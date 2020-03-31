Жизнь без Google: как пользоваться новыми смартфонами Huawei?





В 2019 году производитель смартфонов Huawei столкнулся с необычной проблемой, из-за санкций со стороны правительства США американская компания Google не может предоставлять ему свои сервисы. Как мы знаем, платформа Android полностью открытая и бесплатная, но вот мобильные сервисы Google (Google Mobile Services, GMS) и приложения от поискового гиганта, например Gmail, являются его собственностью. И без соответствующей лицензии производители не могут их использовать на своих устройствах. Лишившись её из-за торговой войны США и Китая, в Huawei сначала рассчитывали на быстрое разрешение ситуации, но уже ближе к концу лета 2019 года стало понятно, что нужно задействовать «план Б». В итоге в октябре того же года компания объявила о запуске своих сервисов HMS (Huawei Mobile Services), а также планов ускорить наполнение магазина приложений AppGallery, пообещав вложить в эту инициативу $1 млрд. Вся эта история в большей степени прошла мимо украинских пользователей, так как у нас не продавался первый смартфон Huawei без GMS — Mate 30 Pro. Но сейчас в продажу в Украине поступают новые аппараты компании без сервисов Google — P40 Lite и P40 Lite E. Получив хороший набор характеристик, они несомненно привлекут к себе внимание покупателей. Поэтому в этом материале я решил рассказать, на что может рассчитывать пользователь смартфонов Huawei без Google.

Почему нельзя просто так взять и поставить на смартфон Huawei магазин Google Play?

Сама по себе фраза «Android без Google» немного вгоняет в ступор, ведь с момента выхода в 2008 году первого Android-смартфона HTC Dream (T-Mobile G1) в сознании пользователей укоренилось понятие, что Android — это и есть Google. Не в последнюю очередь из-за того, что большинство современных смартфонов на платформе Android используют GMS (Google Mobile Services). Это набор инструментов для разработчиков, которые позволяют им проще реализовать разные функций приложений. Например, сделать так, чтобы программа могла определять местоположение, показывать карты, отправлять уведомления, принимать оплату, показывать рекламу, собирать статистику использования и другое. То есть GMS облегчают жизнь разработчикам и делают их приложения удобнее для пользователей, но при этом они полностью контролируются Google, как и программы компании.

В итоге, из-за такой глубокой интеграции приложений Google в собственный же набор инструментов GMS, пользователь не может просто скачать на каком-нибудь сайте APK-файл магазина Google Play и установить его на свой смартфон Huawei. Он не будет работать без GMS, которых нет в прошивке производителя из-за санкций. А их установка и активация на устройстве требует определённых инструментов. Например, сразу после поступления в продажу Mate 30 Pro появился сайт с утилитой LZ Play, которая позволяла установить на смартфон GMS буквально нажатием одной кнопки. Но довольно быстро сайт прикрыли, и единственным способом инсталляции сервисов Google стало развёртывание бекапа с тех Mate 30 Pro, на которых ранее успели запустить LZ Play.

При этом несмотря на то, что Google Play отмечал смартфон как несертифицированный, а Google Pay отказывался работать, никаких дополнительных ограничений со стороны Google не было. Ожидалось, что на новых смартфонах Huawei появится аналогичный способ установки GMS, но пока, похоже, в Google решили занять более активную позицию по блокировке лазеек для добавления своего магазина и сервисов на несертифицированные устройства. Впрочем, скорее всего, они продолжат появляться.

Какую альтернативу GMS предлагает Huawei?

Ответом Huawei на недоступность GMS стала разработка альтернативы, получившей созвучное название HMS (Huawei Mobile Services). Это всё тот же набор инструментов и библиотек для разработчиков, который позволяет их программам определять местоположение, показывать карту, получать платежи, отправлять оповещения, показывать рекламу и многое другое. То есть это замена Google Mobile Services. Вместе с HMS на аппаратах Huawei доступен магазин AppGallery или сокращённо AG, в который разработчикам и предлагают добавлять свои программы. Но перед тем, как перейти к его возможностям, стоит ответить на вопрос, почему некоторые разработчики не могут просто скопировать свои программы из Google Play в AppGallery.

Условно все приложения на платформе Android можно разделить на две категории: те, которые зависят от GMS, а также полностью автономные. Например, программы Facebook от Google абсолютно не зависят, приложение социальной сети и WhatsApp можно скачать прямо с их сайта, и при этом они будут обновляться встроенными средствами. Похожая ситуация с Office и Translator, которые Microsoft спокойно выложила для установки в AppGallery. Но если приложение изначально создавалось с компонентами GMS, то разработчикам нужно адаптировать его под HMS, иначе в нём не будут работать все функции, например, карты.

