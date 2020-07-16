Обзор планшета iPad Pro 12.9 (4th generation)





Apple уже несколько лет продвигает идею планшета, как нового компьютера. Делая упор на компактность, высокую производительность и дополнительные возможности, которые обеспечивает сенсорный экран. В своих рекламных материалах для iPad компания так и пишет: «ваш следующий компьютер не похож на компьютер». Квинтэссенцией этого слогана должен был стать новый iPad Pro12.9, доросший уже до четвёртого поколения. Действительно ли это так, и планшет может заменить, например, ноутбук, я решил проверить в этом обзоре.

Комплект поставки

В свете последних слухов о том, что компания Apple может убрать зарядное устройство, комплектацию iPad Pro 12.9 можно назвать даже неплохой. По крайней мере, в коробке с планшетом пользователь может найти кабель USB Type-C и блок питания на 18 Вт.

Не знаю почему, но компания упорно игнорирует возможность использовать более быстрые зарядки.

Дизайн и материалы

По сравнению с третьим поколением, изменения в дизайне iPad Pro 12.9 минимальные. С лицевой панели планшет выглядит точно также, как и прошлая версия. Здесь пользователь найдёт довольно крупный, как для такого устройства, 12,9-дюймовый сенсорный дисплей с закруглёнными углами и не очень большими рамками.

Фронтальная часть при этом прикрыта защитным стеклом, которое бесшовно переходит в алюминиевую рамку корпуса. Ни визуально, ни на ощупь перехода между стеклом и металлом нет, точность подгонки деталей очень высокая.

С одной стороны, дизайн в iPad Pro 12.9 довольно простой, по сути с лицевой стороны это крупный экран с небольшой рамкой, а с тыльной – алюминиевая пластина с выступающим крупным блоком камер, знакомым нам по линейке iPhone 11.

Но с другой, как раз внимание к деталям и качество сборки показывает, насколько скрупулёзно производитель подошёл к вопросу проектирования устройства. Поэтому в целом его использование планшета оставляет очень приятно впечатление.

Небольшое опасение вызывает разве что толщина 5,9 мм, из-за неё кажется, что корпус можно погнуть прямо в руках. Но на практике если его не сгибать и не садиться на него, то проблем быть не должно.

С виду iPad Pro 12.9 выглядит довольно крупным, что неудивительно, учитывая диагональ, но на практике вес самого планшета составляет 641 грамм с модулем Wi-Fi и 643 грамма с LTE. Это позволяет в целом комфортно пользоваться устройством и в том числе держать его одной рукой.

Дисплей iPad Pro 12.9

Как уже написано выше, планшет оснащается 12,9-дюймовым дисплеем, в Apple использовали IPSматрицу Liquid Retina с разрешением 2732х2048 точек и частотой обновления 120 Гц (технология ProMotion). Из других особенностей экрана стоит отметить поддержку режима True Tone, при котором цветовая температура матрицы подстраивается под окружающее освещение, а также хорошее олеофобное и антибликовое покрытие.

Дисплей iPad Pro 12.9 поддерживает цветовой охват DCI-P3, и в целом получил довольно хорошую калибровку с гаммой на уровне эталонного значения 2.2 и равномерной подсветкой. Для пользователей, которые планируют рисовать на планшете или обрабатывать фотографии, качества экрана будет достаточно, единственное, лучше отключить режим True Tone, который влияет на цветопередачу.

Технология ProMotion позволяет менять частоту обновления до 120 Гц в зависимости от изображения на дисплее, соответсвенно при более быстрой анимации она будет выше. Это делает изображение более плавным, включая анимации интерфейса, поэтому кажется, что он работает намного быстрее.

Платформа и производительность

В основе iPad Pro 12.9 лежит 8-ядерный процессор A12Z Bionic, который является лишь слегка улучшенной версией чипа A12X Bionic, вышедшего в 2018 году вместе с третьим поколением Pro-планшетов Apple. Единственным отличием нового процессора является одно дополнительное ядро GPU. В подсистеме обработки графики А12Х было семь ядер плюс одно заблокированное, и получается, что в А12Z Bionic его просто разблокировали. Поэтому производительность нового чипа в целом находится на том же уровне, что и в прошлой версии, только обработка графики стала немного быстрее.

