Обзор портативного USB-монитора MSI Optix MAG161V





Рынок портативных мониторов небольшой, но свой потребитель у него есть. Владельцы ноутбуков нередко подключают их на своем рабочем месте к внешнему монитору – одни пользователи привыкли работать за двухмониторной системой, других не устраивает качество ноутбучного экрана. Но обычный десктопный монитор, мягко говоря, не отличается особой мобильностью – его не возьмешь с собой в командировку и не захватишь на деловые переговоры. И здесь как раз и будут востребованы переносные мониторы, подключаемые по USB – они легкие, очень компактные, элементарно подключаются к ноутбуку и позволяют радикально улучшить рабочее пространство. Одной из таких моделей и является 15,6-дюймовый MSI Optix MAG161V.

Комплектация

Монитор поставляется в сравнительно небольшой коробке (чуть меньше, чем у типичного ноутбука такой же диагонали). Внутри также можно найти чехол-книжку, кабели USB Type-C, USB-USB-C и HDMI-miniHDMI.

Дизайн

MSI Optix MAG161V максимально компактный, тонкий и легкий (масса – всего 895 г) и скорее напоминает крышку ноутбука, чем отдельный монитор. Корпус алюминиевый, темно-серого цвета, с нарочито прямыми, «рублеными» гранями. У основной части панели толщина составляет всего 5,1 мм, внизу имеется небольшое, до 11 мм, утолщение.

Фронтальная панель выполнена в безрамочном дизайне – экран прикрыт глянцевым стеклом, обрамленным тонкой линией боковой грани корпуса. Скрывающаяся под ней рамка вокруг изображения оказывается достаточно тонкой: по 4 мм с трех сторон и ~2,5 см снизу.

На правой боковой грани снизу расположены два порта USB Type-C и один miniHDMI, на левой – кнопка включения, аудиовыход на наушники в виде мини-джека и качающийся джойстик для навигации по экранному меню; в нем в верхней части щели находится индикатор активности, который во включенном состоянии светится неярким зеленым светом. На нижней грани можно найти две щели встроенных динамиков – играют они довольно тихо, но сам факт их наличия в такой компактной модели можно только приветствовать.

Никаких «ножек» у самого монитора нет, роль подставки у MSI Optix MAG161V выполняет защитная чехол-книжка, которая крепится к монитору магнитной защелкой: ее обложка трансформируется в базу и позволяет задавать два угла наклона экрана.

Процедура «сборки» для неподготовленного человека может показаться не особо очевидной, так что пошаговая инструкция в руководстве пользователя окажется в таком случае совсем не лишней. Сама обложка производит приятное впечатление: снаружи покрытие очень удачно имитирует кожу, внутри – практичный и безопасный для экрана soft touch.

В работе

В MSI Optix MAG161V используется IPS-панель диагональю 15,6 дюйма и разрешением Full HD (плотность пикселей составляет ~141 PPI, размер точки 0,18 мм).

Экранное меню оказывается очень функциональным как для портативного монитора: в нем можно не только настроить яркость/контрастность, но и изменить гамму, цветовую температуру, а также выбрать один из полудесятка предустановленных видеорежимов («стандартный», «видео», «защита глаз» и т.д.).

Поверхность экрана глянцевая, в этом плане монитор ничем не отличается от большинства дисплеев современных ноутбуков. Соответственно, кристаллический эффект на нем отсутствует, а черный цвет выглядит глубоким черным, без серого «налета» матовых дисплеев. Зато на темном фоне в экране может отражаться обстановка позади пользователя.

Углы обзора, традиционно для технологии IPS, очень высокие, даже на максимальном отклонении цвета практически не искажаются, лишь снижается яркость и контрастность.

Равномерность подсветки отличная, на черном фоне в темном помещении при максимальной яркости не наблюдаются никаких «неровностей», более светлых или темных пятен по всей площади экрана.

Максимальная яркость составила 205 кд/м² (что даже чуть больше официально заявленного значения – 180), минимальная – всего 10 кд/м²; этого диапазона будет более чем достаточно для комфортной работы как при ярком внешнем освещении, так и в полной темноте, и пользователь сможет без проблем подстроить яркость этого монитора под яркость основного экрана. Изображение выглядит насыщенным и контрастным, с хорошим черным цветом – опять-таки, заявленные характеристики оказываются чуть ниже реальных, измеренная контрастность составила 850:1 при «паспортном» значении 700:1. Цветопередача естественная, цвета выглядят спокойными, цветовой охват составляет ~70% пространства sRGB, что является достаточно типичным результатом у ноутбучных экранов.

К ноутбуку монитор можно подключить с помощью единственного USB Type-C кабеля, при условии, что порт поддерживает альтернативный режим DisplayPort и спецификацию USB Power Delivery (для питания требуется не меньше 10 Вт). Если USB-C-порта с такими характеристиками нет, можно использовать обычный HDMI.

Кроме того, MSI Optix MAG161V можно подключать к смартфонам и планшетам, хотя вам, возможно, понадобится подать дополнительное питание в такой конфигурации (при отсутствии розетки под рукой можно использовать обычный пауэрбанк). Заметим, что от смартфонов в данном случае требуется поддержка вывода видеосигнала по USB Type-C – ею обладает, например, целый ряд моделей Samsung, LG и Huawei. Мы подключали MSI Optix MAG161V к iPad Pro 2019 и Huawei P30 Pro, и устройство начинало выводить изображение без дополнительного питания, картинка на мониторе появлялась практически мгновенно, ничего дополнительно настраивать было не нужно. Смартфон при этом может работать в двух режимах – обычного дублирования экрана или почти полноценного рабочего стола, во втором случае он начинает выполнять роль тачпада. Остается лишь подключить Bluetooth-клавиатуру, чтобы получить неплохую альтернативу ноутбуку.