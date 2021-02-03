Обзор Samsung Galaxy S21 и Galaxy S21+





Обновление флагманских линеек смартфонов это всегда волнительный момент для поклонников бренда. И также его конкурентов. В прошлом году основной упор моделей S20 и S20+ делался на камеры. В этот раз на них тоже заостряют внимание, но кардинальных изменений в их возможностях нет. Зато смартфоны неплохо освежили дизайн и получили новую платформу. Несмотря на утечки, которые задолго до презентации дали понимание о новых устройствах, знакомиться с ними все равно интересно. Как выглядят и чем могут похвастаться Samsung Galaxy S21 и Galaxy S21+ мы разберем в сегодняшнем обзоре.

Комплектация Samsung Galaxy S21 и S21+

Коробки флагманов начали заметно «худеть». В этом году в топовой линейке Galaxy S комплект поставки включает в себя смартфон, кабель для зарядки, «скрепку» и предустановленную защитную пленку на дисплее. Таким образом гарнитуры и блока питания с гаджетом теперь не будет и в случае, если от предыдущих смартфонов всего этого не осталось, то придется немного увеличить бюджет покупки.

Среди аксессуаров компания предлагает пользователю новые беспроводные наушники Galaxy Buds Pro, Galaxy SmartTag (трекер для ключей и прочих мелочей, которые легко теряются), несколько вариантов зарядных устройств и немало интересных защитных чехлов (парочка фирменных к нам попали, о них чуть-чуть позже).

Есть не новая, но отличная функция миграции со старого устройства. Данные можно перенести как с Android, так и с iOS. Но лучше всего это будет происходить, естественно, между гаджетами одного производителя. Так, в несколько привычных шагов при изначальной настройке (выбор языка, настройки безопасности, логин в свои основные аккаунты Google и Samsung…) и паре дополнительных действий, можно перенести личные данные и приложения на новое устройство. Спустя какое-то время, которое будет зависеть от объема информации, на новом гаджете нужно будет разве что зайти в учетные записи всех необходимых сервисов, а прочие настройки практически полностью восстановятся и ими не придется заниматься еще раз.

Дизайн и удобство использования

Новый дизайн — одно из основных изменений в обновленных флагманах Samsung. Слегка завернутые углы дисплея и старая «платформа» с камерами теперь в прошлом. И тут решение действительно достаточно свежее и интересное. При обычных на вид лицевой стороне и рамке, часть последней плавно перетекает в блок камер. Выглядит это свежо и «не так, как у всех». И эффект новизны всего гаджета от этого достаточно сильный, а не как в случае с другими промежуточными моделями, которые слегка прибавляют в тестах производительности и минимально меняют оформление.

Есть еще одна деталь, которая во флагманах давно не встречалась — пластиковая задняя крышка у S21. Уже достаточно давно в смартфонах такого класса среди материалов корпуса остается стекло и металл/сталь, но в этот раз «базовая» модель в линейке обошлась пластиком на «спинке». А вот у S21+ сзади стекло. Глобально, большой роли это не сыграло, ведь во всех случаях поверхность матовая и ощутимой разница становится только тогда, когда смартфон холодный. Ну и опять же, с новым устройством чаще всего покупают и чехол, который вовсе сделает это отличие незаметным.

Все цвета в этот раз получили приставку Phantom в названии, подчеркивая матовую поверхность. S21 продается в четырех цветах: фиолетовом, темно-сером, белом и розовом. У S21+ также есть фиолетовый, а с ним черный и «серебристый». Цвета рамок гармонично подогнаны под оттенки панелей. И тут же стоит отметить, что все крышки немного переливаются в зависимости от угла падения света, что особенно заметно на светлых корпусах, которые монотонно практически никогда не выглядят.

