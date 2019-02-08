Обзор рюкзака WIWU OnePack

В продаже есть масса вместительных рюкзаков, но таких, которые оснащены еще и большим количеством отделений для размещения всяких гаджетов не так уж и много. Одним из таких является OnePack от компании WIWU, который не так давно собрал почти $174 000 на Kickstarter. Теперь он добрался до украинских магазинов и пришла пора поделиться своим впечатлением о нем с вами.

Дизайн

В этом рюкзаке есть что-то схожее с прошлогодней моделью от XD Design. Скорее всего, тому виной форма, серая вставка, а также общая концепция скрытых отделений и молний. В OnePack попытались сделать примерно то же и спрятали все вовнутрь, а снаружи осталось лишь несколько полосок, скрывающих молнии и защищающих их от попадания влаги вовнутрь.

Благодаря своим формам рюкзак не выглядит громоздким или крупным. Внешне он напоминает аккуратный футляр со сглаженными углами. Правда, с габаритами 48х32,5х16 см, рюкзак может не пройти по требованиям к ручной клади некоторых бюджетных авиакомпаний. WIWU OnePack продается в двух цветовых решениях: светло-сером и темно-сером. Во всех случаях спинка и боковины будут черными.

Рюкзак обладает интересной особенностью: с внешней стороны левого кармана есть USB-порт и даже разъем для подключения наушников. Порты направлены вниз и защищены от попадания влаги. Провода этих разъемов расположены внутри левого кармана. С внешней стороны предусмотрено два крупных кармана на передней стенке и по одному по бокам.

Материалы, качество пошива

Рюкзак почти полностью изготовлен из крепкой и качественной ткани, кроме центральной вставки на передней стороне — она из влагостойкого полиуретана. Внешние стенки достаточно толстые, а днище выложено мягким материалом внутри. Общее качество изготовления можно было бы назвать отличным, но при ближайшем рассмотрении на швах можно обнаружить выбивающиеся нитки. Но в местах крепления лямок и ручки таких проблем нет, они внушают надежность. Общий вес пустого рюкзака составляет 1,25 кг.

Внутренняя организация

Пространство внутри состоит из двух отделений, одно предназначено для ноутбука планшета и бумаг, а другое — для вещей и мелкой электроники. В карман для ноутбука точно помещается игровой 15-дюймовый ноутбук, но производитель заявляет о возможности разместить даже 17-дюймовую модель. За сохранность ноутбука внутри можно не переживать, так как спинка и днище дополнительно выложены амортизирующими материалами, правда пинать рюкзак или садиться на него я не рекомендую, все же жестких стенок в нем нет.

Второе, основное отделение порадует любителей кармашков для размещения всяких мелочей. Всего внутри их предусмотрено 7, в двух из них, пришитых по бокам внутри, можно разместить складной зонт, термос или литровую бутылку.

Судя по официальным фотографиям продукта, компания WIWU предусмотрела дополнительный съемный органайзер для кабелей и других мелочей, а также косметичку на молнии. В нашем рюкзаке этих аксессуаров не было, но судя по отзывам пользователей, которые финансировали проект на Kickstarter, то и они получили свои рюкзаки не в полном комплекте, а о существовании каких-либо других версий мне не удалось найти информации. Поэтому перед покупкой я рекомендую уточнять комплектацию в магазине. Всего в рюкзаке 15 карманов и отделений, не считая дополнительного органайзера и косметички.

Еще один интересный момент заключается в том, что для доступа к основному отделению рюкзак можно разложить как чемодан. Для этого надо отсоединить фиксаторы на липучке с кнопкой и рюкзак раскроется. Таким образом в него удобно складывать объемные вещи.

Объема основного отделения хватит для того, чтобы положить в нее пару обуви размером с привычные кроссовки, штаны, кофту, небольшой набор белья и косметичку. Но в таком случае карманы лучше сильно не забивать мелочами. Для удержания одежды внутри при раскрытии рюкзака предусмотрена сетчатая стенка на молнии, которую можно свернуть в трубочку при отсутствии надобности в ней.

Лямки, удобство использования

Спинка дополнительно обшита дышащим материалом (по заявлению производителя), он достаточной мягкий, сама спинка разделена на секции, чтобы не полностью контактировать со спиной. Оценить ее паркость зимой трудно, но есть надежда, что WIWU OnePack не будет сильно жарким летом. На спинке также есть эластичная лента для установки рюкзака на выдвижную ручку чемодана.

Лямки получились достаточно плотными, внутри они обшиты перфорированной тканью для лучшего сцепления с одеждой и предотвращения потения кожи. На левой лямке есть маленький кармашек на молнии для ключей или карточки. Сами лямки можно закрепить на груди защелкой. При суммарном весе WIWU OnePack и груза в 5-6 кг лямки не врезаются в ключицу и не доставляют дискомфорта.

Правая лямка обладает интересной особенностью: снизу ее можно отстегнуть и зацепить, например, за ножку стола. Это сделано для того, чтобы рюкзак труднее было украсть. Конечно, никто не мешает отрезать лямку или отстегнуть ее, но сделать это быстро точно не получится. К сожалению, из-за этого создателям рюкзака пришлось переделать механизм регулировки длины лямки, сделав его не самым простым в использовании и отрегулировать ремень быстро не получится.

4.5 Оценка ITC.UA Плюсы: внешний вид, количество отделений и объем, неплохая влагозащита Минусы: механизм регулировки длины правой шлейки, странности с комплектацией Вывод: WIWU OnePack — это очень интересный рюкзак, который хорошо подойдет как для не очень длительных путешествий, так и на каждый день. Рюкзак понравится всем любителям большого количества разнообразных кармашков и скромного внешнего вида. Он удобен, вместителен и не громоздок. Я не нашел откровенных недостатков, а то, что не понравилось отмечено в минусах. Технические характеристики WIWU OnePack Backpack / gray

1 168 − 2 217 грн

Сравнить цены Тип Рюкзак городской Объем (с карманами), л нет данных Вес, г нет данных Размер, см 48х32,5х16 Материал нейлон с покрытием SPU Система подвески регулируемые плечевые лямки Система вентиляции спины - Фурнитура (производитель) нет данных Питьевая система - Карман для ноутбука да (15") Особенности унисекс Цвет gray Дополнительные характеристики Встроенные порты: USB, mini-jack. Количество отделений: 19.

Редакция выражает благодарность интернет-магазину Stylus.ua за предоставление WIWU OnePack на обзор