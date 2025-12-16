Обзор обновлённой линейки Chery: прыжок, которого не ожидали

Такого квантового скачка не ожидали даже искушенные автомобильные журналисты, не то что потребители. Из дешевого самого бюджетного массмаркета бренд Chery за десять лет прыгнул до претенциозности именитых грандов автоиндустрии.

Можно сколько угодно спорить по поводу качества, надежности и технического несовершенства автомобилей из Поднебесной, но то, что они сегодня выпускают на рынок, не только имеет полностью адекватную техническую составляющую, но и бесспорно предлагает более надежные агрегаты чем в некоторых европейцах. Ну а что? Китайцы могут себе позволить выпустить не только одни из лучших в инновационном плане электрички, но и обычные бензиновые машины с двигателями, которым кажется место где-то в дальних уголках музея. Однако они на самом деле доработаны, усовершенствованы и готовы бегать сотни тысяч километров.

Ярким примером тому является обновленная модельная линейка Chery, которая вместе прибыла в Украину. Здесь и электромобиль, и роскошный семейный SUV, и даже утилитарный пикап. Мы готовы вам раскрыть подробности каждой обновленной модели бренда, которые они нескромно предложили испытать ужасными дорогами киевской области и глубоким бездорожьем «Сафари-парк Медвино» где олени бросаются под колеса, а верблюды заглядывают в окна автомобилей.

Chery Tiggo 4 Pro HEV

Двигатель: 1.5 л (MPI)

Тип гибрида: HEV

Электромотор: Батарея: 1.8 кВт*ч

Мощность: 211 л.с.

Трансмиссия: электронно-управляемый гибридный узел (e-CVT по сути)

Привод: FWD (передний)Расход топлива: 5,5

Цена: 1 099 000 грн

Кроссовер B-класса получил гибридную версию с полноценной классической гибридной трансмиссией HEV, а также обновление бензиновых комплектаций. Похоже он планирует потеснить на ступеньке MG ZS Hybrid+, потому что разница между ними не такая уж большая, особенно в стоимости.

Tiggo 4 HEV базируется на рестайлинговом Tiggo 4 (бывший 4 Pro), но имеет другую силовую установку: 1,5-литровый бензиновый двигатель работает в паре с электромотором и небольшой батареей около 1.8 кВтч. Суммарная отдача гибридной системы составляет 211 л.с., что делает его одним из самых мощных «B-SUV» на нашем рынке. Схема здесь более классическая, чем у MG: это HEV с электронно-управляемой трансмиссией, где старт и городские режимы отдаются электричеству, а ДВС подхватывает под нагрузкой.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Гибридная система Tiggo 4 HEV рассчитана на максимум эффективности в городе, поэтому авто всегда трогается и ползет в пробках на электротяге, а ДВС большую часть времени работает в экономичном диапазоне. Есть рекуперация энергии при торможении, что заряжает батарею и снижает износ тормозов.

По моим замерам расход топлива даже на трассе может составлять около 4,7 литра на 100 км. Единственный минус этого кроссовера — посредственная шумоизоляция, когда слышна работа двигателя, шуршание резины по асфальту и дорожный гул, но это встречается чаще чем хотелось бы в таком ценовом диапазоне.

Автомобиль сохранил свои компактные габариты, идеальные для города, но получил более технологичный салон в стиле старших моделей. Здесь большой 12,3-дюймовый сенсорный монитор в центре и такая же цифровая приборная панель в светлых тонах. Беспроводные подключения смартфонов, полный спектр систем безопасности, которые постоянно отслеживают ситуацию вокруг.

Это точно интересный вариант для каждого дня, тем более за такую стоимость. Он предлагает достаточно места на заднем диване и багажное отделение в 340 литров, а при сложенном заднем диване объем достигает 1100 литров. Батарея гибрида прячется под полом и не влияет на размеры багажного отсека.

Chery Tiggo 7 Pro PHEV

Двигатель: 1.5 TGDI Turbo (SQRH4J15)

Тип гибрида: PHEV

Электромотор: 150 кВт (204 л.с.)

Доп. ISG генератор: 10-15 кВ

Батарея: 18.3 LiFePO4

Мощность: 143 л.с.

Суммарная мощность: 235 л.с.

