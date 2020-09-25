Обзор OLED-телевизора LG OLED65CX6LA





Компания LG продолжает обновлять свою линейку OLED телевизоров. В прошлые годы нам удалось познакомиться как с флагманом LG OLED TV W8 (Wallpaper TV), так и с самой доступной на тот момент моделью B9. В этот же раз к нам на обзор попала модель, которую можно позиционировать как средне-бюджетную (по меркам OLED, конечно) – CX, а если точнее, то 65-дюймовую LG OLED65CX6LA.

Дизайн LG OLED65CX6LA

Отличительной особенностью OLED-телевизоров является их совершенно уникальная толщина, и данная модель не является исключением: по всей площади экрана корпус всего 4 мм толщиной, так что в профиль с некоторого расстояния кажется, будто смотришь на толстый лист бумаги.

Блок с электроникой добавляет нижней части еще 4 см в толщину, на нем же находится VESA-совместимое крепление (200х300) для монтажа телевизора на стену.

Вокруг защитного стекла, прикрывающего экран, есть очень тонкая, всего пару миллиметров толщиной, металлическая рамка. После включения становится заметен небольшой отступ вокруг экрана, так что в итоге изображение оказывается в весьма скромной рамке шириной около 1 см.

Стоит телевизор не на традиционных в последнее время ножках, а на сравнительно небольшой, но весьма увесистой базе. Спереди к ней крепится широкая декоративная пластина, которая зрительно увеличивает ее размер плюс повышает устойчивость. Для аккуратной прокладки кабелей можно воспользоваться специальной выемкой на тыльной стороне по центру корпуса, которая прикрывается декоративной крышкой.

Все разъемы сосредоточены в двух блоках, один ориентирован вбок, другой – назад. Для подключения внешних источников сигнала здесь имеется 4 входа HDMI 2.1 (с поддержкой сигнала [email protected] Гц в HDR и с цветовой субдискретизацией 4:4:4). Один из HDMI-портов поддерживает ARC/eARC, что позволяет выводить многоканальное аудио из стриминговых сервисов на внешнюю акустику.

К домашней сети телевизор можно подключить либо по кабелю (разъем Ethernet), либо через Wi-Fi (поддерживается стандарт 802.11.ac). 3 USB-порта предназначены для подключения внешних накопителей и других периферийных устройств. Также здесь есть слот для модуля условного доступа, раскодирующего платные каналы, и два аудиовыхода.

Пульт ДУ

В комплекте с телевизором идет уже традиционный пульт ДУ LG Magic Remote, который мы видели у предыдущих моделей. Он сравнительно небольшой, эргономической формы, хорошо ложится в руку. В центре четырехпозиционного джойстика располагается не кнопка, а колесико прокрутки (которое также работает на нажатие) – с его помощью удобно работать с фирменной операционной системой webOS.

Пульт гироскопический, так что перемещаться по меню можно как с помощью стрелок вокруг колесика, так и просто направляя пульт на нужный пункт, управляя таким образом курсором «мыши». Кроме того, LG Magic Remote поддерживает голосовой ввод.

Платформа, функциональность LG OLED65CX6LA

Модель LG OLED TV CX доступна в Украине в нескольких диагоналях – 55, 65 и 77 дюймов, к нам на обзор попал второй вариант (также в текущем году впервые в этой линейке представлена самая маленькая диагональ — 48″, ее появление в Украине возможно в ближайшем будущем). CX можно охарактеризовать как средне-бюджетную модель, которая находится между флагманской WX и бюджетной BX, и предлагает разумный баланс цены и функциональности.

Телевизор работает под управлением процессора α9 третьего поколения – от прошлогоднего α9 4K gen 2 он отличается, в частности, повышенной на 30% производительностью, оптимизацией функций AI, более качественными алгоритмами шумоподавления, распознавания лиц и обработки текста, а также возможностью настройки изображения и звука под помещение, в котором находится телевизор.

Также для модели CX заявлена поддержка режима адаптивной частоты AMD FreeSync и совместимость с аналогичным форматом от NVIDIA – G-Sync, что по достоинству оценят пользователи, которым телевизор нужен в том числе и для игр. Здесь же отметим, что в игровом режиме он может похвастаться очень низкой задержкой ввода – порядка 13 мс. Все это, вместе с улучшенной реализацией режима HDR в играх, позволяет рассматривать LG OLED TV CX не только как основу для эффектного домашнего кинотеатра, но и как отличный игровой дисплей, в том числе и для консолей следующего поколения.

Традиционно для телевизоров LG, в качестве Smart TV используется фирменная оболочка webOS. У нее очень простой и удобный интерфейс с быстрым доступом ко всему необходимому. Главный экран вызывается кнопкой Home на пульте ДУ, после чего поверх текущего изображения выводится основное меню с лентой из самых востребованных функций (вызов телеканалов, установленные приложения, переключение на последний источник видео и т.д.).

WebOS – многозадачная ОС, так что запущенные приложения продолжают работать в режиме ожидания при переключении на другую задачу. Как и в линейке прошлого года, в новых телевизорах используется фирменная система искусственного интеллекта ThinQ с поддержкой Google Assistant и Alexa, которая применяется для более качественного распознавания голосовых команд (запуск приложений, переключение между каналами, изменение громкости), а также для поисковых запросов.

