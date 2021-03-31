Обзор ROG Zephyrus G15 GA503 – стильный игровой ноутбук ASUS

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Линейка ноутбуков ROG Zephyrus от ASUS стартовала в 2017 году, используя концепцию MAX-Q Design от NVIDIA компания создала один из первых тонких игровых ноутбуков. На то время устройство с дискретной видеокартой и толщиной всего 18 мм выглядело действительно впечатляюще, хотя и имело свои недостатки. Но спустя всего 4 года компактные игровые ноутбуки заметно изменились, их производительность выросла, охлаждение улучшилось, а дизайн стал ближе к традиционным моделям. Именно так можно охарактеризовать и новый ROG Zephyrus G15 GA503, который попал к нам на обзор. Давайте детальнее посмотрим, какие возможности он предлагает. Здесь сразу отмечу, что представленная в обзоре конфигурация появится в продаже в Украине в течение нескольких недель, а пока доступна более дорогая модель в том же дизайне, но с более ёмким накопителем и видеокартой GeForce RTX 3080.

Дизайн и материалы ROG Zephyrus G15

В прошлом году в серии ROG появился ноутбук Zephyrus G14 с новой концепцией дизайна, которая оказалась настолько удачной, что в итоге перешла и на старшую модель G15. Главным её отличием является сдержанность в оформлении, в ASUS не использовали RGB подсветку или глянцевые панели разного цвета. Дизайн новинки при первом взгляде кажется довольно простым, но компания уделила много внимания небольшим деталям, которые и формируют восприятие этой модели.

В частности, это касается крышки дисплейного блока, она визуально разделена на две части: полностью матовую и перфорированную, которая переливается разными цветами в зависимости от угла обзора.

На крышке нет крупных логотипов или надписей, единственным индикатором принадлежности ноутбука является небольшая металлическая пластина в нижнем левом углу, на которую нанесено лого и название Republic of Gamers.

Шарнир дисплейного блока реализован таким образом, что позволяет открывать его одной рукой, но экран при этом хорошо фиксируется в любом положении. В ROG Zephyrus G15 компания использовала уже знакомую нам конструкцию ergo lift, которая немного приподнимает основу корпуса при раскрытии, создавая эргономичный наклон для более удобной работы с клавиатурой.

Внутри у ноутбука такой же сдержанный дизайн, но тоже с интересными деталями. Например, прорези динамиков, расположенных по бокам от клавиатуры, соответствуют решётке системы охлаждения на нижней части корпуса. Клавиша включения находится в правом верхнем углу и в неё также вписан сканер отпечатков пальцев. Ниже клавиатуры расположен крупный тачпад со стеклянным покрытием.

Рамки вокруг дисплея ROG Zephyrus G15 тонкие по бокам и сверху, а снизу крупнее, чтобы приподнять экранный блок на комфортную для пользователя высоту.

Традиционно для игровых ноутбуков ASUS, эта модель не оснащается веб-камерой, поэтому для стримов или видеоконференций понадобится внешнее решение. С другой стороны, качество у отдельных камер намного лучше, чем у встроенных.

Вес ноутбука составляет всего 1,9 кг, и для облегчения его конструкции в ASUS использовали магниевый сплав для основы с клавиатурой. В то же время крышка дисплейного блока сделана из плотного листа алюминия и практически не прогибается. Качество сборки корпуса реализовано на очень высоком уровне.

В целом, как и в G14, внешний вид новинки получился довольно универсальным, так как ноутбук не пытается своим дизайном показать, что он игровой, оставляя пользователю возможность убедиться в этом на деле. Такой подход больше понравится тем покупателям, которые выбирают устройство для работы, а потом уже для игр.

Возможности подключения

Все порты в ROG Zephyrus G15 находятся на боковых гранях. На левой расположен HDMI 2.0, гигабитный Ethernet, USB Type-A 3.2 Gen 2, два USB Type-C 3.2 Gen 2 с поддержкой Power Delivery и DisplayPort, а также комбинированный 3,5 мм разъём для подключения наушников и микрофона.