Можно ли установить все необходимые приложения из AppGallery?

По умолчанию все аппараты Huawei с EMUI 10 оснащаются стандартным набором программ, таких как браузер, почта, сообщения, камера, календарь, блокнот, будильник, галерея, погода, калькулятор, здоровье, диктофон, файловый менеджер, а также клавиатура SwiftKey от Microsoft. Поэтому если смартфон нужен не как обычная «звонилка», то с помощью AppGallery можно расширить его возможности, хотя и не во всём.

Очень многое, безусловно, зависит от профиля использования и привычек конкретного пользователя. Исходя из своих потребностей я с помощью магазина Huawei дополнительно установил следующий набор программ:

Браузер: Opera

Стандартный браузер в EMUI 10 довольно неплохой и напоминает по дизайну Chrome, но Opera показалась мне немного быстрее и, что важнее, она лучше работает с PWA (Progressive Web Apps). А если пользователь планирует ограничиться установкой программ только с AppGallery, то они понадобятся, и дальше я расскажу как именно.

Общение: Telegram, Viber, WhatsApp

Популярные в Украине мессенджеры Telegram и Viber есть в AppGallery, работают они без проблем. WhatsApp можно установить прямо с сайта приложения.

Карты: OsmAnd, веб-версия Google Maps

Для навигации в городе в AppGallery можно найти несколько приложений, но как по мне самое удобное — это OsmAnd, которое работает на основе OpenStreetMap. В нём есть режим офлайн и достаточно много точек интереса. Впрочем, к скорости работы программы есть вопросы.

Несмотря на отсутствие возможности поставить приложение Google Maps, веб-версию карт никто не отменял, и она довольно функциональная. Тем более, что Opera запускает её в отдельном окне в виде веб-приложения (PWA) и по базовым возможностям оно ничем не уступает отдельной программе. Единственное, в нём нет поддержки автомобильной навигации.

Хорошей программы для навигации по городу на авто в AppGallery я найти не смог. Вполне возможно, что это изменится с выходом совместного приложения Huawei и TomTom, разработку которого они ранее анонсировали.

Музыка: Deezer

Кроме встроенного музыкального плеера, в который можно загружать свою музыку, в AppGallery есть только один известный сервис потоковой музыки — Deezer.

Переводчик: Microsoft Translator

В качестве замены Google Translate из AppGallery можно установить довольно неплохой переводчик от Microsoft.

Документы: Microsoft Office

Для работы с документами на смартфонах Huawei прямо из коробки предустановлено приложение Office от Microsoft. Судя по всему, другие программы американской компании тоже в скором времени появятся в AppGallery.

Список задач: TickTick

Удобный и быстрый список дел, который в бесплатной версии позволяет вести список дел с напоминаниями и планировать задачи по дням.

Заметки: Zoho Notebook

Удобный бесплатный блокнот с поддержкой синхронизации между разными устройствами.

Социальные сети: Facebook, Twitter, Instagram

Как уже написано выше, с приложением Facebook проблем нет, его можно скачать прямо с сайта социальной сети и оно в дальнейшем будет само себя обновлять. С Twitter и Instargam чуть другая ситуация, сервисы не дают напрямую скачать клиент, но имеют веб-версии, которые ничем не уступают отдельной программе. Это тоже Progressive Web App, который браузер Opera умеет запускать в отдельном окне.

Кино и сериалы: Megogo, Netflix в браузере

В AppGallery есть сразу несколько популярных в Украине онлайн кинотеатров: Divan.TV, Sweet.TV и Megogo. Но последний работает лучше всего. Кроме этого, можно смотреть Netflix через браузер, единственное, так не выйдет скачивать фильмы и сериалы для офлайн просмотра.

YouTube: браузер

Приложение YouTube не работает без GMS, поэтому смотреть видео можно только через браузер. Как и в случае с Netflix, проблем с просмотром нет, но загрузить видео на смартфон, если у вас есть премиум подписка, не выйдет.

Такси: Uber, Uklon

Приложения популярных в Украине служб такси пока недоступны в AppGallery, но они вполне хорошо работают через браузер. Как и другие PWA приложения, их можно запускать с помощью браузера Opera в отдельном окне.

Книги: FBReader

Простое, но при этом довольно удобное приложение для чтения электронных книг. К сожалению, без возможности синхронизации с другими устройствами.

Облачное хранилище и синхронизация фотографий: Huawei Cloud

Кроме возможности заходить в Google Drive и Google Photo через браузер, для синхронизации и бекапа данных со смартфонов Huawei можно использовать собственное облако компании. Оно позволяет сохранять контакты, фото, файлы, записи диктофона и заметки из блокнота. При этом в Huawei заявляют, что они не передаются в Китай, а за их безопасность и соответствие с GDPR (HUAWEI ID) отвечает ирландская компания Aspiegel.

