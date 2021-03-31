Обзоры
Обзор ROG Zephyrus G15 GA503 – стильный игровой ноутбук ASUS

Обзор ROG Zephyrus G15 GA503 – стильный игровой ноутбук ASUS

Обзор ROG Zephyrus G15 GA503 – стильный игровой ноутбук ASUS


Линейка ноутбуков ROG Zephyrus от ASUS стартовала в 2017 году, используя концепцию MAX-Q Design от NVIDIA компания создала один из первых тонких игровых ноутбуков. На то время устройство с дискретной видеокартой и толщиной всего 18 мм выглядело действительно впечатляюще, хотя и имело свои недостатки. Но спустя всего 4 года компактные игровые ноутбуки заметно изменились, их производительность выросла, охлаждение улучшилось, а дизайн стал ближе к традиционным моделям. Именно так можно охарактеризовать и новый ROG Zephyrus G15 GA503, который попал к нам на обзор. Давайте детальнее посмотрим, какие возможности он предлагает. Здесь сразу отмечу, что представленная в обзоре конфигурация появится в продаже в Украине в течение нескольких недель, а пока доступна более дорогая модель в том же дизайне, но с более ёмким накопителем и видеокартой GeForce RTX 3080.

ASUS Zephyrus G15 GA503QS Eclipse Gray (GA503QS-HN079)
Ноутбуки, ультрабуки на
от 74 009 грн
Предложений: 4
Сравнить цены

Дизайн и материалы ROG Zephyrus G15

В прошлом году в серии ROG появился ноутбук Zephyrus G14 с новой концепцией дизайна, которая оказалась настолько удачной, что в итоге перешла и на старшую модель G15. Главным её отличием является сдержанность в оформлении, в ASUS не использовали RGB подсветку или глянцевые панели разного цвета. Дизайн новинки при первом взгляде кажется довольно простым, но компания уделила много внимания небольшим деталям, которые и формируют восприятие этой модели.

Обзор ROG Zephyrus G15 GA503 – стильный игровой ноутбук ASUS

В частности, это касается крышки дисплейного блока, она визуально разделена на две части: полностью матовую и перфорированную, которая переливается разными цветами в зависимости от угла обзора.

Обзор ROG Zephyrus G15 GA503 – стильный игровой ноутбук ASUS

На крышке нет крупных логотипов или надписей, единственным индикатором принадлежности ноутбука является небольшая металлическая пластина в нижнем левом углу, на которую нанесено лого и название Republic of Gamers.

Обзор ROG Zephyrus G15 GA503 – стильный игровой ноутбук ASUS

Шарнир дисплейного блока реализован таким образом, что позволяет открывать его одной рукой, но экран при этом хорошо фиксируется в любом положении. В ROG Zephyrus G15 компания использовала уже знакомую нам конструкцию ergo lift, которая немного приподнимает основу корпуса при раскрытии, создавая эргономичный наклон для более удобной работы с клавиатурой.

Обзор ROG Zephyrus G15 GA503 – стильный игровой ноутбук ASUS

Внутри у ноутбука такой же сдержанный дизайн, но тоже с интересными деталями. Например, прорези динамиков, расположенных по бокам от клавиатуры, соответствуют решётке системы охлаждения на нижней части корпуса. Клавиша включения находится в правом верхнем углу и в неё также вписан сканер отпечатков пальцев. Ниже клавиатуры расположен крупный тачпад со стеклянным покрытием.

Обзор ROG Zephyrus G15 GA503 – стильный игровой ноутбук ASUS

Рамки вокруг дисплея ROG Zephyrus G15 тонкие по бокам и сверху, а снизу крупнее, чтобы приподнять экранный блок на комфортную для пользователя высоту.

Обзор ROG Zephyrus G15 GA503 – стильный игровой ноутбук ASUS

Традиционно для игровых ноутбуков ASUS, эта модель не оснащается веб-камерой, поэтому для стримов или видеоконференций понадобится внешнее решение. С другой стороны, качество у отдельных камер намного лучше, чем у встроенных.

Обзор ROG Zephyrus G15 GA503 – стильный игровой ноутбук ASUS

Вес ноутбука составляет всего 1,9 кг, и для облегчения его конструкции в ASUS использовали магниевый сплав для основы с клавиатурой. В то же время крышка дисплейного блока сделана из плотного листа алюминия и практически не прогибается. Качество сборки корпуса реализовано на очень высоком уровне.

