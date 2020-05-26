Обзор профессионального 5K-монитора MSI Prestige PS341WU





Профессиональные мониторы появляются гораздо реже игровых или просто «домашних» моделей – тем интереснее познакомиться с очередной новинкой, тем более что 34-дюймовый MSI Prestige PS341WU выглядит как бескомпромиссное решение для пользователей, которым нужен серьезный инструмент для работы с графикой.

Дизайн

Для этой модели MSI выбрала достаточно нетрадиционное цветовое решение – корпус MSI Prestige PS341WU выполнен из белого матового пластика с отдельными элементами цвета меди. Выглядит это свежо и необычно, и сразу притягивает к себе взгляд.

В мониторе используется привычный уже «безрамочный» дизайн, при котором экран прикрыт защитным стеклом и в выключенном состоянии кажется, что он обрамлен лишь тонкой линией боковой грани корпуса. После включения проявляется скрытная рамка шириной ~1 см – впрочем, при такой внушительной диагонали изображения она не воспринимается чересчур широкой.

Ножка металлическая, основание выполнено в виде сравнительно тонкой «рамки». Относительно общих габаритов монитора она оказывается небольшой и не занимает слишком много места на столе, плюс при желании пользователь может держать мелкие предметы «внутри» подставки. Ножка позволяет регулировать высоту экрана над уровнем стола, поворачивать его влево-вправо и менять угол наклона. Также имеется возможность монтирования на стену – под ножкой скрывается VESA-совместимое крепление 100х100.

Основной блок разъемов находится под креплением ножки и прикрывается декоративной крышкой. Для упорядочивания подключенных кабелей используются целых две петли – одна под крышкой, рядом с разъемами, и еще одна – на ножке. В этом блоке можно найти два порта HDMI 2.0, один DisplayPort 1.4, один USB Type-C (также используемый для получения видеосигнала), а также комбинированный аудиоразъем в виде мини-джека и USB-концентратор с одним портом USB 3.2 Gen 1. Также у монитора есть дополнительный блок разъемов, расположенный на левой боковой грани. Здесь находятся SD-кардридер, еще два порта USB 3.2 Gen 1 и два мини-джека – для наушников и микрофона.

Меню

Для управления монитором используется 5-позиционный джойстик в правом нижнем углу с обратной стороны корпуса. На его отклонения в стороны в настройках можно назначить различные быстрые функции, нажатие на джойстик вызывает основное меню.

Здесь первым пунктом идет «Профессиональный» — в нем можно переключиться в нужный видеорежим, поставить «будильник» на определенное время и вывести на экран вспомогательные линейки. Далее идет «Изображение» — здесь находятся традиционные регулировки вроде яркости, контрастности, гаммы, цветовой температуры и т.д. Также тут имеется возможность включения локального затемнения подсветки.

В «Источнике сигнала» можно вручную переключиться на другой видеовход, в PIP/PBP – настроить вывод изображения из двух источников одновременно. В пункте «Кнопка навигации» пользователь может самостоятельно выбрать, какие именно функции будут назначены на отклонения джойстика в стороны, и в последнем пункте, «Настройка», сосредоточены системные параметры (язык и прозрачность меню, источник звука, сброс на заводские установки и т.д.).

Кроме того, управлять монитором можно с помощью фирменной утилиты Creator OSD – она предлагает более удобный интерфейс с детальной настройкой каждого видеорежима, позволяет создавать пользовательские профили, управлять расположением нескольких окон приложений на экране и т.д. Для ее запуска можно использовать специальную кнопку, расположенную рядом с джойстиком (или назначить на нее одну из десятка других функций).

Качество изображения

В MSI Prestige PS341WU используется 10-битная (8 бит + FRC) 34-дюймовая IPS-панель производства LG Display, выполненная по технологии Nano IPS — в ней к обычной W-LED подсветке добавляется слой наночастиц, который поглощает определенные длины волн света (отсекающий, например, нежелательные желтый и оранжевый цвета, которые «загрязняют» красный). В итоге удается добиться более точной цветопередачи, более чистых и насыщенных цветов и, соответственно, заметно большего цветового охвата. Также монитор поддерживает локальное затемнение подсветки, позволяющее сделать черный фон более темным и дополнительно повысить контрастность изображения – правда, судя по всему, зон здесь немного, так что размеры у них довольно большие. Соотношение сторон у панели 21:9, разрешение — 5120×2160 точек. Такое разрешение еще называют 5K2K – по сути, это как если бы к «обычной» 4K-картинке добавили по бокам еще дополнительные области. Плотность пикселей составляет ~163 PPI, и увидеть отдельные точки практически невозможно даже при самом пристальном разглядывании изображения. Несмотря на то что обычно мониторы с такими размерами дисплея используют вогнутые панели, у MSI Prestige PS341WU панель плоская.

Заявленное время отклика – 8 мс (GtG), в настройках есть возможность разгона матрицы (доступны две степени разгона и полное его отключение). Впрочем, какой-то особой разницы между этими тремя установками на глаз обнаружить не получается, и лишь в специальном тесте можно обнаружить, что при максимальном овердрайве смазы у движущихся объектов становятся чуть меньше и при этом появляются очень слабые артефакты разгона в виде почти незаметных шлейфов. В целом, этот монитор не самый «быстрый» по меркам современных IPS-моделей, однако подобных задач перед ним и не ставится – в конце концов, для игр он явно не предназначен.

Время отклика (разгон выключен, обычный, максимальный):

В мониторе используется полуматовое покрытие экрана, которое почти полностью устраняет паразитные блики и отражения, при этом минимально страдает от кристаллического эффекта (легкая зернистость на однотонных участках изображения, заметная на обычных матовых дисплеях).

