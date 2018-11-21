iPad Pro 11 — обзор планшета Apple

На сегодняшний момент планшеты становятся темой дня все реже. Производители перестали обновлять их с былой интенсивностью, а пользователи не покупают новые так часто, как делают это со смартфонами, если вообще не отказываются от планшетов. Но компании Apple пока удается поддерживать интерес к iPad, а в последнее время даже пытаться намекать пользователю на то, что это неплохая замена компьютеру. Сегодня мы посмотрим на то, как обновился iPad Pro и какие нововведения он получил, а в качестве подопытной модели у нас iPad Pro 11.

Модельный ряд

C 2010 года компания выпускает планшеты. Через пару лет были выпущены несколько моделей, которые слегка меняли дизайн и наращивали производительность. Но диагональ дисплея оставалась 9,7 дюймов. Потом появился iPad mini, который стал более компактным 7,9-дюймовым вариантом. Позже iPad Air стал легче предыдущих, но стандартная диагональ не менялась.

В 2015 году появился iPad Pro с экраном 12,9 дюймов, который через полгода получил 9,7-дюймовый вариант. В 2017 году младшая модель подросла до 10,5 дюймов, а в этом году стала больше еще на полдюйма. Но в этот раз и дизайн довольно значительно изменился. Само собой, производительность с каждой новой версией устройства продолжала увеличиваться и сейчас может сравниться с ноутбуками. Последним компания особенно гордится, неустанно упоминая это на презентациях и в маркетинговых материалах.

Комплектация и первые впечатления

Коробка с устройством не меняется, как и ее содержимое. С iPad Pro, как и с обычным iPad, все еще есть только зарядное устройство, кабель, документация и фирменные наклейки. К стоимости такого планшета сразу стоит добавить кейс, возможно со встроенной клавиатурой (которые в зависимости от размера самого планшета будут стоить $179 или $200). Тем, кому еще потребует Apple Pencil, стоит зарезервировать в бюджете дополнительные $129. И эта пара аксессуаров уже тянет по стоимости на базовый iPad.

Но обновления в дизайне сразу заметны, как только планшет покидает коробку. Рамки, изменения корпуса и соответственно размеров — это ощущается моментально. А вот в остальном это хорошо знакомый iPad. Тем не менее, привычки придется менять.

Дизайн и удобство использования

Форма корпуса iPad Pro впервые за довольно долгий период действительно поменялась. Скругленные к «спинке» углы выпрямились и теперь планшет можно поставить на боковой грани (не советую так делать). Рамки со всех сторон экрана стали одинаковые, а кнопка Home вовсе пропала. Выбор цветов оформления теперь ограничен «космическим серым», который в этот раз больше совпадает с таким оттенком в MacBook, и обычным серым. При этом рамка вокруг экрана будет черной в обоих случаях. Также произошло и с iPhone X.

Размер корпуса тоже поменялся. 11-дюймовый iPad Pro стал меньше предыдущей версии, несмотря на увеличение экрана: 247,6×178,5×5,9 мм. Но вес у них равный — 468 грамм. 12,9-дюймовая модель тоже стала поменьше: 280,6×214,9×5,9 мм, а весит 631 грамм (633, если версия поддерживает LTE). В обоих случаях подставка или раскладной кейс с клавиатурой будет просто обязательным аксессуаром. Во-первых, такое дополнение явно не будет лишним для защиты при перемещениях. Во-вторых, без какого-либо упора пользоваться планшетом крайне неудобно. Он все еще великоват и весит много, чтобы долго держать его без упора. А клавиатура явно не будет лишней для переписок, работы с текстами и всем остальным, что хоть как-то ее задействует.

Из глобальных изменений в управлении самым заметным стала пропажа кнопки Home. Ее функции теперь полностью возложены на жесты, как это произошло в iPhone X и всех последующих смартфонах компании. Владельцам последних вряд ли придется как-то менять привычки, они легко переносятся от устройства к устройству. На корпусе все так же есть четыре динамика, кнопки включения и регулировки громкости. Осталась контактная площадка для подключения клавиатуры, но с левой грани она переместилась на заднюю панель. А вот на правой грани появилась новая прорезь, которая магнитит к себе новый Apple Pencil, тем самым заряжая его. И к слову о зарядке, информация из утечек подтвердилась — iPad Pro теперь заряжается и подключает аксессуары через USB Type-C, а не Lightning.

Повторюсь, конечно, но это важно. Так как планшет попал к нам в редакцию без аксессуаров, с уверенностью могу сказать, что подставка для него необходима, иначе пользоваться таким устройством будет сложно. А с подставкой или клавиатурой, которые будут держать упор, вряд ли пользователь заметит сильную разницу с предыдущими планшетами. Изменения в размерах рамки бросаются в глаза до тех пор, пока вы не сосредоточитесь на какой-либо задаче (5 секунд после первого включения). А вот то, что корпус стал поменьше, добавит удобства при транспортировке, особенно учитывая тот факт, что с обложкой и клавиатурой планшет становится толще.

