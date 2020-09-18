Обзор планшета Samsung Galaxy Tab S7





Android-планшеты весьма любопытная категория устройств. Они как бы существуют, но в то же время спрос на них с каждым годом падает. Это связано как минимум с ростом диагонали смартфонов, из-за чего дополнительный гаджет с большим экраном большинству пользователей просто оказался не нужен. И все же компания Samsung пытается оживлять рынок, выпуская новые модели планшетов. Сегодня мы посмотрим на флагманскую модель Galaxy Tab S7.

Внешний вид и аксессуары Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S7 выглядит так, как и подобает премиальному устройству: тонкий алюминиевый корпус, отличная сборка, узкие рамки вокруг экрана. К нам приехал планшет в “мистически черной” расцветке, которая определенно добавляет ему солидности. На тыльной панели симпатично обыграно место для крепления и зарядки фирменного стилуса S Pen, которое визуально продолжает блок двойной камеры.

Если держать планшет в горизонтальном положении, на правом торце будет расположен порт USB-C, на нижнем — коннекторы для подключения клавиатуры, а сверху — слот для SIM-карты/microSD, качелька регулировки громкости и кнопка питания, в которую встроен сканер отпечатков пальцев. Последняя, кстати, расположена вровень с корпусом и ее бывает сложно нащупать.

В целом же, дизайн, как и тактильные ощущения от Galaxy Tab S7 заслуживают похвалы. Это же можно сказать и о фирменных аксессуарах. Чехол, который крепится на тыльную крышку, позволяет спрятать S Pen, чтобы он не потерялся, а также имеет откидную ножку для удобной фиксации планшета на ровной поверхности.

Клавиатура выполнена из матового пластика, который устойчив к отпечаткам пальцев. Клавиши немного компактнее, чем в обычных ноутбуках, кроме того нет подсветки. Работать с большими объемами текста вы вряд ли захотите, но чтобы составить письмо или внести правки вполне сойдет. Тем более, что клавиатура получила увеличенный тачпад и блок функциональных клавиш, если сравнивать с предшественником.

Стилус S Pen нового поколения стало еще удобнее держать в руке, предусмотрена одна клавиша для активации дополнительных функций. Аксессуар выполнен из пластика, есть плоская грань, которая магнитится к боковому торцу планшета или специальному месту на тыльной панели. S Pen корректно распознает рукописный ввод, позволяет делать заметки в PDF-документах, поддерживает бесконтактные жесты. Художники должны оценить 6 месяцев бесплатного использования приложения Clip Studio Paint и 30 дней приложения Canva Pro.

Дисплей Galaxy Tab S7

Линейка Galaxy Tab S7 представлена в двух моделях: собственно, обычной версии, как у нас на обзоре, а также варианте Galaxy Tab S7+. И если “плюс” оснащается 12.4-дюймовым AMOLED-дисплеем, то в нашем случае это 11” LTPS LCD-дисплей с разрешением 2560х1600 пикселей и соотношением сторон 16:10. Заявленный уровень максимальной яркости — 500 нит.

Несмотря на то, что формально в Galaxy Tab S7 установлен не самый топовый дисплей, придраться к его качеству очень сложно. Тем более, что экран поддерживает частоту обновления до 120 Гц. Картинка благодаря этому очень плавная и ты получаешь удовольствие от использования планшета.

Производительность и автономность

Galaxy Tab S7 оснащен SoC Qualcomm Snapdragon 865+ с графикой Adreno 650. Оперативной памяти в нашем варианте установлено 6 ГБ, встроенной памяти доступно 128 ГБ. Думаю, не стоит долго рассказывать о том, что с производительностью данного устройства проблем нет. Любые тяжелые игры, многооконность, режим DeX — со всем этим планшет справляется с легкостью, при этом корпус устройства особо не греется. Результаты синтетических тестов только подтверждают мои слова.

Планшет оснащен модулями Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, GPS. В нашей версии также доступен LTE-модем. Лоток для SIM-карты совмещен со слотом для карты microSD.

Емкость аккумулятора Galaxy Tab S7 составляет 8000 мАч. В тесте PCMark планшет показал результат в 7 часов 51 минуту. Думаю, в среднем можно рассчитывать на 2-3 дня при обычном использовании. Но здесь уже зависит от каждого конкретного сценария — если использовать планшет целый день в качестве второго компьютера, то на ночь придется ставить его на зарядку. К слову, Galaxy Tab S7 поддерживает 45 Вт быструю зарядку.

Звук и камера Galaxy Tab S7

В планшете установлено четыре динамика, которые расположены на боковых гранях, если держать устройство в горизонтальной ориентации. За настройку звука отвечали специалисты AKG, о чем свидетельствует логотип на тыльной панели. Звучит Galaxy Tab S7 очень громко, при этом весьма качественно и насыщенно. Вполне достаточно, чтобы послушать любимый плейлист или посмотреть фильм. Правда, в играх, когда вы держите планшет горизонтально, скорее всего будете перекрывать один или два динамика.

На задней панели Galaxy Tab S7 установлено две камеры. Основная имеет разрешение 13 мегапикселей и апертуру f/2.0. Дополнительный широкоугольный модуль 5 мегапиксельный, светосила f/2.2. Поддерживается запись 4K-видео при 30 к/с. Как для планшета, качество съемки на приемлемом уровне, но будем откровенны — основной камерой вы будете пользоваться только в крайних случаях. А вот фронтальная 8 мегапиксельная камера хорошо подходит для видеозвонков.

Софт, режим DeX

Главной проблемой Android-планшетов я считаю отсутствие специального софта для них, ведь пользватель, по сути, получает смартфонную оболочку, растянутую на большой экран. Более того, многие приложения не поддерживают планшетный режим, что негативно влияет на опыт взаимодействия с устройством.

Galaxy Tab S7 работает под управлением Android 10 и оболочки OneUI 2.5. Samsung, впрочем, продолжает развивать систему DeX, которая с каждым годом становится лучше и быстрее. На данный момент она мне напоминает Chrome OS — вроде бы перед тобой ноутбук, но все же ты понимаешь, что его функциональность урезана. В новой версии DeX изменилась панель задач, поддерживаются различные жесты тачпада, можно менять масштабирование. Многооконный режим работает шустро, если потянуть приложение к боковой грани, оно откроется на половину экрана.

И все же нельзя назвать Galaxy Tab S7 полноценной заменой ноутбука. Он может быть полезным дополнением для вашей экосистемы устройств, пускай и недешевым. Планшет подкупает своей портативностью, но во время работы придется идти на компромиссы в виде отсутствия привычного софта и более компактной клавиатуры. Для отдыха девайс удобен, но опять же возникают вопросы в целесообразности его покупки, если у вас есть смартфон и ноутбук.