Обзор ROG Zephyrus G15 GA503 – стильный игровой ноутбук ASUS

В целом, как и в G14, внешний вид новинки получился довольно универсальным, так как ноутбук не пытается своим дизайном показать, что он игровой, оставляя пользователю возможность убедиться в этом на деле. Такой подход больше понравится тем покупателям, которые выбирают устройство для работы, а потом уже для игр.

Возможности подключения

Все порты в ROG Zephyrus G15 находятся на боковых гранях. На левой расположен HDMI 2.0, гигабитный Ethernet, USB Type-A 3.2 Gen 2, два USB Type-C 3.2 Gen 2 с поддержкой Power Delivery и DisplayPort, а также комбинированный 3,5 мм разъём для подключения наушников и микрофона.

Обзор ROG Zephyrus G15 GA503 – стильный игровой ноутбук ASUS

На правой стороне корпуса расположился замок Kensington, слот для карт microSD и ещё один USB Type-A 3.2 Gen 2.

Обзор ROG Zephyrus G15 GA503 – стильный игровой ноутбук ASUS

Как и в других моделях производителя на платформе AMD, порты USB Type-C в ROG Zephyrus G15 не поддерживают Thundebolt, хотя такая возможность технически есть. Не могу сказать, что этот протокол передачи данных самый востребованный, тем не менее, для пользователей, которые уже работают с соответствующими внешними накопителями, это может стать минусом.

Обзор ROG Zephyrus G15 GA503 – стильный игровой ноутбук ASUS

ROG Zephyrus G15 c монитором ASUS ProArt Display PA278QV, подключённым через HDMI

Ноутбук можно подключать к интернету проводным способом через гигабитный Ethernet или беспроводным через модуль Wi-Fi 6 (802.11ax). Для подключения беспроводных аксессуаров, таких как наушники или мышь, есть Bluetooth 5.1.

Дисплей ROG Zephyrus G15

Ноутбук оснащается 15,6-дюймовым дисплеем с матовым покрытием и соотношением сторон 16:9. В зависимости от версии матрица может отличаться, в тестовой модели использовалась LCD панель от Innolux с разрешением 1920х1080 точек и частотой обновления 144 Гц.

Обзор ROG Zephyrus G15 GA503 – стильный игровой ноутбук ASUS

Согласно нашим замерам, минимальная яркость экрана составляет 15 кд/м2, а максимальная – 310 кд/м2. Заявленный производителем цветовой охват 62,5% sRGB подтверждается, при этом у матрицы довольно «холодная» цветопередача, что также видно по уклону в синий цвет, но почти эталонная гамма. В итоге именно эта панель не подойдёт для тех, кто работает с фото или видео, но для игр и остальных задач подходит отлично.

1111

У неё широкие углы обзора, высокая частота обновления, а шарнир позволяет раскрывать дисплейный блок на 180 градусов.

Обзор ROG Zephyrus G15 GA503 – стильный игровой ноутбук ASUS

Но если всё-таки нужен более качественный дисплей, то у ROG Zephyrus G15 есть версия с экраном с разрешением 2560х1440 точек, частотой 165 Гц, поддержкой 100% цветового пространства DCI-P3 и сертификацией от Pantone.

Производительность ROG Zephyrus G15

Ноутбук построен на платформе AMD с новым 7-нанометровым 8-ядерным (16 потоков) процессором Ryzen 7 5800HS, работающим на частоте 2,8 ГГц (максимальная 4,4 ГГц).

Обзор ROG Zephyrus G15 GA503 – стильный игровой ноутбук ASUS

Объём оперативной памяти в тестовой версии G15 составил 16 ГБ двухканальной DDR4-3200.

Обзор ROG Zephyrus G15 GA503 – стильный игровой ноутбук ASUS

В качестве встроенного хранилища данных использовался SSD-накопитель M.2 NVMe PCIe 3.0 от SK Hynix ёмкостью 512 ГБ, который обеспечивал скорость чтения на уровне 3596 МБ/с и записи 2950 МБ/с, что является очень хорошим результатом. Также есть версии ROG Zephyrus G15 с SSD ёмкостью 1 ТБ.

Обзор ROG Zephyrus G15 GA503 – стильный игровой ноутбук ASUS

Производительность ноутбука в повседневных и офисных задачах находится на очень высоком уровне, в тесте PC Mark 10 Applications он набирает больше 12 тыс. баллов. Поэтому в работе с браузером, документами и почтой никаких проблем нет, всё работает быстро.

