Обзор смартфона Huawei P40 Lite





Традиционно вместе с флагманами Huawei представляет и «облегченную» версию в среднем ценовом диапазоне. Не стало исключением и нынешнее обновление линейки, P40 – сегодня у нас в гостях новый «почти флагман» — P40 Lite. Особый интерес этот аппарат представляет тем, что это первая модель Huawei без сервисов Google, которая будет официально продаваться в Украине.

Дизайн Huawei P40 Lite

Huawei P40 Lite доступен в трех цветовых решениях: Midnight Black (черный), Sakura Pink (розовый) и Crush Green (зеленый); у нас в редакции побывал третий вариант. Рамки вокруг дисплея умеренные, снизу чуть шире, чем по бокам и сверху; дисплей занимает примерно 83,5% площади передней панели. В отличие от P30 Lite, у которого фронтальная камера находилась в каплевидном вырезе по центру экрана, у P40 Lite она размещена в отверстии в левом верхнем углу.

Корпус смартфона выполнен в виде традиционного уже «сэндвича» — правда, как и у P30 Lite, стеклянная здесь только фронтальная панель; задняя крышка выполнена из пластика, весьма удачно имитирующего стекло. Также пластиковой является и рамка между ними – хотя на ощупь она воспринимается как металлическая.

На верхней боковой грани находится микрофон шумоподавления (плюс щель разговорного динамика в стыке между фронтальной панелью и рамкой), на левой – лоток SIM-карт (поддерживается установка двух карт формата nanoSIM, вместо одной из них можно установить фирменную карту памяти NM Card объемом до 256 ГБ), на правой – качелька громкости и кнопка включения, совмещенная со сканером отпечатков пальцев. Снизу можно найти отверстия мультимедийного динамика, основной микрофон, разъем USB Type-C и мини-джек для подключения проводной гарнитуры – в среднебюджетниках от него пока не спешат отказываться.

По нынешним меркам, Huawei P40 Lite ощущается как смартфон средних размеров, но по сравнению с P30 Lite он стал чуть крупнее (плюс ~6 мм в высоту и 4 – в ширину) и тяжелее (183 г против 159 г у предшественника). В руке он лежит хорошо, боковые грани удобно ложатся в ладонь, пластиковая задняя крышка не ощущается особо скользкой, так что случайно выронить смартфон будет не слишком легко.

Дисплей

В Huawei P40 Lite установлен IPS-дисплей с диагональю 6,4 дюйма и разрешением 2310 х 1080 точек (что дает плотность пикселей ~398 PPI). Он выдает хорошую картинку с естественными цветами и большими углами обзора, причем яркость даже при взгляде сбоку снижается весьма незначительно, цветопередача при этом также практически не страдает.

В настройках дисплея можно переключаться между двумя видеорежимами – «обычным» и «насыщенным». В первом смартфон демонстрирует спокойные цвета и по умолчанию комфортный теплый оттенок.

В насыщенном значительно расширяется цветовой охват, из-за чего цвета становятся яркими и насыщенными, почти как у AMOLED-дисплеев. Изображение при этом приобретает явственный холодноватый оттенок, но исправить это можно в том же самом меню – переключившись на теплую цветовую температуру или отрегулировав ее вручную на цветном диске. Кроме того, аналогичных результатов можно добиться с помощью пункта меню «комфорт для глаз», в котором включается фильтр синего цвета – как на постоянной основе, так и по расписанию.

Максимальная яркость составляет порядка 460 кд/м², при включении автоматической регулировки на улице в солнечную погоду она может подняться еще выше, до ~520 кд/м² — так что рассмотреть информацию на нем не составит особого труда. Минимальная яркость – всего 1,5 кд/м², так что даже в полной темноте он не будет «бить по глазам».

Аппаратная платформа, производительность

В Huawei P40 Lite используется чипсет собственной разработки — HiSilicon Kirin 810. В него входят восьмиядерный CPU (2 производительных ядра Cortex-A76, работающих на частотах до 2,27 ГГц, и еще 6 энергоэффективных Cortex-A55 с частотами до 1.88 ГГц) и шестиядерный GPU Mali-G52. Смартфон доступен в единственной конфигурации памяти – 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ внутреннего хранилища.