Но нужно помнить, что это довольно хрупкое устройство. Забыть его на сидении или в кресле, куда кто-то может сесть, будет большой ошибкой. Как показывают опыты популярных блогеров, погнуть планшет очень легко, а подобные повреждения уже нельзя будет нормально исправить без новых деталей. При этом цена ремонта будет космической на фоне стоимости устройства. Да и в принципе ремонт такого аппарата дорогой и неудобный.

Face ID вместо Touch ID

Как вы понимаете, исчезновение кнопки Home бесследно не прошло. Пользователю уже не захочется часто вводить пароли, ведь эту функциональность на себя взял сканер отпечатков пальцев. Как и в случае с iPhone, такие изменения привели к появлению датчиков TrueDepth и в iPad Pro, где пароль теперь вводится сканированием лица владельца.

Работает это все быстро, но есть нюанс. Когда планшет находился в альбомной ориентации, я чаще всего придерживал его за левую грань, как раз там, где находится камера и датчик. И при попытке разблокировки я логично получал уведомление о том, что прикрываю датчик. Дело привычки, конечно, но в первое время это может отнимать пару секунд при разблокировке и вводе паролей. В остальном работой датчика я остался доволен не меньше, чем в случае с iPhone. При чем если в iPhone эта функция не работает при горизонтальной ориентации, то в iPad Pro это не проблема.

Дисплей

Лицевая панель тоже получила заметные изменения. Кнопка Home пропала из-за рамок, которые уровняли со всех сторон. На дисплее при этом сгладили углы, а назвали его Liquid Retina HD, как в iPhone Xr. Разрешение для 11-дюймового iPad Pro составило 2388×1668 точек, у старшей модели это 2732×2048, что в обоих случаях равно 264 ppi, как у предыдущих «прошек».

Как обычно, iPad Pro использует IPS-матрицу с поддержкой цветового пространства DCI-P3, которая по-прежнему демонстрирует отличную цветопередачу. К этому стоит добавить отсутствие воздушной прослойки и частоту обновления 120 Гц. Картинка мало того, что отлично выглядит, так еще и очень плавная. Про поддержку Night Shift и True Tone не забыли (оба режима можно довольно легко выключить для работы с фото или графикой).

Максимальная яркость по нашим замерам составила 512 кд/м², и этого достаточно, чтобы работать с планшетом на улице в солнечную погоду. С работой сенсорного слоя проблем не было. К тому же, дисплей поддерживает фирменный стилус Apple Pencil, но потребуется новый (первое поколение с ним не работает). Единственное, к чему можно придраться — олеофобное покрытие. С экрана довольно сложно удалять отпечатки пальцев, со смартфонов они вытираются заметно легче.

Звук

В компании продолжают держать высокую планку для звука. В новом iPad Pro все также установлены четыре динамика, которые с легкостью дадут фору многим динамикам ноутбуков. Конечно, в MacBook Pro звук будет поглубже, но на невысокой громкости разница не так заметна. При этом не важно, звучит что-то из фильма или играет музыка, такие динамики подойдут под практически все пользовательские сценарии.

Что-то все равно должно было пойти не так — в новых iPad Pro пропал стандартный разъем для наушников. Как и в случае с новыми iPhone, в коробке переходника нет, а фирменный адаптер (зная Apple, сторонние подойдут далеко не все) обойдется в $9. Не совсем этого ждешь от устройства с таким ценником, но ничего не поделать. С другой стороны, с ростом популярности беспроводных наушников, многие пользователи не посчитают это проблемой в принципе, другие могут обзавестись наушниками с USB-C, которых тоже становится больше на фоне отказа от классического разъема в топовых (и не очень) Android-смартфонах.

Производительность и ПО

Так как компания все время намекает, что iPad является неплохой заменой компьютеру, было бы хорошо, если бы и мощности было не меньше. Новые процессоры A12X Bionic получили четыре экономичные ядра, и еще четыре высокопроизводительные, а также 7-ядерный графический ускоритель. Это должно обеспечить прирост производительности сравнительно со вторым поколением в 35% для одного ядра, и до 90% в целом, а графика в два раза мощнее предыдущей. Не обошлось и без чипа Neural Engine, который задействован для AI. Практически все варианты емкости накопителя (от 64 до 512 ГБ) комплектуются 4 ГБ оперативной памяти, и только топовый терабайтный вариант снабжен 6 ГБ ОЗУ. Набор коммуникаций все тот же: Bluetooth 5.0 и Wi-Fi стандарта ас, а за LTE придется доплачивать.