В 2020 году webOS получила обновление до версии 5.0 – визуально, впрочем, ее интерфейс практически не отличается от webOS 4.5, который мы видели в прошлогодней линейке, изменения по большей части косметические – например, в боковое меню настроек теперь можно добавлять свои пункты, а рекламный баннер в левом нижнем углу отключается в настройках.

Основные же отличия — в контенте: так, сотрудничество с Apple принесло новым телевизорам клиент Apple TV и поддержку HomeKit и AirPlay 2 в рамках платформы управления умным домом; кроме того, зарубежные пользователи также получают доступ к Disney+ (который в Украине официально не представлен). Также новым приложением является Sports Alert, которое позволяет следить за активностью любимых спортивных команд.

Кроме пульта ДУ, управлять телевизором можно и с помощью смартфона – установив на него приложение LG ThinQ (оно также может применяться и для управления всем умным домом) или LG TV Plus, которое, кроме прочего, может отправлять на экран телевизора контент со смартфона.

Звучание

В LG OLED TV CX установлена акустическая система 2.2 суммарной мощностью 40 Вт (по 20 Вт на сателлиты и низкочастотные динамики) – в этом плане особых отличий от модели предыдущего года, C9, нет. Акустика поддерживает технологию виртуального окружающего звучания Dolby Atmos, позволяющую имитировать объемный звук на встроенных динамиках. Благодаря этому звучит акустика LG OLED65CX6LA хорошо, звук получается насыщенный, с хорошей детализацией и достаточно «басовитый».

Качество изображения

В LG OLED65CX6LA используется 10-битная OLED-панель собственного производства с частотой обновления 120 Гц, разрешением 3840×2160 точек и диагональю 65″.

В обзорах предыдущих моделей OLED-телевизоров от LG мы уже неоднократно отмечали, насколько сильное впечатление производит глубокий черный цвет – пиксели у этой панели светятся сами по себе, и при отсутствии дополнительной подсветки он выглядит абсолютно черным даже в полной темноте, без малейшего намека на паразитное темно-серое свечение, которое наблюдается у любого, даже самого качественного, LCD-телевизора с LED-подсветкой.

Еще одно отличие от традиционных LCD, которое сразу бросается в глаза – максимальные углы обзора. Даже при взгляде сбоку, когда весь экран съеживается до узкой полоски, яркость и насыщенность цветов остаются практически такими же, как и когда находишься прямо перед экраном.

Для SDR-контента доступно целых девять видеорежимов. «Яркий» и «Спорт» выдают очень яркую и контрастную картинку, она будет уместна в случае спортивных телепередач и для контента с блеклым изображением, но для киносеанса лучше остановиться на одном из соответствующих режимов, которых здесь также хватает. «Кино» предлагает достаточно типичные для этих целей настройки, которые делают изображение чуть приглушенным по яркости, более теплым по сравнению со «стандартными» режимами и с кривой гаммы лишь чуть ниже стандартного значения 2.2, что дает очень хорошую проработку деталей как в ярких участках кадра, так и в тенях.

Также для киноманов предназначены два «экспертных» режима, сертифицированных ISF (Imaging Science Foundation) – для темного помещения и комнаты с ярким фоновым освещением. Они некритично отличаются от собственного режима «Кино» (разве что в «темном» варианте ISF, что вполне логично, яркость дополнительно снижена для более комфортного просмотра в условиях полной темноты), и в целом любой из этих трех режимов вполне можно использовать с настройками по умолчанию, без долгих и утомительных твиков.

Новинкой в линейке LG OLED TV этого года является режим Filmmaker Mode, который призван представить фильм в том виде, как задумывал его создатель: в этом случае отключаются все алгоритмы постпроцессинга и видео демонстрируется с оригинальной частотой кадров, цветопередачей и в исходном соотношении сторон. Этот режим был предложен консорциумом UHD Alliance и о его поддержке заявил целый ряд производителей телевизоров, в том числе и LG. В теории его активация возможна и в автоматическом режиме, но для этого видео должно содержать специальные метаданные – что, разумеется, требует поддержки начинания и со стороны производителей контента. Ну а пока «придется» обходиться ручной его активацией в настройках телевизора.

В режиме «ISF Эксперт – яркое освещение» предлагается полный цветовой охват, который почти полностью покрывает пространство DCI-P3; в остальных кино-режимах охват ограничен до пространства sRGB, что дает спокойные, естественные цвета. Кроме того, в режиме «ISF Эксперт – темная комната» оказывается несколько занижена гамма, это визуально делает изображение чуть менее насыщенным и контрастным, что будет уместно при просмотре кино в полной темноте.

Для имитации эффекта HDR на обычном SDR-контенте есть режим HDR Effect – он делает картинку ярче и насыщеннее, при этом обращается с изображением более бережно, чем режим «Яркий», так что если для блеклого контента выбирать между этими двумя, мы бы советовали использовать первый.

Что касается настоящего HDR, то LG OLED65CX6LA поддерживает все основные стандарты: HDR10, Dolby Vision и Hybrid Log-Gamma (HLG). Количество видеорежимов в этом случае чуть меньше: «Яркий», «Стандартный», «Кино», «Домашний кинотеатр» и Filmmaker Mode.

Сильнее всего HDR-эффект проявляется в первых двух, однако там он чересчур утрирован. Мы бы рекомендовали использовать один из трех режимов, специально предназначенных для кинопросмотра: в них картинка чуть менее яркая и насыщенная, зато с более точной цветопередачей и «мягче».