На правой стороне корпуса расположился замок Kensington, слот для карт microSD и ещё один USB Type-A 3.2 Gen 2.

Как и в других моделях производителя на платформе AMD, порты USB Type-C в ROG Zephyrus G15 не поддерживают Thundebolt, хотя такая возможность технически есть. Не могу сказать, что этот протокол передачи данных самый востребованный, тем не менее, для пользователей, которые уже работают с соответствующими внешними накопителями, это может стать минусом.

ROG Zephyrus G15 c монитором ASUS ProArt Display PA278QV, подключённым через HDMI

Ноутбук можно подключать к интернету проводным способом через гигабитный Ethernet или беспроводным через модуль Wi-Fi 6 (802.11ax). Для подключения беспроводных аксессуаров, таких как наушники или мышь, есть Bluetooth 5.1.

Дисплей ROG Zephyrus G15

Ноутбук оснащается 15,6-дюймовым дисплеем с матовым покрытием и соотношением сторон 16:9. В зависимости от версии матрица может отличаться, в тестовой модели использовалась LCD панель от Innolux с разрешением 1920х1080 точек и частотой обновления 144 Гц.

Согласно нашим замерам, минимальная яркость экрана составляет 15 кд/м2, а максимальная – 310 кд/м2. Заявленный производителем цветовой охват 62,5% sRGB подтверждается, при этом у матрицы довольно «холодная» цветопередача, что также видно по уклону в синий цвет, но почти эталонная гамма. В итоге именно эта панель не подойдёт для тех, кто работает с фото или видео, но для игр и остальных задач подходит отлично.

У неё широкие углы обзора, высокая частота обновления, а шарнир позволяет раскрывать дисплейный блок на 180 градусов.

Но если всё-таки нужен более качественный дисплей, то у ROG Zephyrus G15 есть версия с экраном с разрешением 2560х1440 точек, частотой 165 Гц, поддержкой 100% цветового пространства DCI-P3 и сертификацией от Pantone.

Производительность ROG Zephyrus G15

Ноутбук построен на платформе AMD с новым 7-нанометровым 8-ядерным (16 потоков) процессором Ryzen 7 5800HS, работающим на частоте 2,8 ГГц (максимальная 4,4 ГГц).

Объём оперативной памяти в тестовой версии G15 составил 16 ГБ двухканальной DDR4-3200.

В качестве встроенного хранилища данных использовался SSD-накопитель M.2 NVMe PCIe 3.0 от SK Hynix ёмкостью 512 ГБ, который обеспечивал скорость чтения на уровне 3596 МБ/с и записи 2950 МБ/с, что является очень хорошим результатом. Также есть версии ROG Zephyrus G15 с SSD ёмкостью 1 ТБ.

Производительность ноутбука в повседневных и офисных задачах находится на очень высоком уровне, в тесте PC Mark 10 Applications он набирает больше 12 тыс. баллов. Поэтому в работе с браузером, документами и почтой никаких проблем нет, всё работает быстро.

Для игр и требовательных к графике приложений в тестовой версии ROG Zephyrus G15 была установлена дискретная графика NVIDIA GeForce RTX 3060 с 6 ГБ памяти. Это новый мобильный графический ускоритель, который обеспечивает хороший уровень производительности в современных играх. С ним G15 набирает в тесте 3DMark Time Spy 7 559 баллов, что намного лучше показателей среднестатистического игрового ноутбука 2020 года.

Это подтверждается и в реальном использовании, в Doom Eternal с максимальными настройками графики для видеокарт с 6 ГБ памяти, игра стабильно показывает больше 100 FPS, в Assassins Creed Odyssey – больше 50 FPS на максимальных настройках.

В целом производительность ROG Zephyrus G15 с Ryzen 7 5800HS и NVIDIA GeForce RTX 3060 находится на высоком уровне, как в повседневных задачах, так и в играх.

