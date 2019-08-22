Обзор панорамной камеры Ricoh Theta Z1





До весны 2019 года на рынке аппаратов, снимающих 360° фото и видео, существовала несколько странная ситуация. Между откровенно любительскими моделями и устройствами, ориентированными на профессиональное применение, наблюдался провал. В обычных камерах эта ниша, пожалуй, самая интересная, ведь там можно найти технику и для ограниченных в средствах профи и для взыскательных любителей. Ситуация изменилась с выходом Theta Z1. Дело даже не в ценнике. Камера оснащена парой дюймовых матриц, что в этом сегменте – бесспорный прорыв.

Фото 360°. Современное состояние

Начнем с важнейшего вопроса: зачем покупают такие камеры? Это очень специфические устройства, способные быстро и относительно качественно решать лишь одну задачу: получать изображения с углом обзора 360° по горизонтали и 180° по вертикали. То есть в кадр помещается все.

Сферические панорамы знакомы пользователям Google Street View. Просмотр улиц. Сначала съемку вел сам Интернет-гигант, затем всем желающим разрешили присоединиться (после прохождения скорее формального экзамена). Несколько лет назад Facebook добавил возможность размещать фото 360°. Есть также ряд сервисов, специализирующихся на хостинге и показе фото 360° в браузере.

Кроме аттракциона “посмотрите фото 360°” существует как минимум два полезных применения этой технологии. Первое – коммерческое. Идеальный способ показать недвижимость изнутри, поместив в центр объекта потенциального покупателя. В отличие от обычной фотографии (и видео), представление получается не “сквозь призму умения” фотографа, а более приближенное к естественному восприятию, в том числе и благодаря свободе выбора направления взгляда. Второе применение – познавательное. Виртуальные туры по музеям, интересным местам и т.д.





Не стоит сбрасывать со счетов и использование фото 360° как заготовки для создания самостоятельных визуальных образов путем сворачивания пространства до “маленькой планеты” вокруг точки съемки или обратного процесса.

Фото 360°. Техническая реализация

Вычислительная фотография позволяла получить панорамные снимки давно. Требовался штатив (желательно с панорамной головкой), очень быстрый компьютер, знание пары нюансов и терпение. Алгоритмы совершенствовались, мощность процессоров росла и сегодня любой смартфон запросто сделает панораму даже с рук, а при определенном везении и 360°. У последовательного подхода к съемке есть один существенный недостаток: сюжет должен быть неподвижным, иначе начинаются проблемы с “привидениями”.

Если одновременно снимать несколько кадров несколькими камерами, объективы которых смотрят в разные стороны, это ограничение последовательного метода исчезает. В качестве бонуса исчезает необходимость каждый раз искать точки пересечения снимков для сшивания. Так появились многообъективные панорамные аппараты. Самый простой вариант – сложить два объектива “рыбий глаз” с углами зрения несколько больше 180°. Все любительские камеры делают именно так. Правда, есть другое ограничение… Искажения. Сверхширокоугольные объективы не дружат с геометрией пространства. Вместо двух “рыбьих глаз” можно взять шесть-восемь камер с широкоугольными объективами и склеивать панораму из их файлов, но такие аппараты довольно дороги.

Конструкция

Theta Z1 – лучшее, что Ricoh сделала в линейке своих панорамных камер. Корпус выполнен из магниевого сплава, при этом он удивительно компактный и отменно собран. Огромные (по сравнению с любительскими аппаратами) объективы находятся в верхней части, снизу, на небольшом выступе, инженеры разместили символьный OLED-экран.

На одной из узких граней корпуса есть четыре кнопки – включения питания, включения и выбора беспроводных интерфейсов, переключения режимов фото-видео и кнопка с меняющейся функциональностью.

На плоской нижней грани корпуса расположены металлическое штативное гнездо и разъем USB Type C для зарядки аккумулятора, переноса отснятого материала на компьютер и трансляций.

Теоретически камеру можно установить на любую ровную поверхность, но делать этого не стоит: линзы объективов никак не защищены и при падении даже на стол могут повредиться. В комплекте поставки есть мягкий чехол, отдельно можно приобрести жесткий и крышку для объективов.

Дисплей очень помогает в работе, он читается даже при ярком солнечном освещении. Шрифты могли быть и больше, но это не основной элемент интерфейса между камерой и фотографом.

Батарея несменная. Ее заряда хватает примерно на час работы. Однако проблема не в этом. Разъем USB Type C находится так близко от штативного гнезда, что нужно постараться найти такие переходник и шнур, которые бы позволили одновременно и закрепить камеру и подключить к ней внешний аккумулятор.

Отснятый материал хранится во внутренней памяти, разъема для карт нет. 19 гигабайт с учетом DNG+JEPG это примерно 350 кадров. Даже для сложного объекта более чем достаточно.

Функциональность и качество снимков

Пара 20-мегапиксельных матриц позволяет получить финальное изображение в разрешении 6720×3360 точек, что дает 23 эффективных мегапиксела. В JPEG это готовая эквидистантная проекция, в RAW – два характерных “рыбеглазных” снимка в одном файле индустриального стандарта DNG.

По понятным причинам Theta Z1 в основном управляют удаленно. На корпусе, естественно, есть кнопка Спуск, однако это скорее дань традиции. К смартфонам камера подключается либо по Wi-Fi (через собственную точку доступа или к роутероу), либо по Bluetooth. Приложение универсальное, оно подходит ко всем камерам Ricoh.

