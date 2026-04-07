Автомобиль года в Украине 2026: триумф Duster и свежие тренды автомира

Третьего апреля Киев снова стал сердцем украинского автомира. В свете софитов и под звуки камер состоялась официальная церемония награждения победителей акции «Автомобиль года в Украине 2026».





Праздничная атмосфера была полна ожидания. Для автожурналистов, дилеров, экспертов и поклонников автомобилей это не просто событие, а итог целого года, когда украинский рынок принимал десятки новых моделей, а водители тестировали, голосовали, спорили и выбирали тех, кто заслуживает признания.

В течение года более шестидесяти автомобилей, официально представленных в Украине в 2025-м, соревновались за внимание экспертного и общественного жюри. На онлайн-площадке тысячи украинцев отдали свои голоса за любимые модели, формируя «народный» рейтинг. Именно из этого перечня определили десять финалистов, которые позже прошли через придирчивую оценку профессионального жюри из экспертов, тест-пилотов и журналистов, которые ежедневно работают с автомобилями.

И когда результаты были подсчитаны, зал хоть и взорвался аплодисментами, но не сильно удивился, потому что народное признание всегда рядом с этой моделью: Renault Duster получил звание «Автомобиль года в Украине 2026«. Простой, надежный и адаптированный к нашим реалиям, Duster доказал, что настоящая популярность рождается не из маркетинга, а из доверия. Обновленная версия модели принесла в сегмент доступных кроссоверов новые стандарты качества, комфорта и безопасности. Ее универсальность в способности одинаково уверенно чувствовать себя и на городских улицах, и на разбитых сельских дорогах. Украинский потребитель это понимает лучше всего.





Главные победители номинаций

Кроме главной интриги, церемония засветила имена победителей в дополнительных номинациях. Нынешняя палитра наград показала широту предпочтений украинских водителей: от мощных спортивных авто до семейных минивэнов, от премиального электро-сегмента до практичных гибридов.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Легковой автомобиль 2026 года: Cupra Leon

Эта модель с темпераментом испанского спорткара создана для тех, кто не хочет компромиссов между скоростью и вместительностью Leon поразил сочетанием динамики и технологичности. Несмотря на спортивный характер, он сохраняет комфорт для ежедневного пользования, что и оценили потребители и эксперты.

Легковой автомобиль бизнес-сегмента 2026 года: Audi A6

Классика в лучшем ее понимании. Седан Audi A6 всегда был символом элегантной силы. В новой версии еще больше технологического драйва, искусственного интеллекта в системах помощи водителю и изысканного спокойствия внутри салона. Это авто, которое говорит о статусе без всяких слов.

Городской кроссовер 2026 года: Citroën C4

Яркий и необычный, этот кроссовер добавил французской легкости в повседневность Citroen C4 уже не первый раз завоевывает награды и выбирают его за комфортную подвеску, дизайн и оригинальный подход к интерьеру. Плюс он предлагает разумную взвешенную стоимость.

Компактный кроссовер 2026 года: Cupra Formentor

Модель, которая сочетает спортивную душу, практичность и стиль Formentor стал новой страницей и движущей силой в истории бренда Cupra. Он не просто выглядит быстрым, он таким и есть. В Украине его ценят сочетание эмоциональности, управляемости и ощущение настоящего европейского качества, надежности и испанского темперамента.





Среднеразмерный кроссовер 2026 года: Audi Q5

Кроссовер Q5 — это синтез ума и ощущений. Audi в очередной раз подтвердила свою репутацию: удобный, сбалансированный, технологичный SUV, который покоряет и деловых пользователей, и тех, кто просто любит путешествовать. Да и везде, где есть Audi сердца потребителей голоса склоняются именно к немецкому бренду.

Кроссовер/SUV 2026 года: Volvo XC90

Это как скандинавская симфония безопасности и роскоши XC90 признан эталоном семейного SUV. Просторный, интеллектуальный и уверенный, он продолжает линию премиума, но с человеческим лицом: спокойным и надежным.

Внедорожник 2026 года: Mercedes-Benz G 580 EQ

Легенда, перешедшая в будущее. «Гелендваген» перевоплотился, но почти не изменился, а даже наоборот усилил те черты, которые может усилить мощный крутящий момент и максимум энергии. Он стал электрическим настолько осторожно, что не потерял своего духа и получил новую жизнь G 580 EQ является примером того, как традиции могут гармонично сочетаться с инновациями, не потеряв харизмы.





Легковой электромобиль 2026 года: Audi A6 e-tron

Электрифицированная версия бизнес-седана возглавила рейтинг среди электрических авто, что и неудивительно. Ему все награды вручают за глаза. Удивительный запас хода, премиальное качество и динамика, приравниваемая к классическим ДВС-моделям, создают новый стандарт для электрического люкса.