Локальные приложения: «Нова Пошта», OLX, Portmone.com, Приват24, monobank, «Мультиплекс», «Кабанчиком», rabota.ua и другие

На данный момент в AppGallery появилось достаточно много приложений локальных сервисов и банков, при этом их список продолжает пополняться.

В итоге, всех привычных пользователям программ в AppGallery пока нет, и хотя в Huawei надеются быстро наполнить свой магазин, судя по всему, полной альтернативой Google Play он пока стать не сможет. Впрочем, базовые потребности ряда пользователей AppGallery сможет покрыть, но этого явно будет недостаточно для продвинутых юзеров.

Ещё одним способом загрузить приложения на новый смартфон Huawei является утилита Phone Clone. И хотя её основное предназначение – это перенос данных пользователя с одного устройства на другое (контакты, фотографии, история звонков и сообщений), но она также позволяет переносить большинство программ. Поэтому можно сразу скопировать приложения, проверить, какие из них работают, а дальше уже обновлять их через AppGallery или сторонний магазин.

Альтернативные источники установки приложений

С AppGallery разобрались, как видно, программ в магазине Huawei не очень много и есть пользоваться только им, то мне, например, пришлось бы сильно менять свои привычки. Понятно, что никто не хочет этого делать, и, к счастью, в основном этого можно избежать.

Например, в самом AppGallery недавно появилось приложение с незамысловатым названием MoreApps, которое по сути является каталогом популярных программ в каждом регионе, и показывает источники их установки, включая сторонние магазины. При этом если приложение не запускается без GMS, то MoreApps показывают его альтернативу. С его помощью можно довольно быстро загрузить на смартфон необходимый набор программ, которым для работы не нужны сервисы Google.

Ещё один способ – установка альтернативного магазина приложений, например, Amazon Appstore или APKPure. Благодаря им смартфон можно установить большинство привычных программ, кроме большинства от Google. Поэтому потенциальным пользователям аппаратов Huawei стоит рассчитывать только на альтернативы.

Хотя отмечу, что не все программы Google не работают без GMS. Например, из APKPure можно поставить браузер Google Chrome, Google Translate, и файловый менеджер Files. Они полностью рабочие, единственное, в них не получится войти в свою учётную запись Google. Но есть по крайней мере две программы, которым она не нужна, это клавиатура Gboard и редактор изображений Snapseed.

Кроме этого, приложение автомобильной навигации Waze также использует собственные карты и систему авторизации, поэтому от Google оно не зависит и отлично работает без GMS.

Для меня ближайшей альтернативой облака Google и части приложений являются программы Microsoft. Пока они не все доступны в AppGallery, поэтому из APKPure я ставил браузер Edge, почтовый клиент с календарём Outlook, OneDrive для синхронизации файлов и фотографий, а также OneNote для заметок. Ещё была надежда на список задач Microsoft To-Do, но пока программа при запуске ругается на отсутствие Google Play, хотя при этом полностью работает и синхронизирует данные.

В целом, из APKPure и Amazon Appstore можно поставить большинство популярных приложений, которым не нужны сервисы Google. Это приходится делать на свой страх и риск, но, по крайней мере, встроенный антивирус на такие установки не ругается. Кроме этого, по сравнению со скачиванием APK-файлов со сторонних сайтов, преимуществом альтернативных магазинов является то, что они также позволяют автоматически обновлять программы.

Главный вопрос со всеми этими альтернативными источниками, пожалуй в том, будут ли пользователи заморачиваться их установкой и настройкой? Я думаю, что далеко не все даже знают о такой возможности. На этот случай в Huawei предусмотрели бесплатный сервис в магазинах и сервисных центрах, который включает помощь в регистрации HUAWIE ID, перенос данных и консультацию по способам установки приложений. Но пока сложно сказать, насколько хорошо это будет работать для пользователя.

В итоге

AppGallery вряд ли сможет быстро взлететь, и в обозримом будущем предложить пользователям столько же приложений, как и Google Play. Но с другой стороны, Huawei и не надо полностью копировать другой магазин, достаточно договориться с разработчиками самых популярных приложений и сервисов. Это более реальная стратегия, чтобы удержать интерес покупателей смартфонов. А пока на первом плане для пользователей новых аппаратов Huawei будут альтернативные магазины приложений, из которых можно установить большинство необходимых для комфортного использования смартфона программ. Но в любом случае, среди них пока не может быть приложений от Google.