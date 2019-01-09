Обзор ноутбука-трансформера Dell Inspiron 7386

Сегмент ноутбуков 2-в-1 продолжает развиваться, и было бы странно, если бы в этом не поучаствовал один из самых известных в мире производителей ноутбуков. Сегодняшнего гостя обзора можно назвать одним из самых спорных трансформеров. В этом ноутбуке есть черты, которые понравились, но и недостатков у него тоже хватает.

Комплектация

Dell Inspiron 7386 поставляется с компактным зарядным устройством, мощностью 45 Вт. Опционально поставляется перо Dell Premium, которое было в тестовой комплектации. Стилус выполнен из металла, он активный, для его питания используется сменная батарейка форм-фактора AAAA. На стилусе есть две кнопки, имитирующие правую и левую клавиши мыши. В руке перо лежит неплохо, но его толщина несколько велика.

Дизайн, материалы

Внешний вид Dell Inspiron 7386 прост, изящен и по-корпоративному строг. В нем минимум украшательств, он выглядит как рабочий инструмент, а не аксессуар. Inspiron 7386 выполнен почти полностью из алюминия, за исключением нижней крышки. Поверхности практичные, на них не собираются ни отпечатки, ни другие следы использования. Устройство тонкое и легкое — 13,7 мм и 1,45 кг соответственно. Ноутбуком приятно пользоваться в повседневной жизни благодаря его массогабаритным показателям. Рамки вокруг дисплея довольно тонкие, за исключением нижней части с логотипом, но в повседневной жизни это не раздражает.

С учетом цены Inspiron 7386, не понравились острые и необработанные металлические грани боковин снизу. Кроме этого, алюминий, из которого изготовлен корпус, сам по себе оказался достаточно тонким, и в районе крепления петель он прогибается при нажатиях. А вот сам шарнир тугой, дисплей в раскрытом положении на шатается, но и открыть ноутбук одной рукой не получится. Резюмируя этот раздел, могу сказать, в целом, дизайн нравится, но не нравится исполнение отдельных элементов.

Порты

Набор разъемов невелик, с учетом габаритов устройства, но все необходимое есть. Слева расположен порт для зарядного устройства, HDMI 2.0 и USB Type-C с поддержкой Power Delivery и DisplayPort. Через этот разъем можно заряжать ноутбук от соответствующего зарядного устройства или внешнего аккумулятора. Справа есть 1 USB Type-A, mini-jack и кардридер формата microSD.

Клавиатура и тачпад

Начну с недостатков и в данном случае это тачпад. Пользоваться им не очень удобно и приятно по двум причинами. Первая — это шероховатое покрытие сенсорной панели, палец скользит по ней плохо. Вторая проблема заключается в клавишах тачпада. Их ход глубокий с присутствием половинного нажатия. То есть при нажатии складывается ощущение, что вроде бы нажал на клавишу, но на самом деле, для срабатывания нужно приложить большее усилие. К общей чувствительности тачпада претензий нет, но в паре с этим ноутбуком лучше использовать мышку.

К клавиатуре особых претензий нет, она удобная для набора текстов, единственный нюанс оказался в раскладке — “обрезанные” Enter и Shift. Но на тестировании побывал образец ноутбука, локализованный для других европейских стран, поэтому есть надежда, что в Украину будет поставляться другой, более комфортный вариант. Клавиши подсвечиваются, есть две градации яркости. Ход клавиш короткий, но отчетливый и информативный. Над клавиатурой расположена клавиша включения, в нее вписан сканер отпечатка пальцев. К его работе претензий нет. Блок стрелок, несмотря на размер, отделен от общего блок клавиш и легко ощутим вслепую.

Дисплей

Ноутбук оснащен 13-дюймовой IPS-матрицей с разрешение 1920х1080. Плотность пикселей в данном случае составляет 163 точки на дюйм. В продаже будут доступны варианты с разрешением 3840х2160 точек. В нашем образце установлена матрица IVO 0536 от Infovision. Дисплей оставил двойственное чувство. С одной стороны, он демонстрирует хорошее, контрастное и теплое по гамме изображение. А с другой, его максимальная яркость оставляет желать лучшего — всего 145 кд/м2. Этого достаточно для работы в офисе, но при выходе на улицу, запаса яркости просто не остается. И это с учетом того, что покрытие матрицы — стекло с антибликовым покрытием, то есть подобрать комфортный угол для работы будет проблематично в ясный солнечный день.

Стеклянная поверхность была продиктована сенсорными возможностями ноутбука. По этому параметру особых претензий нет. Чувствительность дисплея хорошая, как при нажатии пальцами, так и при работе со стилусом. Но рисовать на таком экране некомфортно, так как он не умеет игнорировать нажатия ладонью. Но, с другой стороны, для эпизодического использования ноутбука как планшета, экран подходит хорошо.

Оснащение Dell Inspiron 7386

Тестовая конфигурация включает в себя процессор Intel Core-i5 8265U, с 4 вычислительными ядрами и поддержкой Hyper Threading, базовой частотой 1,6 ГГц и увеличением частоты до 3,9 ГГц в режиме Turbo Boost. Также ноутбук оснащен 8 ГБ ОЗУ и твердотельным накопителем Toshiba KBG30ZMS256G емкостью 256 ГБ. Среди доступных конфигураций будет доступен процессор Core-i7 8565U, до 16 ГБ ОЗУ и SSD от 128 до 1 ТБ, все NVMe. Графика только встроенная — Intel HD Graphics 620.

Производительность в задачах вроде работы с документами, легкой обработки фото и браузинге отличная, ноутбук работает всегда быстро. Из сна он выходит в течении 5 секунд. В этом также заслуга SSD с интерфейсом PCIe, пусть и не самого быстрого в классе. Из-за встроенного графического ядра говорить о какой-либо игровой производительности не приходится, но в простые проекты, вроде CS GO вы сможете поиграть, но при условии минимально-средних настроек качества графики.

Беспроводные интерфейсы Dell Inspiron 7386 представлены Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth. К работе Wi-Fi у меня были претензии, но вероятно, дело бы в версии драйверов. Дело в том, что примерно минуту после включения или пробуждения из сна ноутбук не мог выйти в интернет, хотя он был подключен к беспроводной сети, вне зависимости от того — 2,4 или 5 ГГц. Потом никаких проблем не возникало, к скорости и производительности адаптера претензий больше не было.

Нагрев и шум

В большинстве случаев ноутбук остается еле теплым на ощупь и бесшумным в работе. Заставить заработать вентилятор получилось только в синтетических бенчмарках. В AIDA64 в полном тесте всех комплектующих температура процессора достигла 78 градусов, но даже в таком режиме уровень шума был не очень высоким и слабо ощутимым в офисе. В режиме работы с документами и браузером, температура обычно находилась на уровне 40-45 градусов.

Мультимедиа

Dell Inspiron 7386 оснащен парой динамиков, направленных вниз. Их качество среднее, они звучат чисто только до среднего уровня громкости, дальше они захлебываются и появляется посторонний звон. Веб-камера представлена модулем с разрешением 720р. Ее качество неплохое, но только в условиях хорошего освещения.

Автономность

3-ячеечная батарея на 38 Вт-час позволила ноутбуку продержаться 4 часа в PCMark на яркости в 60% и примерно 5 часов в офисном режиме использования с периодическим переключением между документами и браузером. Это средний результат, который не позволяет забыть о зарядке в течение рабочего дня.