Углы обзора у MSI Prestige PS341WU, традиционно для IPS-монитора, оказываются достаточно большими – даже при сильном отклонении в сторону цвета не искажаются, лишь заметно снижаются яркость и контрастность, а черный цвет приобретает легкий серый «налет».

Максимальная яркость в обычном режиме заявлена на уровне 450 кд/м²; монитор поддерживает режим HDR, и в этом случае пиковая яркость, по данным производителя, может достигать 600 кд/м² — это, а также другие показатели панели (расширенный цветовой охват, высокая статическая контрастность, локальное затемнение подсветки и т.д.) позволило монитору пройти сертификацию VESA DisplayHDR 600.

Glow-эффект у этой модели умеренный — характерное свечение на черном фоне при взгляде под углом наблюдается довольно слабо

При включении локального затемнения подсветки свечение дополнительно снижается:

Стоит отметить отсутствие в настройках монитора такой достаточно распространенной среди профессиональных моделей функции как «компенсация неравномерности подсветки» — по этому показателю монитор демонстрирует хоть и очень хорошие, но все же не самые выдающиеся показатели.

Черный фон на максимальной яркости экрана, длительная выдержка, локальное затемнение выключено (слева), включено (справа):

Минимальная яркость находится на уровне 50 кд/м², этого более чем достаточно для комфортной работы в условиях слабого внешнего освещения. По результатам измерений в 35 точках экрана максимальная яркость оказалась чуть ниже заявленной – порядка 400 кд/м² в обычном режиме и чуть выше 550 кд/м² — в HDR.

MSI Prestige PS341WU обладает расширенным цветовым охватом (~90% Adobe RGB, ~98% DCI-P3), в настройках имеются видеорежимы с эмуляцией пространств sRGB, DCI-P3 и Adobe RGB. Примечательно, что каждый экземпляр монитора проходит заводскую калибровку режима DCI-P3, о чем свидетельствует прилагаемый отчет с результатами тестирования.

Результаты измерений показывают, что максимальный цветовой охват монитор демонстрирует в режиме DCI-P3, в sRGB и Adobe RGB он ограничен до размеров этих пространств. Вполне ожидаемо, в режиме DCI-P3 у монитора оказывается высокая точность цветопередачи (среднее значение deltaE не превышает единицы), так что в этом случае дополнительная калибровка не потребуется.

Цветовой охват, график цветовой температуры и кривая гаммы по шкале яркости, режим DCI-P3:

Режимы sRGB и Adobe RGB настроены чуть хуже, но для некритичной работы с цветом также предлагают достаточно хорошие настройки.

Adobe RGB:

sRGB:

В работе (отзыв видеооператора ITC.ua Владимира Дяченко) В этом разделе речь пойдет о мониторе MSI Prestige PS341WU как инструменте для колориста, режиссера монтажа, графического дизайнера и людей других творческих профессий. Для них монитор — устройство, которое является основным элементом контроля изображения и инструментом для взаимодействия с интерфейсом, к выбору которого относятся скрупулезно. Широкоформатные мониторы с соотношением сторон 21:9 в последнее время завоевывают популярность. И это неудивительно, ведь такие экраны — удобное решение для работы с интерфейсом профессионального программного обеспечения, который зачастую перегружен рабочими окнами. Поскольку в ширину помещается много элементов, то это позволяет значительно удобнее их перемещать, комфортно взаимодействовать с файлами и контролировать изображение. MSI Prestige PS341WU имеет внушительную диагональ, и «танковой щелью» такой монитор не назовешь: по высоте он идентичен 27-дюймовым моделям со стандартным соотношением сторон. Это позволяет поместить гораздо больше элементов интерфейса, что невероятно удобно, не только для работы, но и для обучения. Всегда можно выделить дополнительное пространство возле основного окна программы для видеоурока, текстовой инструкции или референса. Таким образом MSI Prestige PS341WU позволяет углубиться в творческий процесс, не отвлекаясь на мелочи. Поддержка монитором высокого разрешения 5120 x 2160 дает возможность адекватно оценивать нативное изображение, да и просто наслаждаться деталями на картинке. Это важно, ведь сегодня формат 4K становится стандартом даже на бытовом уровне, не говоря уже про профессиональный. Детализация изображения — это важный фактор, но для колориста или дизайнера он не является основным. Людей этих творческих профессий MSI не оставила в стороне и оснастила Prestige PS341WU поддержкой пространства DCI-P3 с покрытием в 98%. Пространство sRGB покрывается на 100%. Благодаря этому монитор будет отображать изображение именно так, как задумали производители камер, ведь DCI-P3 охватывает большую часть спектра естественного происхождения. Это также позволит более точно транслировать полученную цветокоррекцию на экраны, которые обладают не самым подробным спектральным составом как по цвету, так и по контрастности. Профилирование для MSI Prestige PS341WU не понадобится, разве что вы будете работать в каких-то очень специфических условиях окружающей среды. Общее количество возможных оттенков, которые умеет отображать MSI Prestige PS341WU — 1.07 миллиарда. Другими словами, он поддерживает 10-битную глубину цвета. На практике это дает при выводе изображения более плавные переходы оттенков и теней. Кроме контроля изменяемого изображения, вы также сможете предъявлять повышенное требование к исходникам. Практика показала, что гость обзора отлично справляется с возложенными на него задачами, и его можно рекомендовать к покупке людям творческих профессий. Важно лишь перед приобретением учитывать совместимость с конфигурацией вашей рабочей станции. Ведь, к примеру, некоторые видеоадаптеры могут не поддерживать 10-битную глубину цвета.