Габаритные показатели сегодняшних гостей редакции, естественно, очень заметно отличаются. S21 с размерами 151,7×71,2×7,9 мм и весом 172 грамма будет намного удобнее пользователям с небольшими руками, тогда как S21+ c 161,5×75,6×7,8 мм и 202 граммами больше устроит любителей крупных смартфонов. Опять же, виртуально стоит добавить к этому и размер чехла, который увеличит и без этого не самые компактные размеры корпусов. Правда, пользователи прошлого поколения в случае замены этих моделей не ощутят разницы в пару миллиметров по бокам.

Фирменные чехлы могут как просто защищать корпус от повреждений, так и нести какие-либо дополнительные возможности. На примерах есть обычный силиконовый чехол для S21, а также пара вариантов для S21+, на первом из которых есть небольшая петелька для веревки или какой-то безделушки, а второй представлен в виде «книжки» с антибактериальным покрытием и окошком для вывода информации.

В размещении рабочих элементов стоит обратить внимание только на основной микрофон, который расположен сразу возле лотка SIM-карт. Тут важно не перепутать его с «ушком» для открытия слота операторских карточек, иначе можно остаться без микрофона. Все прочие элементы управления на своих привычных местах, с которыми если и нужно будет немного освоиться, проблем с адаптацией быть не должно.

Субъективно, больше понравилась все же модель S21, которая в повседневном использовании значительно удобнее. Но, конечно, нельзя отрицать, что на большем дисплее S21+ приятнее читать, смотреть видео, играть и заниматься прочими ежедневными задачами. Выбирая между этими моделями нужно в первую очередь расставить приоритеты между физическим удобством гаджета и большим комфортом при потреблении контента. Во всем остальном это будут вполне привычные смартфоны высокого класса, которыми приятно пользоваться, можно не думать о проблемах сборки и смело погружать под воду (IP68). К тому же, на мой взгляд, у них один из самых удачных дизайнов из существующих устройств как этого бренда, так и на рынке в целом.

Дисплеи Samsung Galaxy S21 и S21+

Как и в прошлом году, тут используются матрицы Dynamic AMOLED X2, но они получили парочку отличий. Теперь разрешение этих экранов составляет не 3200×1440 точек (563 и 525 ppi), а 2400×1080 (421 и 394 ppi соответственно) при таком же соотношении сторон 20:9. Нужно ну очень хорошее зрение, чтобы заметить разницу, поэтому большой потерей это назвать сложно. Тем более, что в прошлых моделях по-умолчанию разрешение и так было уменьшено для экономии заряда аккумулятора. Диагонали же не поменялись (6,2 дюйма для S21 и 6,7 для S21+), а прикрывает их более прочное стекло Gorilla Glass Victus (оно же и на тыльной стороне у S21+).

Оба экрана способны динамически менять частоту обновления картинки от 48 до 120 Гц. Плавность работы при этом на очень высоком уровне и любые анимации или обычный скролл ленты какой-нибудь социальной сети происходят очень плавно и приятно. Желающие сэкономить немного заряда батареи, конечно же, могут отказаться от этой функциональности и перевести дисплей стандартный режим 60 Гц, но лично мне этого делать совсем не хотелось.



Вырез для камеры в экране так и остался (что, вероятно, скоро поменяется). Теперь его нельзя программно скрыть. В предыдущих версиях OneUI такая возможность была, хоть при этом и получалась большая черная рамка сверху. Так что всем, кому принципиально не нравится вырез в дисплее, придется с ним как-то уживаться. Хотя мне все еще сложно сказать, что он сильно мешает.

Цветопередача обеих матриц тестовых устройств совпадала. Производитель не вносил особых изменений в цветовые профили, оставив Vivid и Natural. Зато теперь есть функция Eye comfort shield, у которой есть два режима: Adaptive и Custom. Первый будет минимально корректировать цветовую температуру на протяжении всего дня, и только к вечеру будет заметнее «желтить» картинку, тогда как второй — уже привычный вечерний вариант фильтра «холодных» оттенков (и, субъективно, он будет комфортнее для глаз, ведь в этом случае можно настроить интенсивность его работы под собственные предпочтения).