Нагрев и стабильность работы

Процессор AMD Ryzen 7 5800HS построен на новой микроархитектуре Zen 3 по 7-нанометровому техпроцессу, его номинальный TDP составляет 35 Вт, а максимальная температура может достигать 105 градусов Цельсия, как и в прошлом поколении. Поэтому было интересно, насколько хорошо справляется система охлаждения в ROG Zephyrus G15.

В тесте на стабильность системы AIDA64 под максимальной нагрузкой Ryzen 7 5800HS в Zephyrus G15 не троттлит, температура чипа максимально повышается до 95 градусов Цельсия, но только на мгновение, пока раскручиваются лопасти вентиляторов.

В дальнейшем она снижается и составляет в среднем 91,2 градуса Цельсия, частота процессора при этом в среднем достигает 2,6 ГГц.

Корпус ноутбука под высокой длительной нагрузкой сильнее всего нагревается над клавиатурой по центру, здесь температура повышается до 54,6 градусов Цельсия, но в области тачпада и поверхностей, на которые попадают ладони, она держится в пределах 27-34,4 градусов Цельсия, то есть остаётся тёплой, но не горячей. Под максимальной нагрузкой шум вентиляторов на уровне ушей пользователя составляет 46,2 дБ, то есть меньше, чем среднестатистический уровень шума 60 дБ для офисных помещений.

В целом система охлаждения хорошо справляется со своей задачей, в повседневном использовании при решении офисных задач ноутбук не ощущается игровым в том смысле, что он не греется и не включает вентиляторы, работая полностью бесшумно.

Клавиатура и тачпад

ROG Zephyrus G15 получил клавиатуру островного типа без дополнительного цифрового блока. Клавиши хорошо разнесены и нажимаются с глубиной хода 1,7 мм, при этом они довольно тихие и обеспечивают независимую обработку нажатий.

Раскладка немного изменилась по сравнению с прошлым поколением G15, клавиша пробела потеряла эргономичный выступ, который было удобно использовать в играх, а блок навигационных кнопок хотя и остался отдельным, но стал компактнее.

Кроме этого, пропал отдельный блок функциональных клавиш справа от основной клавиатуры, но остались отдельными кнопки регулировки звука, выключения микрофона и вызова приложения Armoury Crate.

Как видно, изменения раскладки действительно минимальные, поэтому даже пользователи прошлых поколений Zephyrus не будут долго привыкать. Но также отмечу, что предыдущая форма клавиши пробела для игр всё-таки была лучше.

Зато тачпад в новом Zephyrus G15 стал намного крупнее и теперь имеет стеклянное покрытие. Тактильные ощущения от его использования просто отличные, а сенсорная панель хорошо распознаёт положение пальцев и поддерживает стандартные для Windows 10 жесты.

Аудио

В ROG Zephyrus G15 используется аудио система из шести динамиков, два из которых являются высокочастотными. Кроме этого, есть поддержка технологии Dolby Atmos. Всё это позволяет ноутбуку обеспечивать очень громкое и объёмное звучание. Пожалуй, одно из лучших в моделях этого класса.

Для подключения проводных наушников есть стандартный 3,5 мм разъём, а для беспроводных моделей Bluetooth 5.1.

Автономность ROG Zephyrus G15

В ноутбуке установлен аккумулятор емкостью 90 Вт·ч, которого в офисном режиме хватает почти на 10 часов использования. Для игровой модели просто фантастическая автономность, но она подтверждается и синтетическим тестом PCMark 10, в котором Zephyrus G15 продержался 9 часов 7 минут.

Заряжается ноутбук от комплектного блока питания на 200 Вт, который также необходим для производительных задач или игр. Есть поддержка быстрой зарядки, за 30 минут аккумулятор заряжается до 50%.

Кроме этого, ROG Zephyrus G15 умеет подзаряжаться от блоков питания на 65 Вт через порт USBType-C, оба разъёма на левой грани поддерживают Power Delivery. Это удобно, так как можно держать компактное зарядное устройство в офисе, а дома для игр использовать комплектный блок питания.