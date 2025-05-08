Обзор проигрывателя винила FiiO TT13 BT: качественный и бюджетный Plug and Play

Сегодня на обзоре — первый проигрыватель виниловых пластинок от бренда FiiO, который ранее ассоциировался исключительно с портативными плеерами, ЦАПами и наушниками, но производитель постепенно вливается в другие сегменты аудиотехники. Модель FiiO TT13 BT — полностью автоматический проигрыватель с ременным приводом, встроенным фонокорректором и комплектным MM-картриджем Audio-Technica AT3600L.

FiiO TT13 BT 12 990 грн. Плюсы: звук, функциональность, дизайн, эргономика, управление, комплектация, звукосниматель, конструкция тонарма, виброразвязка Купить в Portativ Минусы: комплектный кабель RCA Купить в Portativ 8.4 /10 Оценка

ITC.ua

Проигрыватель имеет встроенный Bluetooth с поддержкой кодеков aptX/aptX HD и работает прямо из коробки без необходимости в дополнительных настройках. Не будем называть его убийцей Crosley и тому подобных «чемоданчиков», но это серьезный конкурент, который стоит существенно дешевле большинства японских и европейских брендов и при этом звучит лучше, чем можно ожидать за эти деньги. Поэтому мы подробно рассмотрим его возможности, конструкцию, звук и особенности использования.

Упаковка и комплектация FiiO TT13 BT FiiO TT13 BT

Проигрыватель поставляется в двойной картонной коробке: внешняя для транспортировки и внутренняя с цветной полиграфией. Внутри проигрыватель защищен пенопластом, крышка дополнительно покрыта защитной пленкой, все элементы надежно зафиксированы.

Комплектация у FiiO TT13 BT довольно полная, особенно с учетом формата Plug & Play. В коробке есть все необходимое для старта:

проигрыватель FiiO TT13 BT;

предустановленный картридж Audio-Technica AT3600L;

литой алюминиевый опорный диск и слипмат;

кабель питания;

аудиокабель RCA с заземлением;

ИК-пульт дистанционного управления;

гарантийная карта;

адаптер для пластинок 7 дюймов (с большим отверстием, 45 об/мин).

Пульт позволяет дистанционно запускать и останавливать проигрывание, регулировать подсветку и переключать дорожки.

Крышка прочная, держится на шарнирах, не люфтит и фиксируется в открытом положении, что удобно для повседневного использования; по центру крышки расположено лого бренда из металла.

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Картридж: Audio-Technica AT3600L

FiiO TT13 BT поставляется с уже установленным картриджем Audio-Technica AT3600L — одним из самых распространенных и доступных MM-картриджей на рынке. Это базовая, но проверенная временем модель, которая часто используется в бюджетных и среднебюджетных проигрывателях.

AT3600L не отличается чрезвычайной детализацией или глубиной сцены, но звучит ровно, без резких акцентов и без риска повредить пластинки, при условии адекватной эксплуатации. Его достаточно для повседневного прослушивания или первого знакомства с форматом винила — он прощает недостатки записи и ошибки настройки, поэтому хорошо подходит новичкам. Это компромисс между ценой и качеством, который хорошо вписывается в общую концепцию FiiO TT13 BT, как простого в использовании устройства для домашнего прослушивания.

Дизайн

Проигрыватель выглядит минималистично и стильно: черный матовый алюминиевый корпус, такой же черный матовый тонарм и грузик. Единственное, что выдает бюджетность это металлический глянцевый держатель картриджа из дешевого пластика — максимально странное решение на фоне общего качества материалов и сборки.

Однако минималистично FiiO TT13 BT выглядит до тех пор, пока не включается цветная подсветка диска и лого, но она довольно сдержанная, без эффектов всех цветов радуги, как это бывает на геймерских устройствах, да и белый цвет, как один из возможных вариантов, выглядит сдержанно.

К тому же подсветку можно сделать менее яркой, или вообще выключить.

Тонарм из алюминия с предварительно настроенной противовесом — пользователю ничего не нужно делать и можно проигрывать пластинки сразу из коробки.