Замеры профиля Vivid у S21:

Замеры профиля Vivid у S21+:

Замеры профиля Natural у S21:

Замеры профиля Natural у S21+:

Максимальная яркость дисплеев (согласно паспортным данным) подтянулась до 1300 кд/м², тогда как в помещении это значение составило 442 у S21 и 441 у S21+. Солнечная погода не будет проблемой для таких экранов, разве что пленка может немного влиять на изображение, но совершенно не критично. Нижняя черта подсветки остановилась на 1,7 кд/м² у S21, и 1,6 у S21+, что позволит совершенно комфортно полистать ленты социальных сетей или что-то почитать в полной темноте. С работой датчика освещения тоже не стоит ожидать проблем, он отлично подбирает уровень яркости под ситуацию.

Безопасность Samsung Galaxy S21 и S21+

С функциями защиты и быстрого доступа все тоже достаточно знакомо, но не без изменений. Так, в новых смартфонах установлены обновленные дактилоскопические датчики под экранами. Срабатывают они значительно лучше, чем у предыдущих моделей даже линейки Note. Так получилось, что с Note20 я провел много времени и успел привыкнуть, что иногда на место со сканером нужно надавить немного больше, чем в случае с емкостными датчиками. У S21 и S21+ такой особенности нет и хватает легкого прикосновения.

С позицией сканеров тоже не прогадали и в обеих моделях они находятся в очень удобных (как минимум, для меня) позициях. «Запомнить» можно до четырех отпечатков. Все настраивается очень быстро и практически всегда сканеры шустро срабатывали. Теперь разница между емкостным и встроенными под экран датчиками практически не ощущается. И во времена, когда во многих местах необходимо быть в маске, такой метод разблокировки и его точность явно будут оценены пользователем.

А вот когда маска не нужна, можно пользоваться сканированием лица. Оно осуществляется с помощью фронтальной камеры. Обмануть систему фотографией или видеозаписью уже куда сложнее, хотя производитель все также предупреждает о том, что метод не так надежен, как другие. Ну и трудности у него могут быть уже знакомые — большие очки и недостаточное освещение. Последний случай все также можно компенсировать подсветкой экрана, что, правда, в темноте может «ударить» по глазам. В остальном это все также быстрый и удобный способ разблокировки смартфона.

Звук Samsung Galaxy S21 и S21+

В смартфонах компании Samsung разговорные динамики очень аккуратно и практически незаметно «спрятаны» между рамкой и стеклом. Прорезь минимальна, и на качество звука это никак не влияет. Разговаривать можно у шумной дороги и отлично слышать собеседника. А в свою очередь микрофон и система шумоподавления тоже классно справляются со своими задачами, поэтому громко повторять сказанное на улице не придется.

Вместе с этим, разговорные динамики создают аккомпанемент основным при воспроизведении видео, в играх и прочих задачах. Звучание получается очень качественным и громким. Было бы странно, если бы звук во флагманской линейке подводил, поэтому с S21 и S21+ можно не переживать об этом моменте. В более крупной модели есть легкое ощущение большей глубины звука, но вполне возможно, что это подсознательное, ведь фактически звучание обоих аппаратов очень похоже.

Для привычных проводных наушников все также понадобится купить переходник. Но с сегодняшним количеством неплохих беспроводных гарнитур, вопрос музыки в пути закрыть будет не так и сложно. Заодно и в списке аксессуаров одними из первых как раз и предлагаются Galaxy Buds Pro.

Производительность и ПО

Европейские варианты S21 и S21+ поставляются с фирменными процессорами Exynos 2100. Это 5-нанометровые процессоры состоящие из одного ядра Cortex-X1 (2,9 ГГц), трех Cortex-A78 (2,8 ГГц) и четырех Cortex-A55 (2,2 ГГц). А за обработку графики отвечает чип Mali-G78 MP14. Также есть отдельные процессоры для обработки AI и работы камеры. В США эти же модели оснащаются чипами Qualcomm Snapdragon 888 и Adreno 660. Во всех случаях количество оперативной памяти составляет 8 ГБ, а накопители есть со 128 и 256 ГБ (в этот раз без возможности расширения с помощью карты памяти). Все модели работают с 5G-сетями, оснащены двумя слотами для SIM-карт и поддерживают e-SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 и «общаются» с популярными системами навигации.