Обзор ROG Zephyrus G15 GA503 – стильный игровой ноутбук ASUS

Для игр и требовательных к графике приложений в тестовой версии ROG Zephyrus G15 была установлена дискретная графика NVIDIA GeForce RTX 3060 с 6 ГБ памяти. Это новый мобильный графический ускоритель, который обеспечивает хороший уровень производительности в современных играх. С ним G15 набирает в тесте 3DMark Time Spy 7 559 баллов, что намного лучше показателей среднестатистического игрового ноутбука 2020 года.

11

Это подтверждается и в реальном использовании, в Doom Eternal с максимальными настройками графики для видеокарт с 6 ГБ памяти, игра стабильно показывает больше 100 FPS, в Assassins Creed Odyssey – больше 50 FPS на максимальных настройках.

11111

В целом производительность ROG Zephyrus G15 с Ryzen 7 5800HS и NVIDIA GeForce RTX 3060 находится на высоком уровне, как в повседневных задачах, так и в играх.

Нагрев и стабильность работы

Процессор AMD Ryzen 7 5800HS построен на новой микроархитектуре Zen 3 по 7-нанометровому техпроцессу, его номинальный TDP составляет 35 Вт, а максимальная температура может достигать 105 градусов Цельсия, как и в прошлом поколении. Поэтому было интересно, насколько хорошо справляется система охлаждения в ROG Zephyrus G15.

Обзор ROG Zephyrus G15 GA503 – стильный игровой ноутбук ASUS

В тесте на стабильность системы AIDA64 под максимальной нагрузкой Ryzen 7 5800HS в Zephyrus G15 не троттлит, температура чипа максимально повышается до 95 градусов Цельсия, но только на мгновение, пока раскручиваются лопасти вентиляторов.

Обзор ROG Zephyrus G15 GA503 – стильный игровой ноутбук ASUS

В дальнейшем она снижается и составляет в среднем 91,2 градуса Цельсия, частота процессора при этом в среднем достигает 2,6 ГГц.

Обзор ROG Zephyrus G15 GA503 – стильный игровой ноутбук ASUS

Корпус ноутбука под высокой длительной нагрузкой сильнее всего нагревается над клавиатурой по центру, здесь температура повышается до 54,6 градусов Цельсия, но в области тачпада и поверхностей, на которые попадают ладони, она держится в пределах 27-34,4 градусов Цельсия, то есть остаётся тёплой, но не горячей. Под максимальной нагрузкой шум вентиляторов на уровне ушей пользователя составляет 46,2 дБ, то есть меньше, чем среднестатистический уровень шума 60 дБ для офисных помещений.

В целом система охлаждения хорошо справляется со своей задачей, в повседневном использовании при решении офисных задач ноутбук не ощущается игровым в том смысле, что он не греется и не включает вентиляторы, работая полностью бесшумно.

Клавиатура и тачпад

ROG Zephyrus G15 получил клавиатуру островного типа без дополнительного цифрового блока. Клавиши хорошо разнесены и нажимаются с глубиной хода 1,7 мм, при этом они довольно тихие и обеспечивают независимую обработку нажатий.

Обзор ROG Zephyrus G15 GA503 – стильный игровой ноутбук ASUS

Раскладка немного изменилась по сравнению с прошлым поколением G15, клавиша пробела потеряла эргономичный выступ, который было удобно использовать в играх, а блок навигационных кнопок хотя и остался отдельным, но стал компактнее.

Обзор ROG Zephyrus G15 GA503 – стильный игровой ноутбук ASUS

Кроме этого, пропал отдельный блок функциональных клавиш справа от основной клавиатуры, но остались отдельными кнопки регулировки звука, выключения микрофона и вызова приложения Armoury Crate.

Обзор ROG Zephyrus G15 GA503 – стильный игровой ноутбук ASUS

Как видно, изменения раскладки действительно минимальные, поэтому даже пользователи прошлых поколений Zephyrus не будут долго привыкать. Но также отмечу, что предыдущая форма клавиши пробела для игр всё-таки была лучше.

Обзор ROG Zephyrus G15 GA503 – стильный игровой ноутбук ASUS

Зато тачпад в новом Zephyrus G15 стал намного крупнее и теперь имеет стеклянное покрытие. Тактильные ощущения от его использования просто отличные, а сенсорная панель хорошо распознаёт положение пальцев и поддерживает стандартные для Windows 10 жесты.

Аудио

В ROG Zephyrus G15 используется аудио система из шести динамиков, два из которых являются высокочастотными. Кроме этого, есть поддержка технологии Dolby Atmos. Всё это позволяет ноутбуку обеспечивать очень громкое и объёмное звучание. Пожалуй, одно из лучших в моделях этого класса.