Опорный диск с ременным приводом довольно тяжелый и изготовлен также из алюминия. В целом сборка качественная, как на такой бюджет, хоть дешевый пластик картриджа и портит общие впечатления.

Вибропоглощающие ножки прекрасно справляются со своей задачей и также автоматически выравнивают проигрыватель на поверхности где он расположен: пользователь может не подозревать, что в его доме мебель расположена не ровно. Но для проигрывателя пластинки такие незаметные неровности очень существенны. Ножки с амортизирующей системой, которые обычно устанавливаются в проигрыватели выше начального сегмента, решают эту проблему.

FiiO TT13 BT также бывает в белом цвете и без Bluetooth, о чем чуть позже.

Управление и настройка FiiO TT13 BT Управление и настройка FiiO TT13 BT

Проигрывание пластинок полностью автоматическое: достаточно включить его и нажать старт. Тонарм с иглой самостоятельно поднимаются с фиксатора, опорный диск начинает крутиться, тонарм опускаются на пластинку и начинает играть. То же самое и в обратном порядке. Это очень удобно, особенно для неопытных пользователей которые могут случайно поцарапать пластинку или повредить иглу.

Но из полной автоматики также вытекает минус: проигрывание невозможно поставить на паузу, можно только поднять иглу, чтобы переместить ее. Однако диск продолжит крутиться и остановится только при полном выключении (тонарм также вернется в исходную позицию). Не критичная и редко нужная опция, но все же.

Комплектным пультом дистанционного управления можно включать-выключать проигрыватель, регулировать подсветку, включать повтор и, что неожиданно, дистанционно переключать дорожки — тонарм автоматически перейдет на следующий или предыдущий трек; иногда немного промахивается, но в целом попадание довольно четкое.

Технические характеристики и особенности FiiO TT13 BT

Тип Проигрыватель винила бренд FiiO модель TT13 BT White цвет Белый Подключение Bluetooth, RCA Питание От сети Встроенный фонокорректор Да Поддержка скоростей 33 1/3, 45 об/мин Привод Ременной Картридж звукоснимателя Audio-Technica AT3600L Крышка Прозрачная, съемная Дополнительно Встроенный Bluetooth передатчик

Аудиоархитектура

TT13 BT имеет полностью аналоговую аудиоархитектуру с двумя высококачественными операционными усилителями JRC5532. Встроенный фоно-предусилитель с выходным уровнем до 800 мВ@1кГц 0дБ для подключения проигрывателя непосредственно к активным колонкам без потребности во внешнем предусилителе.

Конструкция и дизайн

Корпус проигрывателя изготовлен из алюминиевого сплава. Общий вес составляет около 3,85 кг, что вместе с антивибрационными ножками обеспечивает стабильное воспроизведение без воздействия внешних вибраций.

Подсветка и управление

TT13 BT оснащен семи цветной подсветкой с возможностью регулировки яркости или полного отключения. В комплекте также имеется инфракрасный пульт дистанционного управления для управления функциями проигрывателя.

Питание

Проигрыватель поддерживает два варианта питания: переменный ток AC 100-240 В или постоянный ток DC 12 В/1 А, что позволяет использовать его в различных условиях.

Подключение Bluetooth

Версия TT13 BT поддерживает Bluetooth 5.2 с кодеками aptX, aptX Low Latency и aptX HD. Целесообразность беспроводных интерфейсов в проигрывателях винила это довольно сомнительная функция, но бывают ситуации, когда проигрыватель покупается скорее для эстетической части — тогда возникает проблема с расположением и большим количеством проводов, которую и может решить встроенный Bluetooth.

В противном случае логичнее подключать акустику по проводу, ведь суть прослушивания винила именно в максимальной физичности процесса.

Звук

Прежде всего стоит отметить: это проигрыватель начального уровня, который целится в средний сегмент, поэтому ожидать от него пиковой детальности не стоит. Но в контексте бюджетного, полностью автоматического Plug & Play решения — звучание FiiO TT13 BT приятно удивляет.