Рассчитываться за покупки и подключать поддерживаемые гаджеты можно с NFC. Увы, новые модели не поддерживают технологию Samsung MST (Magnetic Secure Transmission), с помощью которой можно было расплатиться смартфоном через терминал, у которого нет NFC. Зато у модели S21+ есть поддержка UWB (Ultra Wide Band) для связи с Galaxy SmartTag и будущей интеграции с автомобилями.

Вполне ожидаемо, новинки очень хорошо показали себя в повседневном использовании. Скорость работы системы, интерфейса и практически всех приложений очень высокая. Единственным исключением стали камеры, где постобработка изображения на некоторые доли секунды может задерживать показ финального снимка. Но, опять же, смартфоны только появились и некоторые доработки еще не раз придут в виде программных обновлений. Во всем остальном к работе устройств уже не подкопаться.

Синтетические тесты Samsung Galaxy S21:

Синтетические тесты Samsung Galaxy S21+:

S21 и S21+ сразу поставляются с Android 11 и OneUI 3.1. В интерфейсе можно найти много мелких изменений, анимаций и прочих мелочей, а выглядеть фирменный интерфейс стал, на мой взгляд, поприятнее предыдущего. Ну и нельзя сказать, что даже на тестовых устройствах есть какие-то заметные проблемы в работе. Возможностей кастомизации деталей тоже достаточно (не считая пропавшего пункта «маскировки» фронтальной камеры). И еще на презентации представители компании лишний раз остановились поддержке режима Dex («десктопный» режим для смартфона на ПК и поддерживаемых мониторах/телевизорах) и предустановленном приложении Android Auto (которое, правда, с этими смартфонами не особо отличается от каких-либо других).

Камеры Samsung Galaxy S21 и S21+

Еще одной «движимой силой» смартфонов линейки S21 являются камеры, на возможностях которых компания акцентирует самое большое внимание. Правда, тут нет каких-то новых цифр или «железа», это такие же сенсоры, как в прошлом году, только с доработками в виде нового ISP процессора, а также программного обеспечения. Так, в основном блоке камер их три:

широкоугольный с разрешением 12 МП и значением диафрагмы ƒ/1.8;

ультраширокоугольный с таким же разрешением, но углом захвата 120° и апертурой ƒ/2.2;

и по факту еще один широкоугольный модуль, только с разрешением 64 МП и диафрагмой ƒ/2.0, который обеспечивает трехкратный зум с помощью кропа, что, собственно, заменяет телефото камеру.

Оценивать все качества камер пока сложно, ведь многое дорабатывается и еще будет улучшаться в ближайшее время, но и без этого снимки ожидаемо очень хорошие. Как обычно, покупателю подобного устройства не придется сильно переживать о качестве фотографий, ведь смартфоны Samsung предоставляют одни из лучших камер, тем более в таком сегменте.

У основной камеры днем практически не бывает проблем. Иногда хочется немного подправить тени, но зато теперь готовый снимок намного ближе к натуральным, а не перенасыщенным оттенкам, как это бывало раньше. И для хорошего кадра не придется долго стараться, ведь смартфон способен с первого раза и без дополнительных манипуляций сделать четкий и хороший снимок, с правильным балансом белого и без смазанных объектов.

Ночью, конечно, движимые объекты будут размазаны, но в остальном у камеры тоже все получается очень здорово. Да, детализация пострадает, сравнительно с дневными снимками, но с учетом всех условий, это нельзя назвать проблемой. Широкоугольной камерой можно получить одни из лучших ночных фотографий.