Kirin 810 — новый процессор для моделей среднего ценового диапазона, выполненный по 7 нм техпроцессу, и он оказывается заметным шагом вперед по сравнению с Kirin 710, который был в основе прошлогоднего P30 Lite. В плане производительности в синтетических тестах он выглядит очень достойно, без особых проблем обставляя других «среднебюджетников».

В тесте на тротлинг Huawei P40 Lite показал отличные результаты, частота процессора под постоянной нагрузкой не снижалась, нагрев при этом был более чем умеренный – корпус смартфона оставался лишь немного теплым.

Как уже говорилось выше, сканер отпечатков пальцев находится на боковой грани и совмещен с кнопкой питания. Он отличается очень высокой скоростью работы, смартфон разблокируется практически мгновенно, ложных срабатываний у нас не наблюдалось – в целом, его работой мы остались очень довольны, на данный момент это явно более удобное решение по сравнению как с подэкранным сканером, так и с размещенным на тыльной стороне корпуса.

Программное обеспечение

Huawei P40 Lite работает под управлением ОС Android 10, дополненной фирменной оболочкой EMUI 10.0.1. Это второй смартфон Huawei без сервисов Google и, соответственно, доступа к магазину приложений Google Play Store, побывавший у нас в редакции (первым был Huawei Mate 30 Pro), и первый, который будет официально продаваться в Украине.

Подробно рассказывать об интерфейсе EMUI в рамках данного обзора мы не будем — в этом плане P40 Lite ничем особенным, кроме состава софта, не отличается от других моделей Huawei на базе Android 10; все желающие могут ознакомиться с нашим детальным видеообзором EMUI 10 здесь.

А теперь о самом интересном – как себя чувствует Android-смартфон без Google и что пришло ему на смену? Дело в том, что сервисы Google Play используются далеко не в одном только фирменном софте Google (в них входит целый набор инструментов, например, для работы с местоположением, функции оплаты, работы с картами и т.д.). Поэтому Huawei реализовал свой собственный набор библиотек Huawei Mobile Services (HMS Core), призванный заменить сервисы Google Play, а для установки приложений теперь используется фирменный маркет AppGallery, в котором потребуется создать учетную запись Huawei ID (он присутствовал и на более ранних моделях Huawei с поддержкой Google, однако теперь компания начала более активно его развивать).

Разумеется, выбор в AppGallery не может сравниться с Google Play Store – так, хоть в нем и удалось найти Telegram, Viber, Rozetka, monobank, Приват24, но при этом в AppGallery отсутствуют такие очень популярные приложения, как Facebook, Twitter, Instagram, Dropbox и т.д. Их можно установить вручную из apk-файлов – например, из ресурсов APKMirror или APKPure (естественно, на свой страх и риск), однако фирменный софт Google работать на Huawei P40 Lite не будет даже после ручной установки. Самым критичным здесь будет, пожалуй, отсутствие YouTube (вместо него можно использовать сторонний клиент YouTube Vanced) и Google Maps (нам удалось заставить работать одну из версий месячной давности, загруженную с APKPure, но без возможности логина).

И последнее – бесконтактная оплата. Хоть в смартфоне и есть поддержка NFC, но Google Pay, как нетрудно догадаться, отсутствует. К сожалению, собственной системы у Huawei пока нет, хотя работы над этим в данный момент уже ведутся, как на глобальном уровне, так и на украинском рынке, так что в будущем можно надеяться на исправление ситуации.

Мультимедиа

В Huawei P40 Lite только один мультимедийный динамик, разговорный для создания стерео-эффекта не используется. Он оказывается достаточно громким, чтобы владелец аппарата не пропустил звонок даже в довольно шумной обстановке; если говорить о качестве, то у него хорошая проработка средних и неплохая – высоких частот, басов же, вполне ожидаемо, здесь практически нет.