Что действительно улучшилось, так это объём оперативной памяти. В прошлом поколении во всех моделях, кроме версии с 1 ТБ памяти, было 4 ГБ «оперативки», а в новом iPad Pro 12.9 её увеличили до 6 ГБ. Это позитивно сказалось как на многозадачности, так и на способности системы держать больше приложений в фоне, включая «тяжёлые» вкладки браузера.

В итоге, несмотря на меньший порядковый номер, чем у чипа А13 в линейке iPhone 11, по факту A12Z Bionic является самым производительным процессором Apple, и его возможностей с запасом хватает для любых приложений и игр, которые только можно найти для macOS. Пожалуй, единственным минусом этой платформы можно назвать разве что не очень большой прирост производительности по сравнению с прошлой версией. Поэтому владельцам iPad Pro 2018 года нет особого смысла обновляться, а пользователям, которые подыскивают новый планшет, можно смело смотреть в сторону прошлого поколения.

Стоит отметить, что у iPad Pro 12.9 довольно широкий выбор встроенной памяти. Базовая версия стартует со 128 ГБ, но также можно выбрать 256, 512 ГБ и 1 ТБ. Другие особенности платформы планшета включают беспроводные модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, а также позиционирование через GPS/GNSS.

На корпусе планшета есть только один порт USB Type-C, который можно использовать для подзарядки и передачи данных. С его помощью к iPad Pro 12.9 можно подключать внешние накопители и другие совместимые аксессуары. При этом планшет умеет работать с переходниками, и его можно даже подключить к монитору или проектору. К сожалению, в iPadOS нет соответствующих настроек и выбирать разрешение монитора нельзя, поэтому планшет будет просто транслировать изображение со своего экрана.

Система распознавания лица

Как и в iPhone, начиная с версии Х, для разблокировки экрана iPad Pro, а также идентификации пользователя используется система распознавания лица FaceID. Она работает на основе проектора точек, а также инфракрасной камеры. При этом несмотря на то, что iPad Pro 12.9 довольно крупный и его часто используешь как в вертикальном, так и горизонтальном положениях, блок датчиков в принципе хорошо справляется с распознаванием под разными углами.

Софт iPad Pro 12.9

На данный момент в iPad Pro 12.9 используется операционная система iPadOS 13.5.1, в которой есть режим многозадачности с возможностью работы с несколькими окнами, а также, например, поддержка мыши. Причём в последнем случае система отображает причудливый курсор, который сливается с элементами интерфейса. Но об этом немного позже, ведь для тех, кто не сталкивался с планшетной ОС Apple, сначала стоит рассказать о её особенностях. По сравнению с iOS она уже давно заметно отличается, разработчики всё-таки стараются более рационально использовать площадь более крупных дисплеев в iPad, поэтому на главный экран планшета в горизонтальном положении можно добавить не только иконки приложений, но и виджеты, а сами программы отображают больше элементов интерфейса.

В нижней части экрана находится панель Dock, в которой на манер macOS можно разместить необходимые приложения. В iPad она также необходима для того, чтобы открывать программы в отдельном окне, для этого достаточно потянуть их иконки из дока в центр экрана.

iPadOS поддерживает режим многозадачности, окна программ можно размещать рядом в разных пропорциях и поверх друг друга.

Это не классический многооконный интерфейс, как на компьютерах, но в целом он облегчает выполнение ряда задач. Например, если надо видеть перед глазами документ и при этом общаться в мессенджере.

Ещё одно интересное решение в iPadOS, пришедшее из десктопных систем – это возможность открыть несколько окон одного приложения. Пока работает только в системных программах, таких как браузер, почта, заметки. Но в целом это довольно удобно иметь возможность использовать несколько окон браузера и размещать их рядом.