Встроенный фонокорректор работает нейтрально, проигрыватель звучит без явных украшений, с легким завалом по высоким частотам, что делает подачу более комфортной для долговременного прослушивания. Бас не глубокий, но плотный, середина немного приглушена, зато голоса звучат естественно и не навязчиво. ВЧ мягкие, без особой детализации, то есть без акцента на нюансах, но слушать приятно и ощущения размытости не возникает.

Bluetooth-звучание стоит использовать только от безысходности: сигнал сжимается, динамика теряется, а впечатление сводится к уровню прослушивания стриминговых сервисов, но на виниле. Но с другой стороны — соединение стабильное, лаги почти отсутствуют, и для фоновой музыки на вечеринке этого более чем достаточно.

Проигрыватель FiiO TT13 BT тестировали в паре с активной акустикой FiiO SP3 BT, Edifier R1700BT и Klipsch R-50PM. При проводном подключении звук демонстрирует хорошую детализацию и насыщенность, что позволяет насладиться виниловым звучанием, однако при использовании Bluetooth-соединения заметно теряется часть детализации и глубины звука.

В паре с простой активной акустикой получаем приятное сбалансированное звучание, которое хорошо подходит к виниловым переизданиям, джазу, соулу, инди-попу и всему, что не требует аналитики. Для более сложной музыки желательно сменить картридж, ведь комплектный Audio-Technica AT3600L подходит скорее для начального ознакомления с форматом.

Цена и конкуренты

Цена FiiO TT13 BT составляет 12 990 гривена цена версии без Bluetooth FiiO TT13 составляет 11 990 гривен. Тестовая акустика FiiO SP3 BT сейчас обойдется в 17 990 гривен.

Среди прямых конкурентов стоит выделить TEAC TN-180BT за 11 349 грн, Lenco LBT-188 за 14 590 грн и Audio-Technica AT-LP60XUSB за 11 520 грн или AT-LP60XBT за 15 220 грн (тот же проигрыватель, но с Bluetooth). Эти варианты можно рассматривать, но как в свое время с аудиоплеерами, похоже с проигрывателями винила в FiiO та же стратегия: сделать качественнее и дешевле чем конкуренты, которые давно на рынке, зарекомендовать себя как качественного производителя и потом начать выпускать дорогие версии устройств. Поскольку все приведенные проигрыватели будут чем-то уступать FiiO TT13 BT.

Если смотреть на немного более интересный, но соответственно и дорогой, сегмент, то это будут модели:

TEAC TN-280BT за 18 949 грн — шасси из плотного MDF, встроенный ММ-фонокорректор, Bluetooth, тяжелый алюминиевый опорный диск, прямой статически сбалансированный тонарм, звукосниматель Audio-Technica AT3600L (кстати тот же базовый картридж, что и в FiiO TT13), система антискейтинга.

Rega Planar 1 за 17 380 грн — цельнолитой прямой 9-дюймовый алюминиевый тонарм Rega RB110, ММ-картридж Rega Carbon, корпус из MDF с ламинацией акрилом, опорный диск толщиной 23 мм, 24-вольтовый синхронный электромотор с низким уровнем шума и вибраций, ручное переключение скорости вращения диска. Но кабель RCA встроен в корпус, что может быть минусом и нет встроенного фонокорректора, так что это уже высшая категория устройств.

Pro-Ject T1 EVO OM10 за 18 450 грн — стеклянный безрезонансный диск, малошумный двигатель, картридж Ortofon OM 10 Moving Magnet, цельнолитой прямой тонарм со сменными картриджами. Но также отсутствует фонокорректор.

8.4 /10 Оценка ITC.ua Дизайн, эргономика 8.5 Универсальный дизайн, хорошая эргономика и удобство использования. Качество сборки, материалы 8.5 Отличные материалы и качество сборки, но общее впечатление портит держатель картриджа. Качество звучания 8.5 Интересное, чистое и приятное звучание, особенно как для бюджетного проигрывателя. Комплектация 8 Полноценная комплектация, неплохая стартовая игла, прочная пылезащитная крышка и дополнительно пульт ДУ. Из пожеланий хотелось бы более качественный провод RCA.