В итоге показатели теста Geekbench на iPad Pro 11 могут выдавать результат покруче моего 15-дюймового MacBook Pro. Это, конечно, не означает, что стоит сразу выбрасывать ноутбук и переходить на iPad, но задаток хороший. Любые доступные на iOS приложения будут работать очень быстро. Профессиональный софт (для работы с графикой, видео и прочим) должен порадовать требовательных пользователей, а в перерывах можно играть в любые доступные в App Store игры. Для простеньких бытовых задач даже режим многозадачности не будет проблемой.

Но iOS глобально не поменялась. Да, до 12 версии дошло много удобных вещей и сейчас есть множество хороших приложений, но ОС все еще не позволяет работать с теми же банальными флешками (хотя через USB-C можно подключать много доступной периферии). Не уверен, что профессионалы смогут действительно заменить себе компьютер планшетом, но часть задач перевести на него явно можно. А развлекательная часть работы с устройством вовсе отличная. С другой стороны, если пользователь уверен, что все ограничения iOS для него не будут помехой, то скорость работы явно не разочарует.

Автономность

В отличии от ноутбуков и смартфонов, планшеты более способны показывать заявленное производителем время автономной работы. Батарея iPad Pro 11 емкостью 7812 мА•ч (29,45 Вт•ч) в тесте Geekbench продержалась 10 часов 16 минут. В режиме «выходного дня» можно провести с планшетом все воскресенье на диване, и розетка не понадобится (в моем случае было 9 часов работы экрана за день и остаток заряда в более 20%). К примеру, двухчасовой фильм отнял всего 17%. То есть, автономность не поменялась, сравнительно с предыдущими моделями.

На зарядку потребуется очень много времени. Даже с учетом того, что владельцы MacBook смогут использовать одно ЗУ для нотубука и для планшета, на зарядку последнего уходит 2,5 часа. Правда, с учетом того, как долго держится батарея, заряжать планшет можно ночью. Зато теперь есть небольшое новшество — от iPad’а можно зарядить iPhone. Для этого только, ожидаемо, понадобится купить соответсвующий кабель.

Камеры

Никуда не пропали и камеры. В обе версии iPad Pro установлены 12-мегапиксельные сенсоры со светосилой ƒ/1.8. Набор прежних возможностей остался, а к нему добавили портретный режим. Окошко камеры все также выступает над корпусом, в повседневном использовании это практически никак не сказывается на удобстве, а чехол вовсе «сгладит» этот нюанс.

Такая камера подойдет для разных условий освещения и даже сможет побороться с многими смартфонами, но вот делать снимки планшетом крайне неудобно. Думаю, основной камерой будут чаще пользоваться для сканирования документов или каких-то подобных рабочих целей, но вряд ли кто-то будет возиться с планшетом для фотографий, если практически у каждого пользователя есть смартфон.

Фронтальная 7-мегапиксельная камера с помощью датчиков TrueDepth умеет «мылить» фон, как это делает iPhone. Все остальные возможности остались прежними.

Приложение камеры, как и ожидается, очень быстрое и запускается практически мгновенно. Если не считать портретный режим, то нового тут практически ничего не нашлось.

5 Оценка ITC.UA Плюсы: Обновленный дизайн; красивый дисплей с частотой обновления 120 Гц; отличный звук; USB-С; производительность; автономность Минусы: Цена; все аксессуары нужно покупать отдельно и они дорогие; предыдущий Apple Pencil не поддерживается Вывод: iPad Pro 11 — отличное развитие линейки планшетов от Apple. Разработчики приятно обновили дизайн, подтянули производительность и добавили пару хороших приемов из iPhone. Все это пошло на пользу iPad. Но он все равно остается планшетом не для каждого. Для обычных бытовых задач и простых развлечений все еще будет достаточно обычного iPad. «Прошку» стоит покупать в том случае, если пользователь точно знает, что будет делать на таком планшете и уверен, что под его задачи есть необходимое ПО. Ну и стоит помнить, что цена такого устройства будет немалой, и за такие деньги можно легко найти отличный ноутбук. Технические характеристики Apple iPad Pro 11 2018 Wi-Fi 64GB Space Gray (MTXN2)

26 643 − 40 380 грн

Сравнить цены Тип Планшет Предустановленная ОС IOS 12 Диагональ экрана, дюймов 11 Разрешение 2388x1668 Тип матрицы IPS Датчик освещенности + Оперативная память, ГБ нет данных Встроенная память, ГБ 64 Процессор Apple A12X Bionic Количество ядер 8 Графика нет данных Встроенные динамики + (4 динамика) Емкость батареи, мАч 29.37 Вт/ч Время автономной работы до 10 часов веб-серфинга Фронтальная камера, Мп 7, f/2.2 Тыловая камера, Мп 12, f/1.8 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth + (5.0) GPS + Внешние порты USB-C Вес, г 468 Размеры, мм 247,6x178,5x5,9 Цвет корпуса темно-серый Цвет лицевой панели черный Еще Face ID, Apple Pay

Редакция выражает благодарность интернет-магазину Stylus.ua за помощь в организации обзора Apple iPad Pro