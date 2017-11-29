Обзор OLED-телевизора LG OLED65G7V

Год назад у нас на обзоре был премиум-телевизор LG OLED65G6V, который мы тогда оценили по достоинству – уникальный дизайн, 65-дюймовая OLED-панель, впечатляющее звучание… но время не стоит на месте, и сейчас компания LG представила новую линейку своих OLED-телевизоров. Гость сегодняшнего обзора – LG OLED65G7V, обновленная версия одного из лучших телевизоров прошлого года.

Дизайн

Модель относится к премиум-линейке LG Signature, отличительной особенностью которой является минимальная толщина (тоньше обычного карандаша!). Физических рамок как таковых здесь нет – за пределы экрана выступает лишь тонкая прозрачная полоска, выполняющего функцию тыловой панели (плюс во включенном состоянии становится заметна черная полоса шириной 1 см между изображением и краем экрана).

Собственно, весь основной «корпус» телевизора состоит, по сути, только из двух «листов» – этой самой стеклянной подложки и собственно OLED-панели; лишь в нижней части, в месте соединения с базой, имеется небольшое утолщение. Надо сказать, что именно LG OLED65G7V в полной мере соответствует определению «минималистичный дизайн», ведь кроме экрана и подставки, здесь больше ничего нет.

В качестве подставки используется массивная база, в которой скрывается блок электроники и акустическая система в формате саундбара. Сзади на ней расположены все разъемы – ориентированы они горизонтально, так что придвинуть телевизор вплотную к стене не получится, это надо учитывать при его установке. При настенном размещении телевизора подставка «складывается», разворачиваясь на 90°, разъемы при этом перенаправляются вверх. Для монтирования на стену используется стандартное крепление VESA 400×200.

За прием телесигнала отвечают два универсальных тюнера, есть интерфейс для подключения модуля условного доступа, раскодирующего платные каналы. Пользователь может подключить одну антенну эфирного или кабельного телевидения и две – спутниковые. Для подключения внешних источников сигнала здесь имеется 4 HDMI-входа. По сравнению с прошлогодней моделью, LG OLED65G7V утратила входы для аналогового видео/аудио, зато теперь все порты HDMI поддерживают сигнал 4K@60.

К домашней сети телевизор подключается либо по кабелю (разъем Ethernet), либо через Wi-Fi (поддерживается стандарт 802.11.ac). USB-входы (два стандарта 2.0 и один – 3.0) позволяют работать с внешними накопителями и периферийными устройствами.

Пульт ДУ

В комплекте поставки идут два пульта ДУ – уменьшенный, с минимальным набором кнопок и базовой функциональностью, больше подходящий для просмотра телетрансляций, и полноразмерный, со всеми функциями и фирменным колесиком для работы с WebOS. Большой пульт гироскопический, так что перемещаться по меню можно как с помощью четырехпозиционного джойстика, так и просто жестами в воздухе. Корпуса у обоих пультов металлические, с пластиковыми вставками на тыльной стороне для лучшей «ухватистости». Оба пульта удобны в использовании и минимально отличаются от тех, которыми комплектовалась модель прошлого года – отличия только в чуть изменившейся раскладке кнопок – самым заметным изменением тут являются специализированные кнопки для вызова сервисов Netflix и Amazon, которые пришли на смену кнопке включения 3D-режима (в версии для украинского рынка будет кнопка IVI).

WebOS 3.5

В качестве Smart TV здесь используется фирменная оболочка webOS. Она отличается очень простым интерфейсом и удобным доступом ко всем необходимым пунктам. Так, при вызове домашнего экрана в основном поле продолжает демонстрироваться текущий контент, поверх которого и выводится “слой” интерфейса. В нем снизу находится лента с вызовом телеканалов, установленными приложениями, переключением на последний источник видео и основными пунктами вроде руководства пользователя или видеовходов.

Новая версия 3.5 незначительно отличается от той оболочки, которую мы видели год назад в модели OLED65G6V. Так, в ней появилось приложение «Галерея OLED», позволяющее превратить телевизор в своеобразную фоторамку, добавилась возможность воспроизведения 360-градусного контента (с использованием пульта для изменения обзора), появился полноэкранный режим у музыкального плеера с отображением текста песен (своеобразный режим караоке) и ряд других новшеств.

Кроме пульта ДУ, управлять телевизором можно и с помощью смартфона – для этого на него надо установить приложение LG TV Plus (телефон и ТВ должны при этом находиться в одной сети). Оно не только выступает в роли виртуального пульта ДУ, но и предлагает дополнительную функциональность: запуск установленных на ТВ приложений, управление включением телевизора по таймеру и, самое главное – возможность отправлять на экран телевизора контент со смартфона.

К слову, после установки соединения пользователь получает доступ к содержимому смартфона и с самого телевизора – его иконка появляется на домашнем экране webOS.