Ультраширокоугольная камера тоже хорошо справляется с балансом белого и не переигрывает с цветами, оставляя кадр довольно близким к реальным «краскам». Но пока не всегда хорошо получается с фокусом, что видно на кропе, но не сильно бросается в глаза, если не присматриваться (особенно при просмотре на экране смартфона). Этот недостаток со временем исправят программным обновлением. Правда, ближе к краям снимка все равно может оставаться определенная размытость, которую не факт, что исправят (на предыдущих моделях тоже был такой эффект). Опять же, снимки даже сейчас выглядят очень неплохо.

В условиях недостаточного освещения проблемы с резкостью заметны больше. Это дополнительно можно списать и на морозы, ведь руки при минусовой температуре дрожат немного больше обычного, что никак не помогает работе камеры. Опять же, обновление ПО компенсирует и это, да и сейчас получалось сделать приличную фотографию.

Третьим сенсором за счет высокого разрешения и кропа можно получить «зум» от 3- до 30-кратного, а заодно и записывать видео в разрешении 8К. Фотографии получаются приятными, хотя и немного могут отличаться от основной камеры в оттенках. За счет разницы в диафрагме, подбираются другие настройки, что соответственно отражается на снимке, но ничего критичного в этом нет. Фотографии выходят хорошие, пусть и работает это только днем, тогда как ночью делается кроп уже от основного сенсора, разрешение которого в разы ниже. (К слову, есть и режим для 64-мегапиксельных снимков, примеры которых можно найти по это ссылке.)

Видео тоже рановато судить, но снимая в довольно сложных условиях (против солнца), выбрав разрешение 4К, можно получить и хорошую картинку, и неплохую стабилизацию. В любом случае, чтобы не так сильно «захламлять» память смартфона, оптимальнее не обращаться к полному разрешению. Тем более, в 4K можно получить заметно большую частоту кадров (60 vs. 24), а заодно, снизив разрешение можно снимать и ультраширокоугольной линзой.

Пример записи видео в разрешении 8K:

Пример записи видео в разрешении 4K:

Для автопортретов есть 10-мегапиксельная камера с диафрагмой ƒ/2.2. Днем у нее нет больших проблем, но шум все равно может появиться, если на улице пасмурно и снимок делается, например, в машине (как на тестовом снимке). В помещении с искусственным освещением тоже есть такой же момент. Но зато у AI хорошо получается определить человека и выделить его в портретном режиме. А вместе с этим камера здорово справляется с передачей цветов и достаточно точно передает реальную ситуацию.

Автономность Samsung Galaxy S21 и S21+

Батареи в отличии от предыдущих моделей частично поменялась. У S21 такой же аккумулятор, как у S20 — 4000 мА•ч, тогда как у S21+ добавилось 300 мА•ч и общая емкость составила 4800 мА•ч. Автономность тестовых образцов оказалась хороша даже на не финальных версиях программного обеспечения (только работа камер могла заметно «ударить» по остаткам энергии, что временная проблема).

У Galaxy S21 спокойно получалось протянуть даже довольно напряженный рабочий день (с 8 утра до 2 часов ночи) с неплохим остатком заряда в 35%. Чаще заряда оставалось больше, и это при учете использования навигатора, игр, экрана в режиме 120 Гц, использовании LTE, а не только Wi-Fi, и никаких попыток экономии. При этом тест автономности Geekbench на «младшей» модели работал 7 часов 26 минут.

Galaxy S21+ при таких же условиях работал ожидаемо дольше. Тест автономности закончился на отметке 8 часов 37 минут, а обычный запас заряда был больше, чем у S21 на в среднем 10-15%. Два дня в режиме активного использования, конечно, у меня провести не получилось, но полтора — вполне.

Оба смартфона поддерживают быструю и беспроводную зарядки, и как все предыдущие флагманы, имеют функцию Wireless power sharing, с помощью которой можно зарядить другой смартфон или какой-либо гаджет по стандарту Qi. Но вот для быстрой зарядки самих смартфонов придется докупить блок питания (25 Вт), ведь комплектация лишилась подобного. Я заряжал тестовые смартфоны блоком питания для ноутбука; полная зарядка S21 заняла 1 час 24 минуты, а у S21+ для этого потребовалось еще 15 минут.