Трансмиссия: 7-ступенчатая роботизированная коробка DCT с двумя «мокрыми» сцеплениями

Привод: Передний

Расход топлива: 1,2 — 6,0 л

Цена: 1 399 000 грн

Chery Tiggo 7 Pro PHEV 2025 — кроссовер, который искусно балансирует между урбанистической практичностью и дикой мощностью плагин-гибрида. Это замечательный среднеразмерный кроссовер создан для тех, кто устал от компромиссов между динамикой и экономией. Он открывает линейку интересных электрифицированных решений от бренда.

Здесь 1.5-литровый турбобензиновый двигатель на 143 л.с. сливается с одним электромотором на 204 л.с. и разгон до сотни занимает около 7 секунд, а расход топлива составляет 1.5-2 л/100 км при заряженной батарее (LiFePO4). На чистом электричестве может протянуть до 100 км по городу бесшумно, а общий запас хода превышает 800 км для дальних побегов от рутины.

Гибридная DHT-трансмиссия без лишних ступенек реагирует мгновенно, передний привод выдает неплохую тягу, а подвеска с привкусом глотает ухабы, держа кузов в устойчивом танце. Габариты 4500×1842×1746 мм с базой 2670 мм дают пространство для пятерых, багажник от 340 до 1100 л трансформируется под любые приключения.

Салон представляет собой коктейль из современных технологий и привычной архитектуры: сдвоенные экраны, панорама, кожа с вентиляцией, активные помощники, камеры 360, LED-оптика, а клиренс 190 мм позволяет не бояться снега или гравия и даже преодолевать легкое бездорожье.

Chery Tiggo 8 PHEV

Двигатель: 1.5 Turbo (SQRH4J15)

Тип гибрида: PHEV

Электромотор: Батарея: 18,3 кВт*ч (LiFePO4)

Мощность: 315 л.с. (суммарная)

Трансмиссия: DHT (Dedicated Hybrid Transmission)

Привод: FWD

Расход топлива: 1,2-5,5 л

Запас хода на EV: 90 км

Цена: 1 569 000 грн

Популярный 7-местный кроссовер получил существенное обновление, главным из которых стало появление Plug-in Hybrid версии в официальных продажах. Дизайн стал еще более агрессивным с новой «бриллиантовой» решеткой и обновленной задней оптикой. В салоне появился изогнутый сдвоенный дисплей, новый джойстик КПП и улучшенная шумоизоляция.

Chery Tiggo 8 PHEV имеет 1.5-литровый турбодвигатель, работающий с электромотором через трансмиссию DHT, давая суммарные 315 л.с. Передний привод улучшает экономию, позволяя проезжать значительную часть пути на электротяге. Цена в 1 569 000 грн делает этот большой кроссовер выгодным предложением на рынке для городских и любых поездок с зарядкой.

В Chery Tiggo 8 PHEV подвеска многорычажная на обеих осях и настроена на комфорт второго и третьего ряда, поглощая неровности. Просвет 190 мм дает проходимость на грунте и снегу, дисковые тормоза дополнены ABS, ESP и ассистентами спуска/старта.

Салон трансформируется на 7 мест, правда третий ряд только для подростков, а сзади остается пространство в 190 л, в пятиместной версии багажник будет 1179 л, а двухместной — 1930 л. Плюс здесь богатая комплектация с кожей, панорамой, вентиляцией сидений, беспроводной зарядкой и системами безопасности.

Но самый главный плюс на наше время — это возможность отдавать электроэнергию в сеть или питать устройства во время кемпинга. Однако потребуется отдельный кабель для подключения, а максимально авто сможет отдавать 3,3 кВт максимальной мощности.

Chery Tiggo 9 PHEV

Двигатель: 1.5 Turbo (SQRH4J15)

Тип гибрида: PHEV

Электромотор: три 3DHT (102, 132, 204 л.с.)

Батарея: 34,46 кВт*ч (Li-ion)

Мощность: 428 л.с. (суммарная)

Трансмиссия: DHT (Dedicated Hybrid Transmission)

Привод: AWD

Расход топлива: 1,7- 9,0 л

Запас хода: 130 км

Цена: 1 999 000 грн

Chery Tiggo 9 PHEV — это тот случай, когда большой семейный кроссовер уже не просто «большой автомобиль», а отдельная экосистема для жизни в дороге. Он занимает полполосы своими 4,8 метрами длины и почти двухметровой шириной, но чувствуется не грузовиком, а продуманным флагманом, который имеет одну четкую задачу: везти семью далеко, тихо и быстро и одновременно.