Звучание

Обычно качество звука встроенных динамиков – больное место современных телевизоров. Все более узкие рамки и тонкие корпуса не позволяют нормально разместить в телевизоре приличную акустику. LG решила вопрос кардинально – разработала полноценный саундбар (4.2 канала, мощность 60 Вт, в том числе 20-ваттный сабвуфер) и «замаскировала» его под подставку. Результат оказался впечатляющим: звучит LG OLED65G7V очень хорошо (к слову, в отличие от предыдущей модели, здесь появилась поддержка формата Dolby Atmos), звук получается насыщенным и достаточно глубоким. Позиционирование, понятно, уступает полноценной многоканальной акустике с Dolby Atmos, однако определенный объем телевизор создать может, хоть и в основном звук концентрируется, конечно, в передней плоскости. В любом случае, по этому параметру OLED65G7V выглядит на порядок лучше любых телевизоров с традиционными динамиками.

Качество изображения

В LG OLED65G7V используется 10-битная OLED-панель собственного производства с частотой обновления 120 Гц, разрешением 3840×2160 точек и диагональю 65″. Она поддерживает все существующие сейчас стандарты HDR – HDR10, Dolby Vision, Hybrid Log-Gamma (HLG) и Advanced HDR от Technicolor. Также в G-линейке телевизоров LG Signature доступна 77-дюймовая модель.

LG OLED65G7V впечатляет даже в выключенном состоянии, одним своим внешним видом, но стоит вывести на этот экран изображение – и становится ясно, что именно за такими телевизорами будущее. Поскольку у OLED-панелей, в отличие от LCD, подсветка матрицы отсутствует как класс (каждый пиксель светится самостоятельно), это позволяет добиться истинно черного цвета, который остается черным даже на максимальной яркости и в полной темноте, что дает потрясающую контрастность. В итоге, например, сцены в космосе в начале фильма Passengers выглядят завораживающе – черный космос ощущается действительно бездонным.

Также впечатляют максимальные углы обзора – даже при взгляде сбоку яркость и контраст практически не снижаются, а цвета остаются такими же чистыми и яркими, как и при взгляде спереди. LG использует вариант матрицы WRGB – кроме трех базовых цветов, на ней есть белые пиксели.

Это помогает достичь большей яркости изображения и улучшает цветопередачу, когда речь заходит о светлых пастельных тонах.

По сравнению с прошлогодней моделью, у OLED65G7V наблюдаются улучшения в передаче деталей в очень темных, почти черных областях, также стоит отметить отличную равномерность свечения, без затененных краев или «плавающих» цветов. В плане технических характеристик, новая модель предлагает на 25% более высокую пиковую яркость и чуть более широкий цветовой охват, более точно соответствующий пространству DCI-P3.

Из представленных видеорежимов мы бы рекомендовали в первую очередь обратить внимание на режим «Эксперт» (представленный в двух вариантах – «светлом» и «темном»). Он разработан совместно с Technicolor и предлагает практически идеальную для просмотра кино картинку с более широким цветовым охватом по сравнению с традиционным режимом «Кино» (который во всем остальном также выглядит вполне достойно). После этого останется лишь отрегулировать яркость OLED под конкретный уровень освещенности в помещении – и на этом, по сути, настройка изображения будет завершена. Разве что мы бы еще порекомендовали отключить TruMotion (который делает кино похожим на телевизионную трансляцию) и режимы шумоподавления. Если же хочется в SDR-режиме увидеть максимальный цветовой охват – стоит переключиться в режим «Стандартный» (правда, по умолчанию в нем слишком завышена цветовая температура, из-за чего изображение приобретает явственный синеватый оттенок).

Кривая гаммы по шкале яркости, график цветовой температуры и цветовой охват в режиме “Эксперт (светлый)”:

Также тут имеется режим HDR Effect (имитирующий эффект HDR на обычном SDR-контенте). Впрочем, учитывая, что он довольно серьезно искажает изображение, а OLED-панель сама по себе выдает очень контрастную и яркую картинку, вместо этого режима лучше использовать, например, Яркий или Стандартный – «вау-эффект» от SDR-видео будет обеспечен в любом случае.

И, наконец, настоящий HDR. Максимальная яркость в этом режиме составляет порядка 750 кд/м² (чем больше площадь светлых участков, тем ниже общая яркость изображения из-за автоматического ограничителя яркости). В этом режиме у телевизора свои собственные шаблоны изображения; сильнее всего HDR-эффект проявляется в “Ярком” и “Стандартном” режимах, однако он здесь настолько утрирован, что страдает качество изображения – происходит засветка ярких участков и высветление теней. Так что мы бы рекомендовали использовать один из двух других – “Кинотеатр” или “Кино”, в которых картинка не только яркая и насыщенная, но еще и с правильной проработкой деталей как в тенях, так и на свету. Режим “Кинотеатр” больше похож на HDR, однако в нем изображение порой начинает казаться плоским – в “Кино” чуть более глубокие тени, что придает картинке объем, однако по общему впечатлению он уже оказывается ближе к обычному SDR-режиму.

Редакция выражает благодарность компании LG за предоставление телевизора LG OLED65G7V на обзор.