Тут же отмечу, что Safari в iPadOS умеет работать с полноценными версиям сайтов, поддерживая практически все возможности десктопного браузера, соответственно в нём можно работать с веб-версией Gmail, Google Docs, Dropbox и прочими продвинутыми онлайн сервисами.

Как и для iOS, приложений для iPadOS есть очень много, поэтому, кроме стандартных, будет легко найти подходящий почтовый клиент, программы для работы с документами и другими офисными задачами. Но стоит отметить, что несмотря на все усилия Apple убедить пользователя в том, что «вот такой теперь компьютер», iPad Pro 12.9 всё равно воспринимается как большой планшет. Не в последнюю очередь из-за того, что, переняв часть возможностей интерфейса macOS, он всё равно пока проигрывает ноутбукам в скорости выполнения большинства задач. Но для тех пользователей, которым в основном нужен браузер, почта и текстовый редактор, возможностей iPad Pro 12.9 будет более, чем достаточно. Для этих целей, как и для чтения книг, лучше подойдёт 11-дюймовая версия планшета. Но для тех, кто рассматривает его в качестве инструмента для рисования, обработки снимков, однозначно более крупный дисплей будет удобнее.

Отдельно стоит отметить про возможность работать на iPad Pro 12.9 с клавиатурой и мышью. В Apple давно сделали обложку с клавиатурой для своих планшетов, а недавно выпустили версию с тачпадом, что превращает iPad в подобие ноутбука. Впрочем, вместе с ней вес планшета тоже сильно увеличивается, аж до 1362 граммов, что сравнимо с 13-дюймовым MacBook Pro. Но как бы ни было, это довольно дорогое удовольствие, как и все фирменные аксессуары для iPad.

Я же пробовал работать с iPad Pro 12.9 подключив к нему напрямую через Bluetooth клавиатуру Logitech MX Keys и мышь MX Master 3. И должен отметить, в целом это вполне рабочее решение. Единственное, прокрутка колесом мыши немного подтормаживает и не всегда срабатывает корректно, судя по всему, iPadOS больше заточена на работу с тачпадом. Клавиатура вполне точно отрабатывает нажатия, но переключение языка через клавишу Caps Lock занимает чуть больше времени, чем хотелось бы.

Система в целом хорошо работает с курсором мыши, здесь он выглядит не как привычная всем пользователям ПК стрелка, а в виде полупрозрачного шара, который сливается с элементами интерфейса при наведении на них. Сначала выглядит непривычно, но вполне удобно.

Камеры и лидар

Одним из главных отличий iPad Pro 12.9 от прошлой версии, вышедшей в 2018 году, является новая система камер, более крупный блок которой напоминает таковой в iPhone 11 Pro. Он тоже выступает из корпуса и содержит три модуля, но они, конечно же, отличаются от смартфонных.

Основная камера в планшете 12-мегапискельна широкоугольная с диафрагмой f/1.8 и оптической стабилизацией. Днём с её помощью можно получить хорошие, как для планшета снимки, но при ухудшении освещения разница с камерами в тех же iPhone 11 становится разительной. Поддержки ночного режима здесь нет и без помощи алгоритмов постобработки фотографии получаются с большим количеством шумов и соответственно плохой детализацией.

В качестве второй камеры в iPad Pro 12.9 используется сверхширокоугольный 10-мегапиксельный модуль с диафрагмой f/2.4, углом обзора 125 градусов и электронной стабилизацией. Днём он со свое задачей справляется, захватывая больше сцены и обеспечивая в целом правильную экспозицию и баланс белого. Но вот ночью смысла переключаться на сверхширокоугольную камеру просто нет, матрице не хватает света, поэтому детализация значительно ухудшается.

Третий модуль на блоке камер планшета – это лидар, замеряющий расстояние до объектов на расстоянии до 5 метров, как внутри помещений, так и на улице. В iPad Pro 12.9 его добавили для улучшения работы с дополненной реальностью, когда объекты на экране планшета отображаются поверх изображения с камеры.