Под капотом не гигантский бензиновый мотор, а комбинированная PHEV схема: 1.5 TGDI на 143 л.с. работает вместе с тремя электромоторами в системе 3DHT. В сумме получается 428 л.с. и 580 Нм, так что этот семиместный кроссовер разгоняется до 100 км/ч примерно за 5,4 секунды, только здесь три ряда сидений и большой багажник. Батарея Li-ion емкостью 34,46 кВтч позволяет проехать до 140-147 км исключительно на электричестве: в городе он большую часть времени ведет себя как электромобиль, а бензин подключается, когда действительно надо: на трассе или при активной динамике.

Полный привод здесь тоже современный: никаких тяжелых раздаточных коробок, только электропривод осей eAWD, который мгновенно подключает нужную ось. Платформа T2X с подвеской McPherson спереди и многорычажной сзади дополнена адаптивными амортизаторами CDC, которые могут делать авто мягче или собраннее в зависимости от режима. В итоге Tiggo 9 PHEV не о «драйверской жесткости», а о том, чтобы семь человек доехали комфортно, с нормальным клиренсом, предсказуемой управляемостью и электронными ассистентами, которые страхуют в сложных ситуациях.

Внутри типичная картина «семейного флагмана»: раскладка 2+3+2, второй и третий ряд складываются в ровный пол, превращая кроссовер в большой грузовой отсек для путешествий или работы. В топ-версии Premium есть панорамная крыша, многозонный климат с дефлекторами вплоть до третьего ряда, электрорегулировка сидений, подогревы, вентиляция, массаж и отделка с мягкими материалами и вставками под дерево. Перед глазами цифровая приборная панель и большой сдвоенный экран мультимедиа, а в помощь водителю есть полный ассортимент активных помощников: адаптивный круиз, удержание в полосе, автоматическое торможение, круговой обзор.

При этом Tiggo 9 PHEV остается практичным в цифрах. С полным баком на 60 л и заряженной батареей он способен пройти более 1000 км, а официальный расход топлива в гибридном режиме может опускаться до 1,7-2 л/100 км, если регулярно заряжать авто. Без подзарядки получится около 9 л/100 км, что логично для большого, тяжелого, но очень мощного семиместного SUV. Ну и функция возврата питания тоже полноценно доступна.

В Украине версия Tiggo 9 Plug-in Hybrid Premium 7s стоит около 1 999 000 грн, и это уже территория, где он конкурирует не с «просто кроссоверами», а с флагманами других брендов предлагая взамен полноценный электрорежим, семь мест и набор технологий, которые еще недавно были доступны только «большой тройке». Только этот гигант имеет низкую стоимость, но большие амбиции и возможности.

Chery Himla

Двигатель: 2.3 дизель (DDi23-60A)

Мощность: 160 л.с.

Трансмиссия: 6МТ/8АТ

Привод: 2H/4H/4L

Расход топлива: 8,3

Цена: 1 099 000 грн — 1 269 000 грн

Chery Himla — новичок в линейке бренда, но по формату это очень знакомый тип автомобиля: классический рамный пикап для тех, кому машина нужна не только чтобы ездить, но и чтобы реально работать. По замыслу он выходит на одну арену с Mitsubishi L200, Toyota Hilux, Maxus T9 или Peugeot Landtrek, но предлагает более простую математику: меньшую цену, больше оборудования.

База здесь максимально честная: рамная конструкция, неразрезной задний мост, полный парт-тайм 4×4 с понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала. Под капотом 2,3-литровый турбодизель с AdBlue на 160 л.с. и 420 Нм, в паре с 6-ступенчатой «механикой» или 8-ступенчатым «автоматом». Средний расход составляет около 8,3 л/100 км, бак на 80 литров дает хороший запас хода для дальних рейсов, а максимальные 150 км/ч для этого класса более чем достаточно.

Во внешности нет никаких намеков на мягкость: высокий капот, массивная решетка, широкие арки и пропорции настоящего утилитарного пикапа. Но стоит открыть двери и картинка меняется. Салон не похож на «голую» кабину рабочей машины: современная мультимедиа, цифровая панель приборов, эргономика, близкая к кроссоверам Tiggo.

Одной из ключевых причин, почему эту модель вообще стоит рассматривать является кузов. Длина базы около 1,53 м, ширина до 1,62 м, полезный объем более 1200 л и грузоподъемность до 920-1000 кг. Всего этого хватает и для паллет со стройматериалами, и для мото/квадротехники, и для габаритного снаряжения. Большое количество точек крепления облегчает жизнь тем, кто ежедневно возит инструмент, строительную химию или снаряжение для выездных работ или оффроуд-туров.