Обзор ROG Zephyrus G15 GA503 – стильный игровой ноутбук ASUS

Для подключения проводных наушников есть стандартный 3,5 мм разъём, а для беспроводных моделей Bluetooth 5.1.

Автономность ROG Zephyrus G15

В ноутбуке установлен аккумулятор емкостью 90 Вт·ч, которого в офисном режиме хватает почти на 10 часов использования. Для игровой модели просто фантастическая автономность, но она подтверждается и синтетическим тестом PCMark 10, в котором Zephyrus G15 продержался 9 часов 7 минут.

Обзор ROG Zephyrus G15 GA503 – стильный игровой ноутбук ASUS

Заряжается ноутбук от комплектного блока питания на 200 Вт, который также необходим для производительных задач или игр. Есть поддержка быстрой зарядки, за 30 минут аккумулятор заряжается до 50%.

Обзор ROG Zephyrus G15 GA503 – стильный игровой ноутбук ASUS

Кроме этого, ROG Zephyrus G15 умеет подзаряжаться от блоков питания на 65 Вт через порт USBType-C, оба разъёма на левой грани поддерживают Power Delivery. Это удобно, так как можно держать компактное зарядное устройство в офисе, а дома для игр использовать комплектный блок питания.

Обзор ROG Zephyrus G15 GA503 – стильный игровой ноутбук ASUS

5
Оценка ITC.UA
Плюсы: дизайн и материалы; доступные разъёмы; дисплей с частотой обновления 144 Гц; высокая производительность; эффективная система охлаждения; бесшумная работа в офисных задачах; удобные клавиатура и тачпад; громкие внешние динамики; высокая автономность; быстрая зарядка; поддержка дополнительных зарядных устройств на 65 Вт через USB Type-C
Минусы: нет поддержки Thunderbolt; нет веб-камеры (если она вам нужна)
Вывод: Zephyrus G15 GA503 – производительный 15,6-дюймовый ноутбук, который хорошо подходит как для игр, так и для рабочих задач. Модель получилась довольно универсальной, учитывая относительно небольшие размеры и вес, как для своей диагонали, ноутбук отлично подходит для повседневного использования и дома, и в офисе, и на встречах, а его производительности будет достаточно для решения самых требовательных задач. При этом автономность на уровне 9-10 часов и бесшумная система охлаждения добавляют комфорта в течение рабочего дня. У Zephyrus G15 довольно широкий выбор комплектаций, но главные отличия в них касаются матрицы экрана, есть версия с более широким цветовым охватом, а также видеокарты, в старших моделях используется RTX 3080. Поэтому в зависимости от задач стоит обратить внимание на эти опции.

Технические характеристики

hotline.ua ASUS Zephyrus G15 GA503QS Eclipse Gray (GA503QS-HN079) ASUS Zephyrus G15 GA503QS Eclipse Gray (GA503QS-HN079)
74 009 - 74 999 грн
Сравнить цены
Тип Ноутбук
Конструкция Классический
Операционная система DOS
Диагональ, дюймов 15,6
Тип матрицы IPS
Тип покрытия нет данных
Разрешение 2560x1440
Сенсорный -
HDR -
Частота обновления, Гц 165
Другое антибликовое покрытие
Процессор AMD Ryzen 7 5800HS
Базовая тактовая частота, ГГц 2,8
Максимальная тактовая частота, ГГц 4,4
Количество ядер процессора 8
Чипсет нет данных
Оперативная память, ГБ 16
Максимальный объем оперативной памяти, ГБ 32
Тип памяти DDR4
Жесткий диск, ГБ -
SSD, ГБ 1000
Оптический привод -
Графический адаптер, объем памяти NVIDIA GeForce RTX 3080, 8 ГБ GDDR6
Внешние порты 2xUSB3.2 Type-C(Power Delivery, Display Port), 2xUSB3.2, 1xHDMI 2.0, комбинированный разъем для наушников/микрофона
Картридер +
WEB-камера +
Подсветка клавиатуры +
Пассивная система охлаждения -
Сканер отпечатка пальцев -
Клавиатура с цифровым блоком -
Сертификация Intel Evo -
Сетевой адаптер 10/100/1000
Wi-Fi 802.11 ax
Bluetooth 5.1
3G/LTE -
Вес, кг 1,9
Размер, мм 355x243x19,9
Материал корпуса нет данных
Цвет крышки черный
Цвет корпуса черный
Защищенный ноутбук -
Емкость, мАч нет данных
Количество ячеек 4
Мощность, Вт*ч 76
Напряжение батареи, В нет данных
Тип аккумулятора Li-ion
Похожие записи

Loading Comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить