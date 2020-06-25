Обзор планшета Huawei MatePad Pro





Huawei – одна из немногих компаний, продолжающих выпускать топовые модели планшетов на Android. Ее новинка — MatePad Pro, конкурирует с флагманской моделью от Samsung, Galaxy Tab S6, и является альтернативой iPad Pro для тех, кому не нравится экосистема Apple.

Комплектация

Huawei MatePad Pro поставляется в средних размеров коробке из плотного белого картона. Внутри также можно найти USB-кабель, зарядное устройство, переходник с USB Type-C на мини-джек и скрепку для извлечения лотка SIM-карты.

Дизайн и эргономика

Huawei MatePad Pro – компактный и легкий, как для планшета с диагональю экрана 10,8″ (размеры 246x159x7,2 мм, масса 460 г). Рамки вокруг экрана тонкие, одинаковой толщины как по длинной стороне, так и по короткой (4,9 мм), дисплей занимает ~90% площади фронтальной панели. Края скругленные, боковые грани полукруглой формы, так что планшет удобно ложится в руки и не врезается в ладони. Экран прикрыт защитным стеклом, боковые грани и задняя панель выполнены из матового алюминия. Планшет предлагается в четырех цветовых решениях – белом (Pearl White), оранжевом (Orange), темно-зеленом (Forest Green) и темно-сером с синеватым оттенком (Midnight Grey); у нас в редакции побывал последний вариант.

На верхней грани расположена кнопка включения и два динамика, на нижней – разъем USB Type-C и еще два динамика, на левой можно найти крышку лотка с возможностью установки карты nanoSIM и карты памяти. Мини-джека для подключения проводной гарнитуры у Huawei MatePad Pro нет, при необходимости подключить таковую можно через идущий в комплекте переходник.

В целом, планшет оставляет очень приятное впечатление: он компактный, достаточно легкий и удобный как в горизонтальном, так и вертикальном варианте использования. Матовый металл задней панели приятен на ощупь и создает ощущение премиум-продукта.

Аксессуары

В качестве дополнительных аксессуаров для Huawei MatePad Pro доступны обложка-клавиатура и цифровое перо M-Pencil.

Обложка также очень темно-синяя, однако ее оттенок чуть-чуть отличается от цвета Midnight Grey у планшета. Она полностью пластиковая, с шероховатой текстурой – чуть более крупной снаружи и более мелкой – внутри. Благодаря такой поверхности она не скользит в руках и не собирает отпечатки пальцев.

Обложка на магнитном замке, ее открытие автоматически разблокирует планшет. В «ноутбучном» варианте использования можно выбирать один из двух углов наклона экрана, планшет в специальных выемках фиксируется магнитами очень надежно – даже если поднять всю конструкцию за верхнюю часть и сильно потрясти, оторвать клавиатуру от дисплея не получится.

К слову, в таком варианте использования планшета можно переключиться в «десктопный режим» (с помощью пункта в шторке системных уведомлений) – после этого Huawei MatePad Pro превращается практически в полноценный ноутбук с десктопным представлением операционной системы.

Подсознательно от такой клавиатуры не ждешь ничего выдающегося, однако эта нас приятно удивила. Несмотря на ее небольшие размеры, набирать текст вслепую получается практически без ошибок уже с первой минуты (разве что пришлось привыкнуть к маленькому Enter да в русской раскладке вместо запятой иногда получалась точка – на клавиши тут надо нажимать чуть сильнее, чем на десктопной клавиатуре, из-за чего левый Shift поначалу прожимался не всегда).

По форме и размерам перо выглядит как обычная, хоть и не самая маленькая, шариковая ручка, примагничивается к верхней грани планшета и автоматически начинает заряжаться, на экране при этом в первую секунду показывается текущий уровень заряда.

Huawei MatePad Pro идет с предустановленными приложениями для стилуса (менеджер рукописных заметок Nebo и калькулятор, оптимизированный под распознавание рукописных формул), что облегчает начало его использования. По ощущениям, стилус M-Pencil мало чем отличается от обычной ручки, планшет на него реагирует очень быстро и точно, писать на экране почти так же удобно, как на обычной бумаге.

Дисплей

В Huawei MatePad Pro установлен IPS-экран с диагональю 10,8 дюйма, соотношением сторон 16:10 и разрешением 2560х1600 точек (плотность пикселей составляет ~280 PPI). В правом верхнем углу (рядом с кнопкой включения) в экране есть отверстие под фронтальную камеру.

Экран яркий, с насыщенными цветами, по умолчанию изображение выглядит чуть холодноватым, но это легко исправить в настройках, выставив цветовую температуру по своему вкусу. Здесь же можно выбирать между двумя режимами – «насыщенным», в котором экран показывает расширенный цветовой охват, почти на уровне AMOLED-дисплеев, и «обычным», где охват ограничен до размеров чуть меньше пространства sRGB – это дает более спокойные и неяркие цвета, что предпочтут пользователи, которые считают насыщенность в духе AMOLED чересчур сильной.