Электро кроссовер 2026 года: Skoda Enyaq

Первый электро кроссовер от бренда в нашей стране сразу и завоевал расположение. Потому что Enyaq сохраняет ДНК чешской практичности, добавляя электрический драйв. Просторный салон, продуманность эргономики, современные технологии и настоящая семейная функциональность сделали его выбором многих украинцев.





Электрический SUV 2026 года: BMW iX

Футуристический, бесшумный, мощный BMW iX это технологическая манифестация будущего BMW. Материалы нового поколения, интеллектуальные системы и инновационная динамика заслуженно принесли ему статус лучшего электрического SUV года.

Гибридный кроссовер 2026 года: Peugeot 3008

Французский стиль и европейская практичность сошлись в обновленном 3008. Гибридная силовая установка позволила объединить экономию и драйв. Этот автомобиль давно полюбили в Украине, а в этом году он лишь подтвердил свой статус фаворита.





Гибридный SUV 2026 года: Hyundai Palisade

Большой, комфортный, и в то же время экономный Palisade в гибридной версии показал новый уровень сочетания технологий и пространства. Это авто для больших семей, бизнес встреч и дальних путешествий с акцентом на эффективность.

Автомобиль премиум-сегмента 2026 года: Mercedes-Benz G 580 EQ

Двойная победа для электрического «Гелика». Он стал не только внедорожником года, но и лучшим представителем премиум-мира и подтверждением того, что инновации могут быть воплощены в традиционном дизайне. А поражать способностями немцы способны даже лучше, чем продукты из Поднебесной.





Спортивный автомобиль 2026 года: Porsche 911 Turbo S

Этот товарищ получает звание самого спортивного без конкуренции, потому что он олицетворение легенды скорости 911 Turbo S символ чистой динамики, где каждый километр, как управляемая эмоция. И чтобы не происходило в мире он остается узнаваемым и сохраняет все свои традиционные ценности.

Семейный вен 2026 года: Volkswagen Caravelle

VW Caravelle — это проверенная временем формула пространства и надежности. Путешествующие семьи и бизнес, требующий комфорта для пассажиров, одинаково ценят его сбалансированность.

Пикап 2026 года: Peugeot Landtrek

Модель, которая способна работать и отдыхать одновременно Landtrek выглядит брутально, однако комфорт его салона приятно удивляет. Оптимальный вариант для украинских реалий, где дорога часто испытывает терпение.





Автомобиль для коммерции 2026 года: Peugeot Boxer

Практичный и выносливый — именно такие качества нужны бизнесу. Boxer остается лучшим помощником для малого и среднего предпринимательства: просторный, экономичный и надежный.

Соотношение цена/качество 2026: Kia Sportage

Kia снова попала «в десятку». Потому что Sportage всегда где-то среди лидеров. Он предлагает современный дизайн, технологии безопасности и высокое качество сборки при разумной цене. Неудивительно, что эта модель стабильно входит в лидеры продаж в Украине.





Дизайн 2026: DS N4

Французская элегантность воплощена в металле. DS N°4 выглядит не просто как автомобиль, а как произведение модного дома. Изысканные линии, авангардные элементы и премиум-душа именно за это его оценило жюри. Он словно сошел с французских подиумов и воплощает шарм и элегантность.

Прорыв года 2026: Chery

Китайский бренд продолжает поражать темпами развития. То с какой решительностью бренд вывел на украинский рынок полностью обновленную модельную линейку. Такое поразило не только экспертов, но и поклонников Chery. Новое поколение автомобилей из Китая — это уже не компромисс, а серьезная заявка на успех. Инженерные решения, качество сборки и современный дизайн теперь демонстрируют новый уровень, достойный признания.





Символ доверия и перемен

Нынешняя церемония показала не только победителей, но и тенденцию. Украинский рынок все быстрее меняется: электромобили и гибриды становятся нормой, премиальные бренды ищут путь к экорациональности, а массовые модели доказывают, что «доступный» не означает «упрощенный».

Renault Duster символ этих изменений. В нем есть все, за что украинцы ценят авто: выносливость, простота обслуживания и ощущение уверенности на любой дороге.

Когда в конце вечера на сцене еще сияли логотипы победителей, возникло ощущение, что это событие не просто награждение. Это подведение итогов года, который поставил перед индустрией непростые задачи, но в то же время подарил новые горизонты. Украинский автомобильный рынок живет, развивается и удивляет. И главное за рулем всегда оставляет человека, для которого автомобиль не только средство передвижения, а часть жизни.