Обзор планшета Huawei Mediapad M5 lite 10

На рынке планшетов сейчас один король и он работает не под управлением Android. В таких условиях, всем остальным производителям приходится активно проявлять фантазию и привлекать пользователей интересными решениями с приемлемой стоимостью. Одним из таких является планшет Mediapad M5 lite от HUAWEI, предлагающий хороший дисплей, качественный звук и стилус Pen lite, входящий в комплект.

Дизайн, материалы, сборка

Mediapad M5 lite не предлагает своим внешним видом ничего принципиально нового, но мне нравится как он выглядит. Черный спереди, серебристый сзади и полированные грани боковин. Задняя крышка выполнена из металла и приятно холодит руку. Сверху сзади расположена пластиковая вставка для антенн беспроводной связи. Стекло над дисплеем с закруглением граней. Благодаря этому планшет не выглядит бюджетно, но он таковым и не является, на самом деле.

Планшет рассчитан на использование в горизонтальной ориентации, о чем говорит расположение кнопок и портов. Про порты пойдет речь далее. На правой боковине сверху расположились клавиши питания и качелька регулировки громкости, они удобно ложатся под правую руку и ими приятно пользоваться. Вес планшета составляет 475 грамм. Он хорошо ощущается в руке, но не отягощает их излишне. Ширина рамок вокруг дисплея достаточная для комфортного хвата, а также избежания ложных нажатий.

Под дисплеем расположен сканер отпечатка пальца, над ним — фронтальная камера. Основная камера на задней панели немного выступает, но планшет от этого шататься на столе не начинает.

Звук

На верхней и нижней гранях есть по два динамика. Вообще, звук — это одно из главных достоинств планшета. Динамики от Harman звучат громко, мощно и чисто. В играх и фильмах — одно удовольствие. К их расположению нет претензий, когда планшет в руках, то они не перекрываются. Проблемы могут быть разве что при расположении планшета на подставке или в чехле.

Порты

Расположение mini-jack и USB Type-C в Mediapad M5 lite, наверное, самое странное из всех, которые мне когда-либо встречались. Оба разъема находятся на левой грани, снизу. Как раз там, где чаще всего держишь планшет левой рукой. Возможно, я не разобрался и в HUAWEI что-то знают, но за время использования планшета я так и не смог найти удобное положение для левой руки при подключенном кабеле или наушников.

Но, к счастью, разъем для наушников есть в принципе, как и порт Type-C, что уже неплохо. Чуть выше расположился лоток для SIM-карты формата Nano и карты памяти microSD.

Дисплей

HUAWEI Mediapad M5 lite оснащен 10,1-дюймовой матрицей, выполненной по технологии IPS и разрешением 1920х1200 точек. Картинка получилась приятной, но несколько холодной, как по замерам, так и визуально. Диапазон яркости понравился — от 2,6 до 390 кд/м2. Это позволяет комфортно пользоваться планшетом как в полной темноте, так и на улице в солнечный день. Углы обзора максимальные. Замеренный уровень контрастности — 1:942, что тоже неплохо.

Оснащение и производительность

В планшете установлен процессор Kirin 659. Это решение среднего уровня и средней производительности. Чип восьмиядерный, в нем два кластера ядер Cortex A53, один с частотой 1,7 ГГц, а второй — 2,4 ГГц. Графика — Mali-T830 MP2. В конфигурацию тестовой версии входит 3 ГБ оперативной и 32 постоянной памяти. Есть также версия 4/64 ГБ. По производительности все неплохо, во всех задачах, кроме игр. В этом вина не самого мощного графического чипа, его все же недостаточно для разрешения FullHD. В играх вы сможете получить приемлемую частоту смены кадров, но в тяжелых играх получить хорошую графику у вас не получится. К примеру, в PUBG вы можете рассчитывать только на минимальную графику. Поэтому, назвать Mediapad M5 lite игровым решением я, к сожалению, не могу. Нагрев планшета минимален, да и тот, ощущается только в играх.

Из беспроводных интерфейсов и способов связи, в активе у планшета есть: LTE с поддержкой украинских диапазонов, Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2. Для навигации предусмотрен GPS. К работе сотовой связи и других беспроводных интерфейсов у меня не возникло претензий. Кстати, планшет поддерживает функцию телефонных звонков, но разговаривать лучше всего по гарнитуре, так как микрофон в планшете не очень чувствительный.

Операционная система

Планшет работает под управлением Android 8.0 и оболочки EMUI. Количество предустановленного софта велико, но среди них достаточно полезных приложений. К примеру, набор приложений Google и Microsoft Office. Среди других приложений, которые поставляются с планшетом, есть несколько предусмотренных для рисования комплектным стилусом. Есть и разные дополнительные фишки — пробуждение экрана при поднятии планшета и функция face unlock. Правда, работает она только при хорошем освещении. Скорость работы системы неплохая, тут никаких претензий.

Камеры Mediapad M5 lite

В планшете установлено две камеры — основная и фронтальная, и обе на 8 мегапикселей. Как ни странно, но качество фронтальной камеры оказалось несколько лучше и, в принципе, она неплохо подходит для видеозвонков.

Качество основной камеры можно назвать неплохим только с натяжкой, и только при очень хорошем освещении. При его снижении уровня, качество снимков падает очень сильно.

Автономность

Планшет оснащен аккумулятором емкостью 7500 мАч. При периодическом использовании сотовой связи, редких играх и, примерно, двух часах потокового видео в день, полного заряда хватает на 3 дня. Полное время зарядки составляет 2,5 часа от зарядного устройства 5В/2А.