Обзор OPPO Pad SE: планшет без понтов, но с уважением к пользователю

Доступный, легкий и тонкий. Это первое, что можно сказать о новеньком планшете OPPO Pad SE. А дальше, когда начинаешь его тестировать, он удивляет своей батареей и автономностью, но несколько разочаровывает в другом. Все детали, как всегда, раскрываем в обзоре ниже.

OPPO Pad SE Від 8899 грн. Плюсы: относительно компактный размер и современный аскетичный дизайн; металлический корпус; адекватный IPS экран 90 Гц; громкое стереозвучание; большой аккумулятор, отличная автономность и режим ожидания Купить в Click.ua Минусы: минимальный комплект поставки; мало памяти; кому-то точно не понравится отсутствие 3,5-мм аудиоразъема Купить в Click.ua 8 /10 Оценка

ITC.ua

Технические характеристики OPPO Pad SE

Дисплей 11-дюймовый, 1920 на 1200 пикселей, IPS, 90 Гц, 206 ppi, 500 нит Процессор 8-ядерный Helio G100 2.2 ГГц, 6 нм, 2x 2.2 ГГц — Cortex-A76, 6x 2.0 ГГц — Cortex-A55 Графика ARM Mali-G57 MC2 Оперативная память 4/6 ГБ LPDDR4Х Встроенная память 128 ГБ UFS 2.2 Поддержка карточек памяти Нет Порты USB-C Дополнительно Wi-Fi 5 (802.11ас), Bluetooth 5.4 Основная камера 5 Мп + светодиодная вспышка Фронтальная камера 5 Мп Звук Стереодинамики Поддержка SIM Есть, в зависимости от модели Аккумулятор 9340 мАч с быстрой зарядкой до 33 Вт OPPO SuperVOOC Операционная система ОС Android 15+ColorOS 15 корпус металл Защита от влаги Нет Габариты 254.91×166.46×7.39 мм вес 530 граммов

Упаковка и комплектация

OPPO Pad SE поставляется в плоском белом боксе с серыми полосками. Имеющаяся форма коробки уже говорит о минимальной комплектации, что подтверждается, когда ее открываешь.

Внутри нас ждет сам планшет без пленки, кабель USB-C, инструкция, гарантия и скрепка, чтобы открыть лоток с SIM-картой. Ни блока питания, ни чехла не положили.

Дизайн и эргономика

OPPO Pad SE выглядит современно и минималистично. У него металлический корпус с пластиковыми элементами, плоскими поверхностями и закругленными углами. Габариты модели составляют 254.91×166.46×7.39 мм, а вес 530 граммов.

На передней панели видим рамки средней тонкости и фронтальную камеру.

На задней части есть выпяченный круглый модуль с основной камерой и условное разделение на две неравные части. И эта меньшая часть сделана из пластика Также видим надпись OPPO.

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На правом торце, если держать планшет горизонтально, разместили пару динамиков, микрофон и порт USB-C. На левом — еще два динамика, слот для SIM-карты и кнопку блокировки экрана. На верхней грани есть две кнопки громкости, а на нижней ничего не размещено.

Планшет достаточно компактный, как на модель с 11-дюймовым экраном. Корпус не маркий, поэтому на нем не видно отпечатков пальцев, но пыль показывается сразу.

Также корпус немного скользкий, но не очень. Конечно, лучше надеть на планшет чехол, но напоминаю, что его придется докупать, потому что в комплект его не положили. На самом деле чехлы к планшетам кладут редко, поэтому OPPO Pad SE не исключение. А вот его наличие как раз можно считать существенным бонусом.

Также отмечу, что корпус новинки не защищен даже от влаги, по крайней мере я нигде не нашел об этом информацию. Поэтому чехол для него не роскошь, а необходимость.

Дисплеи OPPO Pad SE

OPPO Pad SE имеет 11-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 на 1200 пикселей, частотой обновления 90 Гц и плотностью пикселей 206 ppi. Максимальная яркость составляет 500 нит.

Дисплей имеет адекватное разрешение для такого размера, то есть пикселей не видно. У него насыщенные яркие цвета, поэтому сначала я подумал, что это может быть AMOLED. Под прямыми солнечными лучами пользоваться им без проблем, яркости хватает, тем более когда ставить автоматический режим.