Самым простейшим применением этой функции является линейка, позволяющая измерять расстояние. Благодаря лидару она действительно точнее распознаёт поверхности. Это же касается и других приложений дополненной реальности.

В целом, учитывая стоимость нового iPad Pro 12.9 от него ожидаешь более высокого качества снимков, тем более что у него более производительный процессор, чем в iPhone 11 Pro и добавление программной постобработки не было бы проблемой. Для планшетов качество фотографий никогда не ставилось во главу угла, но это безусловно открыло бы новые возможности для творчества.

Аудио

В лучших традициях Pro-линейки планшетов, в этой модели установлено четыре внешних динамика, обеспечивающих очень высокую громкость и в целом отличное объёмное звучание. iPad Pro 12.9 без проблем может заменить небольшую внешнюю колонку.

Как и в прошлом поколении, в новой версии нет 3,5 мм разъёма для наушников, их можно подключать либо через порт USB Type-C, либо беспроводным способом через Bluetooth 5.0.

Автономность iPad Pro 12.9

В планшете установлен аккумулятор на 9720 мАч, которого хватает примерно на 10 часов воспроизведения видео и на около 12 часов работы в браузере. То есть при активном использовании планшета, его батареи хватит на день работы.

От комплектного блока питания на 18 Вт iPad Pro 12.9 заряжается почти три часа, это довольно много, учитывая, что его можно заряжать от более мощной зарядки MacBook Air на 30 Вт, сократив это время до 2 часов. Apple давно следует использовать в своих устройствах более быстрые зарядки, это касается как планшетов, так и смартфонов.

4.5 Оценка ITC.UA Плюсы: дизайн и материалы; качественный дисплей с поддержкой частоты обновления 120 Гц; высокая производительность; возможности iPadOS и обилие сторонних приложений; поддержка клавиатуры и мыши/тачпада; лидар; 4 громких внешних динамика; хорошая автономность Минусы: качество снимков могло быть выше; хотелось бы видеть в комплекте блок питания большей мощности Вывод: iPad Pro 12.9 (4th generation) – это небольшое обновление самого крупного планшета в линейке Apple, а из нововведений в нём можно выделить разве что более быструю графику, 6 ГБ оперативной памяти во всех версиях и новый блок камер с лидаром. По большому счёту купив модель 2018 года пользователь ничего существенного не упустит, но стоит отметить, что её стоимость не сильно уступает новой модели. Что касается предложения со стороны Apple заменить традиционный компьютер планшетом, то, к счастью или сожалению, пока это возможно не для всех задач. Работать на ноутбуке с браузером, почтой, документами, графическими и видеорадекторами всё ещё комфортнее. Хотя нельзя не отметить, что iPadOS удачно переняла на себя часть десктопных возможностей, в частности полноценный браузер и поддержку мышей и тачпадов. Технические характеристики Apple iPad Pro 12.9 2020 Wi-Fi 128GB Silver (MY2J2)

29 727 − 37 999 грн

Сравнить цены Тип Планшет Предустановленная ОС iOS (iPadOS) Диагональ экрана, дюймов 12,9 Разрешение 2732x2048 Тип матрицы IPS Датчик освещенности + Оперативная память, ГБ нет данных Встроенная память, ГБ 128 Слот расширения памяти - Процессор Apple A12Z Bionic Количество ядер 8 Графика нет данных Встроенные динамики + (4 динамика) Емкость батареи, мАч 36,71 Вт/ч Время автономной работы до 10 часов веб-серфинга Фронтальная камера, Мп 7 (f/2.2) Тыловая камера, Мп 12 (f/1.8), 10 (f/2.4, 125°) Wi-Fi Wi-Fi 802.11ax (6) Bluetooth + (5.0) GPS - Внешние порты USB-C Вес, г 641 Размеры, мм 280,6x214,9x5,9 Цвет корпуса серебристый Цвет лицевой панели черный Еще Face ID, Apple Pay, Сканер LiDAR

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