На бездорожье Himla ведет себя так, как ты ожидаешь от старой школы: рамная база держит удары, геометрия и клиренс позволяют спокойно работать на гравийных, полевых и разбитых дорогах, а подключаемый 4×4 с «понижайкой» дает запас проходимости там, где кроссоверы уже становятся балластом. Это машина, которая чувствует себя органично на стройплощадке, полевой дороге, возле фермы или на стоянке у озера с лодкой на прицепе.

Целевая аудитория у машины разная. Во-первых, это владельцы малого и среднего бизнеса: строители, фермеры, монтажные бригады, логистика, которым нужен транспорт и для людей, и для груза. Во-вторых, любители активного отдыха: рыбалка, охота, кемпинг, оффроуд-покатушки, когда грузовой отсек воспринимается как мобильный гараж для всего снаряжения. В-третьих, государственные и коммунальные службы, корпоративные автопарки, где ценят простой дизель, рамную конструкцию, 4×4 и понятную стоимость содержания.

Chery не продает Himla как «люксовый лайфстайл-пикап». Его позиционируют как крепкий, технически современный рамник, который должен быть партнером на каждый день от работы до выходных.

Chery FX EV (Omoda C5)

Электромотор: PMSM (TZ180SMZBO)

Батарея: 61,057 кВт*ч (CATL)

Мощность: 211 л.с.

Привод: FWD

Запас хода: 430 км

Цена: 1 049 000 грн

Chery FX EV — ответ Chery тем, кто хочет электрокроссовер «на каждый день», но без ценника премиального бренда. По габаритам FX EV типичный городской/трассовый C-кроссовер: 4424 мм в длину, 1830 мм в ширину, 1588 мм в высоту при базе 2630 мм. Пять посадочных мест, фастбэк-силуэт, агрессивная оптика и общая «подтянутая» внешность ориентированы на широкую аудиторию, которой хочется не просто экономии, но и дизайна. Клиренс позволяет не бояться бордюров и загородных дорог, но FX EV честно сделан под асфальт и легкое бездорожье, а не жесткий офф-роуд.

Электромотор здесь один, но достаточно серьезный. Это синхронный PMSM на 211 л.с. (155 кВт) и 288 Нм работает на переднюю ось. В паре с одноступенчатым редуктором он дает до 8 секунд до «сотни» и типичный для электрокара резкий подхват с места без задержек на переключения. Максимальная скорость — 172 км/ч, чего более чем хватает для украинских трасс.

Питается все это от батареи емкостью 61,1 кВтч, официальный WLTP-запас хода — до 430 км. В реальных условиях при расходе 14-17 кВт*ч/100 км этого хватает, чтобы несколько дней ездить по городу без зарядки, а маршрут «город-пригород-город» закрывать с запасом. Быстрая DC-зарядка (около 80 кВт) позволяет поднять заряд до 80% за 30 минут, а от трехфазной 11-киловаттной станции авто полностью заряжается примерно за восемь часов, то есть это типичная «ночь на паркинге».

Подвеска построена по схеме McPherson спереди и полунезависимая/багатоважільна сзади, батарея в полу снижает центр масс, а дисковые тормоза с рекуперацией, ABS и ESP держат авто стабильным даже при активной езде.

По ощущениям FX EV скорее «электрический городской кроссовер с хорошей устойчивостью в поворотах», чем мягкий паркетник. Внутри модель играет в «электроэстетику». У нее плоские экраны, минимум физических кнопок, акцент на подсветке и фактурных материалах. В комплектации Luxury есть 12,3-дюймовый центральный дисплей с поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, цифровая приборная панель, бесключевой доступ, кнопка Start/Stop, климат-контроль, подогрев сидений и пакет систем безопасности — от контроля полосы и «слепых зон» до помощи при старте вверх.

За примерно 1 048 900 грн FX EV становится логичным шагом для тех, кто давно думал об электромобиле, но не хотел жертвовать видом или комфортом. Он немного дороже бензиновых и гибридных компактных кроссоверов Chery, зато заметно дешевле большого Tiggo 6 EV и флагманских PHEV вроде Tiggo 9. В целом он достаточно стильный, достаточно дальноходный и еще в зоне достижимого бюджета.