Кроме полностью автоматического режима съемки есть три приоритетных – диафрагмы, выдержки и чувствительности ISO. Как быть, если надо зафиксировать и диафрагму, и чувствительность (это, наверное, самый распространенный коммерческий сценарий съемки)? Переключаться в ручной режим. Странное решение японских инженеров. Будем надеяться, что его изменят и добавят возможность автоматически подбирать третий параметр при зафиксированных двух.

Объектив с тремя физическими значениями диафрагмы действительно хорош. Японцы смогли почти полностью устранить хроматические аберрации, присутствующие в предыдущих моделях Theta. Несмотря на значительный размер матрицы, пространство получается резким начиная примерно с полуметра. На глубину резкости диафрагма не влияет, зато разница в детализации заметна. Фрагмент слева из кадра, снятого с диафрагмой 2,1, а справа – 5,6. Это выкадровки 100% размера из камеры, без обработки.

Ниже приведены полные версии снимков.

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Этот кадр сделан с диафрагмой f/2,1.

А этот – с диафрагмой f/5,6.

Камера Theta Z1 работает на базе операционной системы Android. Тут самое время пошутить о возможности “накатить гуглкам” и наслаждаться. В каждой шутке есть доля шутки. Производитель разрешил сторонним производителям писать подключаемые модули для расширения функциональности аппарата. Посмотреть, что доступно для установки можно по этой ссылке.

Качество снимков заслуживает самой лестной оценки. JPEG при правильной установке баланса белого дает естественную цветопередачу и правильную насыщенность. Шумоподавление в меру агрессивно, детализация сохраняется вплоть до ISO 800. На практике это позволяет получать нормальные кадры при ночном уличном освещении (если задать диафрагму 2,1 и согласиться на выдержку 1/30).

DNG можно признать годными к использованию при ISO 1600, значение 3200 приводит к значительной потере детализации из-за шумов.

Информация из теней извлекается при недодержке до двух ступеней экспозиции, света лучше экспонировать с погрешностью до одной ступени EV.

Из вышесказанного вытекает еще одна претензия к разработчикам – отсутствие просто реализованного режима съемки эксповилки для последующей склейки HDR-изображения. Программист с псевдонимом написал DualFisheye Plugin, который отчасти решает задачу (параллельно ускоряя процесс фотографирования за счет отказа от внутрикамерного преобразования JPEG в эквидистантную проекцию).

Если вы планируете снимать видео 360°, Theta Z1 – не лучший вариант. Во-первых, она способна выдать 4K 3840×1920 с частотой кадров 29.97 и скоростью потока 56 Mbps, что для профессионального применения маловато. Во-вторых, пока возможность использования пологой кривой гаммы не предусмотрена. Обновленная прошивка улучшила стабилизацию, но это все еще любительский уровень.

Зато живые трансляции видео 360° должны получаться впечатляющими (если есть возможность подключить камеру по USB. Тогда скорость потока достигнет 120 Mbps при тех же характеристиках картинки. Запись звука производится на четыре микрофона, что, безусловно, усиливает эффект присутствия.

Обработка изображений

При съемке камера cама создает JPEG в эквидистантной проекции. Он сохраняется в памяти камеры и передается на смартфон для оценки качества и дальнейшего использования. RAW остается в камере, средствами фирменного приложения загрузить его на смартфон нельзя, однако есть утилиты сторонних авторов.

Загруженные на компьютер DNG-файлы содержат значительный объем данных для расширения динамического диапазона. Их открывает любой современный редактор. В процессе обработки надо учитывать лишь один нюанс: в файле кроме двух кругов с полезной картинкой значительную площадь занимают черные области. При установке уровней черного не дайте программе принять их за реальную точку черного в изображении.

Способов превратить два изображения с объективов “рыбий глаз” в файл с эквидистантной проекцией много. Для пользователей Adobe Lightroom Classic компания Ricoh предлагает бесплатный подключаемый модуль, о нем стоит сказать несколько слов.

Внутри Lightroom поменять проекцию невозможно. Поэтому модуль работает после того, как глобальное редактирование завершено. Фактически выполняется экспорт в формате TIFF, которое затем преобразовывается.

Ricoh Theta Stitcher позволяет управлять наклонами изображения по трем осям, причем если камера в момент съемки была установлена достаточно ровно, то автоматическое выравнивание горизонта работает отлично. Весьма полезно задать угол поворота в горизонтальной плоскости таким образом, чтобы при загрузке панорамы главный объект оказался в центре области просмотра. Но самое важное в этой утилите – управление расстоянием до важного объекта. Зачастую программы для создания панорам дают искажения если в плоскости сшивания на небольшом расстоянии от камеры есть объект, попавший в оба объектива.

К сожалению, версия 1.00.4 не отображается в полноэранном режиме, но главный недостаток не в этом. При попытке создать HDR внутри Lightroom в момент экспорта возникает сообщение об ошибке. В новом DNG-файле, который Lightroom генерирует из набора файлов эксповилки, судя по всему, отсутствуют какие-то метаданные, которые необходимы Ricoh Theta Stitcher для корректной работы.

В результате для реализации HDR-сценария требуется сначала экспортировать несколько развернутых в эквидистантную проекцию кадров эксповилки, а уж потом складывать их в финальное изображение. Если использовать TIFF, требования к компьютеру возрастают, ведь один файл это 152 МВ…