушников и слот для карт microSD.

Клавиша блокировки веб-камеры

Из интересных особенностей HP Spectre X360 13 2019 стоит отметить физический переключатель, который полностью отключает веб-камеру.

Судя по всему, он размыкает контакты, тем самым отключая модуль камеры.

При этом сложно сказать, насколько этот способ безопаснее традиционной шторки, но, по крайней мере, реализован он более элегантно.

Дисплей Spectre X360 13 2019

Ноутбук оснащается 13,3-дюймовым сенсорным IPS-дисплеем с разрешением 1920×1080 точек, прикрытым защитным стеклом Corning Gorilla Glass NBT.

Как уже сказано выше, экран может раскрываться на 360 градусов, позволяя выбрать комфортное для пользователя положение. Сам дисплей имеет хорошие углы обзора и достаточное для такой диагонали разрешение. Картинка на нём не выглядит зернистой.

Что касается заводской калибровки матрицы, то, согласно нашим замерам, дисплей обеспечивает цветовой охват больше 100% sRGB с небольшим уклоном в зелёные оттенки. Цветовая температура достигает уровня 6000К, что понравится любителям “тёплой» картинки. Гамма-кривая неравномерная и находится на уровне 2.3, при эталонных 2.2, а вот к подсветке матрицы вопросов нет, она, наоборот, равномерная.

В целом, качество дисплея в HP Spectre X360 13 2019 хорошее, даже как для портативного ноутбука, на котором не предполагается работа с фото, графикой или видео.

Стилус HP Tilt

В комплекте с ноутбуком поставляется фирменный стилус, что довольно большая редкость, как правило производители предлагают покупать такие аксессуары отдельно. Сам по себе HP Tilt подключается к Spectre X360 13 2019 через беспроводной протокол Bluetooth 5.0 и при этом он умеет определять 4096 степеней нажатия, а также угол наклона.

Работает стилус хорошо, позволяя делать рукописные заметки и рисовать, при этом лаг между ним и экраном минимальный.

Заряжается HP Tilt через порт USB Type-C, который находится внутри корпуса стилуса и получить доступ к нему можно, если сдвинуть его верхнюю часть. Собственно, заряжать перо можно прямо от зарядного самого ноутбука, что удобно.

Платформа и производительность

В основе HP Spectre X360 13 2019 лежит платформа Intel с 14-нанометровым 4-ядерным процессором Intel Core i7-8565U, работающим на частоте 1,8 ГГц (4,6 ГГц в режиме Turbo Boost), а также встроенной графикой Intel HD Graphics 620.

Объём оперативной памяти в тестовой версии ноутбука составлял 16 ГБ двухканальной DDR4-2400.

В качестве накопителя использовался SSD Samsung объёмом 512 ГБ, обеспечивающий высокую скорость как считывания, так и записи.

В целом, производительность HP Spectre X360 13 2019 в этой конфигурации находится на хорошем уровне. Что также подтверждается синтетическими тестами, в PCMark 10 ноутбук набирает 4055 баллов – это очень хороший результат, как для такой компактной модели.

А вот производительность графики, здесь ожидаемо не очень высокая, так как используется встроенное решение Intel HD Graphics 620 с 1 ГБ виртуальной памяти. В итоге рассчитывать на комфортную работу с графикой или на хорошую производительность в играх не стоит.

Другие возможности платформы ноутбука включают двух диапазонный Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac и Bluetooth 5.0.

Нагрев и стабильность работы

Несмотря на довольно тонкий корпус, в Spectre X360 используется активная система охлаждения и забегая наперёд могу отметить, что работает она эффективно. В тесте стабильности системы AIDA64 под максимальной нагрузкой процессор не сбрасывает частоты из-за перегрева, при этом на старте его температура достигала 90 градусов Цельсия, но дальше в среднем держалась на уровне 75-76 градусов Цельсия.

Во время нагрузки кулер системы охлаждении раскручивается сильнее, но уровень его шума остаётся не очень высоким, в офисном помещении в 30 см от корпуса ноутбука шумомер фиксирует звук на уровне 40 дБ.

Корпус Spectre X360 13 2019 под нагрузкой нагревается, но остаётся тёплым, а не горячим, что не доставляет дискомфорта во время работы.

Клавиатура, тачпад и сканер отпечатков пальцев

Ноутбук оснащается клавиатурой островного типа с клавишами, которые имеют ход нажатия 1,4 мм и силу приведения в действие 70 граммов. Печатать на такой клавиатуре одной удовольствие, кнопки нажимаются с хорошо ощутимым, но мягким ходом и достаточно тихо, чтобы не раздражать людей вокруг. При этом они имеют три уровня подсветки.

Ноутбук получил довольно крупную сенсорную панель производства Synaptics с поддержкой одновременного распознавания нескольких касаний и стандартных для Windows 10 жестов. Изначально тачпад показался слишком чувствительным, но если изменить этот параметр в настройках системы на минимальный, то работать с ним становится комфортно.

Сканер отпечатков пальцев находится чуть ниже клавиатуры, он используется для логина в систему через функцию Windows Hello и достаточно быстро срабатывает. По крайней мере, после его активации необходимость вводить пароль для разблокировки ноутбука отпадает.

Аудио Spectre X360 13 2019

Ноутбук оснащается двумя внешними динамиками BANG & OLUFSEN, которые находятся по бокам на нижней части корпуса. И несмотря на то, что они не направлены в сторону пользователя, звук получается объёмным, громким, без хрипов, но и практически без баса.

Наушники подключаются к Spectre X360 13 2019 проводным способом через стандартный 3,5 мм разъём, а также беспроводным через Bluetooth 5.0.

Автономность Spectre X360 13 2019

В HP Spectre X360 13 2019 установлена 4-ячеечная батарея мощностью 61 Вт-ч, и её оказывается достаточно для 14 часов автономной работы. Такой результат мне удалось получить в тесте PCMark 10 Modern Office при яркости экрана 200 кд/м2. И это удивительно, как для такого компактного ноутбука.

Заряжается аппарат через один из двух портов USB Type-C с помощью зарядного устройства на 65 Вт. Последнее при этом довольно компактное и имеет кабель с тканевой оплёткой.

Кроме этого, если ноутбук разрядиться и полностью выключиться, то от 0 до 50% он подзарядится быстрее, всего за 30 минут.