В настройках дают только менять общую цветовую температуру без режимов или тыкать пальцем в кольцо с цветами. Это меня удивило. Я ожидал, что будет хотя бы несколько вариантов пресетов цветовых, а здесь все как в самых бюджетных смартфонах.

Но качество экрана и изображения замечательное, конечно, как для IPS-матрицы. Цвета не тускнеют под углами, картинка насыщенная. Мне нравится. В общем, это один из главных плюсов этой модели.

Частота обновления может быть только 60 или 90 Гц. Автоматического режима нет. В этом случае рекомендую ставить второй вариант, потому что на качество пользования это влияет существенно, а на встроенной большой батареи почти не отражается.

Производительность, ПО и игры

Сердцем планшета стал 8-ядерный процессор Helio G100 2.2 ГГц сделанный по техпроцессу 6 нм. У него два ядра Cortex-A76 2.2 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 2.0 ГГц. Графический чип здесь ARM Mali-G57 MC2. Оперативной памяти бывает 4 или 6 ГБ формата LPDDR4Х (также можно добавить до 6 ГБ виртуальной ОЗУ), а встроенной — только 128 ГБ UFS 2.2. Карточку памяти вставить нельзя и тут у пользователей будут справедливые нарекания. Из модулей есть Wi-Fi 5 (802.11ас) и Bluetooth 5.4, NFC нет, как и модулей для геолокации.

OPPO Pad SE показывает неплохие результаты в бенчмарках, конечно, как на свою ценовую категорию. Процессор в основном холодный, но может зайти в легкий троттлинг.

Новинка без проблем запускает различные популярные игры типа Call of Duty Mobile, PUBG Mobile или Wild Rift на средних-высоких настройках графики с адекватным fps. В проекты типа Genshin Impact тоже можно играть, но только на минимальных настройках графики и с периодическими просадками частоты кадров.

Имеющейся мощности хватает, чтобы запускать на OPPO Pad SE тяжелые приложения. Также здесь быстро работает ОС Android 15, сверху которой установлена фирменная оболочка ColorOS 15. По возможностям и уровню кастомизации это нечто среднее между «чистым» Android и оболочками от китайских гигантов. Но от них здесь только положительное: широкий уровень настроек под себя. Еще есть несколько предустановленных приложений типа Netflix, но никакой тонны ненужных программ здесь нет, как и рекламы.

В общем OPPO Pad SE работает быстро и без проблем. Микрофризов или чего-то подобного за несколько недель тестирования не замечено. Конечно, рекомендую пользоваться планшетом с экраном в режиме 90 Гц. Ежедневное классическое использование с играми, соцсетями и просмотром мультимедиа проходит прекрасно. Именно для этого планшет и создан.

Звук и камера

OPPO Pad SE имеет четыре динамика, то есть здесь есть полноценное стереозвучание. Звук громкий, насыщенный и объемный. Даже есть что-то типа басов, насколько это возможно, а вот верхние частоты не столь детализированы, как хотелось бы. Но общее звучание качественное и точно понравится пользователю. На планшете можно без проблем смотреть видео на YouTube или кино на MEGOGO, а ушам будет приятно, ничего не будет жужжать или хрипеть.

Планшет поддерживает работу с большинством популярных кодеков: CBS, AAC, LDAC, aptX, aptX HD и тому подобное. Здесь главное, чтобы ваши наушники поддерживали их также и тогда будете иметь хороший звук при подключении по Bluetooth 5.4.

В настройках есть разные звуковые профили (Интеллектуальный, Игры, Фильм, Музыка), которые позволяют активировать как на динамиках, так и при подключении наушников. И если в последнем случае разница хоть как-то заметна, то на динамиках я не слышал никаких изменений.

Обе камеры планшета имеют датчики на 5 Мп и умеют снимать видео 1080р при 30 кадрах в секунду. Конечно, это модули не для фотографирования в соцсети, как всегда, это бывает у подобных планшетов. Но сделать фотографию документов, чего-то важного, созвониться с коллегами или на учебе более чем можно.