Черный цвет у Huawei MatePad Pro выглядит достаточно черным, легкое свечение, характерное для IPS-матриц, становится заметно только в темном помещении и при достаточно высокой яркости. Углы обзора очень хорошие, при взгляде сбоку ощутимо снижается яркость изображения, однако искажений цветопередачи не наблюдается. В ручном режиме регулировки яркости максимальное ее значение составляет 360 кд/м², минимальное — 2 кд/м².

Платформа и производительность

В основе Huawei MatePad Pro лежит чип собственной разработки HiSilicon Kirin 990. Это топовый чип Huawei на данный момент, также он используется, например, во флагманском смартфоне Huawei P40 Pro. Kirin 990 – 8-ядерный чип, выполнен по 7 нм техпроцессу, работает по схеме 2+2+4, при которой за требовательные задачи отвечает 2 ядра Cortex-A76 с частотой 2,86 ГГц, за средние – 2 ядра Cortex-A76 с пониженной до 2,36 ГГц частотой, а при минимальной нагрузке включаются 4 ядра Cortex A-55 с частотой 1,95 ГГц. За обработку графики в Kirin 990 отвечает 16-ядерный ускоритель Mali-G76 MP16.

В Украине планшет доступен в конфигурациях памяти 6/128 и 8/256 ГБ. Дополнительно увеличить размер внутреннего хранилища можно с помощью карты памяти собственного формата NanoMemory, максимальный объем — 256 ГБ. Имеются версии как только с Wi-Fi, так и с LTE-модулем, во втором случае пользователь получает не только мобильный интернет, но и возможность совершать звонки.

С таким чипом неудивительно, что планшет демонстрирует отличную производительность как в синтетических бенчмарках, так и в повседневной работе независимо от используемых приложений.

Под длительной нагрузкой корпус почти не нагревается, лишь становится чуть теплой тыльная часть корпуса в правом верхнем углу, возле модуля основной камеры. Тротлинг при этом, по сути, отсутствовал.

Huawei MatePad Pro работает под управлением ОС Android 10, дополненной фирменной оболочкой EMUI 10.1. Как и у всех последних смартфонов компании, в планшете отсутствуют сервисы Google и, соответственно, магазин приложений Google Play Store — вместо них Huawei предлагает собственный набор библиотек Huawei Mobile Services (HMS Core) и фирменный маркет App Gallery. Подробно описывать нюансы «жизни без Google» в рамках данного обзора мы не станем — у нас уже выходил отдельный материал на эту тему, плюс в обзоре Huawei P40 Pro мы также достаточно детально освещали этот вопрос.

Камера

Основная камера содержит единственный 13-мегапиксельный модуль с фазовым автофокусом и диафрагмой f/1.8.

Он может снимать Full HD и 4K видео с частотой 30 fps. У планшетов тыловая камера не настолько востребована, как у смартфонов, тем не менее, Huawei MatePad Pro снимает достаточно качественно: у него приличный динамический диапазон, небольшое количество шумов и достаточно точная цветопередача; четкость и проработка мелких деталей, правда, не самые выдающиеся. При недостатке освещения резкость и динамический диапазон снижаются, но не критично.

Фронтальная камера оснащена 8-мегапиксельным модулем с диафрагмой f/2.0 и максимальным разрешением видео – [email protected] fps. Ее качества более чем достаточно для видеоконференций – достаточная четкость изображения и в целом правильная цветопередача, в том числе цвета лица.

Аудио

Huawei MatePad Pro оснащен четырьмя динамиками, расположенных попарно на узких гранях корпуса — это создает ощущение звука, исходящего как будто из самого экрана. Уровень громкости динамиков достаточно высокий, качество звучания также весьма неплохое: у планшета хорошо проработанные высокие частоты, неплохие средние и даже есть некоторый намек на наличие басов. При воспроизведении набора тестовых аудиофайлов уровень громкости сохранялся практически на одном уровне вплоть до 250 Гц, после чего начал плавно снижаться, но еще на 130 Гц звук был достаточно разборчивым; полное его исчезновение наблюдалось лишь на 90 Гц.

Автономность

Планшет комплектуется литий-ионным аккумулятором емкостью 7250 мА*ч, поддерживается беспроводная быстрая зарядка (15 Вт), а также два вида обычной – 20-ваттная стандартная и 40-ваттная при использовании зарядного устройства с поддержкой HUAWEI SuperCharge. Производитель обещает до 12 часов работы от одного заряда; в батарейном тесте PCMark, имитирующем типичную нагрузку на планшет, при яркости экрана 120 кд/м² Huawei MatePad Pro продержался даже дольше, показав очень хороший результат в почти 14 часов.