Камера Huawei P40 Lite

Тыловая камера включает в себя четыре модуля: основной на 48 МП, с диафрагмой f/1.8 и фазовым автофокусом, ультраширокий с разрешением 8 МП и диафрагмой f/2.4, двухмегапиксельный макро-модуль и модуль глубины. Рекомендуемый режим съемки основным модулем – 12-мегапиксельный, но при желании пользователь может делать и полноразмерные кадры – как обычные, так и в режиме «48MP AI Ultra Clarity»; в последнем случае съемка занимает несколько секунд, а сами снимки получаются заметно качественнее – гораздо четче и с более высокой детализацией. Так что если вам понадобится сделать полноразмерный кадр – именно этот режим будет у вас основным.

Приложение камеры выглядит стандартно и будет знакомо всем владельцам последних моделей Huawei. Свайп вверх-вниз по окну предпросмотра изменяет зум, влево-вправо – не делает ничего. В нижней ленте режимов можно переключаться между ночным режимом, портретным, AR-камерой и т.д.; в последнем пункте, More, содержатся менее востребованные варианты вроде Pro-режима, слоу-мо, панорамы, HDR, супер-макро и проч. В главном окне, рядом с переключением режимов вспышки, фильтров и вызова системных параметров находится включение улучшения снимков с помощью AI (в общем случае оно, как правило, приводит к повышению насыщенности цветов и контрастности снимка), а также режим AI Lens, который может сканировать QR-коды и искать объекты (в первую очередь товары) в интернете. Pro-режим позволяет вручную задавать ISO, выдержку, экспокоррекцию, выбирать тип фокусировки и баланс белого.

Днем в солнечную погоду снимки получаются достаточно качественными и четкими, с натуральными цветами и минимальным количеством шумов — правда, мелкие детали вроде травы или поверхности с мелким узором могут быть смазаны шумодавом.

Динамический диапазон в обычном режиме оказывается достаточно широким, чтобы необходимость включения режима HDR возникала только в случае очень контрастных сцен. HDR работает достаточно деликатно, в общем случае он позволяет лучше проработать детали в ярких участках кадра, которые в обычном режиме оказываются пересвечены; тени при этом хоть и чуть-чуть высветляются, но ровно настолько, чтобы проявить скрывающуюся в них информацию – чересчур сильного их высветления не происходит; кроме того, в HDR-режиме темные участки получаются заметно более четкими.

В темное время суток или в помещении с недостатком света детализация ожидаемо заметно снижается, однако и уровень шумов, и работа алгоритмов «шумодава» оказываются приемлемыми как для смартфона данного ценового диапазона. Включение ночного режима (в котором съемка занимает несколько секунд) позволяет получить больший динамический диапазон и лучшую проработку деталей, при этом, по нашим наблюдениям, эффект от его применения оказывается тем заметнее, чем более тусклым и равномерным светом, без ярких точечных источников в кадре, освещена сцена.

Приложение камеры позволяет делать снимки с двухкратным цифровым зумом – качество у них получается достаточно хорошим, четкость практически на уровне обычных 12-мегапиксельных фото. Ультраширокий модуль также демонстрирует в целом очень неплохую картинку – разве что края кадра получаются заметно «замыленными», плюс насыщенность цветов несколько ниже, чем у основного модуля.

Автономность Huawei P40 Lite

Емкость аккумулятора у P40 Lite стала заметно больше, чем у предшественника – 4200 мА*ч против 3340 у P30 Lite. Поддерживается фирменная быстрая зарядка (40 Вт), которая позволяет зарядить разряженный смартфон до 70% всего за полчаса, полный же заряд занимает чуть больше одного часа. Емкости аккумулятора оказывается вполне достаточно для двух суток умеренной эксплуатации, в «батарейном» тесте Geekbench 4 при яркости экрана на уровне 200 кд/м² смартфон продержался 8 ч 16 мин. и набрал почти 5000 баллов.