Автономность OPPO Pad SE

OPPO Pad SE получил аккумулятор емкостью 9340 мАч. Заявлена поддержка быстрой зарядки OPPO SuperVOOC мощностью 33 Вт. Однако не забываем, что соответствующего блока питания в комплекте нет, поэтому скорость зарядки будет зависеть от имеющегося у вас БП. У меня мощный блочок был, и планшет заряжался чуть больше двух часов.

Автономность — суперсила этой модели. При относительно компактном размере и толщине 7,39 мм планшет имеет такую большую батарею. Плюс IPS-экран, плюс не сильно мощный процессор, плюс серьезная оптимизация, которая точно имела место, и устройство легко держит заряд два дня. Это я говорю о стандартном пользовании с экраном 90 Гц, автояркостью, мобильными играми, соцсетями и просмотром мультимедиа. Без никаких ограничений. Если же ваше потребление меньше, то рассчитывайте на больший показатель автономности.

К сожалению, тесты PC Mark несколько раз на нем слетали, не помогала ни переустановка, ни перезапуск. Поэтому наших замеров не будет. Однако я видел тесты в этом приложении на 17-18 часов работы. Это отличный показатель, соответствующий серьезной автономности модели.

Производитель даже заявляет, что в самом строгом режиме энергосбережения планшет может проработать до 800 дней. Конечно, так долго тестировать я его не мог, но могу сказать, что OPPO Pad SE прекрасно держит заряд во время ожидания в обычном режиме. Если его не трогать, то за сутки он берет где-то до 5% заряда. То есть если вы оставили планшет включенным на неделю, то он точно будет работать, когда он вам понадобится. Это хороший показатель.

Опыт использования

OPPO Pad SE привлекает внимание своим минималистичным дизайном. Планшет понравился своим размером — он не слишком маленький, но при этом и не сильно большой. 11 дюймов кажется здесь классической «золотой серединой».

Хорошо, что большая часть корпуса металлическая, плохо — что комплект очень ограничен, поэтому вам самим придется покупать пленку и чехол. Советую ставить то и другое, потому что планшет не имеет даже защиты от влаги.

Мне понравился экран, он яркий, а цвета насыщенные. Мощность чипа достаточна для любых повседневных задач, и, конечно, он покоряет своей автономностью. Также имеем громкое качественное звучание из четырех динамиков.

Планшету точно прилетит за минимальное количество встроенной памяти, которую еще и нельзя расширить. Но есть хоть обычная Wi-Fi-версия и вариант с LTE, который был как раз у нас на тесте, поэтому хоть здесь дали выбор.

Цена и конкуренты

OPPO Pad SE продается по цене от 8899 гривен. Это более-менее нормальные деньги за имеющиеся возможности, хотя кому-то будет точно маловато памяти и я их пойму. Также у модели есть серьезные конкуренты в этом сегменте и с ними новенькому планшету будет сложно конкурировать.

Главным из них является Redmi Pad Pro. За ценник от 8899 гривен у него лучшие почти все характеристики, включая оперативную память, аккумулятор, модули камер и тому подобное. Также обратите внимание на Poco Pad (цена от 9799 гривен), Lenovo Tab P11 2nd Gen (цена от 8499 гривен), Samsung Galaxy Tab A9 Plus с ценником от 7999 гривен и Acer Iconia Tab P11-11 (цена от 9300 гривен). Последний был у нас на осмотре.

8 /10 Оценка ITC.ua Автономность 9 Два дня автономной работы и режим ожидания точно понравятся пользователям. Экран 8.5 IPS экран 90 Гц имеет хорошее разрешение и яркость, приятные, насыщенные цвета. Дизайн, эргономика 8 Адекватный современный минималистичный дизайн и относительно компактный размер. Программное обеспечение 8 Имеющаяся оболочка имеет хорошую кастомизацию и лишь несколько дополнительных встроенных приложений. Рекламы нет. Производительность, тротл. 8 Нормальный, как для этого сегмента, процессор, относительно холодный, для ежедневного пользования его хватает с головой. Камера 7.5 Как для имеющегося сегмента имеем просто адекватные камеры. Цена 7 Ценник новинки не завышен, но в этом сегменте так много серьезных конкурентов со своими фишками, что общая стоимость уже не такая привлекательная, как хотелось бы.